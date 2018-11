Herec Kraus promlouvá o tom, jak by hrál prezidenta Zemana

ROZHOVOR Masaryka by prý asi nehrál, zato Zemana... Herec komických rolí Jiří Kraus se stal jedním ze „skokanů“ komunálních voleb za Piráty a Zelené pro Most. Díky němu, který přeskočil kandidáty z desátého až na první místo, nepatří ani jeden ze čtyř získaných zastupitelských mandátů Pirátům. „Do politiky jde generace, která vidí svět jinak,“ říká vážně komik, podle kterého jsou dnes takzvaně na koni strany bez pošpiněné minulosti.

Ve volbách jste dostal tolik preferenčních klasů, že jste se na kandidátní listině posunul z desátého na první místo. Čekal jste, že divadelní obliba bude mít takový vliv na vaše politické umístění?

Abych byl upřímný, čekal jsem, že pár hlasů dostanu, ale že jich bude tolik, to jsem opravdu nečekal.

Primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně Jiří Brančík řekl před pár dny do médií: „to, že je někdo dobrý umělec, neznamená, že je moudrý.“ Co na to jako divadelník říkáte?

Má pravdu. Ale též platí, že je-li někdo dobrý lékař, učitel, elektrikář, zedník…, neznamená, že je moudrý a hodí se do politiky.

Byla to zjevně reakce na to, že se herci, zpěváci v poslední době opět více vyjadřují ke společenské situaci. Je správné, že tak využívají svůj prezentační potenciál, nebo by měli osobní politické preference spíše skrývat?

Umělci jsou lidé jako každý jiný, tak proč by se neměli vyjadřovat.

Získáváte ocenění, která zcela jistě nemají žádný politický podtext. V souvislosti s 28. říjnem se strhla mela kolem státního vyznamenání pro zpěváka Michala Davida. Zpíval totiž třeba na tenisovém turnaji prezidenta. Má tohle ovlivňovat oceňování umělců?

Nezlobte se, ale nebudu komentovat konání pana prezidenta…

Připomínáme výročí 100 let republiky. Zahrál byste si rád politika, jako byl třeba Masaryk? Masaryk, nebo raději Zeman?

Vzhledem k tomu, že hraji především komické role, asi bych spíš hrál Zemana… I když je to spíš role tragikomická.

Jak si vysvětlujete úspěch Zelených? Vystrnadili jste i tradiční ČSSD, která bývala v Mostě celkem výraznou a vlivnou stranou... Ukazuje se, že mladá generace se vzdaluje té starší. Mladí volí Zelené či Piráty – subjekty, které se i svou prezentací liší od stran „starých“. Mladí též demonstrují proti Zemanovi a Babišovi, častěji se vyslovují pro členství v EU, méně odsuzují migraci. Kazí ti staří budoucnost mladým, nebo naopak mladí nemají rozum?

Myslím si, že se mění politické myšlení lidí. Proto jdou dopředu strany a seskupení, jež nejsou tradiční, či nejsou pošpiněny svou minulostí.

Do politiky jde generace, která už se narodila po revoluci a svět vidí jinak.

Jak si užíváte politické „námluvy“? Co vás na nich baví, nebaví či překvapuje...?

Že politika je jeden velký kompromis, to jsem si myslel, ale že mezi některými stranami je až taková nevraživost, to jsem netušil.

Jaký je to pocit, že čtyři političtí začátečníci rozhodují o tom, kdo bude v čele města? Stál byste o místo v radě? Co osobně chcete prostřednictvím svého mandátu zlepšit?

Co? Kdy? Kde? To se teprve uvidí. Právě probíhají různá jednání napříč politickými stranami. Každopádně bych se zaměřil na to, čemu rozumím, tedy na kulturu.

Piráti a Zelení lpí na „obměně“ ředitelů všech městských organizací. Máme podle vás čekat změny i ve vedení divadla?

To je otázka věcí příštích. V tuto chvíli nevíme, kdo na radnici bude ve vedení, natož jaké kroky bude činit…

Máte v repertoáru roli, která pasuje i na současnou českou politiku či politiky?

Nikdy jsem politika nehrál, ale nejblíže je tomu snad postava dobrého vojáka Švejka.

Proč se vytížený herec, který už jednou zkolaboval přímo na jevišti, dá ještě na politiku, na farmaření…? Chcete chovatelstvím snad přispět k „potravinové soběstačnosti“ v době, kdy sedláci hlásí rok od roku horší situaci?

Zvířata byla a jsou mojí vášní. Vlastně si plním svůj dětský sen. A myslím si, že se svými čtyřmi kozami a třemi ovcemi, které jezdím na Svahovou obden krmit, hned tak brzo nekrachnu.

Pozn. Jiří Kraus se narodil v roce 1975 v Ústí nad Labem, v Městském divadle Mostě hraje od ledna 2000. Zahlédnout jste ho mohli i v televizním seriálu Ordinace v Růžové zahradě nebo ve filmech Princezna Fantaghiro a Hořký sníh. Je také zakladatelem divadelního sdružení Divadlo nad Labem a příležitostným režisérem. Ve stejném souboru s ním má angažmá i jeho žena Michaela.



autor: Lucie Bartoš