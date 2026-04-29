Filip Turek: Petr Pavel a sponzoři. Jejich skutečné úkoly

29.04.2026 8:05 | Rozhovor
autor: Radek Kotas

Výroky Petra Pavla směrem k euru či podpoře vzniku Spojených států evropských jako „pravděpodobně jediného možného řešení pro Evropu“ podle vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy) nejsou z prezidentovy hlavy, nýbrž pocházejí od „sponzorů nebo zadavatelů“. V první části rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Turek poodhaluje, co má mít Pavel od nich zadáno „za úkol“.

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ke svým silně medializovaným slovům o „deratizaci parazitů“ podotkl, že měla být dezinterpretována tak, že vyznívají, jako by byla mířena proti všem úředníkům. „Tak to není. Naopak je v této budově (Ministerstva životního prostředí, pozn. red.) asi 720 lidí, a musím říct, že se jich v rámci systemizace propustilo 39,“ pronesl Turek s tím, že se odchod z ministerstva týká těch, kteří dělali práci v rozporu se zadáním, anebo těch, kteří „vyloženě škodí nebo jsou vyloženě aktivističtí opravdu nezdravým směrem“.

Výrok, který zazněl na nedávné oslavě internetové televize XTV, Turek označuje za řečnickou nadsázku, jež mířila na osoby, které „sají peníze na úkor práce někoho jiného“. „Věci se mají nazývat pravými jmény,“ stojí si za svým vyjádřením.

Podotkl, že kritiku i od koalice a svých spolustraníků vnímá na pozadí toho, že se tito lidé obávají, aby v mainstreamových médiích nezažívali „mediální lynč“, jaký má pociťovat on sám. „Nemám jim to za zlé,“ ujistil.

Připomíná, že mnohem horší věci zaznívaly z úst některých představitelů současné opozice – příkladem dle Turka je označení vládní koalice za „svoloč“ od bývalé ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS). „Polovina země byla ‚sviněmi‘ a všichni jsme byli ‚proruští dezoláti‘ stokrát,“ pokračoval s poukázáním na to, že mediální kauza pramení z toho, že prezident Petr Pavel „řekl něco tak hloupého, že to muselo připadat hloupé i jeho vlastnímu týmu a opozičnímu táboru.“

„On když řekne, že jedinou cestou je svaz evropských socialistických republik, nebo jak to řekl – možná Spojené státy evropské, i když k němu by spíš sedělo to první –, tak si myslím, že tuhletu hloupost chtěla média prostě zamést,“ míní Turek, že se jeho výrok z uzavřené oslavy XTV začal šířit, aby zakryl vyjádření prezidenta z debaty Deníku.cz v Litomyšli, v níž zaznělo, že je myšlenka Spojených států evropských „pravděpodobně jediné možné řešení pro Evropu, pokud bude chtít zůstat relevantní na světové mapě“.

„Je to zvláštní, že když prezident republiky urazí českou státnost a zpochybní článek 1 Ústavy o svrchovanosti České republiky, tak si toho média v podstatě nevšimnou. Je to poměrně zajímavý nepoměr,“ poukázal na „zapadnutí“ slov prezidenta u části médií.

Pavel podle Turka pokračuje ve svých krocích stálým směrem, který stojí i za tím, proč jeho samotného prezident odmítl jmenovat ministrem: „Všechno je to snaha zadupat do země jakýkoliv velmi silný kritický hlas k Bruselu či k euru – proto mě nejmenoval ministrem, proto při prvním novoročním projevu zvednul euro. On jako neekonom, který o ekonomice neví vůbec nic, řekl, že bychom měli přijmout euro…“

Turek v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zmínil, že si nemyslí, že jdou tato témata z hlavy prezidenta. „Je to z hlavy sponzorů nebo zadavatelů… Těch, kteří zaplatili jeho velmi drahou a sofistikovanou prezidentskou kampaň, která běžela dlouhé roky, kdy se tvořil ten obraz pana prezidenta, který díky tomu masarykovskému designu může potom působit opravdu velmi reprezentativně a má velký vliv na většinovou společnost. On má za úkol jednoduchých x věcí, jako je prosadit Green Deal, prosadit dekarbonizaci, prosadit euro a prosadit to, aby Brusel byl nadřazen Praze se vším všudy,“ shrnul.

Výroky prezidenta vládní zmocněnec vnímá coby „urážku české státnosti a neuznání svrchovanosti státu“. „Je to opět nějaký dadaistický výklad práva pana prezidenta a jeho poradců. Mám pocit, že jestli mu někdo v týmu chybí, tak to jsou nějací ústavní právníci, protože pan prezident v tomto opakovaně projevuje dost zvláštní neznalosti,“ doplnil.

