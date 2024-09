Fiala už předal zemi levici. Markéta Šichtařová dělá tečku za premiérem

V reakci na výsledky krajských voleb bouchl během pondělí Petr Fiala pěstí do stolu a vzkázal, že nemíní odevzdat naši zemi levici a populistům a že chce vést s koaličními stranami „důležitá jednání o stávající situaci“. Je možné, že ji za rok levici a populistům nynější premiér, jak říká, nepředá?

Petr Fiala je sám levice a populista, takže zemi jim už předal. Nechci, aby to znělo jenom jako hospodské nadávky. Tohle je prostě fakt. Levice se pozná tak, že zvyšuje daně a podporuje levicové agendy. Vláda Petra Fialy zvyšuje daně a podporuje ESG a Green Deal, tedy krajně levicovou agendu.

Populismus se zase pozná tak, že populista říká, co veřejnost chce slyšet. Populista není třeba Šichtařová (totiž já), neb zásadně říkám, co si myslím, i když to nadpoloviční většině lidí vrcholně leze na nervy, a já to říkám i přesto, že vím, že to většině lidí na nervy poleze. Naopak Petr Fiala si vždycky nejprve zjistí, co veřejnost chce slyšet, a to potom řekne, aby náhodou někoho nenaštval. Naštve pak jako vedlejší efekt úplně všechny, protože všichni vidí, že před časem říkal něco docela jiného, tedy mění tvář podle prostředí jako žvýkačka, což nevyhovuje nikomu.

Takže horší než teď už to za rok nejspíš v tomto levicově-populistickém ohledu nebude.

V české politice máme skutečné hrdiny. Petr Fiala se sejde s Ivanem Bartošem, hodinu s ním poklábosí, nechá ho odejít s tím, že ve vládě pokračuje, a za tři hodiny mu zavolá, že ho z ní vyhazuje. Ministr zahraničí Jan Lipavský poté vykládá, že podá demisi, pokud se Piráti jako strana k odchodu z vlády rozhodnou. Ale shodou okolností je v tom čase v USA s prezidentem Petrem Pavlem, a ten po schůzce dvou převlékačů kabátů veřejnosti za Lipavského sdělí, že je připraven jako ministr zahraničí pokračovat, pokud na tom bude shoda ve vládní koalici. Není to od jmenovaných pánů poněkud odpudivé chování, a to i při vědomí toho, že se špinavostmi v politice se tak nějak počítá?

Takhle to v politice chodí, čemu se kdo diví? Shodou okolností jsem tu před týdnem vysvětlovala, že pokud někdo výslovně „touží“ po politice, pak je to psychopat. Když se do politiky rozhodne jít normální člověk, je to od něj osobní oběť, protože to považuje za správné, ale pak svou službu protrpí. Toužit po něčem, a rozhodnout se pro něco, je zcela zásadní rozdíl. Znám lidi obou těchto typů. Ale všichni ti pánové, které jste jmenoval, jsou pánové prvního typu: Nevstoupili do politiky proto, že by se rozhodli něco správného udělat, ale proto, že touží po moci. A právě touha mít moc nad ostatními je pro lidský charakter nevýslovně ničivá. Potom se nelze divit tomu, jak se politika chová.

Ministr dopravy Martin Kupka, který po návrhu na odvolání Ivana Bartoše dostal digitalizaci stavebního řízení na starost, oznámil, že stavební úřady se budou moct vrátit k systémům používaným před digitalizací stavebního řízení. Co takovému vyústění digitalizace říkáte?

Zaplaťpámbu za to. Teď ještě drasticky zjednodušit stavební zákon, který se svou složitostí již zcela vymkl zvladatelnosti, a třeba zase půjde stavět. Možná bychom mohli na stavební zákon pustit Ivana Bartoše. On by ho do***al podobně jako digitalizaci, my bychom pak vyhlásili, že se vracíme do období před platnost stávajícího stavebního zákona – a najednou by zase šlo levně a rychle stavět!

Aneb někdy se musí věci úplně sesypat, aby zase začaly fungovat. Mimochodem myslím, že podobně to bude i s Green Dealem.

Vláda schválila pro příští rok zvýšení deficitu kvůli povodním o 11 miliard na 241 miliard korun. Zároveň ze stejného důvodu prohloubila plánovaný deficit letošního rozpočtu o 30 miliard na 282 miliard korun. Podle Petra Fialy je rozpočet proinvestiční, odpovědný, neprojídá naši budoucnost a garantuje to, že i v budoucnu budeme mít prosperitu a budeme úspěšným státem. Zbyněk Stanjura dodal, že i když vláda konsoliduje veřejné finance, nechce snižovat deficit na úkor investiční aktivity. Dá se to jejich vysvětlení přijmout jako opodstatněné zdůvodnění pro zvýšení obou deficitů?

Stát neinvestuje, stát utrácí peníze daňových poplatníků. Investice je vložení peněz do nějakého projektu s cílem získat budoucí zisk nebo zvýšení hodnoty. To umí jenom soukromý sektor. Stát neumí dobře investovat s cílem vytvářet budoucí zhodnocení, protože státní úředníci, kteří o penězích rozhodují, nemají motivaci zisk pro stát vytvářet. Vláda není schopná investovat peníze lépe než jednotlivec nebo firma. Každý pokus vlády investovat končí plýtváním peněz, které předtím vláda sebrala lidem a které mohly být investovány užitečněji.

Ačkoli den před krajskými volbami oznámil Petr Fiala, že se ve Wroclawi dohodl na jednání se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, že EU uvolní na pomoc po povodních pro Česko dvě miliardy eur (cca 50 miliard Kč), k ničemu takovému nedojde. V pondělí – už po volbách – totiž EK informovala, že dané povodňové peníze nejsou prostředky navíc, ale jenom jednodušší využití peněz již přidělených. Jak si vysvětlit, že český premiér nepochopil, co projednal, pokud zavrhneme nepravděpodobnou možnost, že by veřejnosti úmyslně lhal?

Já bych tu variantu se záměrným dezinformováním veřejnosti tak docela nezavrhovala.

Pro rok 2025 se počítá s výrazným růstem měsíčních minimálních záloh pro osoby samostatně výdělečně činné. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění bude činit 4 759 korun a minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění potom 3 143 korun. Tabulka ukazuje, jak rostou povinné minimální odvody (v Kč). Za vlády pětikoalice tedy dramaticky rostou výdaje na sociální pojištění těch, co podnikají. Je to krok v jejich prospěch, že jim to pomůže k vyššímu důchodu?

Především je nutno vyvrátit hned dopředu případnou domněnku, že by snad hypoteticky mohlo jít o valorizaci odvodů podle inflace. Například odvody na sociální rostou o 24 %, inflace je aktuálně 2,2 %... Takže to není nic jiného než zvyšování daní. Čímž je také současně doloženo moje tvrzení v mé první odpovědi, že vláda Petra Fialy je levicová.

Zadruhé v předešlé odpovědi jsem konstatovala, že vláda se neumí o peníze postarat lépe než soukromý sektor. Neboli kdyby vláda OSVČ lidem peníze nechala, tito lidé by se s pomocí těchto peněz o své důchody skrze investice postarali mnohem lépe, než jak se o ně postará vláda, která je vyplýtvá.

Bylo by docela užitečné, kdyby stávající voliči pětikoalice už konečně pochopili tři zásadní axiomy:

Zaprvé pětikoaliční vláda je levicová.

Zadruhé cílem levice vždy byla, je a bude rovnost.

Zatřetí výsledkem rovnosti je vždy rovnost v chudobě.

