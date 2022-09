Expert: Pravda o Síkelově plynu. Ruský plyn pod značkou USA. Nelze slušně komentovat

„Jakmile budou mít Němci málo, zavřou nám kohoutky a řeknou, že nás sice mají rádi, že solidarita by byla fajn, ale potřebují plyn pro sebe,“ varuje energetický expert Ivan Noveský. Jeden z nejúspěšnějších řečníků demonstrace na Václavském náměstí kandiduje za hnutí PRO do Senátu v obvodu Mělník.

Nejen vy, ale i mnozí další experti delší čas vyzývají k dojednání přímého kontraktu s ruským Gazpromem na dodávky plynu. Naproti tomu vládní politici a jejich ideoví zastánci důrazně varují, že to absolutně nepřichází do úvahy, protože bychom tím podpořili „Putinovo vraždění“. Kdo všechno ty přímé smlouvy má? Jde o minimum států?

Kdepak jen pár států, to vůbec. Kontraktů s Gazpromem bylo až kolem 50, většinou je měly nebo stále mají domluvené privátní firmy. To, že jel do Ruska například Orbán osobně a domlouval kontrakt sám, to je něco jiného. Orbán ruský zemní plyn domlouval pro státní firmu a proto vyjednal výhodnější cenu necelých 6 Kč/m3 a maďarští občané nebudou ožebračováni cenami, jako občané čeští. V Evropě jsou i firmy, které si dodávky plynu v Rusku domlouvají samy.

V případě, že by česká firma se souhlasem vlády České republiky uzavřela přímou smlouvu s Gazpromem, plyn by k nám putoval nejspíše přes Ukrajinu a Slovensko nebo přes Turkish Stream, pokud nebude v provozu Nord Stream 1 nebo Nord Stream 2. Přes Ukrajinu a Slovensko je to tradiční cesta, která funguje více než 50 let.

Měli bychom záruku, že by touto cestou plyn skutečně dorazil? Nemohl by ho cestou někdo „vzít“?

Jsem přesvědčen, že bychom měli větší záruku než v případě Německa, že k nám plyn bude pouštět, když se situace ještě zhorší. Jakmile budou mít Němci málo, zavřou nám kohoutky a řeknou, že nás sice mají rádi, že solidarita by byla fajn, ale potřebují plyn pro sebe. Ostatně to již deklarovali a ukázali při epidemii covidu.

Existovala by hypoteticky varianta koupit plyn od Maďarů? Pokud by ovšem česká vláda neodmítala spolupráci s Viktorem Orbánem? Říká se, že v Maďarsku mají nasmlouvaného plynu výrazně více, než sami spotřebují.

Je to jedna z variant. Maďaři mají málo elektřiny, takže bychom to mohli směnit. Reexport plynu z Maďarska by byl možný, pokud bychom se s Orbánem domluvili a odsouhlasili by to Rusové, protože takové další obchody jsou většinou podmíněny souhlasem Gazpromu. Nemuselo by jít ani o dopravu plynu fyzicky z Maďarska, ale odjinud na základě jejich kvóty. Podobně jako k nám v životě reálně nedošel norský plyn, to jsme pouze 20 let platili přirážku, že jakoby kupujeme norský plyn, ale v reálu šlo vždy o ruský plyn. My jsme se domluvili s Norskem a Němci, kteří měli garanci od Rusů, že nám množství plynu nasmlouvané s Nory dodají právě Rusové.

Premiér Fiala ve čtvrtek v Holandsku slavnostně stříhal pásku na LNG terminálu, který by měl do Česka dodávat plyn a pomoci k energetické nezávislosti na Rusku.

Podíl v tom terminálu stál astronomické peníze, které ani vláda nechce prozradit. Zapomněli k tomu pořídit lodě, což je problém, protože tankerů je totiž nedostatek. Na celém světě existuje zhruba 600 tankerů na LNG, ve srovnání s tím tankerů na ropu je cca 14 a půl tisíce! To o mnohém vypovídá. Pak je na stole další otázka. Pokud seženou dostatek tankerů, aby zkapalněný plyn dopravili na holandský terminál, zbývá ještě takový „detail“, aby ho následně v plynném skupenství dopravili do České republiky. Předpokládají, že to přepojí na páteřní plynovody, které vedou přes Německo na jih od Nord Streamu až k českým hranicím. Problém však je v nedostatečné kapacitě plynovodů mezi Holandskem a Německem. A proto lze předpokládat, že Němci je logicky budou využívat především pro sebe.

Zmínil jste v otázce, že nám to pomůže k odpoutání se od Ruska, což bych naprosto zpochybnil. Odkud si myslíte, že ten LNG bude? Část bude americký LNG, ale částečně to bude ruský LNG, který Američané kupují v Rusku a který přeprodávají do Evropy a tedy asi i nám, ale za výrazně vyšší ceny než Rusové. Dokonce ten ruský LNG přepravují i pomocí ruských tankerů, protože ty tankery nejezdí pod vlajkou Ruské federace, ale Libérie.

Prosím? To myslíte vážně? Budeme hrát hru, že nechceme ruský plyn, ale nakonec ho budeme kupovat za výrazně vyšší ceny jinde?

No samozřejmě, vy jste to nevěděl? Jak říkám, vozí to pod liberijskou vlajkou, čímž pádem se na to nevztahují sankce. Rusové tam přivezou ruské LNG, ale budeme se tvářit, že to je vlastně americké. Jediné skutečně americké na tom bude cena, to nás bude trošku bolet. Možná si pak ale budeme připadat svobodněji… Jestli nakonec dojde k překonání překážek v podobě nedostatku tankerů a nízké kapacity plynovodů mezi Holandskem a Německem, tak se ten plyn k nám dostane, ale za šílené ceny.

Už v roce 2021, kdy největším dovozcem LNG do Evropy byly Spojené státy, část z toho plynu byla ruská. Američané pouze oficiálně nechtějí přiznat, jak velká část z toho pocházela z Ruska, drží si to jako obchodní tajemství a otevřeně se o tom mluví jen mezi lidmi z branže.

Není to pokrytecké? Česko patrně nejvýrazněji z EU „drží basu“ s Ukrajinou, Západ a hlavně USA nás ponoukají, abychom nebrali nic z Ruska, naši vládní politici to podporují, ale realita je taková, že Spojené státy s Ruskem čile obchodují.

Nejde jen o plyn, Američané i v současné době kupují obrovská kvanta hnojiv z Ruska a z Běloruska. Dokonce kvůli tomu uvolnili sankce, protože to prostě potřebují pro své zemědělce. USA tyto své obchody s Ruskem po invazi na Ukrajinu nijak neomezily. To jenom my v EU držíme linii a lidi i průmysl zatím krvácejí na nedostatku a nesmyslně vysokých cenách. Chování české vlády není možné slušně komentovat. Likvidace českého průmyslu, českého zemědělství, českých občanů a celé ekonomiky je tak závažný zločin, že k tomu se nic slušného říct nedá. Je to zločin, kterého se dopouští naše vláda na nás všech. Bohužel, nyní tu máme vládu národní zkázy.

Američanům obecně tato situace vyhovuje, protože na tom obrovsky vydělávají. Totéž se týká ropy. Saúdové těží barel ropy za zhruba 17 dolarů, Rusové barel těží za 32 dolarů plus speciální Putinova daň 10 dolarů, ale Američané těží ropu frakovaním za minimálně 60 až 70 dolarů za barel. Takže když se prodával barel ropy pod 50 dolarů, firmy ze Spojených států těžce prodělávaly. Už jen z těchto jednoduchých kupeckých počtů je hodně jasné. Díky tomu všemu nakonec mnohem víc vydělává i Rusko. Například ruský export ropy do Indie ohromně narostl. Letos v březnu Indové brali z Ruska 80 tisíc barelů denně, v dubnu to bylo 100 tisíc a v květnu už 800 tisíc barelů ropy denně. Totéž Čína a další státy. Pouze my v EU, doslova jako idioti, říkáme, že lacinou ruskou ropu nechceme, že raději budeme platit víc za ideologicky čistou ropu. Absurdní je, že i Saúdové, kromě prodeje své ropy, údajně přeprodávají do Evropy i tu ruskou ropu, ale ne za nízké ruské ceny.

No a co slibovaný plyn z Kataru? Tam to vypadá jak, podle vašich informací?

V případě dovozu katarského plynu, tam jsou mimořádně dlouhé doby plavby. Při transportu LNG z Kataru do polského terminálu Świnoujście trvá doba plavby tankeru tam i zpět nějakých 68 dní. Vzdálenost je něco přes 8 tisíc námořních mil, což je hodně přes 14 tisíc kilometrů. Zatímco doba plavby z Kataru do Bombaje trvá jen 15 dnů tam i zpět, takže je jasné, co se jim víc vyplatí. Nemluvě o astronomických částkách, které stojí každý den provozu tankeru na moři.

K tomu všemu bychom se ještě mohli pustit do úvah, jestli je bez ohledu na cenu ideově lepší plyn z Kataru, kde platí islámské právo šaría, než z Ruska. Sice v Kataru trestají homosexuály, ale asi je to v tomto případě demokratické a ideově čisté. Na tom všem vidíte, jak ta vládní snaha o „zbavení se závislosti na Rusku“ vypadá ve skutečnosti. Protiruskými sankcemi doslova krvácí Evropa a zejména Česká republika – a naopak Rusko, USA, Indie a další státy na těchto „protiruských“ sankcích těžce ekonomicky profitují.

