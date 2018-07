Gazdík k Babišově vládě: Je zle, padly základní zásady slušného chování. Čí je to vlastně vláda?

„Pokud padly i elementární zásady slušného chování, které by měly být běžné zdaleka ne jen pro politiky, ale pro každého člověka, pak je to hodně zlé,“ říká k dění v Poslanecké sněmovně šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík. Podle něj současná česká vláda stojí a padá s ekonomickou prosperitou. V rozhovoru také prozradil svůj pohled na setkání prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Americká hlava státu měla Putinovi jasně říci, že některé věci jsou na mezinárodní scéně nepřijatelné.

Jak hodnotíte celou diskuzi v Poslanecké sněmovně a hlasování o důvěře vládě ve složení ANO, ČSSD s podporou komunistů?

Zpočátku, vlastně docela dlouho to vypadalo na poklidnou diskusi. Za nás poslance za STAN můžu říct, že jsme řekli krátce a věcně, proč vládu podpořit nemůžeme. Trochu mi pak vadily některé příspěvky typu „chtěl bych se zeptat na…“ a přišla nějaká podružnost. Nakonec to ale pan premiér hodně okořenil svým projevem, ve kterém se už nekontroloval a zřejmě nám ukázal svou pravou tvář. Celkově bych řekl, že rozepře v osobní rovině a nadávky prostě do parlamentní diskuse nepatří. A problém této vlády nejde zúžit na konflikt Babiš–Kalousek.

Velká část projevů poslanců se věnovala návratu komunistů k vládě, připomínání komunistických zločinů a tomu, že zapojit je do vlády je vzhledem k naší historii nemyslitelné. Existují i opačné názory, tedy, že komunisté už patří dějinám a strašit komunismem nemá smysl. Kam se kloníte vy?

Pokud by komunisté patřili už jen dějinám, nepodporovali by Babišův kabinet. Nechme stranou akademické debaty – oni sedí ve Sněmovně a poprvé od roku 1989 se dostali k podílu na vládě, diktují si podmínky. Četl jsem spoustu názorů, hlavně z levé části politického spektra a v levicových internetových médiích, že strašíme a používáme primitivní antikomunismus. Nemyslím si to. Ale totéž jako u předchozí odpovědi: problémy této vlády nelze zúžit jen na problém komunisté u moci. Těch problémů má – a bude mít – tato vláda víc. Výměny prvních ministrů a důvody jsme už ostatně viděli.

Nakolik je současná vláda vládou prezidenta Miloše Zemana? A měl by se během sestavování vlády více držet stranou, jak často slyšíme? Nebo do politického vyjednávání patří?

Ústava mluví jasně: prezident jmenuje vládu na návrh premiéra. Shrňme si situaci, jak jsme si ji mohli přečíst v médiích: jedna z vládních stran prosazuje konkrétního svého ministra, premiér s návrhem nejdříve nemá problém, ale poté, co prezident řekne ne, přinese návrhy dva – jeden s tímto jménem, druhý bez něj. A v posledku rozhodne ne premiér, ale prezident. Čí je to tedy vláda?

Nic proti neformálním konzultacím, sondování a podobně. Ale ve chvíli, kdy premiér na nějakém jménu trvá, prezident ho jmenovat musí. Jenže premiér Babiš byl mezi prezidentem na jedné straně a ČSSD, která na Pochem trvala, na straně druhé. Tak to zkusil jako chytrá horákyně – ani nahá, ani oblečená.

Během diskuzí došlo ve Sněmovně i k ostré výměně názorů nejen mezi Andrejem Babišem a Miroslavem Kalouskem. Došlo na slova jako zloděj, ožrala, fňukání a podobně. Někdo tvrdí, že je to v pořádku, jiní, že je to nedůstojné vládní půdy. Už jste to zmínil v předchozí odpovědi. Jak hodnotíte chování poslanců a co všechno tohle říká o atmosféře v České republice? Co udělat proto, aby se situace uklidnila?

Parlament vzešel ze svobodných voleb a jeho složení a jednotliví poslanci jsou odrazem společnosti, voličů, kteří jim dali mandát. Ale konkrétně k projevům ve Sněmovně: od politických špiček – prezidenta, vlády, parlamentu – bych čekal určitou úroveň, alespoň nějakou noblesu. Mohu na někoho ostře útočit a ubíjet ho argumenty, ale nesmím mu nadávat. Pokud padly i elementární zásady slušného chování, které by měly být běžné zdaleka ne jen pro politiky, ale pro každého člověka, pak je to hodně zlé. Dle mého měl v určité chvíli předsedající opustit své místo a přerušit schůzi, dokud se atmosféra neuklidní.

Objevují se opsané bakalářské a diplomové práce a následné rezignace. Je to pro voliče důležité, když premiér sliboval vládu odborníků?

Aféra s opisováním svědčí o podvodu, ne nutně o odbornosti. Ale je-li bývalá ministryně spravedlnosti absolventkou slovenské školy bez patřičného renomé v právnických kruzích, nemohla mít renomé a úctu ani ona. Takto se sestavuje vláda odborníků? Odbornost ostatních teprve uvidíme.

Rozpočet není nafukovací, což ukazuje současný i předpokládaný schodek rozpočtu. Padne takzvaně „kosa na kámen“, až skončí ekonomický růst? Nebo to má Andrej Babiš vypočítané, jak tvrdí?

Já si naopak myslím, že tato vláda stojí a padá s ekonomickou prosperitou.

Evropská unie vydala nařízení, podle něhož nemohou politici pobírat evropské dotace, ale ani úředníci nesmějí být ve střetu zájmů. V případě svěřenských fondů musí politici dokládat, že firmu neovládají. Předsedkyně kontrolního výboru Evropského parlamentu Ingeborg Grässleová se netají tím, že případ českého premiéra má s nařízením co do činění. Bude to stačit?

Nevím, jak by chtěla prověřovat, zda někdo svůj majetek třeba přes prostředníky skutečně neovládá. Umím si jen těžko představit, jak se dokazuje, že ne, ani jak se dokáže pravý opak. Jsem skeptický.

Ještě krátce k zahraničnímu dění. Schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem v Helsinkách byla v amerických médiích označována za ostudu. Americký prezident byl kritizován za podřízené chování. Jak ji hodnotíte vy? Byl na Putina příliš mírný?

Podle mého to byla Trumpova show, že jedná a že se něco děje. A Putin potřeboval vyjít z mezinárodní izolace. Ale bez důkladné diplomatické přípravy se nic jiného, než že si řekli, že se zase uvidí, čekat nedalo. Aby byla schůzka k něčemu, musel by Donald Trump říct jasně Vladimiru Putinovi, že některé věci se na mezinárodní scéně prostě nedělají a že jsou nepřijatelné – a zdaleka nejde jen o Krym.

Co říkáte na jeho výrok týkající se ovlivňování voleb z Ruska, kdy se postavil za opačný názor než americké tajné služby, a pak to vzal zpět? Ale kontroverzních výroků Trumpa je více. Kvůli postupu v byznysu označil Evropskou unii dokonce za nepřítele. Připomenout můžeme i fiasko na summitu G7 a jeho názor na členství Ruska ve sdružení ekonomicky nejvyspělejších států. Ke zlepšení vztahů příliš nepřispěl ani summit NATO…

To právě dokresluje nejen schůzku, ale i politiku Donalda Trumpa obecněji: na schůzce a po schůzce s Putinem prohlásil, že Rusko americké volby neovlivňovalo, o den dva to posunul, že se snažilo, ale neovlivnilo, a závěrem týdne už byl za ovlivňování odpovědný osobně Putin.

Může si teď být Evropská unie jistá, pokud k ní zaujme po výrocích o nepříteli posléze smířlivější stanovisko? Udrží tento názor více než týden? Spojené státy mají – dlouhodobě, není to jen problém Donalda Trumpa – pocit, že na evropské spojence v Severoatlantické alianci doplácejí. A ono to tak je. Obranné síly Evropy bez Spojených států nejsou nijak zářné. Evropa si myslela, že se nemusí zas tak moc snažit, protože má spojence, který vynakládá mnohem víc peněz na obranu a že jí kdykoliv přispěchá na pomoc. A také jsme v devadesátých letech podlehli dojmu, že svět se stal bezpečným. To všechno v posledních deseti patnácti letech pominulo. Buď se probudíme do reality, nebo se nebudeme stačit divit.

