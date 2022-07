F-35 pro malou zemi jako je ČR? Odvážná domněnka vojenského analytika. Kam mohou zamířit?

„Ekonomická likvidace rozvoje české armády a poškození zájmů České republiky.“ Vojenský analytik Jaroslav Štefec vidí v nákupu nových letounů F-35 z USA velký problém. Jsou pomalejší než gripeny, stály by půl bilionu korun a mimo jiné by se Česká republika vzdala vlastního řízení protivzdušné obrany, které by spadalo pod NATO. Koupené stíhačky by bylo možné na dálku odpojit od systému a nikdo v Česku už by je neodstartoval.

Štefce záměr nakoupit americké stíhací letouny F-35 Lightning nepřekvapil. „Vím, že tlak na F-35 je už delší dobu a lidé z ODS o tom otevřeně mluvili už delší dobu. Jde o vlhký sen ODS, koupit F-35, a také je tam úzká vazba na USA ze strany ODS a snadno podlehnou tlaku. Neočekávané to tedy nebylo, ale přiznám se, že pro spoustu lidí byla překvapivá informace na pozadí – tedy, co České republice nabídlo Švédsko,“ řekl. ČR si totiž dosud pronajímala stíhací letouny JAS-39 Gripen právě od Švédska. To nabídlo, že starší stroje přenechá Česku zadarmo, protože byly v rámci nájmu už zaplaceny, nabídlo jejich modernizaci a dokoupení moderních letounů za výhodných podmínek. Česká republika by tak měla dvojnásobný počet letounů.

Podle Štefce by právě tento postup byl nejvhodnější. „Jde o nepolitické rozhodnutí pod politickým tlakem. Kdyby bylo politické, tak to čeští politici odmítnou, ale bohužel neodmítli. Rozhodnutí nakoupit F-35 je v podstatě v rozporu se zájmy České republiky,“ domnívá se, a skutečnost, že americké letouny odpovídají nejmodernější technice a jsou neviditelné pro radary, ho nepřesvědčila. „Tyto argumenty jsou nepoužitelné. Jak už jsem několikrát zdůraznil, existují zbraně pro velké a pro malé země. Česká republika nebude na nikoho útočit - alespoň nepředpokládám, že bychom budovali útočnou armádu - a v souladu se Severoatlantickou aliancí jsme povinní řešit spory mírovými prostředky. V případě potřeby potřebujeme ozbrojené síly, aby byly schopny se bránit. Gripen je pro malou Českou republiku ideální za situace, kdy je kompletně logisticky i technologicky na gripeny vybavená,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz.

F-35 za půl bilionu korun

Vojenský analytik navíc odhaduje velmi vysoké náklady při koupi F-35. V takovém případě by bylo nutné nejen přebudovat přistávací dráhy, ale také veškerou infrastrukturu, zázemí i logistiku na letištích včetně budov. „Náklady na kompletní vybudování infrastruktury včetně nákupu letounů a výcviku pilotů odhaduji řádově kolem půl bilionu korun. Problém je, že Česká republika by si tyto peníze musela půjčit, protože je nemá. Zavázala by se na desítky let splácet úvěry, na jejichž splácení už v současnosti nemáme. Nedovedu si představit, jak to chtějí financovat,“ varoval Jaroslav Štefec.

Nákupu prý nepřeje ani současná krize. „Česká republika si bude muset vzít úvěr na nákup letadel i přebudování logistiky. Nemáme na to, abychom tento šílený obchod uskutečnili a navíc by to znamenalo akci na několik let. Museli bychom se zbavit gripenů, které vrátíme Švédům, ale americké stíhačky ze dne na den nedostaneme, a dále uzpůsobit systém sledování vzdušných cílů… Ale základní prachy jdou do výcviku a infrastruktury. To vše by zajistili Američané a my bychom každý šroubek vezli přes oceán, protože v Evropě nejsou výrobní kapacity na F-35,“ uvedl.

Švédsko by vyrábělo v Česku

Souhlasí navíc se slovy generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, který řekl, že je výhodné, pokud Evropa nemá pouze americké letouny, protože existují alternativy v případě problémů. „Spojeným státům se může přestat líbit něco v Evropské unii, uvalí sankce a co my pak? Nedostaneme se k náhradním dílům a navíc mohou stíhačky úplně odpojit ze systému, takže je nikdo neodstartuje,“ upozornil vojenský analytik.

Česko ochrání Slovensko?

Podle něj se objevila jedna scifi-fantazie, že Česká republika, když se Slováci nemají k nákupu letadel F-16, by bránila vzdušný prostor Slovenska. To by znamenalo, že část českých stíhaček by operovala z amerických základen na slovenském území. „Protože tam budou vznikat americké základny, letiště a tady se už víceméně hraje o to, aby část těchto stíhaček F-35 operovala – a mluví se o tom poměrně otevřeně - z amerických základen na Slovensku. Proč bychom měli deponovat své stíhačky pro ochranu vzdušného prostoru Slovenska, což z mého pohledu není nic jiného, než přiblížení českých stíhaček ke vzdušnému prostoru Ukrajiny. O nic jiného tady vlastně nejde,“ řekl Štefec. Dle jeho názoru by se mohlo jednat o záměr, protože se zároveň ukazují politické konsekvence.

Současně připustil, že Česká republika potřebuje dlouhodobě modernizovat systém vzdušné obrany a posílit armádu. „Ale my tímto obchodem zablokujeme jakoukoliv modernizaci české armády, protože obrovské množství peněz v příštích deseti letech půjde na stíhačky. Ochromí modernizaci pozemních sil a jakýchkoliv dalších prostředků, které Armády České republiky k naplnění zákona, který ukládá v první řadě budovat obranyschopnost vlastní země, potřebuje. Být schopni bránit vlastní zem. To, že si koupíme přes dvacet amerických stíhaček, nás finančně zablokuje a na nic jiného nebudou peníze,“ domnívá se expert.

Ekonomická likvidace rozvoje české armády

Ze všech těchto důvodů považuje za lepší zůstat u švédských gripenů pro ochranu vzdušného prostoru České republiky. „Nepotřebujeme stíhačky, které nejsou vidět na radarech a jsou relativně pomalé. Gripeny jsou rychlejší a rychle se dostanou na místo, když je problém. Jsou schopné sundat střely s plochou dráhou letu a my potřebujeme vybudovat systém protivzdušné obrany státu. To znamená, aby byl schopen zachytit střely s plochou dráhou letu. To jsou zkušenosti z Ukrajiny a z boje o Náhorní Karabach. Drony, střely s plochou dráhou letu a další systémy podobného rázu, protože nebudeme aspirovat, abychom nakupovali protiraketové systémy. I když izraelské rakety to umějí. Tedy kombinace gripenů a izraelských systémů je ideální pro stát, jako je Česká republika. Blbnout s F-35 je v tomto případě na úrovni zásadního poškození zájmů České republiky a ekonomické likvidace jakéhokoliv rozvoje české armády v nejbližších deseti až dvaceti letech,“ dodal Jaroslav Štefec.

