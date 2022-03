Fiala schytává vlastní bumerang. Do konce roku mu půjde hlava kolem, tuší analytik Mikeš. A tohle už na Babiše nehodí...

reklama

Od jmenování vlády Petra Fialy 17. prosince minulého roku už téměř uplynulo oněch symbolických sto dnů, které mívá každý nový kabinet na hájení. Jaký dojem pětikoaliční vláda za toto období zanechala?

Přiznám se, že momentálně jsem znechucen politikou českou i světovou. Svět se někam řítí, nevím, jak to všechno dopadne. Jsme jen diváky hry, kterou hrají ti velcí hráči. Situace je špatná všude, kam se podíváte. Pokud jde o naši vládu, tak mi vadí, že neumí objektivně komunikovat. Je velice jednostranná. Trochu jsem zklamaný i z toho, že někteří ministři na svou funkci nemají. Premiér hezky mluví, ale moc obecně a akademicky.

Kteří členové vlády konkrétně podle vás na funkci nestačí?

Za prvé ministr zahraničních věcí. Pak si myslím, jestli paní Langšádlová má být ministryní pro vědu, výzkum a inovace, tak to je zoufalé. Ani na ministerstvu školství si zatím – zdá se – nevědí rady. Problém je v tom, že pan profesor by byl ideální ministerský předseda do doby plné pohody, kdyby šla ekonomika nahoru, ale tahle značně bouřlivá doba by podle mého potřebovala, abychom si řekli, co my sami zmůžeme, a zachovali si vlastní rozum. Ať se to komu líbí, nebo ne, myslím, že Maďarsko na to jde rozumněji než my. My jsme se tvrdě přiklonili k jestřábům a na to ty malé země většinou doplatí.

První větší rozruch vyvolala vláda Petra Fialy razantním prosazováním pandemického zákona i proti vůli Senátu ovládaného většinou složenou ze stejných stran, jako má pětikoalice. Bylo chybou na něm trvat, když u části společnosti vzbuzoval dojem, že znamená ukrajování svobod?

Považuji to za chybu. Ale oni v tom pokračují, tento styl prosazuje obzvlášť ministr vnitra Rakušan. Čekám, že budou chtít prosadit ještě další zpřísňování a omezování. Přitom to je hloupost, neboť tenhle národ je mistrem v oboru číst mezi řádky a sám si komunikovat v hospodách a podobně. Tak očekávám, že se to proti vládě obrátí, protože mainstream a zvláště pak Česká televize, to je děs. Já už se na ty publicistické pořady nemůžu dívat kvůli tomu, co tam dělá pan Moravec. Kdysi to byl výborný novinář, ale teď se změnil. Ty jeho Fokusy jsou moc jednostranné a vůbec ne veřejnoprávní.

Když byl Petr Fiala a strany pětikoalice v opozici, tak používali termín Babišova drahota a rázně odmítali nouzový stav. Jak si v konfrontaci s těmi jejich předchozími vyjádřeními počíná nová vláda v boji s rostoucí drahotou v zemi a je vyhlašování nouzového stavu z její strany opravdu nezbytné, když ostatní podobně postižené země k tomu nesahají?

V reklamní branži máme teorii bumerangu. Ta je založena na tom, že můžete slibovat a slibovat, ale když pak neplníte, tak se vám ty sliby chyby vrátí jako bumerang. To, co ještě v opozici nynější vládní pětikoalice kritizovala, provádí v ještě větším měřítku než Babiš. Kašlou na opozici, chtějí ji válcovat. Ale ona se jim ta kritika z jejich dob opozičních bude vracet ještě drtivěji. Lidé teď budou dostávat po všech stránkách zabrat, životní úroveň půjde dolů, no a to už nemůže odnést Babiš. To bude už odnášet tahle vláda. Předpokládám, že do konce roku v ní budou takové turbulence, že vládním politikům z toho půjde hlava kolem.

Jak Fialův kabinet zvládá příliv uprchlíků před válkou na Ukrajině? Jsou namístě výtky, že by měl pozornost věnovat více i problémům domácího obyvatelstva a řešit třeba prudký nárůst cen energií?

Česko zatím zvládá uprchlickou vlnu velice dobře. Ale samozřejmě se to dotkne obyvatel této země, s tím se nic dělat nedá. Hodně bude záležet, jak bude válka na té nešťastné Ukrajině dál probíhat. Jestli se bude protahovat, tak to bude hrůza. Nebo jestli se velmoci dohodnou a ukrajinské politiky usměrní ke kompromisu, který by byl přijatelný pro Rusy, ale zároveň by nepoškodil Ukrajinu. Každopádně postup Ukrajiny směrem do Evropské unie a NATO byl poněkud uspěchaný.

Prezident Zelenskyj je určitě velice dobrý herec, je skvělý v tvorbě vlastního PR, umí se prosadit, ale nevím, jestli je politik, který by se mohl postavit Putinovi. Toť otázka. Stejně jako to, proč nejen za jeho tři roky ve funkci, ale i léta předtím docházelo k masovému odchodu Ukrajinců za prací do ciziny. To svědčí o tom, že to v zemi ekonomicky ani jinak nezvládali.

Koncem února zablokovalo tuzemské internetové sdružení CZ.NIC po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na doporučení vlády osm webů. Petr Fiala o tom následně řekl, že zablokování dezinformačních webů bylo odvážné a možná trochu na hraně. Co si myslíte jednak o tom zablokování, jednak o tom premiérově vyjádření?

Podle mě to byla chyba. Odvážné to bylo určitě, ale neřekl bych, že to bylo na hraně, nýbrž za hranou.

Když už byla řeč o odvaze, připomenu cestu premiéra do Kyjeva. Až na výjimky, jakou byla například Magda Vašáryová, byla cesta tří předsedů vlád hodnocena kladně. Jak byste její význam a smysl zhodnotil?

Petru Fialovi to mělo dodat razanci, kterou na nás zatím nepůsobil. Ta cesta mu určitě pozvedla image politika, ale beru to tak, že se jen svezl s Poláky, protože ti jsou svým způsobem evropská mocnost a on jim jen přitakává. Pomohlo mu to, ale jestli to něco přineslo, tak to bychom se museli dozvědět, na čem se tam dohodli. Jen víme, že si sedli kolem stolu a měli uprostřed mapu, na které jim ukazovali, jak Rusové postupují. Ale proč neřekli, o co šlo? Teď se mluví o tom, že tam Polsko navrhlo vyslání mírové mise NATO na Ukrajinu, nějakou tu alianci svatou a hurá na Rusy. To by ale pro Českou republiku nebylo zrovna to pravé ořechové.

Vláda podle ministra spravedlnosti Blažka chystá zákon, který umožní vypnutí lživých serverů. Prý má jít o takové weby, které šíří dezinformace. Kdo by měl být tím, kdo určí, co je dezinformace?

To je naprostá hloupost. Chtěl bych vidět ty odborníky. Jedna strana lže, druhá strana také, zvláště novináři, kteří publikují vše, co se jim podsune. Lidé nejsou tak blbí, aby si neuměli udělat vlastní úsudek o tom, co je pravda a co ne. Budou si tu pravdu hledat mezi lžemi, které se na ně valí z obou stran. Když to lidem zakážou, tak národ už umí anglicky a bude se obracet na jiné nezávislé zdroje, kde bude něco jiného než v našich hlavních médiích. To je důkaz slabosti vlády, že chce zakazovat přísun informací. Naopak by je měla pustit a vyvracet, pokud by to byly dezinformace.

Místopředseda vlády a předseda Pirátské strany Ivan Bartoš upozornil, že při nastavování pravidel v boji s dezinformacemi musíme být velmi obezřetní, aby nedošlo ke zneužití. Věříte, že Piráti jako nejmenší strana v koalici bude schopna toto pohlídat?

Jestli Pirátům ještě zbyla nějaká soudnost, tak se vrátí k tomu svému sloganu „Pusťte nás na ně“. Teď je čas, aby v politice byl někdo mladý, inteligentní, myslel na svou budoucnost. Piráti udělali chybu, že do vládního angažmá šli, protože tohle by byl jejich čas, teď by se vyřádili upozorňováním na to, jak se ukrajuje svoboda. Ale mohli jít i po tom, jak se zdražuje, a lidé by jim fandili. Jenže takhle zmizí, vyšumí, vysublimují a bude s nimi konec.

Myslím, že úlohu, kterou mohli mít a která by jim seděla, komunikuje Trikolóra, zvláště pak profesor Budil, často i Petr Štěpánek a další. Podle mého názoru by Trikolóra mohla u voličů zabodovat a nahoru v preferencích by mohla jít i SPD.

Když lidé sledují různé diskuse, které budou přibývat, jak se bude blížit přímá volba prezidenta, tak osobnosti jako generál Šándor, profesor Drulák, analytik Keller a další, co přinášejí objektivitu do té břečky lží, budou nabývat na významu a bude záležet, koho budou podporovat, protože pan Jakub Železný a jemu podobní nebudou mít důvěru jako ti, co jsem jmenoval.

Vláda ve středu rozhodla o obsazení pozice vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací. Stal se jím zkušený novinář Michal Klíma. Jaký smysl má tahle funkce, nejde spíš o nějaký cenzorský dohled?

Připomíná mi to ČÚTI, Český úřad pro tisk a informace, pro později narozené cenzurní orgán. Na druhou stranu Michala Klímu jsem zažil, když byl v Unii vydavatelů, a rozumně se s ním jednalo. Tak snad úplně nepřešel na tu jednostrannou pozici. Ale divím se mu, že do toho vůbec šel.

