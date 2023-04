Fialo, ten průšvih za žádnou kontrolu statistik neschováte, vzkazuje poslanec Rozvoral. Vláda na občany úplně zapomněla

reklama

Co se týká úsporného balíčku, vláda stále jedná. „Dokázali jsme ušetřit 80 miliard korun na výdajové straně,“ řekl na tiskové konferenci Petr Fiala s tím, že pak ale přišla válka na Ukrajině a další krize. Rozpočet nás zadlužuje, a proto musíme pokračovat v konsolidaci veřejných rozpočtů. Chce najít dobrou kombinaci na příjmové straně i na výdajové straně státního rozpočtu. Pane poslanče, jak to hodnotíte? Jak se vládě daří nacházet „dobré kombinace“?

Premiér Petr Fiala není žádný ekonom ani krizový manažer, což se velmi negativně odráží na řízení naší země. Zde byla velká chyba, že v té době zrovna Česká republika předsedala Evropské unii. Místo toho, aby využila této situace a pro naši zemi vyjednala co možná nejvýhodnější podmínky, tak se česká vláda chtěla hlavně zalíbit EU a úředníkům v Bruselu. Tomu vše podřídila, ale na úkor všech našich slušných a pracujících občanů, včetně seniorů, zdravotně postižených i mladých rodin s dětmi.

Hodně záležitostí v souvislosti s vysokou inflací mohla řešit ještě před tím, než začal válečný konflikt na Ukrajině. V té době navrhovalo naše hnutí SPD celou řadu podnětných návrhů, kde ušetřit finance, a zastavit tak inflační spirálu, ale vláda naše návrhy nevyslyšela, a proto jsme dnes tam, kde jsme. Prioritně mělo dojít k zastropování cen energií přímo u výrobců, a to na rozumnou cenu. Vláda v této věci nekonala, stále čekala, co na to EU, a to bylo podle mého názoru zásadní pochybení, s jehož následky se nám nedaří stále vypořádat.

Premiér Petr Fiala zatím neměl potřebu komentovat jednotlivé návrhy. Za poslední týdny jsme v médiích viděli a slyšeli vícero nejrůznějších návrhů na změny DPH, čili zdražování. Premiér zdůraznil, že nemůže připustit, aby opatření poškozovala život nějaké sociální skupiny. Věříte, že se úsporná opatření podaří koalici vyjednat tak, aby nikdo nebyl poškozený?

Vláda Petra Fialy vůbec neví, jak situaci řešit, a v médiích se objevují stále nové a nové návrhy, kde hodlá ušetřit finance. Všechno, co se v médiích objevuje, by v největší míře poškodilo všechny slušné a pracující občany. Nechci se zatím vyjadřovat ke konkrétním návrhům, o kterých se mluví; počkejme si, až co vláda předloží. Už teď ale mohu říci, že zde nic zásadního, co by ušetřilo státní finance a zároveň nepoškodilo naše občany, nebude.

Z jednotlivých koaličních stran zaznívají různé návrhy. A nakonec vláda stejně schválí i to, co některé ze stran vládní pětikoalice odmítají ve svých programech, a to jen z toho důvodu, aby se udržely ve vládě. Naštěstí to naši občané dobře vidí a vládě už nedůvěřují dvě třetiny z nich, což potvrdily i nedávno zveřejněné výzkumy CVVM. Za SPD říkám, že odmítáme zvyšování daní pro naše občany a firmy.

Jaký by byl váš návrh úsporného balíčku? Mimochodem, opravdu potřebujeme úsporné balíčky?

V prvé řadě by se měl stát chovat jako řádný hospodář, což Fialova vláda v žádném případě nečiní. Vláda musí začít hlavně u sebe a hledat úspory na výdajové stráně. Je potřeba plošně škrtat v každém resortu. Rozhodně by neměla, v této pro naše občany těžké době, je dále připravovat o jejich finance. Vždyť stále více občanů je odkázáno na různé formy sociálních dávek, a to je ještě problém z jejich včasným vyplácením.

Podporujeme naši ekonomiku, odmítáme šílené a neuvážené návrhy EU v rámci tzv. Green Dealu. Například se také nemuselo tak vehementně prosazovat navýšení financí ohledně armádních zakázek, jelikož se zcela oprávněně obáváme, že finance zde navýšené nebudou v rámci Armády ČR efektivně vynaloženy. Dále je potřeba zrušit příspěvky pro solární barony, ukončit škodlivou inkluzi ve školství a zrušit výjimky na vyvádění nezdaněných dividend zahraničními korporacemi mimo Českou republiku. Měli bychom také zdanit internetové giganty (Facebook, YouTube, Twitter), které zde produkují obrovské zisky, aniž by je zde musely danit.

Vláda hodlala zveřejnit výsledky jednání koncem dubna, pak začátkem května, teď už se hovoří o květnu. Máte prosím, pane poslanče, nějaké konkrétnější informace?

Jak jsem říkal, vláda jedná chaoticky a já osobně se domnívám, že to ani do poloviny května nebude. Jsou to důležité záležitosti, které se dotknou téměř všech našich občanů, a proto by jednotlivé návrhy měly být důkladně projednány i s opozicí. V této věci zatím konkrétnější informace nemáme... – ale co víme úplně přesně je to, že vláda Petra Fialy by měla co nejdříve podat demisi.

Eurostat přišel s dost nepříjemnou statistikou, podle které v druhém pololetí loňského roku patřila elektřina a plyn v tuzemsku k nejdražším v Evropě. A problém je podle Petra Fialy právě ve statistice. Připomněl, že už se ohradily firmy, které pracují v energetice, a že kdo dělá chybu, musí být odhalen. Pozve si zástupce orgánů, kteří se mohou podílet na těchto číslech. Co vy na to?

To, že máme skoro nejdražší elektřinu ze všech unijních zemí, je pravda, a též i to, že ji umíme relativně levně vyrobit, a ještě jí máme tolik, že ji můžeme prodávat. Jelikož ale vláda Petra Fialy neudělala razantní kroky hned v počátcích (zestátnění ČEZu), odchod z burzy v Lipsku, zastropování cen elektrické energie na přijatelné úrovni u výrobců, tak je tu situace taková, jaká je. To se neschová za žádnými kontrolami statistik.

Premiér Petr Fiala začal řešit české úspory hned poté, co se vrátil z jihovýchodní a střední Asie. Posiloval vztahy v asijských zemích, zmínil, že máme firmy, které mají šanci se na trzích uplatnit a podařilo se mu podepsat 21 smluv a memorand. To by mělo vést ke konkrétním výsledkům a také k diverzifikaci zdrojů. Výnos pro naše firmy by měl být v desítkách miliard korun. Váš komentář?

Ano, to tvrdí ve svých prohlášeních Petr Fiala, že začal řešit české úspory hned, jakmile se vrátil z jihovýchodní a střední Asie. Ale on to měl coby premiér řešit hned při nástupu do funkce a řídit své ministry tak, aby jejich jednotlivá ministerstva předkládala průběžně úsporné balíčky, s jejichž pomocí by se postupně a cíleně snižoval schodek zadlužení České republiky. To ale po celou dobu ve funkci premiéra nečinil, neboť si za svou prioritu stanovil nadstandardní podporu a propagaci EU a Ukrajiny, a na zájmy našich občanů a České republiky jaksi zapomněl. Petr Fiala není premiérem hájícím zájmy České republiky a jejích občanů.

Mezitím dochází k výměně ministra školství. Na toto místo nastoupí Mikuláš Bek, jenž dosud zastával pozici ministra pro evropské záležitosti. V té ho má nahradit současný náměstek ministra zahraničí a bývalý velvyslanec Martin Dvořák. Jak změny hodnotíte?

Dle mého názoru stojí za výměnu celá vláda v čele s premiérem Petrem Fialou. To, co ve svých funkcích dokazují jednotliví ministři, nebo spíše nedokazují, vypovídá o všem. Uvedu jenom jako příklad ministerstvo vnitra – rušení poboček České pošty; ministerstvo zdravotnictví – nedostatek základních léků; ministerstvo práce a sociálních věcí – situace na úřadech práce; ministerstvo zemědělství – dovoz nekvalitního obilí z Ukrajiny. A tak bych mohl pokračovat.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se chystá představit důchodovou reformu v první polovině května. Aktuální zpráva je, že by rád zkrátil dobu pojištění na 25 let. Všem je jasné už teď, že tohle neprojde. Nebo je to rozumný nápad?

Ministr Jurečka si vůbec s důchodovou reformou neví rady a jsem přesvědčen, že s žádným „rozumným návrhem“ nepřijde. Zkrátit dobu pojištění na 25 let, ale pro přiznání předčasného důchodu to má být 40 let. Zdá se vám to logické? Zase to budou jenom úpravy, které poškodí budoucí příjemce důchodů. Hnutí SPD má pro tuto problematiku dostatek expertů a předložili jsme i celou řadu novel zákonů v této oblasti, ale vládnoucí pětikoalice na to neslyší.

Je něco, co v médiích nezaznívá, čeho si nevšímají, a chtěl byste na to upozornit?

Těch věcí je opravdu mnoho a všechny se týkají současné situace našich občanů, kteří se neustále musí vypořádávat s inflací, se stále se zvyšujícími náklady, které vynakládají na zabezpečení chodu domácnosti (stále se zvyšující ceny základních potravin, služeb atd.), i s devalvací úspor. Problematika rodin s malými dětmi, otázka bydlení pro mladé rodiny, zhoršující se životní podmínky důchodců a invalidních občanů; a tak bych mohl pokračovat.

Vláda by se měla prioritně zajímat o to, jaké mají občané problémy, a ty se snažit co nejlépe a nejrychleji řešit, neboť to by mělo být posláním všech politiků, kteří jsou placeni z peněz daňových poplatníků. Zde je ale realita úplně někde jinde.

