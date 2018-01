FOTO Kateřina Zemanová odvolila. A pověděla nám něco zajímavého o svém tátovi

ROZHOVOR Byla symbolem předvolební kampaně Miloše Zemana v roce 2013, nyní studuje v zahraničí a do českého politického dění se tedy nijak nezapojuje. Přesto Kateřina Zemanová po letech poprvé promluvila a poskytla ParlamentnímListům.cz krátký rozhovor, v němž svého otce podpořila. O zdraví svého otce mluví jednoznačně. Kdyby viděla, že se jeho stav jakkoli zhoršuje, jako první by s tím začala něco dělat.

Na úvod dovolte otázku mimo politiku. Jak se máte? Díky vašemu zahraničnímu studiu jsme o vás delší čas neslyšeli. Z vlastní zkušenosti ale vím, že se na vás občané při setkávání s vaším otcem na náměstích často ptali.

Mám dojem, že se snad od té doby v mém životě nestalo nic tak převratného, abych si vysloužila čestné místo v českých bulvárních plátcích, na což si nemůžu stěžovat. Komukoli, kdo strávil nějaký čas v zahraničí, je jasné, že život v cizině není procházka růžovým sadem a sama bych si netroufla říct, že se jinde lidi mají lépe, po jakékoliv stránce. Na druhou stranu je Londýn městem, které se pyšní rozmanitostí národností, a tak si zřídkakdy připadáte jako cizinec. Právě to je jeden z důvodů, proč se tu mnozí z nás rádi usadili, i přes hnusné pivo a drahý nájem.

Jak bylo řečeno, už nějakou dobu studujete v zahraničí. Díky tomu máte od české politiky odstup a vidíte to v širších souvislostech. Jak vnímáte pětiletou práci svého otce, prezidenta republiky, během jeho prvního mandátu?

Nemyslím si, že sledováním české politiky v zahraničí automaticky pohlížíte na situaci v širších souvislostech, snad je pravdou pravý opak. Když jsem žila v Čechách, v podstatě ve středu místního politického ruchu, měla jsem možnost vidět, s jakou snad až perverzní elegancí jsou někteří schopni přibarvit si jakoukoli pravdivou informaci. Nic proti tomu, senzace se líp prodává, líp čte. Tím, že žiju téměř čtyři roky někde jinde a daleko od „zdroje“, je ale pro mě o to obtížnější celou situaci hodnotit.

Ale abych odpověděla na vaši otázku, svého tátu samozřejmě podporuju. Je ale škoda sledovat, kolik lidí nechce využít příležitost jít volit jen proto, že jsou o jeho jasné výhře přesvědčeni.

Někteří čeští novináři a politici občas tvrdí, že Miloš Zeman naší zemi coby prezident dělá v zahraničí ostudu a poškozuje národní zájmy. Vy žijete v Londýně, jste v kontaktu s lidmi mnoha národností i společenského postavení. Co vám říkají, když se o vašem otci bavíte?

To skoro zní, jako by politika mého otce byla oblíbeným tématem na místních kuřáckých přestávkách. I když jsem se s arogancí, co se týče zahraniční politiky, setkala v Londýně minimálně, bohužel, nebo snad i bohudík, českou politickou scénu tady rozebírám málokdy. I přesto, že mají mladí lidé v Británii o zahraničních záležitostech slušný přehled, Česká republika není probírána často. A já nemíním ostatním tohle téma vnucovat jen proto, že je prezidentem zrovna můj otec.

V loňském roce se vašemu otci, jako jednomu z mála světových státníků, dostalo audience u britské panovnice Alžběty II. a vy jste se této události též zúčastnila. Můžete popsat své dojmy?

Víte o nějakém jiném důvodu, proč jsem se setkala s britskou královnou, kromě toho, že jsem dcerou prezidenta? Nechci působit nevděčně, samozřejmě si příležitosti vážím. Vidím ale obrovský rozdíl mezi někým, kdo se s Alžbětou II. setkal díky svým zásluhám a někým, kdo tu možnost měl, protože je členem rodiny prezidenta.

Žijete v Londýně, zúčastnila jste se prezidentských voleb

Mezi školou a prací jsem odskočila s voličským průkazem na ambasádu poctivě volit, tím pro mě účast končí.

Odpůrci pana prezidenta a velká část médií neustále dokola omílají jeho zdravotní stav, přestože se k tomu opakovaně vyjadřoval on sám i jeho lékař. Vy jako jeho dcera můžete poskytnout jednoznačný názor. Jak na tom váš otec je?

Jednoznačný názor můžu poskytnout jako dcera, ne jako lékař. Kdybych viděla, že se otcův zdravotní stav zhoršuje, můžete si být jistý tím, že bych byla prvním člověkem, který by s tím začal něco dělat.

