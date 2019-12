Europoslankyně Konečná v ráži: Babišovi nezlomí vaz protesty pražské kavárny, ale volby. A starosta Novotný? Idiot!

ROZHOVOR „Nevím, jestli užitečný, ale idiot to je,“ říká na adresu řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS) v souvislosti s jeho vystoupením v ruské televizi europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Promluvila o česko-ruských vztazích a ptá se: „Vy byste skákali do náruče tomu, kdo vám neustále nadává?“ V rozhovoru se vyjádřila i k tomu, co se děje kolem Andreje Babiše. Nevynechala ani teroristické útoky a v této souvislosti zmínila i vánoční trhy.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman přehodnotil kauzu Čapí hnízdo a obnovil trestní stíhání Andreje Babiše. Co na vývoj v této kauze říkáte? Dalo se to očekávat?

Především se domnívám, že kauza už je příliš dlouhá a nesvědčí o dobré práci policie a státního zastupitelství. Doufala jsem, že státní zástupce buď ponechá zastavení trestního stíhání, nebo požene kauzu k soudu. Jak mají mít občané důvěru v justiční systém, když se nejen tato kauza zoufale vleče?

Kolem premiéra se toho děje v posledních dnech opravdu dost. Bruselský audit potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů ve věci Agrofertu. Babiš ihned začal kontrovat, že je to akce zkorumpovaných udavačů z ČR, jak označil neziskovku Transparency International. Prý je to také pomsta odcházející Evropské komise. Co si o tom myslíte Vy? A jaký důsledek to všechno nakonec bude mít pro ČR?

Pan premiér by měl ubrat plyn v rétorice a raději řešit argumenty Evropské komise. Můžeme si myslet o důvodech leccos a nemusí se nám to líbit, ale faktem je, že jsou to peníze Evropské unie a kdo platí, ten rozhoduje, to je stará pravda. Jestli se to někomu nelíbí, tak může požadovat odchod z EU.

Babiš se opřel i do samotné EK, která podle něj není autoritou na vykládání českých zákonů. Premiér se domnívá, že je celá věc podána účelově. Již dříve Babiš mluvil o tom, že důvodem může být jeho odmítavý postoj k přijetí uprchlíků, a tedy kdybychom migranty přijímali, k ničemu takovému by nedošlo. Vidíte to jako pravděpodobné? A jestli ano, tak jak se s tím vypořádat?

Já dlouhodobě upozorňuji na to to, že je nebezpečí, že evropští vládci budou vydírat premiéra na této kauze. Proto je nejen v zájmu premiéra, ale celé České republiky, aby si premiér dal věci do pořádku. Je to pouze na premiérovi, nikdo jiný to za něj nemůže udělat.

Milion chvilek záhy po informaci o obnovení trestního stíhání premiéra oznámil data dalších protestních akcí. Ty mají opět proběhnout jak v Praze, tak následně i po celé republice. Když si vezmeme dohromady tyto protesty, obnovení trestního stíhání a to, co se děje kolem auditu, může to podle Vás nakonec Babišovi zlomit vaz? A jak by to případně ovlivnilo Českou republiku?

Milion chvilek si může pořádat demonstrací, kolik chce, máme demokracii. Ale o vládě se rozhoduje ve volbách a věřím, že tomu tak i zůstane. Jedině volby tak mohou Babišovi zlomit vaz. Ne protesty pražské kavárny.

Přejděme k jinému tématu. Velkou diskuzi vyvolalo vystoupení řeporyjského starosty Pavla Novotného v ruské státní televizi v souvislosti s jeho záměrem postavit pomník takzvaným vlasovcům. Co říkáte nejen na to, jakým způsobem starosta v televizi promluvil, ale celkově i na jeho postoj ohledně vlasovců, na dopis pro Putina…

Je to hrozná ostuda. Jsem ráda, že bývalý policejní prezident Stanislav Novotný v Ruské televizi uvedl, že Pavel Novotný je blázen a okrajový element nereprezentující Čechy a alespoň trochu tu ostudu zmírnil.

Může podle Vašeho názoru Novotného výstup nějak zneužít ruská propaganda? Mají pravdu ti, podle kterých Pavel Novotný vlastně sehrál roli „užitečného idiota“?

Nevím, jestli užitečný, ale idiot to je.

Mluví se o tom, že si Rusové toto nenechají líbit. Myslíte si, že to nějak výrazněji ovlivní naše vztahy s Ruskem, když si připočteme třeba i nedávný humbuk kolem sochy Koněva v Dejvicích?

Těžko mohly tyto kauzy zlepšit česko-ruské vztahy. Na druhou stranu mnohem důležitější je chování české vlády. I když ani tam nevidíme snahu o zlepšení vzájemných vztahů. Ministerstvo zahraničních věcí preferuje konfrontaci v podobě sankcí místo dialogu s Ruskem. Naprosto nepochopitelná vyjádření učinil na Ukrajině bohužel také premiér Babiš, kde povídal něco o ruské agresi, takže se pak nikdo nemůže divit, když přijde reakce ze strany Ruska. Vy byste skákali do náruče tomu, kdo vám neustále nadává?

Když jsme u Ruska, to se dostalo do českého diskurzu v souvislosti s výroční zprávou BIS, kde se uvádí dokonce už i to, že tzv. proruští aktivisté jsou přímo řízení ruskými orgány. Dříve byli považováni jen za "užitečné idioty". Je nutné tuto větu brát s vážností jako opravdové nebezpečí? Nehrozí, že kdokoliv, kdo vyznává jiná geopolitická stanoviska a má jiné pohledy na vztahy mezi Západem a Ruskem, bude automaticky označen za proruského aktivistu či ruského agenta?

Tak to už vidíme v pražské kavárně, že každý, kdo s nimi nesouhlasí, je ruský nebo čínský agent. Nepochybuji o tom, že ruské tajné služby mají zájem o politiku v Česku stejně jako americké, německé a další tajné služby. Jenže BIS působí v poslední době dojmem, že pracuje jako odnož CIA než jako kontrarozvědka českého státu.

Na závěr tady mám ještě jedno téma. Evropou nanovo otřásla série teroristických útoků, z nichž ten mediálně nejpropíranější se odehrál v Londýně, kde útočník stihl dva lidi zabít a mnoho dalších vážně zranit, než ho tři kolemjdoucí zpacifikovali. Jsme stále vážně ohroženi, nebo se máme spíše radovat z toho, že celkový počet útoků oproti předešlým rokům poklesl?

Radovat se nemůžeme. Nebezpečí islámského terorismu je a bude stále vysoké. Neuvážená migrační politika západních zemí bude nadále způsobovat problémy.

A co říci na to, že muž, který zaútočil právě v Londýně, byl odsouzený terorista, kterého propustili?

Západní země chyby z minulosti dále opakují. Zajistit bezpečnost svých občanů je jednou ze základních funkcí státu a my v přímém přenosu vidíme, že nejen Velká Británie toho není schopna. Jediné, co se vždy otevře, je otázka držení zbraní, což jen dokazuje bezradnost a nulovou sebereflexi daných států.

S teroristickými útoky souvisí bohužel i poslední otázka. Blíží se Vánoce a v řadě měst začaly vánoční trhy. Tak jako už několik let, ani letos nechybí různé zábrany proti případným teroristickým útokům, ozbrojení policisté…. Jak to vnímáte vy? Cítíte se při návštěvě těchto míst, především v zahraničí, stále v bezpečí, nebo na tato místa pro jistotu už ani nechodíte?

Když vidím bezpečnostní opatření kolem vánočních trhů v západní Evropě, tak je mi smutno, kam to západní země dopracovaly. Neochota pojmenovat a účinně bojovat s příčinami teroristických útoků je strašná. Integrace migrantů selhala a bohužel nevidím tam žádné zlepšení. České vánoční trhy jsou krásné a ráda na ně chodím.

