Fake news Karla Schwarzenberga. Ani jeden z Klausů nechce přejmenovat Havlovo letiště. Promlouvá muž, kvůli kterému to vzniklo

Minulý týden zemřel zpěvák Karel Gott. Po vlně kondolencí se objevil i nápad na přejmenování Letiště Václava Havla na Letiště Karla Gotta. K autorství nápadu jste se přihlásil vy. Jde o recesi, nebo vážně míněný krok? Co vás k němu vede?

Nepovažuji se osobně za autora tohoto nápadu. Snahu o přejmenování letiště jsem zaznamenal už v souvislosti s 80. narozeninami Karla Gotta. Dal jsem si tu práci a dohledal jsem, že jsem o tom psal krátký příspěvek již 16. července. Tolik tedy k argumentu některých, že petenti údajně politicky zneužili smrt Karla Gotta.

Nepovažuji se osobně za autora tohoto nápadu. Snahu o přejmenování letiště jsem zaznamenal už v souvislosti s 80. narozeninami Karla Gotta. Dal jsem si tu práci a dohledal jsem, že jsem o tom psal krátký příspěvek již 16. července. Tolik tedy k argumentu některých, že petenti údajně politicky zneužili smrt Karla Gotta.

Myslím, že nemalou část z nich nějaké politické hádky vůbec nezajímají. Po smrti Mistra však tato myšlenka začala rezonovat médii, a máte pravdu, že z velké části asi i kvůli tomu, že někdo z Trikolóry si vůbec dovolil nad něčím takovým uvažovat. Nemám potřebu se něčím takovým zviditelňovat – jsem v současné době řadový člen hnutí, bez jakékoliv výkonné funkce. Minulý měsíc měla Trikolóra ustavující sněm, kde si zvolila řádné vedení, do něhož jsem ani nekandidoval. Tím skončila úloha přípravného výboru, jehož jsem byl členem. A pozici krajského koordinátora jsem z důvodu své momentálně velké časové zaneprázdněnosti přenechal svému kolegovi Aleši Hrubému, kterého znám již mnoho let a který za pár týdnů udělal obrovský kus práce.

Na rozdíl od některých recesisticky míněných záměrů toto byl vážně míněný krok k uctění památky našeho národního umělce prvotřídních kvalit.

Existuje již petice? Mohou ji lidé podepsat?

Jak mě řada lidí informovala, tak v ten moment existovaly již nejméně dvě elektronické petice, z toho jedna měla již přes 1 000 podpisů. Já i spousta dalších podporovatelů jsme se tedy připojili k ní. Přijde mi zbytečné podporu stejné věci tříštit do desítek různých petic s prakticky stejným obsahem. V současné době těch spontánně vzniklých petic je už několik s tisícovkami podpisů za pár hodin.

Není poněkud zbytečné přejmenovávat letiště, které svůj současný název nese krátce, teprve od rozhodnutí vlády v březnu 2012 na základě lidové petice režiséra Fera Feniče?

Vnímám to v prvé řadě jako symbolické gesto. Podpora této myšlenky byla spontánní reakcí na smrt Karla Gotta. Diskuse se může vést o čemkoliv. I o přejmenování letiště. Pobouření tzv. pražské kavárny to vyvolalo kvůli tomu, že současný název letiště nese jméno jejich oblíbence Václava Havla. Ten byl bezpochyby velmi významným prezidentem naší země, ani on však není nedotknutelnou osobností, o které můžeme mluvit jen v superlativech. Zajímavé je, že proti přejmenování jsou z principu i lidé, kteří jinak přejmenovávají náměstí a stěhují sochy velmi rádi. Například politici TOP 09, kteří si z odstranění sochy osvoboditele maršála Koněva udělali politickou kampaň.

Jak jste tehdejší Feničovu akci vnímal? Václav Havel létání údajně nesnášel, navíc průzkumy veřejného mínění ukazovaly, že většina lidí je proti přejmenování.

Nepodporoval jsem tuto myšlenku. Václava Havla považuji spolu s Václavem Klausem a Milošem Zemanem za jednoho ze tří nejvýznamnějších a nejvýraznějších porevolučních politiků a jsem rád, že jsme za prezidenty měli výrazné osobnosti s vyhraněným názorem.

To ale současně neznamená, že bych s politickými názory či všemi porevolučními kroky prezidenta Havla souhlasil. S Václavem Havlem se zásadně rozcházím např. v jeho pohledu na zahraniční politiku i systém politických stran. Nesouhlasím s vládou tzv. elit namísto parlamentní demokracie založené na fungování standardních politických stran ani s tím, že vše ze západu je automaticky vždy dobré a vše z východu automaticky špatné. Už vůbec nesouhlasím s tzv. humanitárním bombardováním Jugoslávie nebo se zničením našeho zbrojního průmyslu a přenecháním trhů údajně mírumilovným Němcům. Proto jsem pojmenování letiště po prezidentu Havlovi nepodporoval. Myslím, že by letiště měno nést jméno někoho, kdo (dokonce tolik let po své smrti) nerozděluje tolik společnost. A nehodnotím, jestli rozdělování společnosti je automaticky špatně. Je to zkrátka vlastnost výrazných politických osobností a nelze jim to mít za zlé.

Chápu, že pro řadu lidí to je a bude zkrátka letiště Ruzyně – bez ohledu na to, zda ponese jméno Václava Havla či Karla Gotta.

Sám Fero Fenič původní petici za přejmenování letiště nedávno stáhnul z internetu. Jako důvod cituje útoky na signatáře ze strany těch, kteří s přejmenováním nesouhlasí. Zhoršuje se podle vás klima ve společnosti? Trestá se odlišný názor? A pokud ano, kdo je toho nejčastějším původcem? Zažil jste si vy sám něco v souvislosti s onou peticí?

Samozřejmě, že je společnost rozdělená na řadu názorových proudů. To je ale podstata demokracie. Někteří lidé však bohužel nejsou schopni akceptovat to, že někdo má jiný názor na věc. Setkal jsem se v této souvislosti s několika velmi vulgárními zprávami. Když se podíváte na profil těchto lidí, většinou voliči TOP 09 nebo Pirátů. Na jejich profilech plno slov o slušnosti a toleranci a pak jsou schopni vám napsat to, co zde ani nemohu opakovat. Tzv. lepšolidé se opět předvedli. Vzpomněl jsem si v této souvislosti na slova Jiřího Ovčáčka, kterými vystihl tzv. pražskou kavárnu: intolerance, sprostota, druhá republika. Musím ale říci, že výrazně převažují velmi kladné reakce.

Nové petice za Letiště Karla Gotta si všiml Libor Rouček z ČSSD. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz váš nápad označil za hyenismus. Vaše reakce?

Pan Rouček už nemůže žvanit hlouposti v Evropském parlamentu, tak si to užívá aspoň na svém blogu. Já mu to neberu.

Za hyenismus osobně považuji plivání na Karla Gotta v situaci, kdy ještě není ani pohřben. Halík, Mitrofanov a Bělobrádek. Ti opět předvedli morální dno. Dnes ráno jsem zase četl nějaký příspěvek, že Karel Gott nemůže mít státní pohřeb, protože zpíval s Alexandrovci. No a co? Vždyť je to světoznámý hudební soubor.

No a ke slovům, že to byl kolaborant s komunistickým režimem, protože podepsal Antichartu, nemám moc slov. S odstupem mnoha desítek let je strašně snadné někoho takto kádrovat. Každý na to má právo, ale zaráží mě, že nestraníku Gottovi podpis Anticharty vyčítají lidé, kteří samotní jsou smyšlením (neo)marxisté nebo bývalý předseda lidovců – strany, která sama dělala fíkový list komunistické straně v Národní frontě. Naštěstí drtivá většina lidovců jsou velmi slušní lidé, jak jsem měl možnost je poznat. Vždyť Antichartu podepsala i Dagmar Veškrnová Havlová. Byla taky kolaborantka s komunistickým režimem? Vždyť to je naprosto směšné.

Rouček dále reagoval slovy: „Snaha hnutí Trikolóra okamžitě udělat petici na přejmenování Letiště Václava Havla do toho plně zapadá, jak jméno Karla Gotta zneužít. Zakladatel hnutí Trikolóra i jeho otec neměli rádi Václava Havla, vědí, že velká část populace měla ráda Karla Gotta, a tedy okamžitě přispěchají s peticí na přejmenování letiště.“ Jde tedy o jakousi nenávist, či závist Klausů vůči Havlovi, přetavenou do konkrétního nápadu, nebo šlo čistě o vaši osobní iniciativu?

V žádném případě nešlo o oficiální stanovisko Trikolóry. Bylo naprosto zjevné, že jde o můj osobní názor, popř. názor některých dalších řadových členů. Aby o tom skutečně nebyla žádná pochybnost, ještě jsem to následně do příspěvku i doplnil. Václav Klaus o tom ani nevěděl. Trikolóra opravdu není politický subjekt, kde každý musí své postoje konzultovat s předsedou. Nikdo nekádruje členy za to, jak se má jmenovat to které letiště či náměstí nebo co ten či onen myslí o Karlu Gottovi nebo V. Havlovi. Za to se možná vylučuje v TOP 09, v ČSSD nebo ODS.

V podobném duchu reagoval i komentátor Martin Fendrych na Aktuálně.cz. Návrh bere jako návrh hnutí Trikolóra, připomíná i vzájemnou nevraživost Havla s Klausem. Je tedy Karel Gott v tomto případě jen vehiklem, jak „vyzrát“ na Václava Havla?

V žádném případě ne. Jak jsem si někde přečetl v jednom komentáři, tak za voláním po přejmenování letiště není žádná nevraživost, žádná nenávist k Havlovi, ale je to stejný pocit, jaký měl před lety F. Fenič. S tímto souhlasím a vnímám to naprosto stejně. To, že nesouhlasím s tím či oním porevolučním krokem Václava Havla přece neznamená, že se mu někdo bude mstít. V této rovině možná uvažují někteří z tzv. lipšolidí.

Velmi ostře zareagoval poslanec Karel Schwarzenberg (TOP 09). V souvislostí s akcí hovoří doslova o zneužití smrti. „Jde především o trapnou pomstu obou Klausů našemu prvnímu českému prezidentovi,“ měl jasno Schwarzenberg, podle kterého jde o ubohý hnus. Výrok byl během víkendu hojně šířen a citován, minimálně část veřejnost tak věc vnímá jako pomstu Klausů Havlovi. Unáhlil se tedy Karel Schwarzenberg?

Nejvýstižněji to podle mého názoru okomentoval pan docent Zdeněk Koudelka – že jde o Schwarzenbergovu trapnou pomstu, kterou dokázal, že svou politiku živí nenávistí.

Václav Klaus se v této diskusi vůbec neangažoval a Schwarzenberg to dobře věděl. Byla to jen záminka, jak zaútočit na Václava Klause a produkovat další nenávist. Od TOP 09 odešli všichni konzervativně smýšlející voliči, poslední rozumnou konzervativní političkou, kterou strana měla, byla Jitka Chalánková. Podle preferencí by TOP 09 vypadla ze Sněmovny, žádný program, kterým by byla schopna oslovit voliče, nemá. Tak se aspoň zviditelňuje mediálními útoky. Tu na Babiše, tam na Zemana, tady na Klause. Je to naprosto ubohé.

Včera mi přišla pozvánka, abych se na sociálních sítích připojil k recesistické události s názvem „Podporujeme přejmenování Karlova Mostu na Karlův most“. Radši jsem na to ani neklikl, protože by to Schwarzenberg mohl pro změnu vyhodnotit jako útok Trikolóry na Karla IV.

Jaký dojem na vás dění posledních dní udělalo? Mám na mysli právě mylnou interpretaci oné petice a přejímání a šíření totožného pohledu ze strany některých politiků.

Cílem bylo vyvolat diskusi, což se určitě podařilo. Upřímně řečeno, mnohem víc, než jsem vůbec čekal. Bohužel, někteří politici a novináři to zneužili k dalším útokům na zesnulého Mistra Karla Gotta a ke sklouznutí do ještě většího morálního bahna.

autor: Marek Korejs