Gazdík: Za Havla jsme měli renomé. Zeman a Babiš, to je rozdíl. Premiér chce, aby se o jeho problémech nepsalo

ROZHOVOR „My se nebavíme o problémech této země a její budoucnosti, pokud se nezlepší vzdělání nebo nezavedou účinná opatření proti suchu. My řešíme stále a jen dokola privátní problémy premiéra Andreje Babiše. To je na tom to nejsmutnější,“ vyjadřuje se k aktuálnímu dění místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. Za absurdní považuje, že se k auditu má vyjádřit vláda, v jejímž čele stojí člověk, kterého se audit týká. K současnému dojmu z České republiky v zahraničí Gazdíkovi stačí srovnání renomé země za Václava Havla a za současného prezidenta a premiéra, v němž vidí příkrý rozpor.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a Jany Mayerové, která byla v představenstvu Farmy Čapí hnízdo. Znovu má tedy Česká republika stíhaného premiéra. Co vy na to?

Hnutí STAN od začátku říká, že by lepším řešením bylo, aby kauzu posoudil nezávislý soud, než aby ji zastavil státní zástupce. Jako člen mandátového a imunitního výboru, který viděl spis, mám pocit, že policie měla dost nabito.

Premiér Babiš ale čelí více problémům. Evropská komise zaslala výsledky auditu, který bude následován dalším, zemědělským, auditem na začátku příštího roku. Premiér kvůli tomu kritizuje i Evropskou komisi a vše označuje za účelové. Jak vy vnímáte audit Evropské unie? Považujete ho za důvěryhodný?

Beru ho jako audit, který udělali pracovníci Evropské komise, kteří nemají k dotacím osobní vztah – na rozdíl od Andreje Babiše. Od počátku je v kolosálním střetu zájmů. A nyní se má k výsledkům auditu, respektive k navrhovaným opatřením vyjádřit vláda, v jejímž čele stojí člověk, kterého se audit týká. To je naprosto absurdní situace.

A za jak závažné považujete jeho výstupy? Jsem si vědoma, že oficiálně ještě nebyl zveřejněn, nicméně zdroje novinářů většinou zasílají dokumenty, které jsou skutečné a jejichž pravost se potvrzuje s časem.

Viděli jsme předběžný audit, některá média teď zveřejnila i jeho definitivní podobu. Není tam nic, co by mě překvapovalo.

Dokážete si představit, že by kvůli auditu a vracení financí z dotací došlo na soud ze strany České republiky? Tedy pokud vláda bude jeho závěry dále odmítat…

To si moc představit neumím. Z mého pohledu je teď už jen otázkou, kolik dotačních peněz bude muset Česká republika vracet. A pokud vracet odmítne, o kolik tedy přijdeme v následujícím fiskálním období.

Politolog Lukáš Jelínek mi řekl, že vyzývat Andreje Babiše k čemukoliv nemá smysl. Zastánci premiéra tvrdí, že výzvy k rezignaci jsou folklórem opozice. Nyní opoziční poslanci opět vyzývají k odchodu. Má to ještě u Babiše smysl?

Očividně nemá. Ale je děsné, že nemá. Panu premiérovi chybí elementární sebereflexe.

Kolem trestního stíhání premiéra se mluví také o abolici. Prezident Miloše Zeman ji nejdříve chtěl udělit, nyní už nechce. Odmítá to i sám Babiš. Co tedy říkáte na tanečky kolem abolice?

Nic. To je folklór obou pánů, který nechci komentovat. Pokud jsme od začátku říkali, že kauzu by měl posoudit spíše nezávislý soud, než aby ji zastavil jen státní zástupce, pak abolice by nám připadala jako už úplná fraška.

„Zahraniční politiku určuje vláda. My nejsme prezidentský systém. Prezident má v Ústavě jinou roli. Pokud ji nedrží, vypadáme v civilizovaném zahraničí jako banánová republika,“ řekl jste mi v nedávném rozhovoru. Jaký dojem v zahraničí podle vás dělají současné problémy premiéra?

Tak si to shrňme. Už dlouho říkáme, že je premiér ve střetu zájmů. Teď si to dle auditu myslí už i Evropská komise. Andrej Babiš dle všeho dál ovládá své firmy, pro které potřebuje dotace státu, v čele jehož vlády stojí. A renomé v zahraničí? Já to vidím jako příkrý rozpor: renomé České republiky ve světě v době Václava Havla a teď – se současným prezidentem a současným premiérem.

Domníváte se, že si Andrej Babiš bude muset jednoho dne vybrat, zda politika, nebo podnikání?

A teď si vybírá? Ne. Chce oboje. Možná pochopil, že bez toho jeho firmy nepřežijí.

Zatím se nezdá, že by Babišovy problémy nějak škodily u voličů, podle průzkumů popularita hnutí ANO neklesá. Jak si to vysvětlujete?

Některým lidem stačí říkat, že „už je líp“ a že „nás čeká skvělá budoucnost“. O to horší může být probuzení do reality. Ale podívejme se jen na celý tento rozhovor: my se nebavíme o problémech této země a její budoucnosti, pokud se nezlepší vzdělání nebo nezavedou účinná opatření proti suchu. My řešíme stále a jen dokola privátní problémy pana premiéra. To je na tom to nejsmutnější.

Chystají se další demonstrace ještě před Vánocemi. Mají smysl?

Na sebezpytování Andreje Babiše vliv nemají. Ale vzpomeňte si na neuvěřitelnou Babišovu větu na tiskové konferenci směrem k novinářům: Když o tom nebudete psát, nebude to pro nikoho zátěž. Takže: nemluvte o mých problémech a bude líp? Myslím, že to by se mu asi líbilo ze všeho nejvíc. Právě proto demonstrace smysl mají.

Je současná situace šancí pro opozici?

Jen tehdy, když voličům nabídne silný program, silnou vizi budoucnosti a dokáže jim, že je kompetentní mnohem lépe než Babiš spravovat tuto zemi.



