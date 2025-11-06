Politik od Rajchla o nové vládě: Toto se musí hned udělat. S čím půjdu za Macinkou

SPD, za niž jste kandidoval, se stane součástí vlády s odpovědností za obranu, zemědělství a dopravu. Co budete jako náměstek primátora od této vlády žádat?
Pro mě jako náměstka primátora je určitě nejdůležitější, aby se dokončila dostavba dálnice číslo 7, která je pro Chomutov strategicky důležitá. A to hlavně z důvodu, abychom zabránili odlivu obyvatel z Chomutova a dokázali přitáhnout nové investory, kteří by mohli v budoucnu nahradit hlavně pracovní příležitosti pro občany, kteří budou ukončovat možná svoji práci navázanou na hnědouhelný a energeticky průmysl.
Před volbami jsme se bavili o cenách energií a výrobě elektřiny jakožto věci, která škodí občanům. Babiš mluví o vykoupení ČEZu a boji s Bruselem, nicméně co se má udělat hned?
Nejvíce komunikovaná pomoc, která by mohla být okamžitě, je samozřejmě přenesení poplatku za obnovitelné zdroje na stát. Následně se zaobírat řešením, zdali se tyto poplatky nedají platit například z fondů, které jsou plněny na základě emisních povolenek.
Před volbami jste řekl, že nikdo v hnutí SPD na rozdíl od hnutí ANO „není závislý na přímé spolupráci jejich firem s dotační politikou Evropské unie“. Věříte, že Babiš bude vůči Bruselu jednat tvrdě, jak slibuje?
Potenciální vláda se neskládá pouze z hnutí ANO, ale součástí budou jak poslanci SPD, strany PRO, Trikolory, Svobodných a samozřejmě Motoristů. Tito všichni ostatní to mají určitě mezi svými prioritami stejně jako hnutí ANO a věřím, že najdou společnou řeč, jak deklarovali před volbami.
Ministrem životního prostředí by měl být Petr Macinka. U vás v Ústeckém kraji by ministerstvo rádo vyhlásilo CHKO Krušné hory, prý kvůli evropským normám. Starostové se bouří. Budete Macinku kontaktovat?
Na schůzku s panem Macinkou se samozřejmě chystám, ale počkám na jeho jmenování ministrem. Proti způsobu vyhlášení CHKO v Krušných horách dlouhodobě bojuji a věřím, že s budoucím ministrem Macinkou určitě najdeme společnou řeč a podaří se nám tuto problematiku velmi rychle vyřešit. Nejsem proti ochraně přírody, ale zároveň mám rád rozumná řešení. V Krušných horách se aktivně pohybuji skoro denně jako myslivec a po několika desetiletích aktivně vnímám, že životní prostředí se v této oblasti výrazně zlepšuje i bez vyhlášení CHKO.
Mimochodem, po volbách jste řekl, že „média se snaží ovlivnit výsledek“. Co jste tím přesně myslel?
Krásný případ je např. u zvoleného poslance a kandidáta na ministra zahraničí Filipa Turka, na kterého média pořádají hon na čarodějnice. Mě by více zajímalo, jak se například vyvíjí případ Dozimetr, bitcoinová aféra nebo třeba problematika kampeličky – ještě současného pana premiéra. Řekl bych, že toto jsou témata, která se mají více komunikovat a neustále o nich není vidu ani slechu. Nemohu se ubránit pocitu, že veškeré snahy probíhají tak, že je potřeba rozviklat rodící se koalici takovým způsobem, aby další možnost složení mohla být například na půdorysu ANO a částečně třeba koalice SPOLU nebo ostatních stran. Mně se to zdá tak zřejmé, až jsem o tom přesvědčen.
Lídr strany PRO, jíž jste členem, Jindřich Rajchl, začal být zván do TV debat, dokonce kvůli němu Václav Moravec předčasně ukončil svůj pořad. Jak lidé ve vašem okolí na Rajchlovy výstupy reagují?
Je velmi škoda, že Jindřich Rajchl nemohl chodit do médií mnohem dříve. Kdyby to tak bylo, určitě by byl výsledek naší koalice mnohem lepší. Co se týče hodnocení výstupu Jindřicha Rajchla, v médiích zaznamenává rekordní sledovanost i nárůst stálých sledujících na všech platformách. Věřím, že je to je jasný lakmusový papírek o tom, co si naši občané myslí.
