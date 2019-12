Greta? Zrůda vylezlá z pekla! Milion exkrementů je proti demokracii, Britové se ubránili Göringovi. Jsou Vánoce a Pepa Nos „nakládá“ úplně všem

ROZHOVOR Greta Thunbergová je „zrůda vylezlá z pekla“, „milion fekálií“, „milion exkrementů“ se s postavou v „hnědé nacistické uniformě“ o něco v Česku „antidemokraticky“ snaží. Klimatičtí aktivisté kolem Thunbergové chtějí, abychom přestali vydechovat kysličník uhličitý neboli CO2. „Povolují nám nádech, ale už ne výdech. Je to totální zlo,“ tohle vše říká v bilančním rozhovoru k roku 2019 svéráz a písníčkář Pepa Nos. Prozrazuje i to, jak na něj StB za bývalého režimu zkoušela černou magii.

Pepa Nos je svérázný písničkář, který to v minulosti zkoušel v barvách SPD do Senátu. V rozhovoru bilancuje dění roku 2019, který byl dle jeho názoru výjimečný.

Složil jste novou písničku. O čem je?

Jmenuje se Vánoce 2019 ve zpětném zrcátku a obsahuje geniálně prostinkej nápad koukat se do zpětného zrcátka a sledovat ten cvrkot kolem. Písnička de facto shrnuje celý rok 2019, který byl z mnoha různých důvodů klíčový.

Mohl byste některý z těch důvodů, proč byl rok 2019 podle vás klíčový, jmenovat?

Za prvé bych uvedl jako jeden z nich vítězství svobodomyslné Anglie a Velké Británie. Anglie prostě zvítězila a svým způsobem musel zase ten pomyslný Göring sbalit kufry a to svý Luftwaffe a odtáhnout zpátky stejně jako v roce 1941, když se Angláni ubránili třetí říši, která byla rozprostřená po celý Evropě a chtěli do toho zahrnout i Velkou Británii, jenže Velká Británie do tý unie evropský, nacistický, hitlerovský nechtěla a ubránili se. A teď je naprosto jasné, že se Británie ubránila znovu, a to naprostou převahou, o čemž ty výsledky posledních voleb svědčí (ve volbách ve Velké Británii minulý týden zvítězili konzervativci premiéra Borise Johnsona prosazující brexit, tedy plán na odchod Spojeného království z Evropské unie k termínu 31. ledna 2020; poznámka redaktora).

Naznačujete, že je Evropská unie nacistická říše?

Já mluvím o paralelách. Mě napadají metafory. Symbolismus je nesmírně důležitý a kdo neovládá symbolismus, tak neovládá sám sebe. Jestli je, nebo není Evropská unie nacistická, fašistická nebo bolševická, to ať si zodpoví každý sám za sebe. Vnitřní svoboda tu ještě pořád existuje, tu se zatím nepodařilo zlikvidovat. Ovšem ta paralela je naprosto jasná.

A další důvody, proč byl rok 2019 významný? Mohl byste zmínit některé ty klíčové třeba pro Českou republiku?

Ano, Česká republika má takové tři hlavní nervové body, kterými jsou Praha, Brno a Ostrava. A v Ostravě jsme nyní byli svědky krvavého a zcela nesmyslného útoku v nemocnici na ty nejméně pravděpodobné možné cíle teroristického útoku, tedy na léčící se pacienty, přičemž útočník, který je vraždil, se posléze zasebevraždil. A můžeme se ptát, co za tím bylo, co měl takový nesmyslný, idiotský útok způsobit. Mě osobně napadá, že to je v koordinaci s tím milionem exkrementů, milionem fekálií, který se snaží opravdu antidemokraticky o něco v téhle zemi, a to dokonce s vůdcem v nacistické uniformě. Anketa Bojíte se Číny? Bojím 5% Nebojím 95% hlasovalo: 6058 lidí

Počkat, narážíte na Milion chvilek? To jsou silná obvinění….

Já ale nepotřebuji říkat jméno. Já můžu říct prostě postava v hnědý uniformě, nacistický vůdce, a nemusím říkat konkrétní jméno.

Ale mluvíte o současnosti?

Ano, já mluvím o roce 2019, o konci roku. A pak je tu taky třetí věc, která je naprosto klíčová z mého pohledu pro Česko.

A to je co?

Je to rozhodnutí Nejvyššího soudu, který se postavil vlastně na stranu vražedné a vraždící ideologie. Oni v podstatě řekli, tohle je správně a má se to dělat a má se ta vraždící ideologie posunovat dál a dál ke svým cílům. Vrchní prokurátoři tak vlastně naznačili, že budou zákony ohýbat do nekonečna podle toho, jak jim to vyhovuje. A tohle celé tvoří takovou tu idiotskou mašinu, která si o sobě myslí, že to někam dotáhne.

Počkejte, pane Nosi, vy máte na mysli nedávný rozsudek našich nejvyšších soudců v takzvané hidžábové kauze? Na toto narážíte?

Ano, přesně o tom jsem mluvil. Voni si myslej, že chráněj nějakou svobodu. Voni si to zřejmě zcela upřímně myslej, ale to je naprosto idiotský a nesmyslný, protože je přece rozdíl, když mám na krku křížek a na hlavě hadr, který na sto metrů kolem oznamuje, já jsem představitel oné nebo takové ideologie, a nejvyšší soud tohle nevzal v úvahu.

To jsou opravdu silná slova. Zkusme něco na neutrální notu. Co nás čeká v novém roce?

Bude následovat konec všech těchto snah uchopit moc. Oni se ji snažili uchopit během celého roku a od první vteřiny následujícího roku, silvestrovské půlnoci, začátku roku 2020 začne vládnout liška a liška znamená numerologicky pracovitost, houževnatost, spravedlnost a taky solidnost. Energeticky a silově se všechno mění. Energie toho, co je špatný a škodí lidem, končí a bude vládnout energie pozitivní.

Často se říká, že jsou Češi ostře politicky rozděleni. Mají rádi Zemana, nemají rádi Zemana, protestují. Diskuze se přiostřuje. Demonstrace probíhají i během adventu. Jak udržet klid u štědrovečerního stolu? Co byste radil?

Buď o ten klid usiluju a chci ho, nebo prostě mě zajímá víc chodit demonstrovat naprosto nesmyslným způsobem, protože ty demonstrace nemají žádný reálný úspěch, žádný reálný dopad ani žádný cíl kromě naprosto vzteklýho a nepříčetnýho jednání. To jejich chování je naprosto kreténský a idiotský, nemá to vůbec žádnej konkrétní cíl, ani vliv, ani dopad, kromě toho, že je to idiotský už na pohled, nemluvě o obsahu. Na mě to působí dojmem, že ti lidi opravdu nevědí, co činí. A takhle to říkal Kristus., oni nevědí, co činí, pane bože, odpusť jim, jsou tak hloupí, že to nevědí.

Ale oni přece žádají demisi Andreje Babiše. Takže, abychom byli féroví, nějaký požadavek tam přece jenom vznesen byl…

No, a proč by měli žádat demisi, když je to člověk zvolený parlamentní cestou? To nemají nic jiného na práci?

Takže si nemyslíte, že je to korektní argument, že by měl Babiš skončit kvůli svému střetu zájmů s Agrofertem a médii? O to se přece opírají. To vám nepřijde jako vážná věc?

To se můžou klidně opírat o hadr na umytí podlahy. Mně už to připomíná svou neuvěřitelností snad nějaké science fiction, fantasy nebo horor. Jako by se ty jejich demonstrace odehrávaly v prostoru, který se normálních lidí vůbec netýká.

Fotogalerie: - Počmáraný Václavák

Co byste tedy demonstrantům vzkázal?

Vzkázal bych jim, že demonstrují proti příchodu syna božího na svět a že jsou tak hloupí, že si to neuvědomují. Oni prostě nechtějí, aby se narodil.

Chcete říct, že protestují proti Vánocům?

Ani ne tak proti Vánocům jako proti existenci božské síly.

Letos Česko slavilo 30. výročí listopadu 1989. Oslavy se neobešly bez incidentů. U památníku na Národní třídě se pískalo na Andreje Babiše kvůli jeho předlistopadové minulosti a pak také z neupřesněných důvodů i na Klause mladšího. O čem to vypovídá?

Vypovídá to o tom, že ti lidé, kteří pískali, oslavovali listopad 1989 jenom formálně, ale obsahově oslavovali rok 1984, kdy vrcholil komunistický režim ve své zrůdnosti. Oslavovali tyto praktiky.

Anketa Podporujete stávky a hladovky za klima? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 8675 lidí

Ale proč to říkáte? Jak to s tím souvisí?

No, protože pro tyhle lidi je důležitější bestialita, zrůdnost, sadismus než svoboda a přímá demokracie. Buďto to přiznají, nebo jim to někdo musí říct. Je to podstatné.

Co se tedy stalo roku 1984?

To je rok, kdy komunismus vyvrcholil v celé své zrůdnosti. Vždyť o tom Orwell napsal i román, který se jmenuje 1984 a popsal tam, jak vypadá ta největší možná zrůdnost komunistické totality z hlediska ovládání lidí.

A příklad?

Můžu to dokázat osobně. Byl jsem unesen estébáky z bytu, dvakrát se mne pokusili zabít, strčili mě do blázince, tam se mě pokusili oddělat, pak mě strčili do ruzyňský věznice, tam se mě taky pokusili oddělat. Já se můžu ukázat jako příklad člověka, na kterém se ten rok 1984 podepsal úplně stejným způsobem jako na těch hlavních postavách Orwellova románu. Chtěli mě zabít.

Jak to zkoušeli?

První pokus byl v roce 1978. Otevřel jsem obálku od estébáků a najednou se mi zvýšil tep z mých hrdinských 60 na 120. Srdce začalo bušit a říkal sem si, jestli to takhle půjde dál, tak to tělo nevydrží. Takže jsem musel začít dělat uklidňující cviky a postupně se mi ten tep zase vrátil na těch 60. Nevím, co v tom dopise bylo, jestli nějaká chemikálie, nebo to dělali na dálku černou magií. No a v tom blázinci, jak jsem byl, tam mi zase foukli chlorpromazin do žíly, dávku na zabití, a já jsem to musel zase těma cvičeníma přes noc rozchodit. V ruzyňský věznici, když jsem byl, tak přišel černomagický útok, který se zase dělá určitým způsobem.

StB praktikovala černou magii?

Projednával jsem to s Radkem Schovánkem z Ústavu na dokumentování zločinů estébáků a on mi říkal, že oni černou magii skutečně proti svým protivníkům používali. Bylo mi to potvrzeno. Napočtvrté mi pak poškodili auto.

Vraťme se zpět k té otázce. Vy jste mi sdělil, že ti lidé, co pískali na Babiše a na Klause ml. letos 17. listopadu na Národní třídě oslavovali vyvrcholení komunistického teroru v osmdesátých letech…

Ano, ovšem oni to nedělali vědomě. Právě proto je potřeba jim to říct.

Fotogalerie: - Statisíce proti Babišovi a Zemanovi

No, ale proč si to myslíte, že oslavovali komunistickou totalitu?

No, tím násilím to oslavujou přece. Násilím proti svobodě, že křičí „práskač“, „udavač“ a myslí si, že bojují za dobro, ve skutečnosti tím oslavují tu totalitu. Jsou to lidé, kteří chtějí svobody a ekonomické výhody pro sebe, ale ostatním zakazují vydechovat CO2. V podstatě chtějí, abychom se nadechli, ale už se prý nesmíme vydechnout, protože s výdechem posíláme do světa CO2, a tohle chtějí zakázat. Povolují nám nádech, ale už ne výdech. Je to totální zlo.

Těmito slovy narážíte na klimatické hnutí aktivistů kolem Švédky Grety Thunbergové?

To je v podstatě zrůda vylezlá z pekla, nic jiného to není. Švédsko se stalo opravdu naprosto zrůdnou zemí, která pokračuje v apokalypse z let 1620 až 1650 (Pepa Nos zde zřejmě odkazuje na období třicetileté války, během které hrálo Švédsko jednu z hlavních historických rolí; pozn. redaktora), kdy vyvraždili polovinu obyvatel Čech a čtvrtinu obyvatel Evropy. Už v tom pokračují a mají k tomu tady tuhle zrůdičku vylezlou z pekla.

To jsem se asi přeslechl. Vy jste označil Gretu Thunbergovou za „zrůdu vylezlou z pekla“?

Ano, přesně tak.

Ovšem časopis Time označil Thunbergovou za osobnost roku…

Ano, stejně jako Hitlera, stejně jako kdysi Adolfa Hitlera.

A ti mladí lidé v ČR, co se aktivizují za klima, drží hladovku, demonstrují místo školy. Mají vaši podporu? Měli by ve své snaze vytrvat?

No, ale jako čeho by chtěli tihle lidé dosáhnout, abychom nevydechovali CO2? Vždyť oni sami chtějí, aby nevydechovali CO2. A jak by to chtěli udělat? To by si museli nasadit nějaký masky a vydechovat to do nějakých brašniček a chodit s tím. Jinak svých cílů nedosáhnou.

Požadují, aby se například elektrická energie, vyráběla ekologičtěji…

No dobře, ale oni to celý postavili na tom uhlíkovým nesmyslu, že vydechovat CO2 je špatně. A teďka celá Evropská unie z toho CO2 blbne a nařizuje těm ostatním státům, aby přestaly vydechovat. A jinak CO2 je látka prospěšná pro rostliny. Takže oni chtějí vyhubit jednak lidi, ale jednak i veškerý rostlinstvo. Nic jinýho z toho nevyplývá než tohle. A ti lidi jsou totálně zblblí nějakou bestií vytaženou z pekla ve Švédsku, kterou teď chtějí následovat. Jsou to malá děcka, nevědí, co činí, nemají ani páru.

Které osobnosti v České republice podle vás patřil rok 2019?

Když to řeknu z hlediska vnitřní síly a z hlediska vnitřního obsahu a vnitřních hodnot, tak je to dvojice Tomio Okamura a Václav Klaus mladší. To jsou nejhonosnější lidi tohohle roku.

A proč?

Protože v sobě mají ty vnitřní hodnoty, vnitřní sílu a energii, vnitřní vibrace a frekvence, to znamená síly, které byly po celý rok 2019 v pozadí, ale už předurčovaly vývoj, který bude následovat v roce 2020. I proto došlo k tomu řvaní na Václava Klause mladšího, protože takhle se přesně chová ďábel, když nemá nic jinýho v ruce.

Často se říká, jak si Češi žijí dobře, že se mají nejlépe v historii. Zaznívá z vlády i ze sdělovacích prostředků. Jak to vidíte vy?

Tak samozřejmě, že propaganda goebbelsovského typu má v současnosti v rámci svobodného tisku zelenou. Samozřejmě by se ale dalo říct, že tady máme milion lidí v exekuci, že je tady spousta sebevrahů, protože každou chvíli zastavujou vlaky kvůli někomu, kdo skočí pod vlak, každou chvíli je někdo vyhozen na ulici, nemá kde bydlet. Tohle je třeba vzít v úvahu, že svoboda je jenom pro někoho, jenom pro pár vyvolenejch.

