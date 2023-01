Fialo, vezměte Nerudovou do ODS... Někteří „modří ptáci“ to vůbec nevidí jako špatný nápad

Danuše Nerudová sice nepostoupila do druhého kola prezidentské volby, ale vytvořila kolem sebe silnou základnu příznivců. Nepopřela, že by založila vlastní stranu. Občanskodemokratický politik Radim Ivan v reakci na to napsal komentář, kde vyjadřuje názor, že Petr Fiala by měl vzít Danuši Nerudovou do vlády. Část členstva ODS tuto myšlenku odmítá s tím, že Nerudová je moc liberální. Jiní ale souhlasí, protože by neúspěšnou prezidentskou kandidátku rádi využili k lepším preferencím.

Danuše Nerudová sice nepostoupila do druhého kola prezidentské volby, ale vytvořila kolem sebe silnou základnu příznivců. Nepopřela, že by založila vlastní stranu. Občanskodemokratický politik Radim Ivan v reakci na to napsal komentář, kde vyjadřuje názor, že Petr Fiala by měl vzít Danuši Nerudovou do vlády.

Část členstva ODS tuto myšlenku odmítá s tím, že Nerudová je moc liberální. Jiní ale souhlasí, protože by neúspěšnou prezidentskou kandidátku rádi využili k lepším preferencím.

Radim Ivan ve svém komentáři INFO.CZ | Petr Fiala by měl vzít Danuši Nerudovou do vlády. Dřív než si sama založí stranu poukazuje na to, že Nerudová připustila vznik možné politické strany, která by se opírala o její osobnost a dílčí úspěch ve volbách.

„Premiér Fiala před časem dokázal výbornou věc,“ píše Ivan. „Spojil tři strany do fungujícího celku s názvem SPOLU. Dokázal rozšířit voličskou základnu a tradiční politiku ODS posunul víc ke středu. Zvládl postavit platformu, která může přijmout lidi, jako je Danuše Nerudová.“

Ivan staví svou argumentaci na skutečnosti, že mnoho voličů, politologů, ale i samotných politiků si stěžuje, že je politika personálně vyprázdněná. Nerudová prý podle Radima Ivana prokázala dostatečné kvality, vypadá dobře a umí komunikovat. Její angažovanost ve vládě by navíc zabránila ještě vyšší fragmentaci politické scény. Nerudovou by ostravský politik rád viděl například ve školství nebo coby ministryni pro důchodou reformu: „Jako ministryně škoství by Nerudová mohla udělat tolik potřebnou reformu ve vzdělávání,“ napsal Ivan. A rýpl si i do DVTV, když připomněl rozhovor, ve kterém Nerudová nedokázala zodpovědět faktická data: „Biflování dnes pro život opravdu není to hlavní,“ myslí si ostravský politik. Ve svém komentáři také uvedl, že skandály kolem turbodiplomů na Mendelově univerzitě Nerudovou posílily: „Věřím, že by mohla toto prostředí prolezlé korupcí a podvody konečně pročistit. A co se týče důchodové reformy, uměla by mladé generaci vštípit, že nemá být závislá na státu, ale musí se o sebe postarat sama,“ vysvětluje Radim Ivan.

Uvnitř ODS tento odvážný komentář spustil bohatou diskusi: „S DN bych nešel ani s košem, natož do vlády. Můžeme na tuhle směšnou figurku, po které za půl roku neštěkne ani pes, zapomenout, prosím?“ vyjádřil se Ivanův stranický kolega. A podpořil ho další: „Danuše nemá v okolí ODS co dělat, svou lásku pro všechny může lépe uplatnit u jiných subjektů."

Ondřej Šimíček si naopak myslí, že spojení Danuše Nerudové a ODS je dobrý nápad: „Místo strany, jejíž největší přidanou hodnotou byla pluralita názorů, jsme ji uzavřeli. Místo aktivního rozšiřování členské základny recyklujeme 5krát použité politiky a divíme se, že to nejde. Přeji si ODS na 35 % a klidně od zelených liberálů po konzervativní katolíky. Vůbec se to nevylučuje. Kolik chyb jsme udělali za posledních X let jen tím, že část naší reprezentace zachraňuje tradiční normální svět, který nikdy neexistoval.“

Souhlasí i Jan Zahradil, ale z jiného důvodu: „Nerudová pochopila velmi rychle, že na spojení s Pavlem může vydělat. Pokud brzy založí stranu, s tichou nebo méně tichou Pavlovou podporou, je celý projekt SPOLU v ohrožení.“

Michael Brázda, právník a zastupitel z Brna si zase myslí, že „Danuše je náhrada za levicové kulturní liberály. Nejvíce může případně zastínit Piráty, TOPku, případně STAN“.

Radim Ivan na to však namítá, že právě mezi voliči těchto subjektů by mohla ODS nabírat nové voliče a stát se tzv. catch all party. Je něco takového reálné? ParlamentníListy.cz oslovily politologa Jana Kubáčka, aby se ke komentáři Radima Ivana vyjádřil a zhodnotil šance Nerudové na úspěch po boku ODS: „Pro Petra Fialu je samozřejmě relativní úspěch Danuše Nerudové ohrožující,“ přiznává Kubáček. „Proto se nabízí nápad využít Danuši Nerudovou pod barvami ODS, ale já si spíš myslím, že Nerudová bude reálně promýšlet možnost vytvoření kandidátky například do Evropských voleb. Má potenciál oslovit řadu voličů, kteří se jinak nevnímají jako pravicoví. Jen tam část elektorátu, který uvažuje středo-levicově, inklinuje k formacím typu Piráti, sociální demokracie, Zelení a STAN. Teď by byli ochotni podpořit někoho nového. Pro ODS by tedy toto spojení bylo atraktivní, ale nebylo by výhodné pro samotnou Danuši Nerudovou. Ona má šanci oslovovat mnohem širší a pestřejší skupinu voličů, kteří nemají tendenci podporovat ODS a Petra Fialu, ale chtěli by alternativu.“

Co se týče názoru Ondřeje Šimíčka, že by se ODS s Danuší Nerudovou mohla stát catch all party, Jan Kubáček nesouhlasí: „Pokud by se z ODS měla stát catch all party, musela by dělat zbrusu novou politiku a zabralo by to dost času. Tohle nezachrání Danuše Nerudová ani kdokoli jiný.“

Jeden z čelných představitelů ODS, který ale nechtěl být jmenován, nám k tomu pak řekl, že „takový nápad mohl vzejít jen od těch naivních odéesáckých mláďat. Ještě nevíme, co na Nerudovou vše vyplave. Kauza kolem diplomů stačila, ať se v tom brodí sama. My máme svoje cíle a program. Nevidím jediný důvod, proč podléhat emocím, vézt se na vlně momentální popularity a dávat této osobě v ODS prostor“.

