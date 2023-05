Farmaceutům dnes hodně narostl hřebínek... Poslanec a lékař Zlínský také o vyhrožování opozici od Válka

reklama

V lékárnách prý stále chybějí stovky léků. Ministr Vlastimil Válek v současné době ujistil, že v Česku existuje ke všem druhům antibiotik alespoň nějaká varianta. Problém má být stále s léky na epilepsii. Prosím, jaké máte vy informace?

Podle informací od mých kolegů z ORL ambulancí jsou největší obtíže se sirupovými a suspenzními formami antibiotik pro dětské pacienty. Musejí obvolávat různé lékárny ve svém okolí a ptát se, jestli mohou dané antibiotikum předepsat, anebo raději počítat s variantou léku, která je v lékárně na skladě. Což je v každém případě zdržuje při práci a je dosti obtěžující. Jinak vždy se jim to podaří nějak „zbastlit“, aby pacient dostal patřičné antibiotikum a byl dostatečně zaléčen.



Myslíte si, že otázka moderátora ČT Václava Moravce, zda by neměl ministr Vlastimil Válek rezignovat, byla případná?

Pozice ministra zdravotnictví je jednou z nejrizikovějších, jak ukázalo minulé volební období, kdy se v době pandemie covidu-19 střídali ministři zdravotnictví jako figurky na orloji. S největší pravděpodobností si toho byl současný pan ministr Válek vědom, pokud do toho šel, a musel počítat s tím, že velmi problematické časy čekají i jeho. Výzvy k jeho odstoupení od opozice a případně sdělovacích prostředků, pokud se nenaplňují jím dané sliby a ujištění, potom považuji za přiměřené. Považuji to i za jakýsi tlak na pana ministra a jeho ministerstvo, aby zintenzivnili svoje snahy, jak situaci efektivně řešit, než se na podzim ještě více vyhrotí. Hlavní hrozbou potom je, že nebudou k dostání v lékárnách a nemocnicích život zachraňující léky, za které není náhrada.



Pokud by chyběly léky tak, jak se to děje nyní v České republice, jaké kroky byste doporučil vy?

Na složitý problém neexistuje žádné jednoduché a zázračné řešení. V každém případě současná situace nedostatku léků povede k jejich zdražování, a to podle nemilosrdného zákona nabídky a poptávky, a pokud máme regulované ceny léků na nízké úrovni oproti jiným okolním zemím, dochází k tomu, že se tok nedostatkového zboží přesune tam, kde více platí. To vede k myšlence, jestli by nebylo nasnadě zvýšit horní limity úhrady nedostatkových léků na nezbytně nutnou dobu, pokud bude trvat jejich nedostatek.

Z dlouhodobějšího hlediska je výroba základních a život zachraňujících léků v České republice nebo v našem blízkém a spřáteleném okolí základním strategickým předpokladem fungování a dovolím si říci i přežití naší společnosti v blízké budoucnosti. Tedy je třeba z mého pohledu provést deglobalizaci výroby léků (a nejen této komodity) a zajistit co nejvíce soběstačnosti ČR v této strategické položce.

Výrobci před rokem podle Válka neodhadli, jak se bude vyvíjet covid. V řadě zemí byly tvrdé restrikce, takže nepočítali s takovou vlnou respiračních onemocnění, výrobní linky nejely naplno. Myslíte si, že je to hlavní důvod?

Částečně je to nejspíše pravda. Já vidím ale hlubší problém, kdy nám vznikl předchozím vývojem samoorganizací struktur, které se podílejí na výrobě a distribuci léčiv, globální celosvětový vyladěný fungující systém (až na malé výjimky), který pokud se dostal pod tlak stresové krizové situace či situací (pandemie a konflikt na Ukrajině), začal částečně drhnout, ale zatím si udržuje kohezi či soudržnost a jaksi funguje. Každému realisticky uvažujícímu odborníkovi muselo být jasné, že po restriktivních opatřeních v rámci covidu naroste nemocnost.

Na druhou stranu asi není úplně jednoduché predikovat, o kolik to bude, a globální farmaceutické firmy nerady dělají na sklad, jelikož to komplikuje a prodražuje distribuci. Systém just-in-time opět funguje skvěle v časech klidu a začíná pochopitelně kulhat, pokud drhne globální plynulý transport tohoto zboží. Další zajímavostí je, že predikce výroby množství léků dělají softwarové systémy, pravděpodobně na bázi umělé inteligence. Takže i tady je ještě co napravovat. Na druhou stranu to odhaluje naši zranitelnost, pokud jsme závislí na těchto systémech a věříme v jejich neomylnost.

Dalším dílem do skládačky je růst moci a důležitosti postavení farmaceutických firem, na které není „metr“ a bez problémů se veřejně postaví proti vládě menších zemí a chovají se tak, jak je to pro ně ekonomicky výhodné, bez ohledu na potřeby pacientů zemí, kam dodávají léky.

MUDr. Vladimír Zlínský SPD



Do jaké míry mohou vznikat problémy, když konkrétní antibiotikum musí být kvůli nedostatku nahrazeno širokospektrým?

Nárůst antibiotické rezistence je jedním z největších zdravotních rizik budoucnosti. Je to celkem přirozené a pochopitelné a vyplývá to z logiky věci. Antibiotika jsou totiž látky nebo deriváty těchto látek, které používají mikroorganismy k potlačování a likvidaci jiných, konkurenčních mikroorganismů. Jelikož mikroorganismy již naši planetu obývají nejméně 3,5 miliardy let, jsou na tento boj kvalitně adaptovány a mají prostředky, jakým způsobem se s tím vypořádat. Používají mikrobiální internet, tedy výměnu plasmidů i mezi odlišnými druhy bakterií, na kterých je zakódována látka, která eliminuje účinky antibiotické látky, a dále používají velmi efektivně metodu přírodního výběru, kdy přežívají po aplikaci antibiotika jenom ojedinělí rezistentní jedinci z celé populace.

Z logiky věci je jenom otázkou času, než se nám postupně (asi stále rychleji) bude snižovat účinnost antibiotik a bezbřehé používání širokospektrých antibiotik povede k tomu, že tyto léky budou první na řadě, které ztratí účinnost. Proto je nutné, aby byly vyvíjeny další typy antibiotik či jiných terapeutik, která regulují růst a množení bakterií, jinak se vrátíme postupně o sto let zpátky a pacienti budou umírat na běžné bakteriální infekce, dříve bez problémů léčitelné.



Někteří odborníci se obávají podzimu, že se situace bude zhoršovat. Dokážete odhadnout, zda na podzim bude léků dostatek?

Tak toto asi neví ani ta vševědoucí umělá inteligence, která plánuje množství jednotlivých léků, které se mají vyrobit. Bude důležité, jak se bude vyvíjet konflikt na Ukrajině, jak se bude rozvíjet počínající animozita vůči Číně, kde se vyrábí většina prekurzorů – tedy účinných a aktivních látek, které se používají ke konečné výrobě léků, a také jaká bude imunita populace po anticovidových opatřeních a přeočkování genetickými vakcínami. A to nejsou všechny faktory, které to ovlivňují. Určitě o mnoha důležitých ani nevím.

Jeden expert se na semináři o nedostatku léků v ČR otevřeně vyjádřil k otázce, proč je každý stát v EU jinak postižen nedostatkem léků, že neví. Systém je tak složitý, že si žije svým životem, a je těžké předvídat, jak se bude chovat v budoucnu. Já jsem spíše realista a moc bych se nespoléhal, že to bude jenom lepší a raději bych se připravoval na horší příští.

Vláda podle ministra Válka připravila legislativu, která přísun léků do Česka zlepší. A chystá i další legislativu, která má podle něj zajistit, aby pacienti nebyli v pozici rukojmích farmaceutických firem. „Ti poslanci, kteří ji nepodpoří, to jsou lidé na výplatních listinách farmaceutického průmyslu. Omlouvám se za tak tvrdá slova, ale je to tak,“ vypálil Válek v Otázkách Václava Moravce. Máte už k tomu nějaké informace?

Tímto pan ministr mírně řečeno naštval. Zatím jsem žádný návrh zákona neviděl, a pokud vím, tak ani nikdo z opozice, a už je nám vyhrožováno takovým nesmyslem. Dobré a přínosné věci podpoříme, ale s čím nesouhlasíme, jistě máme právo jako opozice kritizovat a případně pro to nehlasovat nebo hlasovat proti.



Šéf České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel tvrdí, že takovýto tlak české vlády povede k tomu, že léky buď zdraží, nebo je farmaceutické firmy mohou přestat do Česka dodávat úplně. Co vy na to?

Jak jsem již zmínil, farmaceutickým firmám v poslední době narostl hřebínek a jejich zástupci vystupují velmi sebevědomě až arogantně, jelikož mají v ruce hlavní trumfové eso, kdy mohou zastavit dodávky život zachraňujících léků do států, které jim nepůjdou na ruku. Vznikl nám tu nadnárodní monopolní systém a nyní sklízíme trpké plody adorování globalizace jako systému, který jediný zaručí náš blahobyt. Dále mám pocit, že farmaceutické firmy ztrácejí zájem na výrobě, distribuci a prodeji léčiv, ze kterých nemají velký zisk, protože jsou levné. Ale to může být jenom moje domněnka.



Válek také přislíbil, že chce otevřít a změnit seznamy plně hrazených léků, aby zde byl i na kašel a na nachlazení alespoň jeden pojišťovnou plně hrazený lék. Je to dobrý nápad?

Pokud si vzpomínám, tyto léky byly vyřazeny z hrazení zdravotními pojišťovnami z úsporných důvodů. Takže pokud jsou zdravotní pojišťovny v dobré finanční kondici, potom je to něco, co jistě pacienti v ČR uvítají. Pochopitelně je nutné, aby byly tyto léky dostupné. Nakonec pro ty farmaceutické firmy, které budou tento lék u nás distribuovat, to bude mimořádně finančně zajímavé vzhledem k tomu, že tyto léky budou masivně předepisovány lékaři. Jenom to nešťastné plánování a skladování může být velký problém.

O účinných látkách uvažovaných terapeutik raději nebudu pochybovat a budu věřit, že se vyrábějí ve spřátelených zemích či zemích, které je budou ochotny dodávat výrobcům, pokud dojde k podstatné eskalaci vztahů s Čínou.



Na závěr, co říkáte, pane poslanče, na konsolidační balíček a návrh důchodové reformy, kterou představila koalice ve čtvrtek?

Se zájmem jsem si pustil za pět minut dvanáct televizi a musel jsem sledovat dvouhodinové řečnění o ničem, plné frází a ujišťování o nutnosti těchto změn a mezigenerační solidaritě s mladšími ročníky naší populace. Ale marně jsem čekal na nějaké srozumitelné vyjádření konkrétní realizace. Nakonec se na to museli zeptat novináři. Byla to totální tragikomická nekompetentnost všech, kteří se na tomto trapném představení podíleli. Nazval bych to zamlžováním nepříjemných faktů a podsouváním jenom toho, co vypadalo pro občany líbivě, neboli lakujeme narůžovo, až nám od rukou stříká barva.

Vláda v rámci konsolidačního balíčku zvýší u léků sazbu DPH, a to ze současných deseti na dvanáct procent. To se zajisté projeví zvýšením ceny léků jak pro zdravotní pojišťovny, tak i pro pacienty. Zatíží hlavně malé lékárny dalšími odvody na DPH. Nyní si musíme počkat na to, jak nám budou servírována postupně všechna konkrétní opatření, která jak bylo slíbeno, nás budou bolet všechny stejně. Já dodávám, jenom aby to nakonec více nebolelo voliče opozice.

