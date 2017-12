Generálmajor v ráži: Pražáci, jak vás venkovan může mít rád, když jste vytáhli z bahna TOP 09 a Schwarzenbergovi dali přes 19 tisíc preferenčních hlasů!

Premiér Andrej Babiš složil vládu. Jaký bude podle vás nejvíc pravděpodobný příští sled událostí v Česku?



Osobně bych byl proto, aby se přestalo diskutovat o tom, zda důvěru této vládě či ne, a páni poslanci si vyhrnuli rukávy a společně s touto vládou začali pracovat. Tak, jak slibovali před volbami. Jestli tak neučiní, polovina ze současných stran a hnutí se po případných nových volbách v parlamentu vůbec neobjeví a zmizí v propadlišti dějin.



Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček možná povede sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Dolní komora ho zvolila ve druhém kole tajné volby, hlasování však bylo zpochybněno a v lednu se bude opakovat. Doprovázela to obrovská vlna kritiky. Jak tuto situaci hodnotíte vy?



Zatím komisi pan Ondráček nepovede právě proto, že se volba bude opakovat. Můj názor je ten, že opět křičí nejvíc ti, co mají strach. Tento pan poslanec je v oboru dost dobře erudován a tak by se mohlo stát, že GIBS bude muset dělat to, co má, a kvalitně.

Psali jsme: Herec, který není příznivcem Havla: Že jsme lůza? Tady je to jak v Horním a Dolním Prdelákově. Demokracie není zlodějna a síň slávy debilních symbolů Ondráček ve druhém kole prošel. Nebuďte ubozí a uznejte porážku, vyzval prezident Zeman jeho kritiky Vy umělci. Chcípající kobyla kope. Zdeněk Ondráček drsně vystupuje a varuje: Hrozí tu Majdan. První mrtví... Horáček si chce po Ondráčkovi podat ministra vnitra. Má se stydět a žádat o odpuštění



Před volbami jste na webu Strany práv občanů (SPO) vyzýval lidi, aby "šli volit a vyhnali ty Kalousky, Sobotky, Bělobrádky a jiné dinosaury z politiky". Částečně se to povedlo. Do Poslanecké sněmovny se nově dostaly hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Pirátská strana. Co si o těchto nováčcích myslíte?



Jsem přesvědčen, že výzva vyšla naplano a dinové (političtí dinosauři) jsou tam stále. Kdesi jsem četl rozčilenou kritiku těch, co nemají rádi Pražáky. Upřímně, vážení Pražáci, jak vás venkovan může mít rád, když jste vytáhli z bahna TOP 09, panu Schwarzenbergovi dali přes 19 000 preferenčních hlasů a tak by se dalo pokračovat donekonečna.



SPD si v mnohém vypůjčila věci od SPO, konkrétně z mých článků zveřejněných na ParlamentníchListech.cz a Facebooku. Měl bych mít radost, ale nemám, protože to není SPO, kdo je bude prosazovat. Nejsem moc přesvědčen, že strana bez úrazu přežije volební úspěch. Piráti jsou jakýsi celoevropský projekt a to, že uspěli, je zásluhou především tradičních stran, které tu vládly dlouhá léta. Kdo za nimi stojí a kdo je financuje? Zahulíme, uvidíme.



Právě SPD propaguje zestátnění ČT a ČRo. Souhlasíte?



S televizí a rozhlasem je to jak se státem. Každý musí platit desátek, aby mnozí měli z čeho žít a šířit to, co šíří. Čím větší tlak na kvalitu a objektivitu vysílání, tím lépe pro nás.



SPO, jejímž jste byl středočeským lídrem, propadla. Proč?



Chybná strategie volebního boje, lpění na překonaných symbolech a tak dále. To nechť si zhodnotí předsednictvo.



Generálmajor v záloze Hynek Blaško.

Psali jsme: Bu Bu Bu! Český generál se postavil hlavounu NATO Pavlovi Sjednotit dávky pro uprchlíky v celé EU? Generálmajor se neudržel a udeřil na Němce: Nevnucujte nám ten svůj bordel! Generálmajor se po masakru v Barceloně neudržel: Ti politici tam stáli v němém úžasu. Za co si je platíme? Vyjít do ulic a vypráskat je odsud. A že si máme zvykat? To už je moc! Generál Blaško barvitě popsal, do čeho nás zavleče současné vedení EU. Peklo, jinak se to popsat nedá. Hořící předměstí, krach sociálního státu...



Mohl byste posoudit, co třeba v porovnání s prezidentem Milošem Zemanem schází dalším nadějným prezidentským kandidátům jako jsou Mirek Topolánek, Jiří Drahoš, Michal Horáček či Pavel Fischer?

Anketa Který prezidentský kandidát vede NEJBLBĚJŠÍ kampaň? Zeman 7% Drahoš 66% Topolánek 7% Horáček 15% Fischer 0% Hilšer 0% Hynek 0% Kulhánek 5% Hannig 0% hlasovalo: 11535 lidí



Co jim schází? Soudnost a úcta k potřebám a přáním občanů této země.



Hodně lidí poukazuje na prezidentovo chatrné zdraví s tím, že ho kvůli tomu nebude volit. Co byste jim doporučil?



Ne aby hodnotili zdravotní stav, ale jeho postoje k současné situaci, která nevěstí nic dobrého. Mohu s ním v lecčems nesouhlasit, ale je to státník s velkým S.



Ministryní obrany je Karla Šlechtová. Co vy na to?



Pan premiér se rozhodl, že bude ministryní obrany, tak je. Co to bude pro Armádu ČR za přínos, ukáže čas. Myslet si mohu, co chci, ale držím jí palce a modlím se, aby to nebylo jako za „zpěvanky“. Škoda, že před lety nenechali Karolínu Peake, aby ukázala, jestli je dobrá. Asi by byla, protože přišla dostatečně poučena a okamžitě vyrazila ty „všehoschopné“, bohužel pouze na krátký čas a oni škodí dál.



Od letoška máme také první brigádní generálku Armády České republiky. Stala se jí personalistka Lenka Šmerdová. Jak vnímáte ženy ve vedení ministerstva obrany a armády?



No, chtěl bych ji vidět v roli velitele brigády. Bohužel i v jejím případě vyvstala noční můra AČR, která dává hodnosti lidem, kteří nemají praxi z velení vojsk a podle toho to v armádě vypadá.



V článku Vojenských rozhledů Tělesná zdatnost a ženy v Armádě České republiky kladou autoři otázku - Je možné donekonečna feminizovat armádu a jsou vůbec s přihlédnutím k tělesné zdatnosti, morfologickým a fyziologickým rozdílům všechny funkce pro ženu dosažitelné? Jak byste na ni odpověděl?



Nemám nic proti ženám v armádě, ale měly by si především ony samy uvědomovat hranice svých možností a podle toho si nastavit žebříček hodnot.



Na armádním webu je o vás z roku 2012 článek s titulkem - Odchází generál, který dokázal vojákům naslouchat. To se vám asi muselo číst moc hezky. Myslíte si, že dnes ještě někdo z velení dokáže vojákům naslouchat?



Nejsem ten pravý, kdo by na tuto otázku mohl odpovědět. Musíte se zeptat vojáků. To, že jsem dokázal naslouchat vojákům, byla vlastně výslednice mé kariéry od velitele čety až po nejvyššího velitele.



Psali jsme: Šlechtová přiznává: Dostávám výhrůžné dopisy od voličů Okamury VIDEO Akční návštěva ministryně Šlechtové na letecké základně. Zkoušeli jsme i bombardování. Podívejte se sami Nelegální imigranti, branná výchova do škol, růst armády, personální změny... Nová ministryně obrany Karla Šlechtová promluvila pro PL Karla Šlechtová hodlá tvrdě prosazovat zahraniční mise českých vojáků. Jestli nezvedne ruce SPD, najde si prý hlasy jinde

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Rychetský