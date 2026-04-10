Energetik Beran: Větrné parky mimo zákon. Může jít i o trestný čin

Energetičtí odborníci opakovaně upozorňují, že postup vlády při stanovování akceleračních oblastí pro větrné parky není v souladu s evropskou směrnicí. Jak to vidíte vy?
Situace je ve skutečnosti ještě pikantnější. Nový zákon o akceleračních zónách (zákon č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů), který Fialova koalice stihla schválit doslova pár týdnů před volbami v době dovolených (1. srpna 2025), má dvě vlastnosti: první je, že bere lidem možnosti a právo se proti něčemu takovému bránit, což asi bylo cílem, ale na druhou stranu ukládá vymezovat akcelerační oblasti v souladu s evropskou směrnicí, což cílem větrných baronů zjevně nebylo.
Přípravy probíhají v nové koalici, která kandidovala proti Green Dealu. Pokračuje podle vás stejný směr?
Vypadá to tak. Předání vlády v energetice probíhalo vcelku harmonicky:
• 2. prosince 2025 byly Lukášem Vlčkem v demisi vyhlášeny aukce pro provozní podporu výroby elektřiny z větrných parků;
• 4. prosince 2025 proběhla za účasti budoucího ministra Karla Havlíčka valná hromada Svazu energetiky. Součástí bylo i předání medaile profesora Lista;
• 5. prosince 2025 vstoupilo v platnost nařízení vlády v demisi „O stanovení území, na kterých nelze vymezovat akcelerační oblasti“ (č. 507/2025 Sb.), kterým se mimo jiné povolují větrné parky kdekoli na orné půdě včetně černozemě první jakosti na Hané;
• 15. prosince 2025 byla jmenována nová vláda, Karel Havlíček jmenován nástupcem Lukáše Vlčka;
• 19. prosince 2025, ještě tentýž týden, se rozbíhají aukce pro větrné developery.
Vidíte zde spíše nástup nové koalice proti Green Dealu, anebo plynulé předání štafety při jeho budování? To už nechám na čtenářích, pracuji raději s fakty než s emocemi a zklamáním.
Jak mohou občané na tuto situaci reagovat nebo se bránit?
Jednoduše. Na jedné straně nám mohou tvrdit, že si udělali zákon, kdy mohou občanům i obcím „zavírat hubu“ při jejich protestech, a rozdělovat větrným baronům garance jejich zisků na úkor valorizace našich důchodů a mezd. Pak musíme protestovat proti celému zákonu nebo chtít novou koalici, kde její sliby vydrží déle než od 15. do 19. prosince, tedy od pondělního jmenování do pátečního vyhlášení aukcí. Od toho máme například Milion chvilek, ale já ani Petra Fialu a Lukáše Vlčka nechci zpátky.
Ale oni si nakonec do toho zákona šikovně napsali, že takové oblasti mají přednostně dělat v místech, kde jim to přikazují z Bruselu.
Chcete říci, že pokud ministerstvo při vymezování akceleračních oblastí postupuje podle původních map, nemusí to být v souladu se zákonem?
Přesně tak. Tohle se asi bude líbit Jindrovi Rajchlovi, Filipovi Turkovi nebo Liboru Vondráčkovi a Marii Pošarové, kteří už dělali semináře na půdě Parlamentu. Tak jsme také jako odborníci mohli získat lepší přehled, co se vlastně děje, a to i z odpovědí některých vládních činitelů, kteří tam byli pozváni. Prostě všem slušným poslancům, kteří s touto politikou nesouhlasí a dávají to i veřejně najevo.
Pokud Zuzana Mrázová vyhlásí vyhlášku nebo jiný právní akt v rozporu se zákonem, prostě taková vyhláška neplatí. Museli by násilím manipulovat celý demokratický právní systém, a pokud o tom už dnes vědí stovky tisíc lidí, jde to docela těžko. I když Fialova koalice občas dokázala meziresortní připomínky znásilňovat lépe než Vasil Biľak. Ale obvykle to dělali tak, že si toho nikdo nevšiml, zatímco tohle vědí už skoro všichni, kdo se o to aspoň trochu zajímá.
Jsou zde podle vás i další právní dopady?
Ty už nejdou za lidmi, ale jde o postih konkrétních osob, které zneužívají svého postavení a prosazují řešení mimo české i evropské zákony. Podle názoru právníků jde zejména o zneužití pravomoci úřední osoby, která překročí svou pravomoc nebo ji vykonává způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu. Vydání vyhlášky v rozporu se zákonem, a dokonce i evropskou směrnicí, podle které je ten zákon udělaný, toto zcela jistě splňuje.
Přísnější pravidla pro zodpovědnost takových osob jsou pak pro újmu nebo škodu velkého rozsahu a také pokud z toho někdo má prospěch velkého rozsahu. Pochybuji, že by se na MMR a ostatních resortech domnívali, že větrní developeři chtějí stavět svá monstra na naší orné půdě jako charitu. Jsou v tom desítky a stovky miliard korun, rozsah prospěchu větrných baronů i veliké škody na druhé straně jsou nezpochybnitelné a vznikají v souvislosti s nedodržením zákona.
Vizualiza: Větrníky v krajině. (archiv Hynka Berana)
Máte za to, že by v souvislosti s přípravou vyhlášky mohlo docházet i k protiprávnímu jednání?
Nejsem právník, mám pevné kramfleky hlavně v té energetice. Ale analyticky mi to dává smysl:
• Zákon je v souladu se směrnicí, není zde rozpor, a ten ukládá upřednostnit nepotřebné plochy. Dokonce je vyjmenovává. Těžko bude paní ministryně nebo někdo jiný tvrdit, co je ta „nepotřebná plocha“, když zákony v ČR i v Evropě říkají, které konkrétně to jsou.
• Připravovaný postup není s tímto v souladu a pokouší se vytvářet stavební pozemky pro větrné developery přednostně jinde, než zákon stanoví.
• Vzniká tím lidem riziko znehodnocení majetku, zdravotní rizika a celkové znehodnocení půdy i krajiny.
• V energetice v souvislosti s konverzí zemědělské a lesní půdy na průmyslové energetické parky vznikají vysoké dodatečné náklady na jejich připojování k sítím, příroda bez monster vysokonapěťových vedení obvykle nepotřebuje.
• A někdo zcela prokazatelně jedná v rozporu se zákonem, ví o tom, způsobuje tím jedněm škody a druhým prospěch. Pokud jde o 3 gigawatty elektřiny a spousty hektarů trvale znehodnocené půdy, je zcela nezpochybnitelné, že takový prospěch ani škody s ním spojené zrovna malého rozsahu nebudou.
Zákon k tomu říká, že i příprava je trestná.
Tedy pokud někdo připravuje akcelerační zóny v rozporu se zákony, může to mít i trestněprávní rovinu?
Je to podobné jako u krádeže, když si brousíte šperháky. Ještě tam musí být úmysl, ale úmysl vyhlásit ty zóny takto je nezpochybnitelný. Jsem energetik, role moje a kolegů je spíše prokázat, že to není nutné a že máme jinde plochy v souladu se zákonem.
Kolik takových ploch podle vás existuje?
V okruhu asi třiceti odborníků jsme se shodli, že tyto plochy umožní nejméně 9,2 gigawattu instalovaného výkonu. A závazek minulé koalice v EU je pouze 3 gigawatty, jedna třetina. V Solárním magazínu to četlo nejméně 25 tisíc lidí, převážně techniků, a možná i dnes více. V Parlamentních listech a dalších celostátních médiích možná desetkrát tolik.
Naše role jako odborníků, technické inteligence, je lidem a možná i případným zainteresovaným orgánům potvrdit, že těch ploch máme trojnásobek. Inženýr není policista, aby běhal s pouty po ministerských budovách. Naší zbraní je tužka, papír, kalkulačka a počítač. Mnohdy jsou užitečnější, když je lidé umí poslouchat.
Objevují se také tvrzení, že bez těchto kroků by Česko mohlo přijít o miliardy z EU. Jak to vnímáte?
Ta věta snad nezní, že když to vyhlásíme v rozporu s našimi i evropskými zákony, dali by nám možná peníze na hraně trestního práva? To už by bylo skoro jako bitcoiny.
A pokud by taková škoda skutečně vznikla, kdo by za ni nesl odpovědnost?
Paní ministryně pro místní rozvoj ví od samého začátku velmi dobře, že to vymezuje jinde, než se má. Není to ani „veřejné tajemství“, je to veřejně známá informace. Pak si má tedy zodpovědný úředník přečíst zákon, vzít si mapu a zadat nové zadání, než jaké se snažila protlačit předchozí mafie.
Jinak jde v devíti miliardách také o škodu velkého rozsahu vzniklou tím, že někdo už čtyři měsíce znásilňuje právní předpisy tohoto státu, namísto aby se to alespoň pokusil udělat v souladu s nimi. To je také konkrétní zodpovědnost, když vědomě děláte něco jiného, a pak si můžete vybrat, jestli budou lidé z postižených oblastí chodit na státní zastupitelství, nebo jestli takovým lehkovážným postupem uděláte vlastní zemi miliardový problém.
Koneckonců nám může paní ministryně zavolat jako odborníkům a my jí to pomůžeme předělat, do konce prázdnin je ještě času dost.
Zvažujete v případě vyhlášení akceleračních oblastí v rozporu se zákonem podání trestního oznámení?
Já jsem energetik a buddhista. Nerad „páchám dobro“ a v první řadě na barikádách ve svém oboru jsem už dvakrát byl. V oboru o mně vědí, že se nebojím.
Ale vím o desítkách lidí, kteří takové oznámení podají druhý den, až uvidí „akcelerační zónu“ v blízkosti svého domova, který chtějí uchránit. V takové situaci bych to udělal určitě také a těch lidí budou nejméně tisíce, možná i více.
Možná u toho budou zvonit klíči a žádat vládu odborníků, a ne větrných baronů u svého domu a ve své zemi. A o tom je přeci také demokracie, feudalismus skončil v Československu v roce 1918 a jedny barony i s fanatickými pohůnky už jsme tu před 15 lety měli namísto dostavby jaderné elektrárny.
