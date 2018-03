Foldyna spustil: ČT nemůže být hlásná trouba jednoho pólu politického spektra, těch liberálních žvástů...

ROZHOVOR „Lidi tady nezajímá růst HDP a vychvalování demokracie. Oni chtějí slušně žít,“ říká o obyvatelích Děčína, kde žije, poslanec Jaroslav Foldyna a upozorňuje na to, kolik lidí dnes žije na hranici chudoby. Pro ParlamentníListy.cz řekl svůj názor i na inaugurační projev prezidenta Zemana nebo na zvolení Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. Sdělil také, co si myslí ohledně referenda v souvislosti s EU.

Inaugurační projev prezidenta Zemana vzbudil obrovské emoce. Někteří mu vyčítají, že se opřel do médií, že se nedotkl Ústavy... Jak vy inaugurační projev hodnotíte?

Podívejte se, samozřejmě, že ti, kdo očekávali inaugurační projev jako filozofické zamyšlení, byli někteří zklamáni, někteří překvapeni a někteří uraženi. Miloš Zeman pronesl svůj typický výstup, hodnocení politické situace, určitých jevů v té politické situaci. A velmi bezprostředně, tak jak je Miloš Zeman zvyklý, ty věci pojmenoval. Samozřejmě to mohlo celou řadu lidí zaskočit. A některé to urazilo tak, že odešli ze sálu. Musíme si uvědomit, že Miloš Zeman se pustil do svého posledního aktivního období v politice, posledního prezidentského období. Bude přímý, nebude nic obcházet a bude ty věci pojmenovávat velice tvrdě. Mne nepřekvapil.

Na druhou stranu, v tomto kontextu, jak vidíte Zemanův předvolební slib, že pokud bude zvolen, bude jaksi „umírněnější“?

Pan prezident umírněnější... No, vyvaruje se zřejmě některých věcí, které se mu vymstily v minulém období, kdy jeho bezprostřednost byla tak bezprostřední, že celou řadu lidí zarazila. Nicméně, bude to Miloš Zeman naprosto stejný, možná ještě tvrdší komentátor, moderátor politického dění v České republice. Miloš Zeman se určitě bude chtít vyvarovat některých věcí, které se mu v minulém volebním období nepovedly a vyvolaly velmi velkou diskusi. A to byla některá jeho sugestivní pojmenování těch jevů. Toho se podle mne vyvaruje.

Jak už jste zmínil, někteří hosté opustili při projevu sál. Například bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová řekla, že se jí dotkly Zemanovy útoky a že prezident podle ní složil křivou přísahu. Co na její slova říkáte?

Kdyby to řekl třeba Miroslav Kalousek, tak bych řekl potrefená husa. Víte, český parlament za těch dvacet let si zvykl na jednu věc, že pokrytectví se stává něčím, čemu se říká politická korektnost. Ale ono to tak není. Lidi už toho začali mít dost. Prezident Zeman ty věci přesně začal takto pojmenovávat. A své volební období takto začal. Nechce být politicky pokrytecký a chce být naprosto konkrétní – a to je to nejvíc, co lidem jako je paní Němcová nebo pan Kalousek na prezidentovi vadí.

Právě prezidentovy výroky ohledně novinářů jsou mnohým trnem v oku, a to hlavně teď v souvislosti s vraždou novináře na Slovensku. Novinář Ondřej Kundra na sociální síti poznamenal, že takto to dopadá, když někdo v legraci hovoří o zabíjení novinářů: „Chytnout za hlavu by se měli všichni ti, kteří novinářům vyhrožují. V Česku k jejich likvidaci nabádá například prezident Zeman, a není v tom rozhodně sám,“ psal na twitteru. Měl by se změnit přístup k novinářům? A kdo by se měl opravdu chytit za hlavu?

Možná, že by se měli chytit za hlavu ti, kteří ty věci popisují tak, jak je popisují. Já si nemyslím, že Miloš Zeman vyzývá k nějakým agresivním aktům vůči novinářům. Miloš Zeman vyzývá k tomu, aby si novináři uvědomili, že jsou novináři a že i jejich práce má určité kodexy a meze.

Na druhou stranu, veřejnoprávní televize musí zůstat veřejnoprávní televizí. Tady bych určitě s Milošem Zemanem o něčem polemizoval. Nicméně veřejnoprávní televize nemůže být hlásná trouba jednoho pólu politického spektra, těch liberálních žvástů, které mají vytvořit beztvarou společenskou hmotu, která bude poslouchat hlásnou troubu některých novinářů a mainstreamových médií. To je prostě problém, který tady je.

A jsou novináři, kteří korektně a tvrdě popisují tu realitu. Nevidím v tom nic, co by mělo omezit svobodu slova, svobodu tisku a ohrožovat novináře. Kdyby cokoliv takového konkrétního bylo, tak budu chodit první v řadě v těch demonstracích, aby byla v České republice zajištěna svoboda slova a bezpečí pro všechny novináře. To, co se stalo na Slovensku, je ohromný odporný exces. Nelze ho zneužít k tomu, aby se vytvářela politická klišé v kontextu toho, co se na Slovensku odehrálo. Věřím, že to bude vyšetřeno, a pak uvidíme.

A když jsme u toho Slovenska, co vůbec říkáte na to, co se tam v posledních dnech děje, ať už jsou to demonstrace a vůbec celá ta situace, mluví se o italské mafii…

Ten samotný skutek, ta vražda, je něco odporného. Když se něco takového stane, je potřeba to rychle vyšetřit a postavit se proti tomu. Celá společnost proti tomu musí stát. A kdo by tuto věc jakkoliv podporoval nebo s ní souhlasil, tak ten by měl být postaven mimo tu společnost a dokonce i mimo zákon. Já Slovensko stále beru jako naše nejlepší sousedy. My a Slováci k sobě patříme. A toto je něco, co mne opravdu velmi znepokojilo. Ale jak už jsem říkal, nelze to zneužívat k jakýmkoli politickým hrátkám a k ovlivňování politické scény.

To, co se na Slovensku odehrává, kdy ještě není nic vyšetřeno a už jsou určeni viníci, už je jakoby postavena šibenice, na kterou ti viníci takzvaně budou pověšeni a zničeni... Prostě vláda je vystavena ohromnému útoku, který je veden jak z médií, tak překvapivě i od prezidenta Kisky, který už vynesl rozsudek. Vyzývají k řešení situace – ale ani náhodou ještě nebylo nic vyšetřeno, nic ještě nebylo popsáno. Myslím si, že to je odporné zneužívání toho, co se odehrálo, v politický prospěch někoho jiného, těch, co prohráli předchozí volby. Ti se snaží demokratický výsledek předchozích bojů, soubojů, hlasování a voleb převrátit ve svůj prospěch. A to je něco, z čeho bychom měli mít strach.

I u nás vyšli lidé do ulic. Demonstrovalo se například proti Andreji Babišovi, ale hlavně také proti Zdeňku Ondráčkovi. Co říkáte na to, co se kolem Zdeňka Ondráčka dělo, na jeho zvolení, následné odstoupení a právě i na ty demonstrace?

Já si myslím, že to byla nešťastná strategie těch, kteří tuto věc kolem Zdeňka Ondráčka otevřeli. Zdeněk Ondráček prošel všemi možnými kontrolami a prověrkami. Je demokraticky zvolen do demokratického parlamentu. Podle mne se využívá té situace k tomu, aby se opět mohlo demonstrovat a odvést pozornost od podstatných problémů.

Jeden z podstatných problémů v této zemi pro mne je, že i když roste ekonomika, roste HDP, tak se pořád zvětšuje procento lidí, kteří žijí na hranici chudoby. A těmto lidem, kteří na hranici chudoby žijí a těm, kteří o tomto přemýšlejí, je potřeba předhodit nějaký jiný příběh. Je potřeba rychle jít do ulic a najít nějakého nepřítele. Teď to byl tedy ten Ondráček, který před téměř třiceti lety, v osmnácti letech, sloužil jako spousta dalších v nějakém sboru. Bylo to nešťastné od stávajícího uskupení v parlamentu. ANO, KSČM a SPD se dohodly, že takto budou postupovat. Já si myslím, že tím si vytvořily ten problém... No, a jejich protivníci jej umně využili k tomu, aby se šlo demonstrovat a odvedla se tak i pozornost od toho, že v této zemi se věci nevyvíjejí tak, jak jsme očekávali od listopadu 1989. Jak nám říkal Václav Havel, že nás komunisti straší s nezaměstnaností... Ale ona ta nezaměstnanost a chudoba se otvírá a rozvírá.

Když se na to podíváte, že v době, kdy tato země má jeden z nejlepších ekonomických růstů, tak pořád se zvětšuje procento lidí žijících na hranici chudoby. A čeští důchodci patří k těm téměř nejhůře žijícím důchodcům v klasické Evropě. Já se nechci srovnávat s Ukrajinou, jak to někteří porovnávají. My žijeme ve střední Evropě a chci, aby důchodci, senioři v České republice, žili na úrovni lidí, kteří žijí ve střední Evropě. A ne že se tady holedbáme růstem HDP, ale přitom lidi žijí z ruky do huby.

A kdo za to podle vás může?

Může za to těch dvacet let politických kompromisů. Může za to dvacet let politiky občanských demokratů, lidové strany, TOP 09 a může za to do jisté míry i ta bezzubost politiky mojí sociální demokracie. Prostě musíme být tvrdší a razantnější v popisu těchto věcí a v obhajobě práv lidí, kteří chodí do práce. A klasické rodiny. Z toho repertoáru nám vypadl člověk, tady jsou jen čísla, ekonomické ukazatele. Ale já hledám toho člověka. Bydlím v Děčíně, kde jsou chudoba a nezaměstnanost na vysoké úrovni. Ty lidi tady nezajímá růst HDP a vychvalování demokracie. Oni chtějí slušně žít. A na to bohužel politici zapomněli a proto se narodila nová hnutí, proto se narodil Andrej Babiš s jeho ANO. A když si s tím někdo neví rady, no tak kolem sebe začne kopat a pojmenovávat a demonstrovat a hodí se mu chyby. A já to považuji za strategickou chybu, to, že kolegu Ondráčka nominovali. Vystavili ho tomuto útoku a nechali ty ostatní využít tohoto k odvedení pozornosti, proč v zemi, kde roste HDP, proč je v takto bohaté zemi další a další procento lidí na hranici chudoby. To je ta zásadní otázka.

Velkou diskusi vyvolalo, zda mít či nemít referendum ohledně EU. Mají pravdu ti, kteří říkají, že když byli občané dobří na to, aby hlasovali pro vstup, mají právo vyjádřit i svůj názor pro případný odchod? Nebo ti, kteří referendum ohledně EU v žádném případě nechtějí?

To je jednoznačné pokrytectví od těch, kteří nechtějí uznat, že lidé jsou s to posoudit, co je pro ně dobré. Já jsem zastánce toho, že Česká republika má zůstat v EU, musí zůstat v EU. Ale nemůže v ní zůstat proto, že lidem nedovolíme o tom hlasovat. Musíme je přesvědčit, že je to pro nás dobrá a perspektivní cesta. A ne že jim zakážeme o tom hlasovat. To je prostě exces, který využijí a zneužijí všichni ti, kteří toho využít a zneužít chtějí. Je to naivní a hloupé. Je na politických stranách, například na mojí sociální demokracii, abychom společnost přesvědčili, že je pro nás dobré zůstat v EU. Ale je naprosto odsouzeníhodné, abychom jim zakázali o tom hlasovat.

autor: David Hora