Europoslanec Peksa: Babiš rozdává důchodcům peníze, roušky. Říká, že tu jde jen o rýmičku, jen aby přišli k volbám

Nakažených koronavirem v České republice značně přibylo. Denní nárůst v týdnu překonal i tři tisíce lidí, nyní klesl zhruba na dva tisíce. Vím, že nejste epidemiolog, ani lékař, přesto věřím, že jako politik máte svůj názor, k němuž se kloníte. Čím to podle vás je?

Myslím, že je to dost zjevné. Vláda na jaře dělala poměrně tvrdá opatření, aby zabránila šíření epidemie, ale pak v podstatě nezavedla žádná, takže epidemie se šířila celkem nekontrolovaně.

Jak se tedy podle vás vláda zvládla od března na druhou vlnu epidemie připravit?

Právě, že se nezvládla připravit vůbec. Systém na zpracování dat měli mít připravený na rozjetí a samozřejmě se nedá rozjet přes noc. Nicméně za půl roku mohli udělat hodně, a kdyby měli vše lépe připravené, dokážou nakažené trasovat. Jenomže protože ve vládě počítače většina lidí ani nechápe, nedokázali to uplatnit.

Je jasné, že Čechy budou mít schodek rozpočtu minimálně 500 miliard korun, ale nyní přichází krize druhá. Souhlasíte s těmi, kdo říkají, že další vypnutí české ekonomiky už by mělo katastrofální následky?

Co jsme si tedy za těch 500 miliard korun koupili?

Já myslím, že jsme si za to koupili v podstatě dočasnou popularitu pro premiéra. Je třeba brát věc realisticky. Premiér ví, že jsou na začátku října volby a jeho strana v nich potřebuje uspět, takže dělá první poslední, aby vypadal jako sympaťák, a aby mu lidi naházeli hlasy. Rozdává důchodcům po pěti tisících korun, což šíření epidemie nijak nezastaví. Velice to těm lidem přeji, ale bohužel nás to před virem neochrání.

I na takzvané rouškovné pro seniory jsem se chtěla zeptat. Vy říkáte stejně, že si premiér Andreji Babiš za schodek rozpočtu koupil hlasy. Domníváte se, že si je kupuje i tímto příspěvkem pro seniory, jak bývá kritizován?

Dá se to tak říci. Ze sociologických průzkumů je celkem známo, že tohle je věková skupina, která nejvíce podporuje naši hlavní vládní stranu. To znamená, že se pan premiér zcela logicky snaží vyjít vstříc především svým voličům, čili rozdává peníze, rozdává roušky a doufá, že všechny přesvědčí, že jde jen o rýmičku, aby v říjnu přišli k volbám.

Podle mých informací roušky dokonce nepřišly do schránky jen důchodcům jako takovým, ale lidem od šedesáti let výš.

Je to tak. Já jsem slyšel informaci, že rozhodující věk pro rozdání roušek je šedesát let. Proč tomu tak je, nevím, nebudu spekulovat, zda to souvisí s tím, že Miroslavu Kalouskovi je 59…

Co potom říci na Babišova slova ve Sněmovně, aby poslanci přestali řešit koronavirus a schválili raději zahrádkářský zákon. Jak vnímáte tento přístup?

Četl jsem odhady počtu obětí související s koronavirem do konce roku. V lepším případě jsou to tisíce, v horším jsou to desítky tisíc a troufnu si říci, že zahrádkářský zákon není něco, co by způsobilo byť smrt jediného člověka. Takže já mám priority nastavené jinak než pan premiér.

Když jsem se vás minule ptala, jakou známku byste vládě za zvládání koronavirové situace udělil, dal jste jí čtyřku. Ta stále zůstává?

To bylo ještě v době, kdy premiér prostě úmyslně opatření nerušil a nesnažil se virus rozšířit dál.

Takže nyní by vláda dostala pětku?

Přesně tak.

Máte pocit, že vláda opozici v Poslanecké sněmovně alespoň trochu naslouchá? Máte pocit, že můžete něco ovlivnit?

Oni žijí už v nějakém svém uzavřeném světě, kde se těší, že všechno bude dobré a jejich jediná meta jsou krajské volby na začátku října, protože do krajských voleb potřebují vydržet a tvářit se, že je všechno v pořádku, aby lidé přišli volit a volili je.

Zároveň jste europoslancem. Zmínil jste množství peněz, které Evropská unie v rámci pandemie uvolní. Jak to vidíte například ve srovnání s ostatními státy, když jste řekl, že Česká republika neumí finance řádně využít. Jak to vypadá u kolegů v jiných státech Evropské unie?

Všechny vlády musejí mít vytvořený nějaký vlastní plán projektů, do kterých by peníze měly jít. To může být digitalizace státní správy, může to být modernizace elektráren, modernizace železnic, tedy věci, které je z principu třeba udělat a zároveň dávají v době krize lidem práci a umožňují jim prostor, kam se vrtnout, když jiná odvětví nefungují. A ministerstvo průmyslu a obchodu v České republice, které to má na starosti, není schopno plán vůbec zpracovat. Slyšel jsem informace, že ministr ze zoufalství vymýšlí opravu všech mostů v republice bez ohledu, zda jsou či nejsou ve stavu vyžadujícím opravu. To vše je o plánování. Pokud vláda není schopná zemi řídit, tak jsou jí peníze k ničemu. Peníze samy o sobě absenci manažerských kvalit nenahradí.

Přitom zrovna digitalizace je věc, která by v České republice byla potřeba. A je to také téma Pirátů.

Snažili jsme se opakovaně vládě různými projekty pomoci. Naši poslanci v Poslanecké sněmovně, tady bych jmenoval například Ondřeje Profanta, přicházejí s projekty a návrhy, ale samozřejmě klíčové je, že vládní ministerstva a podřízení úředníci musejí být schopni projekty rozpracovat. Což by byli schopni, kdyby jim někdo dal pokyn. Nejsou ale schopni říci, že se to má stát. Pevně doufám, že se zablýská na lepší časy a budeme mít nějakou vládu, která bude schopná tuto zemi posunout dopředu, zmodernizovat ji a pomoci stát se normální zemí v 21. století. Hodlám na tom společně s ostatními Piráty maximálně pracovat, protože budoucnost řešíme už teď.



