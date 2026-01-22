Fialův masakr skončil, ještě zastavme placené aktivisty. Jsem zakázaný umělec, říká herec Gulyáš

“Jako občan jsem spokojen,” říká k nové vládě herec a spisovatel Michal Gulyáš v pořadu Rozhovory PL. Loňských sněmovních voleb se sám aktivně účastnil coby kandidát hnutí STAČILO!, které neuspělo. “Nedostali jsme se a prohra je vždycky nepříjemná a člověk se s tím musí srovnat. Realita byla taková,” konstatuje.
Kvůli neúspěchu hnutí měl podle svých slov zprvu smíšené pocity, ale dnes je spokojený. “Podařilo se to zásadní, což je ukončit čtyřleté období, které nevím, jak nazvat. Napadají mě výrazy hororového charakteru. Něco jako texaský masakr motorovou pilou. To se povedlo ukončit a všichni jsme rádi a na prvních krocích vlády to cítíme,” říká herec.
“Nejdůležitější je, že to nejsou organizace, ideologie a lidé, kteří mají rozhodovat o našem životě. V takovém Absurdistánu jsme žili a ještě chvíli žít budeme než EU definitivně zkolabuje, protože bude činit další nechutné kroky. Zejména s tou současnou Evropskou komisí,” uvažuje.
Změna už ale podle jeho slov začala. “Omítka už opadává, Potěmkinova vesnice začíná odkrývat svoje tajemství, tedy zlo a nic. Jde o otázku přirozeného vývoje, není to udržitelné a oni to velmi dobře vědí. Když zakopnete a neudržíte balanc, snažíte a snažíte se, ale nakonec si stejně rozbijete ústa,” doufá Michal Gulyáš v rozpad EU.
S nelibostí sleduje své “kolegy” z řad umělců, kteří poučují občany o tom, koho mají volit a jaké názory mít. “Pokud se jim přistřihnou penězovody, veškerý aktivismus končí. Znám uvažování herců, i těch nejvýraznějších, kteří se zasloužili o rozdělení společnosti,” míní s tím, že jde o lidi, kteří ve svých vyjádřeních jdou proti zdravému rozumu.
“Je důležité tyhle lidi (aktivisty z řad herců, pozn.red.) tvrdě upozornit, že takhle ne. Vždyť se tu dějí věci jako v 70. letech a já jsem příkladem. Jsem zakázaný herec v tuto chvíli. Dostalo se ke mně, že jedna kolegyně se mně snažila nabídnout do jednoho projektu a bylo to jako kdyby vyslovila slovo Antikrist. Zametli s ní,” podělil se o to, že díky svým politickým názorům nemá šanci získat roli či angažmá.
Za minulého režimu bylo podle jeho slov aspoň jasné, kdo zakazuje nepohodlným lidem hrát. “V 70. letech jsme věděl, že vás omezili komunisti. Strana zasáhla. Dnes to vypadá jako že nic, ale je to domluva mezi uzavřenou skupinou lidí. Aby bylo jasno, já nepláču. Za socialismu jsem si zažil, že kvůli postojům svého otce jsem nemohl vystudovat školu, takže jsem vycvičený. Doba je dnes jiná a za rok to také určitě bude vypadat jinak,” věří Michal Gulyáš.
“Umělcova síla je v jeho povolání. Ať jde o herce, režiséra, zpěváka nebo cokoli jiného. V tom se má vyjadřovat a realizovat. Tam je jejich místo i síla. Jako herec jsem se odtrhl od stáda, jako černá ovce. Umělci tu jsme od toho, abychom dělali pro lidi dobrou zábavu,” podotýká. “Ani satira nesmí být hloupá. Naše satira lidi bavila, protože šla proti idiotům a minulá vláda byla vládou idiotů. Teď je to jinak, žádná vláda idiotů to není,” je si jistý.
Zamýšlí se, kde se v mnoha známých umělcích bere přesvědčení, že lze normální občany kvůli jejich “nevhodným názorům” nebo tomu, že volí jiné strany, častovat jako nevzdělané, hloupé či lůzu.
“Je to falešné elitářství. Žijí ve velkém omylu. Přijdou na jeviště, najednou mají vliv a dojdou k názoru, že úplně stejným způsobem mohou tento vliv používat k veřejnosti. Jenže jeviště někde začíná a končí. V divadle jde jejich poslání přes forbínu, ale za dveřmi divadla to končí. Herec je občan a má právo se vyjádřit, ale nesmí na to apelovat způsobem herce. Ať si všichni říkají své názory, ale ne způsobem, jakým přesvědčují diváka o své postavě a ději. Herci tu tendenci mají,” sděluje herec v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
V případě autorů jde o něco jiného. “To jsou stvořitelé definicí a myšlenek. Autor nebo scénárista tvoří pomyslný vůz, za který zapřáhne tažné vole, což jsou ti herci. Nemyslím to ve špatném smyslu. Bez nich by ten vůz stál a nehnul se, takže ho mají táhnout. Jenže oni se z toho vozu vypřáhli a pobíhají blbí voli a vykřikují nesmysly. Kdyby to aspoň bylo rozumné, dobře, ale je to blbé. Budou mě za tyhle výroky bičovat, ale mně to je jedno. Už jsem se smířil s pozicí, že stojím na druhé straně a v jejich blacklistu jsem na prvním místě. Ale časy se budou měnit, protože se mění svět a to epochálně. Je to na dlouho a otřese to s každým a se všemi,” uzavírá Michal Gulyáš v pořadu Rozhovory PL.
