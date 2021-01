Generál Šándor: Znamení? Biden odstranil Churchilla. Trump ukončoval války, ale naštval mocné

ROZHOVOR „Zaráží mě, jak řada našich amerikanistů do Donalda Trumpa dnes kopou a dělají z něj největšího vyvrhele, který nedělal nic jiného, než že čtyři roky v Bílém domě škodil. To přeci vůbec není pravda. On nerozdělil americkou společnost. Jeho zvolení je výsledkem rozdělení této společnosti. To, co jsme viděli, bylo jen dalším pokračováním hluboké jámy, která mezi příznivci republikánů a demokratů leží. Začalo to někde kolem MeToo, zvrhávalo se to s Black Lives Matter, odstraňováním symbolů, líbáním nohou černochům. Neuvěřitelné věci, kdy se lidé omlouvají za něco, za co nemohou. S tímto bude mít Joe Biden hodně práce, aby to narovnal,“ konstatuje bezpečnostní expert, generál v záloze Andor Šándor.

reklama

Jak hodnotíte vývoj pro prezidentských volbách v USA, který vyvrcholil vpádem do Kapitolu?

Donald Trump pevně věřil, že volby neprohrál. Můžeme se domnívat, že si myslel, že to byly korespondenční hlasy, které mu vzaly vítězství. Stál před rozhodnutím, buď akceptovat výsledky s tím, že do Bílého domu nastoupí Joe Biden, anebo bude kalkulovat s tím, že jeho příznivci vše zvrátí silou demonstrací, protestů. Až se to potom zvrhlo 6. ledna v násilný útok do Kapitolu. Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 6% Strana, která má nejvíc mandátů 90% hlasovalo: 10911 lidí

Je nepochybné, že v řadě lidí vzbudil Donald Trump pocit, že volby byly ukradeny. Na každé demonstraci se najde někdo, kdo má chuť se porvat. A tak došlo k tomu, co jsme viděli. Což určitě Donald Trump nechtěl, ale tímto si svoji pověst pokazil. Zaráží mě, jak řada našich amerikanistů do Donalda Trumpa dnes kopou a dělají z něj největšího vyvrhele, který nedělal nic jiného, než že čtyři roky v Bílém domě škodil. To přeci vůbec není pravda. Neměli bychom se uchylovat k tak burutálnímu zkreslení, co Donald Trump udělal.

On nerozdělil americkou společnost. Jeho zvolení je výsledkem rozdělení této společnosti. To, co jsme viděli, bylo jen dalším pokračováním hluboké jámy, která mezi příznivci republikánů a demokratů leží. Začalo to někde kolem MeeToo, zvrhávalo se to s Black Lives Matter, odstraňováním symbolů, líbáním nohou černochům. Neuvěřitelné věci, kdy se lidé omlouvají za něco, za co nemohou. Jaký smysl má omlouvat se za to, co se stalo před dvěma sty lety. Je to nesmysl. Stejně jako odstraňování pomníků, soch, poplivání historie. To je na mě velká síla. S tímto bude mít Joe Biden hodně práce, aby to narovnal.

Obzvlášť bude-li mít v zádech takové typy jako je Bernie Sanders a podobní klasičtí levičáci, kteří mají dnes pocit, že by mohli přetvořit Ameriku podle svých socialistických levicových představ. Toho bych se děsil, a děsí se toho i řada republikánů. Pro Joea Bidena to není úplně ideální pozice. Nebude to mít vůbec jednoduché.

Část Američanů, kteří volili Trumpa, má pocit, že jim volby byly ukradeny. Za což je obviňován Trump, že jim vnuknul tuto myšlenku. Může však za všechno skutečně on? Vždyť celé Trumpovo prezidentské období se vyznačovalo tím, že drtivá většina médií do něj pálila za všech okolností, a to až tak neobjektivně, že jim část Američanů úplně přestala věřit. Je pak překvapující, že tito lidé pak nevěří ani v regulérnost voleb?

Máte pravdu. Kdyby tehdy volby vyhrála Hillary Clintonová, tak by Amerika pokojně proplouvala tak, jak byla zvyklá. Donald Trump si už před volbami znepřátelil řadu silných odpůrců tím, že řekl, že ten washingtonský establishment rozkope. Bohužel i někteří jeho spolustraníci k této nomenklatuře patřili a nikdy Trumpa neměli rádi. CNN a další televize a deníky do něj bušily hlava nehlava. Může si za to částečně i sám, on svým vystupováním jim k tomuto nadbíhal. Joe Biden bude mít v tomto výhodu, většina médií a umělců je na jeho straně a dají mu mnohem klidnější prostor k fungování.

Role médií a sociálních sítí je obrovský fenomén. Média už dávno nejsou pojistkou demokracie. Slouží zájmům silných finančních a jiných skupin. Sociální sítě jsou silné v ovlivňování řady lidí, kteří některé názory nekriticky přebírají a nijak se nesnaží přemýšlet. V duchu toho, že čím méně o tom vím, tím jsme náchylnější silněji tomu věřit.

Psali jsme: Čína a Rusko už čekají. Zaviní Biden výstřel? Tohle se USA může krutě vymstít, tuší Žantovský

Je v pořádku, že Trumpovi zablokovali komunikační kanály? A není to nebezpečné do budoucna, že si dotyční vyberou někoho, kdo se jim znelíbí, a takto budou ovlivňovat dění ve společnosti?

Máte naprostou pravdu. Kdo je za tím Twitterem? Kdo je ten nejchytřejší, nejpovolanější, aby rozhodl, že teď vypneme Donaldu Trumpovi twitter a facebook, vygumujeme ho z povědomí všech Američanů? Kdo si osobuje právo takto rozhodovat? Toto se stát nemá. Jediné, kde se to dělat má, jsou věci nezákonné. A tam by to neměl dělat provozovatel sociální sítě, ale měly by to dělat soud a policie. Ti to mají v popisu práce. Jde třeba o popírání holocaustu či o podporu terorismu. To jsou věci, které by samozřejmě na sociálních sítích být neměly. Toto by mělo být přísně sledováno a trestáno. Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 84% hlasovalo: 10090 lidí

To, co se děje, zase vede k prohlubování příkopů. Američané, kteří Trumpovi věří, mu budou věřit o to více. Dělají z něj tímto mučedníka. Což asi není dobře. Nedělá to stát, takže to není cenzura, ale dělá to soukromá osoba. Přesto by ale dle mého neměla mít právo, aby rozhodovala, co je pravda, a co není pravda. A kdo bude mít přístup na sociální síť, a kdo ho mít nebude. Asi by to chtělo nějakou úpravu, která by toto zamezovala.

Je Trump už definitivně odepsaný, nebo tyto kroky z něj dělají mučedníka a může v budoucnu posílit a znovu se o prezidentství ucházet?

Donald Trump to nevzdal. Je mu 74 let. Až bude Joeu Bidenovi končit prezidentské období, bude Trumpovi tolik, kolik je Bidenovi dnes. Otázkou je, jak dopadne impeachment v Senátu. Záleží, jestli ten tlak na něj z něj vytvoří mučedníka a bude mu vytvářet podporu, kterou už teď nepochybně má. Hlasů dostal hodně. Bude samozřejmě záležet na tom, jak bude Joe Biden úspěšný, především v domácí politice. Tam to bude pro Američany rozhodující. Čtyři roky jsou dlouhá doba, těžko předvídat.

Co čekat od Joea Bidena, který nastupuje do funkce v nelehké době pandemie?

Joe Biden je starý mazák. Osm let byl viceprezidentem Obamy. Je to letitý senátor, člověk středu. Bude se umět dohodnout. Má všechny podmínky kapitalizovat na tom, co Trump udělal dobře. Tlačil na vývoj vakcín, ta teď v Americe je. Udělal i řadu věcí v ekonomice. To jsou věci, které Biden může využít a říci, že je to jeho úspěch. Ve Spojených státech je pokles nakažených. Může v zásadě využít úspěchů Trumpovy politiky.

Prezident Biden Spojené státy vrátí ke klimatické dohodě, do Světové zdravotnické organizace, bude asi přívětivější k Evropě, pokud to nebude omezovat americké ekonomické zájmy. Bude zřejmě více proalianční, bude usilovat o nějakou formu dohody s Íránem. Je otázka, jak si poradí s Kimovým vydíráním, který mu velmi dobře podstrkuje své jaderné ambice tak, aby Joea Bidena vystavil tlaku.

Tím, že Joe Biden nechal odstranit bustu Winstona Churchilla z Oválné pracovny, asi nezasadil ideální trumf v americko-britských vztazích. To jsou sice věci jen symbolické, ale něco naznačují a ukazují. Biden bude mít problém s vlastními socialistickými levičáky, kteří se cítí silní. Ale politická základna tak silná není. Biden bude muset jít možná republikánům více na ruku, než by si představoval. Navíc je to pán v letech a není žádná legrace být v této funkci v takovémto věku. Uvidíme, jakými lidmi se obklopí. Vypadá to, že to bude Obamova vláda bez Obamy. Naskakuje do vlaku, který měl čtyři roky přestávku.

Osobně bych uvítal lepší vztah s Evropou, se Severoatlantickou aliancí, nerozšiřování konfliktů. Donald Trump byl v tomto jedinečný, po dlouhé době americký prezident, který nezačal žádnou válku a snažil se je ukončovat. Biden by měl jít stejnou cestou, i když to bude mít těžké. V Kábulu čekají, jak to dopadne. Otázkou je, jak to bude v Iráku a hlavně v Íránu. Agendu má velkou a chtěl bych mu popřát, aby se mu dařilo. Když bude Amerika prodávat své ctnosti, a ne nectnosti, když nebude zbytečně válčit a rozvíjet konflikty, tak by to pro Evropu byla dobrá zpráva. Pokud jde o Česko, bude ho zajímat tendr o dostavbu Dukovan.

Psali jsme: ČT? Xaver šokoval. Velká změna. Mnozí to nevydýchají My nejsme v Německu? Migranti brečeli, když je policisté vytáhli z kamionu. Včera se chytalo ostošest Zelení: USA konečně nabírají zelený směr Kobza (SPD): Američané poslali Bidenovi vzkaz - nezájem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.