Havel mluvil o odzbrojení. Jeho následníci vůbec. Jiří Paroubek si všiml

„Cesta k chudobě“ je nadpis vašeho komentáře na webu Vasevec.cz. Zmiňujete v něm i Václava Havla. Můžete to prosím rozebrat?

No tak Václav Havel hovořil rád o odzbrojení a myslím si, že zrovna ti lidé, kteří se hlásí k jeho politickému odkazu, mám na mysli politiky, tak se toho příliš nedrží, tohoto jeho odkazu.

A ta vámi zmíněná chudoba spočívá v čem?

No tak ta spočívá v tom, že buďto budeme zbrojit, nebo budeme držet a budovat instituce sociálního státu. Jedno i druhé nejde, zejména v situaci, kdy česká ekonomika neroste a kdy tato vláda prostě neumí zajistit hospodářský růst. Mezi námi, žádná vláda pravice od časů Václava Klause neuměla zajistit hospodářský růst. A Klausova vláda v roce 1997 skončila proto, že čelila stagnaci hospodářství. Takže oni to prostě neumějí. Je to jejich genom.

Proč myslíte?

Pojďme na další téma. „Trump s Putinem na cestě k míru“ píšete ve svém dalším komentáři na webu Vasevec.cz. Co tedy říci k telefonátu mezi Trumpem a Putinem?

Já myslím, že to je cesta správným směrem. Tito státníci, vlastně nejmocnější muži světa, spolu musejí hovořit. A domnívám se, že to je velká změna proti tomu bidenovskému období, kdy vlastně se nepřipouštěla žádná debata, žádné kontakty politické s Ruskem. No a vlastně se bojovalo až do posledního Ukrajince a do vyčerpání zásob a také finanční kapacity zemí, zejména zemí EU, ale také Spojených států. To je něco, co není perspektivní a Donald Trump jako zkušený byznysmen prostě chce jít jinou cestou.

A co říci na postoj lídrů EU k současné situaci na Ukrajině a právě i k tomu vyjednávání mezi americkým a ruským prezidentem?

Tak oni se nepřičinili vůbec o nic, jenom stupňovali těmi zbraňovými dodávkami boje na Ukrajině. Přes všechny různé výzvy, že tedy konečně je potřeba Rusko dorazit, to ale nevypadá, že po těch třech letech války je doražené Rusko, a nemyslím, že by se něco takového stalo. Prostě to jejich hospodářství není vůbec ve špatném stavu. Vloni byl čtyřprocentní hospodářský růst, sice inflace 9,5 procenta. No ale to my známe z naší země z předloňského roku a z toho roku ještě předtím vyšší inflaci, takže v tom bych neviděl zase takový problém. Řekněme ty ekonomické, makroekonomické ukazatele státního rozpočtu Ruska nejsou zase tak špatné a rozhodně lepší, než jaké máme my, myslím ČR. Takže je to až úsměvné, že se hledají problémy v Rusku. Neříkám, že tam nejsou, ale měli bychom hledat problémy v naší zemi. Zejména kam se podělo těch 232 miliard korun, které vláda podle Kielského institutu pro hospodářství dala na věc Ukrajiny. Tak já ty peníze nevidím a zejména nevidím jejich návratnost. A hlavně by měl asi Nejvyšší kontrolní úřad prověřit, jakým způsobem byly tyto peníze čerpány, z jakých zdrojů, kdo o tom rozhodl, zda vláda, zda je k tomu vláda kompetentní. Zda to není náhodou Sněmovna, která o těchto věcech má rozhodnout. Rozhodně nebylo všechno pořízeno z rozpočtové rezervy. Takže to jsou desítky miliard korun, které se vzaly, nevím kde. Bylo by dobré, aby to vláda vyjasnila. Divím se opozici, že na tom nebazíruje.

Mimochodem, překvapilo vás rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ohledně událostí v Oděse v roce 2014, kdy tam zemřelo 47 lidí?

Tak abych se přiznal, tak jsem podobnému zvěrstvu nemohl uvěřit dlouhou dobu. Slyšel jsem o tom, četl jsem o tom. Ale to jsou takové ty informace, které naši Koudelkové a podobní vydávají za řekněme ruské dezinformace. No a ono se ukázalo, že to dezinformace není. Že ti lidé tam byli upáleni zaživa. A že to určitě neprospělo vztahu toho města, které je převážně ruské a ruskojazyčné, k ukrajinské vládě, je zřejmé. Takže je otázka, jestli se nebudou množit třeba v Charkově nebo právě v Oděse teď požadavky obyvatel na vypsání referenda o tom, zda chtějí zůstat na Ukrajině nebo v rámci Ukrajiny, či naopak přejít pod správu Ruska. Nedivil bych se tomu. Je to strašlivé, je to něco, co se nemělo stát.

Na bezpečnostní konferenci na Hradě prohlásil pan premiér, že se Rusko nezastaví. A že mu trvá zhruba čtyři až šest let, než se po jedné válce připraví na další. „To je čas, který máme, abychom se změnili a postavili se na nohy,“ uvedl mimo jiné. Co k tomu říci?

Tak to jsou strašlivé bláboly. Myslím, že tato politická garnitura velmi chybně spojila svůj politický osud s řekněme perspektivou zbrojení v naší zemi. No ale když jenom vezmu výdaje tří klíčových zemí západní Evropy – Německa, Británie a Francie, tak ty jejich vojenské výdaje jsou podstatně vyšší než výdaje Ruska. A odmýšlím Spojené státy. Tam je to úplně někde jinde. To je přes 900 miliard dolarů na vojenské účely. Když Rusko dává možná nějakých 150 miliard dolarů. Takže to je nepoměr. A já si myslím, pokud evropské země dávají na obranu dvoj-, trojnásobek více nežli Rusko, no tak je to na pováženou. Kdy to bude tedy dostatečné, ty výdaje na zbrojení? Při pětinásobku, šestinásobku? Přitom NATO, i když odečtu Spojené státy, tak má více bojových letadel, má více tanků. Má větší hospodářskou sílu nežli Rusko. I kdybych to vzal podle parity kupní síly, tak je ten ruský hrubý domácí produkt zhruba na stejné úrovni jako hrubý domácí produkt Německa a Japonska, tedy podle světové banky. Ale když bych k tomu ještě přidal Británii, Francii a další země EU, tak ten potenciál hospodářský je někde úplně jinde nežli Ruska. Takže já nevím, co by Rusové získali nějakou invazí do západní Evropy, když mají evidentně slabší armádu, slabší hospodářský i lidský potenciál. Státy EU plus Velká Británie mají 500 milionů obyvatel. Rusko, i když tam započtu ty čtyři nové provincie, tak má nějakých 150 milionů obyvatel. Spojené státy mají 330 milionů obyvatel. Tedy nějakých 830 milionů proti 150 milionům… Takže myslím si, že Putin umí dobře počítat.

V médiích také po zmíněné konferenci zaznělo, že Petr Pavel prý věří, že v případě války vezmou lidé zbraně a půjdou zemi bránit. Věříte tomu také?

No tak když byl to byla válka spravedlivá, tak proč ne. Pokud si představuje takovéto řešení, tak by se asi mělo uvažovat s podobným systémem jako ve Švýcarsku. To znamená domobrana, která by byla trvale cvičená, tak aby tedy ti domobranci byli schopni vést gerilovou válku. Tak aby za každým rohem v podstatě na toho nepřítele, kterého já teď nevidím, byl schopný nějaký ten gerilový bojovník přistoupit. Ale to chce změnu myšlení celé politické elity a myslím, že tímto směrem by se dalo jít. Jinak představy české politické elity v oblasti vojenství jsou v podstatě staromódní. Jsou na úrovni představ druhé světové války. Ale dnes se pracuje s drony, pracuje s utralehkými letadly, s klouzavými pumami, se zpravodajskými informacemi… Já spíš, než ultradrahé americké stíhačky za nevím kolik… třeba 300 až 400 miliard korun, bych volil za několik desítek miliard něco takového, jak mají Izraelci Iron Dome, a k tomu relativně levné gripeny, a to myslím, že k obraně republiky stačí. A samozřejmě rozvíjet drony, protože třeba na té kurské operaci, kde tedy ukrajinská vojska byla bita jak žito, tak se ukázalo, že vlastně na tom, že nebyli zásobováni dostatečným množstvím materiálu, munice atd., se podepsaly aktivní drony, které dokázaly likvidovat celé kolony ukrajinských mobilních prostředků, automobilů, ale také třeba obrněných transportérů a podobně. A výsledek té operace je, že na místě ukrajinská armáda zanechala desítky bojových vozidel, tanků atd., takže to určitě nebylo rozumné. Ale ta operace ze strany Ruska nebyla vedena jako operace druhé světové války. Prostě byla vedena způsobem, který je opravdu moderní a který je levný. Tak jestli vás dron stojí i s náloží, já nevím, 30 nebo 50 tisíc korun a tank stojí půl miliardy a vy ho zasáhnete, no tak je to efektivita obrovská.

Úplně na závěr: „Otázky Václava Moravce: Přehlídka fanatismu a hlouposti“ ohodnotil jste ve svém komentáři pořad z minulého víkendu na ČT. Co vás tak rozladilo?

Já jsem se na to díval po dlouhé době. Musím říct, že Václav Moravec se stal ještě militantnějším, než byl, a v podstatě neuvěřitelně zavilým nepřítelem české opozice ve všech jejích podobách, ať je to ANO nebo SPD. Ale to už mě snad ani nepřekvapilo, ta jeho jednostrannost, která je zřejmě zejména v těch jeho dalších pořadech, kdy si zve stále tytéž lidi. Tak tady si musel vzít nějaké představitele opozice. Ti mluvili rozumně. No ale co tam předvedla europoslankyně Nerudová, tak to rozum zůstává stát. Když začne tvrdit to, že republiku v roce 1945 osvobodila americká armáda, no tak to je stejná kravina, jako když komunisté tvrdili před rokem 1989, že Plzeň osvobodili Sověti. Tak jako to není žádný rozdíl proti tomuhle fanatismu. Já se jen divím, co máme v národě za lidi, že toto může někdo podporovat. Myslím takovouto osobu, která buďto nezná historická fakta, nebo prostě ví, že pouští dezinformace. No a ministr Lipavský, no tak… Ti tam vytvořili spolu teda silnou dvojku.

