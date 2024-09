Exprezidentka Chorvatska pro PL: Ukrajinu chápeme. My zaplatili za nezávislost velmi vysokou cenu

Česko a Chorvatsko, dvě země v regionu střední Evropy, o kterém se na této konferenci hodně mluvilo. Myslíte si, že mohou být lídry tohoto regionu?

Spolu s polským prezidentem Dudou jsem kdysi organizovala Iniciativu tří moří, která spojovala Baltské, Černé a Jaderské moře. A tímto způsobem my vnímáme střední Evropu, dvanáct zemí mezi třemi moři.

Teď se potřebujeme zaměřit hlavně na společné budování infrastruktury, tedy energetiky, dopravy a digitalizace, která by sblížila naše ekonomiky, vedla k lepším příležitostem a také k posílení odolnosti a bezpečnosti střední Evropy.

Když se podívám na Chorvatsko a Českou republiku, můžeme nás označit za lídry v celém regionu střední Evropy. V Chorvatsku má tato role především rozměr snahy napomáhat integraci sousedních zemí do Evropské unie a do NATO.

Řada z nich v minulých letech vstoupila do NATO, takže pracují na posílení procesu EU. Pracujeme na tom, probíhá tam integrační proces pojmenovaný Brdo-Brijuni, a pak taky Berlínský proces, který je orientován na ekonomické sbližování.

Je důležité, aby se tyto země mohly i lépe ekonomicky integrovat do Evropské unie.

Ale vztahy mezi Chorvatskem a Českou republikou jsou opravdu vynikající, nemáme mezi sebou vlastně žádné otevřené problémy, jen společné projekty.

Někdo říká, že naše vztahy jsou založeny hlavně na české dovolené na jadranských plážích, ale co vidíte jako další klíčové body spolupráce mezi těmito dvěma státy?

Myslím, že Češi se v Chorvatsku cítí vítáni. Na našem pobřeží, ale slyšela jsem, že v posledních letech prý objevují i turistiku v našich horách. My jsme rádi, že se Češi v Chorvatsku cítí tak pohodlně.

Naším dalším společným zájmem je, jak věřím, bezpečnost a stabilita.

Nejvýznamnějším aspektem užší spolupráce je, že můžeme využít výhod různých synergií. A také si uvědomujeme, že neexistuje jiná možnost, než rozvíjení spolupráce na vysoké úrovni v rámci NATO, případně doplněného regionálními iniciativami.

Měla jsem na konferenci jedno setkání, kde jsme diskutovali o otázkách ochrany našich společných hranic a o tom, jak je nyní pro nelegální migranty snadné se pohybovat po Evropě.

I to patří třeba do společné dopravní politiky. Společně musíme nejen budovat infrastrukturu, ale také zajišťovat, jak bezpečné bude její užívání.

A kromě toho má stále smysl pracovat na volném pohybu zboží, investic, peněz.

Hovořila jste o spolupráci západních organizací s regionálními. Dá se v tomto směru říci, že Chorvatsko je něco jako „strážce brány“, nebo lépe „otvírák brány“ pro západní Balkán do západních institucí?

Chorvatsko je velkým zastáncem rozšiřování EU a NATO. Jsme součástí toho regionu, přemýšlíme o jeho budoucnosti a chceme, aby se Srbsko nebo Bosna a Hercegovina staly členem západních institucí. Uvidíme, jak se tam bude dynamická situace vyvíjet.

My se snažíme naše sousedy v těchto věcech politicky podporovat. Chceme je ale podpořit i v jiných věcech. Máme své zkušenosti, sami jsme si prošli přístupovými jednáními i dalšími procesy a jsme připraveni se o své zkušenosti podělit.

Chceme našim sousedům pomoct s otázkami, které jsou stále otevřené a třeba bolestivé. Víte, že při přístupových rozhovorech se třeba řeší otázka spolupráce s mezinárodním soudem pro bývalou Jugoslávii. A my jim i v těchto věcech chceme pomoci.

Chorvatsko samo má se svými sousedy stále řadu otevřených problémů, ale snažíme se konstruktivním způsobem najít řešení.

Protože také naštěstí víme, že se vždy najdou země, které nechtějí naše sousední země nikdy vidět jako součást Evropské unie.

Vidíte roli Chorvatska na druhé straně, na Západě, při vysvětlování nebo snaze pomoci pochopit specifika regionu a národů západního Balkánu?

My ale věříme, že lidé v Bosně a Hercegovině si zaslouží lepší budoucnost. Více prosperující a bezpečnější budoucnost.

Takže se opravdu snažím, i já osobně, zbytku Evropské unie vysvětlit, co by znamenalo, pokud bychom „pustili“ tuto zemi. Že když je necháme jít, velmi tím posílíme všechny, kteří říkají: „Západ nás nechce, nezajímáme je, měli bychom jít vlastní cestou a stát na straně těch zemí, které nás respektují.

Pro mě udržování stability na Balkánu znamená pro celý region naprosto zásadní věc. Protože jiné země tam jsou, jak víme, velmi ambiciózní.

V posledních dnech se trochu více mluví o Srbsku. Jak vnímáte jeho roli v regionálním a globálním kontextu?

Chorvatsko podporuje srbské ambice stát se členem EU, ale také jsme přiměli Srbsko, aby učinilo některá strategická rozhodnutí, protože nemůžete sedět na dvou židlích současně, pokud se chcete stát členem EU, respektovat její hodnoty a pokračovat v reformním procesu.

Takže jsme připraveni podpořit Srbsko v jeho demokratizaci a dalších reformách, ale také musíme trvat na tom, aby pro případný vstup splnilo všechna kritéria.

Na konferenci GLOBSEC, kde spolu hovoříme, se hodně diskutovalo o bezpečnosti, stabilitě. A největším tématem v tomto ranku byla ruská invaze na Ukrajinu. Chorvatsko je ve specifické pozici, vy víte, co obnáší válka ve vlastní zemi. Poprvé jsem byl v Chorvatsku jako dítě v červenci 1996, půl roku po válce, a dodnes si pamatuji děsivé výjevy, co jsem v oblastech, kudy prošla, cestou viděl. Je tato zkušenost něčím, co Chorvatsku pomáhá v myšlení, co znamenají slova válka nebo bezpečnost?

Když jsme vyhlásili nezávislost, deklarovali jsme, že se chceme znovu připojit k evropské rodině svobodných národů. Stát se členem EU a NATO. A zaplatili jsme za to velmi vysokou cenu, mnoho lidí zemřelo ve válce, asi třetina Chorvatska byla okupována.

Obnova a výstavba zničených území trvala desetiletí. Například odminování stále ještě není zcela dokončeno.

Víme také, co to znamená po válce obnovit společnost a národ, že je to velmi obtížný proces, když se lidé musí naučit opět si navzájem důvěřovat. To je důvod, proč se skutečně snažíme, aby se toto v našem sousedství už nikdy neopakovalo.

Ale nezapomněli jsme, za co jsme tuto cenu zaplatili.

Takže podporujeme, aby se krize řešily, nejen na Ukrajině. Ale také chápeme cíle Ukrajiny, a proto chceme podpořit její cestu do západních aliancí a její snahu o plnou suverenitu a celistvost.

Kdysi mě napadlo, že stejnou roli, jakou hrálo Chorvatsko v Jugoslávii, hrála i Ukrajina v Sovětském svazu...

Ano, je to trochu podobný příběh.