Havlisté prolezli jako rakovina celou společností. Banda sluníčkářů obsadí cizí budovu a „elity“ včetně Babiše jim jdou na ruku. Toto se stane i vám... Soused Kliniky hovoří

ROZHOVOR Stanislav Jánský má trvalé bydliště na Praze 3 již 16 let a bydlí jednu minutu chůze od takzvaného sociálního centra Klinika, které provozují lidé navázaní na levicově extremistické, autonomistické, anarchistické a squatterské hnutí. „Klinika bude odrazem naší společnosti. Buď se nám podaří vzít si zemi zpátky od nikým nevolené ‚občanské společnosti‘, a pak by měla Klinika rychlé řešení. Nebo nás naopak ‚občanská společnost‘ stáhne do chaosu západní Evropy. Pak bude mít každý občan nějakou Kliniku vedle svého bydliště. Buď ve formě agresivních imigrantů, nebo nějakých poblázněných anarchistů,“ říká Jánský.

Uběhl další rok a takzvané komunitní centrum Klinika stále okupují aktivisté. Nyní k tomu dokonce mají dočasné „požehnání“ soudu. Co tomu jako soused objektu říkáte?

Podle mě to ukazuje, jak moc ta rakovina takzvané „občanské společnosti“ rozežrala celý společenský systém. Politiku, veřejnou správu, média a evidentně i justici. Vždyť to je vrchol absurdity! Banda sluníčkářských levicových extremistů obsadí cizí budovu a takzvané „elity“ jim jdou otevřeně na ruku, nebo se jich bojí… Nejvyšší politické špičky země včetně dvou posledních premiérů Sobotky a Babiše, primátorka Prahy „neziskovkářka“ Krnáčová, všechna hlavní mainstreamová média je otevřeně podporuji. Místní radnice po jakémsi rozpačitém začátku nyní mlčí a dělá, že problém neexistuje.

Jediní dva politici, kteří měli a mají v této věci konzistentní odpovědný postoj a požadují vyklizení Kliniky, jsou prezident Zeman a Tomio Okamura a jeho SPD. Z celé politické garnitury pouze tito dva pánové stáli dlouhodobě a konzistentně na straně nás, Žižkováků, běžných občanů, kteří nechtějí mít ve svém okolí nějakou základnu „multikulturní SA“ (Sturm Abteilung), ze které budou anarchisté a imigranti terorizovat názorové oponenty a okolí. Jako to vidíme v západní Evropě při útocích na francouzské či německé vlastence ze strany hnutí Antifa a imigrantů. Takže opět jsme v situaci, kdy jsou levicové bojůvky evidentně nad zákonem a mohou si dělat, co chtějí... Ostatně klinikáři se již ani nesnaží předstírat, že jsou nějakým žižkovským komunitním centrem. Otevřeně dávají najevo, že jsou základnou radikálních levicových bojůvek od nás i z ciziny.

Místní radnice ale ze začátku přece bojovala za vyklizení Kliniky. Co se tam změnilo?

To je ukázka toho, jak síly pravdy a lásky ovládly tradiční politické strany již i na úrovni středního managementu. Na Praze 3 je koalice TOP 09, ODS a ČSSD. Všechno strany staré pravdolásky. A starostové a politici na střední úrovni si asi povšimnuli, že kariéra se v jejich straně dělá nyní jedině jako oddaný „služebník pravdy a lásky“. Prostě se tím demonstruje poslušnost vedení strany a jejich zahraničním šefům. Jde o jakési klanění se zlatému teleti.

To ale platí dnes pro celou společnost. Opět jsme se dostali do situace jako za bolševika, kdy podmínkou kariéry v politice, ve velké korporaci či v mezinárodní organizaci je primárně loajalita k určitým politickým názorům. V praxi to je prohlašování souhlasu s multikulturalismem, homosexualismem, europeismem a tak dále, a tahle nemoc zachvátila asi i radnici na Praze 3. Ona totiž nejenom mlčí ke Klinice. Ona aktivně tu pokrokářskou agendu podporuje.

Máte nějaké příklady? ODS a TOP09 se přece prezentují jako pravicové a konzervativní strany…

Tak například v minulém roce poskytla místní radnice na Praze 3 finanční dar 50 tisíc korun agresivní proimigrantské neziskovce Lékaři bez hranic a to jen proto, že její česká rezidentura má shodou okolností sídlo na Praze 3. To je organizace, která aktivně převáží ilegální imigranty z Afriky do Evropy... Místní radnice dlouhodobě sponzoruje finančně takzvanou Miss Vietnam, což je paradoxně jakási multikulturní estráda, která dokonce ani na Praze 3 neprobíhá... Radnice také zaměstnává „multikulturního koordinátora“... Probíhá tady multikulturní káždoroční šaráda „poznejte sousedy“. Mám pokračovat?

Na celopražské úrovni snad stačí připomenout, že první záštitu nad Prague Pride poskytli starostové ODS Svoboda a Černochová. Nebo že první imigrantské ghetto vzniklo v Teplicích pod vedením tamějšího primátora ODS Kubery… T0P 09 snad nemusím vůbec komentovat, přece je hlavní základnou a líhní pravdoláskařských kádrů…

Před časem se mluvilo o tom, že Magistrát hlavního města Prahy poskytne aktivistům zdarma budovu na Praze 10 a oni se tam přestěhují. Z toho sešlo?

To jsem také zaslechnul a pokud vím, tak to anarchisté odmítli. Jenom to potvrzuje výše uvedené. Místo aby na ty darebáky zavolala radnice policii a nechala objekt vyklidit a vše jim následně dala k úhradě, tak jim nabídne dům v hodnotě desítek milionů na hraní...

Ale jsme zase u toho, jak havlisté prolezli jako rakovina celou společností. Vždyť se podívejte, kdo sedí dnes ve vedení Prahy. V čele je nikdy nepracující neziskovkářka. Hlavní náměstci jsou: jakási dáma, která nikdy doopravdy nepracovala, ze strany Zelených, a novodobý (opět nikdy nepracující ) svazák z ČSSD… Jak to pak může vypadat? Ono přece jenom řídit město nebo zemi je něco trochu jiného, než sepisovat žádosti o granty v neziskovce…

Pak se Pražané nemohou divit, že pod nimi padají mosty. Vždyť prioritou primátorky a té party kolem ní se zdají být gay pochody, hate free kavárny či nesmyslné nikam nevedoucí cyklostezky. Na životy běžných rodin tito lidé přirozeně neberou ohledy. Je zajímají gayové, lesby, imigranti a tak dále. Co je jim do nějaké normální pracující české rodiny s dvěma dětmi, že?! Nebo proč by se zajímali o to, že jsou po městě rozmlácené chodníky, že by do nich zapadlo i celé kolo od auta jako u nás na rohu? Nebo že česká matka s dvěma dětmi nemůže kvůli nikam nevedoucí cyklostezce parkovat přímo před domem, jako kousek od nás v Jeseniově ulici.

Zde snad ještě perlička od nás z Prahy 3. Před časem jsem viděl seznam „zaměstnání“ současných radních: sociální ekolog, odbornice na rovnost žen při Úradu vlády, manažer EU fondů, grantová koordinátorka… To mluví samo za sebe. Tihle lidé přece v životě nikdy normálně nepracovali a tak o životě normálních lidí přece ani nemohou nic vědět! Tak to nahrazují přimknutím se k radikálním ideologiím.

Takže jestli mohu apelovat na občany. Na tom, kdo bude sedět na radniíci, velmi záleží. A jestli chcete chodit po bezpečných mostech, mít před barákem odklizený sníh a bezpečné a čisté ulice, pak bude asi potřeba volit jiné strany než ty establishmentové. A nenechte se opět nachytat na pěkné řečičky establishmetu o „boji proti korupci“ a o „ochraně přírody“.

Jak byste definoval establishment?

Establishmentem myslím starou „pravdolásku“, což jsou ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Zelení a ODS. To jsou strany orientované na USA a potažmo na Brusel a na Berlín. Pak je tu ještě „nová pravdoláska“, což jsou Babišovo ANO a Piráti. Ti sice mají velmi podobnou agendu, ale orientují se na nová centra globální moci, která postupně nahrazují USA a západní Evropu.

Takže jako hlavní antisystémové pronárodní strany nám zůstaly Okamurova SPD a pro někoho možná překvapivě KSČM... A věřte, že se mi to v případě KSČM jako člověku, který 17. listopadu 1989 demonstroval na Národní třídě, neříká snadno. Bylo by dobré, aby ty antisystémové strany posílily zásadně i na úrovni radnic a v Senátu Parlamentu ČR..

Jak vidíte vývoj v západní Evropě a budoucnost EU?

Západní Evropa je již z velké části ztracena, bud ji čeká krvavá občanská válka, nebo postupná islamizace. To je fakt, se kterým bychom měli začít reálně počítat a připravovat se na to, že za našimi západními hranicemi nám buď vznikne ohnisko nestability, nebo dokonce nepřátelský a agresivní islámský chalífát. To by si měli hlavně uvědomit ti, kteří zde pořád horují pro „přímknutí se k Západu, kam (prý) chceme patřit“. Jen zapomínají, že ten Západ dnes znamená toto: Agresivní imigranti postupně ovládající celou společnost, podpora všech možných sexuálních deviací a perverzí obecně, útlak a teror vůči původnímu obyvatelstvu.

Například v Holandsku a v Belgii si již dnes mohou děti požádat o eutanazii. V Norsku si můžete nechat do občanky zapsat celkem asi 21 různých pohlaví. V Německu, Švédsku, Belgii, Anglii se politické špičky radují, že budoucí jejich obyvatelé nebudou běloši, a tak dále a tak dále... Zcela upřímně, máme s těmito zeměmi ještě něco společného? Já mám vážné pochyby... No a EU se nejspíš postupně promění v EU chalífát, tedy jakousi byrokraticko-totalitní strukturu s islámskou fasádou. Nebo se možná dříve rozpadne... Každopádně každý soudný člověk snad chápe, že se musíme začít seriózně připravovat na konec EU.

V jednom výzkumu se ukázalo, že 45 procent mladých Čechů je pro vystoupení z EU. Jak si to vykládáte? Vždyť EU se primárně zaměřuje na mladé lidi, a výsledek je tohle...

Je vidět, že většina mladých lidí má selský zdravý rozum. Prostě chápe, že současný režim – kdy naše úřady jsou pouze jakási odloučená pracoviště EU byrokracie – na jejich zájmy vůbec nehledí. Mladí lidé také chápou, že předpokladem úspěšné kariéry je dnes opět novodobé svazáctví, či být dítkem rodičů, kteří patří k EU nomenklatuře. To vše znamená, že společnost je uzavřená. Šance pro nižší vrstvy dostat se nahoru díky svému talentu a píli se minimalizují. Tak proč by ti mladí lidé měli něco takového podporovat?

Já snad jen dodám, že takto uzavřená společnost je předzvěstí ekonomického a společenského úpadku. Je historicky prokázáno, že nejnadanější jedinci se prostě nerodí příslušníkům nomenklatury. Ostatně bývalý komunismus zkrachoval zčásti právě na tom... Takže mládež mimo takzvanou městskou liberální inteligenci, která je nalezlá v neziskovkách, ve vládních úřadech a v korporacích v EU, nevidí pro sebe logicky žádnou budoucnost... Proč by také měla?!

Vraťme se ke Klinice. Co se, podle vás, bude dít nyní?

Do podzimu 2018 nic! Úřady budou dělat mrtvého brouka. Pak se uvidí, jak dopadnou komunální volby. Pokud zde na radnici získají větší vliv antisystémové strany, pak by mohla vzít kauza Klinika rychlý konec. Radnice totiž má v ruce nástroje, jak anarchisty z baráku dostat. Stačilo by jen chtít!

A jak by to mohla radnice udělat?

Třeba stavební úřad by mohl nařídit vyklizení budovy. Vždyť anarchisté tam porušují snad všechny možné stavební předpisy. Budova nemá kolaudaci jako „komunitní centrum“, nemá přípojku pitné vody a anarchisté si chytají deštovou vodu na mytí a vaření, a přitom tam běžně vaří pro veřejnost. Nicméně hygiena mlčí... Takže kdyby byla vůle, tak by byla i rychlá akce. Jenže, opakuji, problém není v příslušném úředníkovi. Ten nemá podporu politiků a tak se oprávněně bojí.

Jak podle vás kauza Klinika dopadne?

Klinika bude odrazem naší společnosti. Buď se nám podaří vzít si zemi zpátky od nikým nevolené „občanské společnosti,“ a pak by měla Klinika rychlé řešení. Nebo nás naopak „občanská společnost“ stáhne do chaosu západní Evropy. Pak bude mít každý občan nějakou Kliniku vedle svého bydliště. Buď ve formě agresivních imigrantů, nebo nějakých poblázněných anarchistů. Já jako bytostný optimista věřím v první variantu, nicméně cesta k ní nebude vůbec lehká. Na druhou stranu věřím, že většina z nás chce naši zemi uchovat i pro další generace jako zemi primárně českou, kde se mluví češtinou a žijí zde běloši slovanského původu. Víte, viděl jsem již kus světa a tam mohou se vší vážností prohlásit, že tak pěkně jako u nás se žije opravdu málokde. Tak si to nenechme zkazit!

autor: Lukáš Petřík