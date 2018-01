Herec Pavel Nečas pro PL: Když nebude zvolen Topolánek, budu to brát sportovně. Není mi vlastní na náměstích vyřvávat nějaké extrémní názory

ROZHOVOR „Nechtěl bych už Zemana za prezidenta. Moje volba je Mirek Topolánek. Proč? Protože by to nebyl tvarohovitý prezident, ale prezident s jasnými názory a pevným postojem a nohama by byl nakročený směrem na Západ. U Zemana jsou velkým problémem důvody, o nichž nedávno hovořil profesor Tomáš Halík. A taky chlast. Když předává Babišovi vládu a je naplech, pak je to velký problém. Zeman ale byl v podnapilém stavu i při mnoha jiných příležitostech...,“ říká herec Pavel Nečas, který spolu s Topolánkem hraje hokej v klubu HC Olymp.

Do médií proniklo video, kde hrajete hokej a na dresu máte jméno „Topol“. V tomto videu jste slovně podpořil Mirka Topolánka, jehož prý budete v prezidentských volbách volit proto, že u něj nehrozí „silnej východní vliv jako u nynějšího prezidenta Zemana“. Topolánek o vás na oplátku řekl, že jste dobrej chlap a hrajete tvrdě a čestně. Můžete to samé říci vy o Topolánkovi?

Každopádně Mirka Topolánka za prezidenta volit budu. Přímá volba prezidenta má ale negativní dopad v tom, že mnohdy kandidují i lidé, které dosud nikdo neznal. Naproti tomu Topolánka známe všichni, jelikož byl premiérem a předsedou ODS. Vždy jsem souhlasil s tím, co říkal, protože má zdravé názory. Po těch „prašivých komunistech“ má i on lví podíl na tom, že jsme se stali součástí Evropy. Fandím jeho pravicovému smýšlení a líbí se mi myšlenka, že bychom měli všichni vycházet ze sebe a nespoléhat se příliš na stát. Stát by se měl především postarat o ty, kteří to potřebují, ale to moc nedělá. Společnost by se měla opírat o silné a soběstačné jedince, což vyznává i Mirek Topolánek. Chce, abychom byli právoplatnými členy Evropské unie, NATO a Schengenu. Po těchto věcech jsme strašně dlouho volali a když to přišlo, tak to zase odmítáme? Tento zpětný tah cítím hlavně u Zemana, který nás z neznámých důvodů stále tlačí někam na Východ. Vadí mi ty jeho návštěvy Číny, kde jsou lidská práva omezována. Neříkám, že by se prezident neměl setkávat s prezidentem Ruska, ale tady jde o nadstandardní vztahy a nikdo neví, z jakého důvodu tak Zeman činí a co nám to přinese, protože Rusko je rozpínavé. S tím my máme velké zkušenosti a teď je tato snaha Ruska vidět na Ukrajině a především na Krymu, kde došlo k anexi. To jsou věci, se kterými bytostně nesouhlasím, protože to je zlodějna a vpád cizích vojsk a kdo ví, kde se to může zastavit. Proto mám z Východu strach a setkávání nynějšího prezidenta s východními politiky ve mne vzbuzuje obavy. Byl bych rád, kdybychom se stali civilizovanou zemí jako je například Rakousko nebo Švýcarsko, které nepotřebují mít vazby na Východ. Zeman tvrdí, že do Číny jezdí kvůli investicím a obchodu. Nejsem sice ekonom, ale jak jsem pochytil, tak s Čínou má ČR jen čtyři či pět procent obchodního vztahu, kdežto s EU máme 75 procent. Z toho vyplývá, že pro nás jsou státy v EU důležitější. Zemanově orientaci na Východ prostě příliš nerozumím.

Co vám na současném prezidentovi Zemanovi ještě vadí?

To, že chlastá, mi nevadí, pije totiž obrovské množství lidí, ale na Zemanovi to je hodně vidět. Chlastá totiž i ve chvíli, kdy by neměl, třeba když šel ke korunovačním klenotům. A to je hanba. Nelíbilo se mi, jakým způsobem jednal s premiérem Sobotkou i přesto, že jeho vláda byla úspěšná. Zahraniční politiku v jeho podání jsem sice už zmínil, ale nedá mi, abych to nerozvedl. Zeman si totiž říká, co chce a na nějakou koordinaci se zahraniční politikou a vládou kašle. Chtěl, aby měl přímo volený prezident více pravomocí, zřejmě jen proto, aby si mohl dělat, co chce. Chová se naprosto jankovitě a svéhlavě, požáry, které zažíhá, pak ostatní musejí hasit. To se mi ale nelíbí, neboť pak ve světě vypadáme jako hlupáci. Když jeho chování porovnám s Václavem Havlem, tak jde o nesouměřitelné měřítko. Tady si nedokážu odpustit poznámku o tom, kde lidi vůči Havlovi berou tolik špíny. Pro mne to byla veličina, což si myslí dokonce i celý svět a celý Kongres USA, který mu vestoje tleskal. Václava Havla jsem si považoval především pro jeho morální hodnoty a kvůli tomu, jak vrátil naši republiku do Evropy. Teď mám obavy z toho, že se zase vracíme tam, kde jsme již být nechtěli.

U Zemana mi vadí ještě jiná věc. Totiž to, jak moc vyzdvihuje lidi, kteří ho obklopují a kteří mu pochlebují, ovšem ti, co jej kritizují, jsou pro něj velcí nepřátelé a novináři pak dokonce idioti. Kdyby ale nebylo novinářů, tak by tady tisíce kauz spadlo pod stůl, protože policie by je nikdy neřešila. Díky novinářům se velké kauzy dostaly na světlo a byl za ně mnohdy i leckdo potrestán. Navíc novináři jsou od toho, aby kladli nepříjemné otázky. U Zemana už bylo poměrně dost přešlapů a proto by už zvolen být neměl. Já osobně se za něj dokonce vnitřně stydím. Myslím si, že má mnoho negativních vlastností, které by prezident mít neměl.

Psali jsme: Rozbít té krávě držku! Napadení prezidenta Zemana má pokračování. TOP 09 útok pochválila FOTO Pehe se neudržel: Zeman se nepodělá hrůzou tváří v tvář krizové situaci jako nějaký Dubček... Napadení Zemana, kauza pokračuje. Pro PL exkluzivně promluvil policejní prezident Tomáš Tuhý Podporou té opilé prostitutky dáváte hlas Putinovi. Čtěte prohlášení, kterým se světově známá skupina hlásí k útoku na Zemana

Mnozí tvrdí, že by neměl kandidovat kvůli zdraví...

No právě. To jeho zdraví, zdá se, je už hodně chatrné. Kdekdo to svaluje na jeho alkoholismus, ale jeho neuropatie nohy jej velmi omezuje, takže špatně chodí. Za to ale nemůže.

Našel byste na Zemanovi něco pozitivního?

Podle mne je to vzdělaný a velmi inteligentní člověk, který má spoustu vědomostí a mnoho věcí říká natvrdo. Někdy s ním dokonce souhlasím. Všichni chceme, aby se Česká republika víc a hlasitěji a tvrději ozývala ve vztahu k EU. Volají po tom všichni, včetně Babiše. Jsem přesvědčen o tom, že Mirek Topolánek by dokázal naše zájmy v Bruselu prosadit nejlépe. Zeman s Klausem přitom do Bruselu jezdili jen proto, aby tam všem řekli, jací to jsou hlupáci...

Mnozí Topolánkovi vyčítají, že nejde pro sprosté slovo daleko. U něj to ale narozdíl od Zemana považuji za určitou upřímnost, za tvrdý tah na branku. Nemyslím si, že je v těch jeho reakcích mstivost, podle mne se za tím skrývá um dokázat okamžitě a bryskně odpovědět na cokoliv. Má to v krvi a jsem přesvědčený o tom, že je upřímný. Topolánek by prostě nebyl žádný tvarohovitý prezident, ale prezident s jasnými názory a pevným postojem a nohama by byl nakročený směrem na Západ. Navíc je ve věku, kdy je plný sil a jak je vidět, tak má i chuť. A já mu přeju úspěch. Mirek má ještě jednu nespornou výhodu - že vysokou politiku už dělal mnoho let, takže ví, do čeho jde. Zažil ostatně i chvíli, když socani vyvolali hlasování o nedůvěře vládě. Bum, nakonec to prošlo! Byli jsme pak v Evropě za pitomce, neboť padla vláda ve chvíli, kdy jsme předsedali EU. A zase to udělali socani, k nimž kdysi patřil i Zeman. Že se od nich odpojil, jelikož jej kdysi nezvolili prezidentem, tak to je jenom jeho kapric. Choval se prostě jako dítě na písku, kterému vzali bábovičky a vzteká se, protože ho jeho vlastní strana potopila. Ve svém prvním prezidentském proslovu říkal, že bude spojovat deset miliónů lidí, ale nakonec udělal přesný opak a společnost brutálně rozdělil. Nechci na něj plivat, jelikož nejsem zastáncem nějakého davového postoje, a nejsem ani hysterik, který by se výrazně vztekal, když bude opět zvolen. Myslím si však, že už by to napodruhé nevydržel. Zdravotně. Chtělo by to mladou a čerstvou krev, která ví, kam patříme a která to potáhne přesně opačným směrem, nežli on.

To jste se trochu odklonil od mé otázky. Můžeme Zemanovi ještě něco přičíst k dobru?

Něco pozitivního, co jsem neřekl? Tak třeba se mu nemůže upřít nesporný fakt, že v politice působil již od roku 1989. Ale vzešel z Prognostického ústavu, což byla Jakešova věštírna založená Moskvou a KGB. Z tohoto ústavu koneckonců vzešel i druhý prezident Václav Klaus a mám pocit, že na obou pánech je to tak trochu vidět. Ale těch skoro třicet let v politice je pochopitelně pro prezidenta velkou devizou. Zná politickou scénu, takže ví, co od koho může čekat. Kdyby se do prezidentského postu dostal člověk, který tuto politickou zkušenost nemá, tak mám obavy, že se bude dlouho rozkoukávat. Z těch nynějších prezidentských kandidátů si několika morálně vážím, ale kdyby se prezidentem stal nepolitik, tak by se napřed musel s tímto řemeslem seznamovat. Znovu opakuji, že Zeman je vzdělaný a chytrý člověk, ovšem má charakterové vlastnosti, které se mi nelíbí a já bych si chtěl prezidenta vážit, ne se za něj stydět!

Profesor Tomáš Halík dal jasně najevo, že Zemana nehodlá volit. Podle jeho názoru by Zemanovi neměl dát hlas žádný občan, kterému leží na srdci zájmy České republiky. „Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země. Ten člověk z mnoha důvodů – od morálních po zdravotní – je naprosto nezpůsobilý vykonávat funkci prezidenta republiky,“ pravil Halík. Souhlasil byste s tím?

Ano. U Zemana jsou velkým problémem přesně ty důvody, o nichž Halík mluví. A chlast. Když předává Babišovi vládu a je naplech, pak je to velký problém. Zeman ale byl v podnapilém stavu i při mnoha jiných příležitostech. S panem Halíkem mohu v apelu na občany jenom souhlasit, protože mnoho lidí je připraveno Zemana volit opět. Sice respektuji, že tady byl pět let prezidentem a že možná bude dalších pět let, ale když nebude zvolen Mirek Topolánek, či někdo další, tak to prostě budu brát sportovně. Považuji za základ demokracie, abychom se dokázali vyjádřit a chovat se bez nějaké zloby a zášti a respektovali názory druhých. Není mi vlastní na náměstích vyřvávat nějaké extrémní názory...

A u Zemana jsem si všiml ještě jedné věci. Že nám to dává po kapkách. Udělá třeba nějaký „velký východní krok“, velký přešlap, způsobí tím velkou nevoli, na nějakou chvíli se stáhne a pak to udělá znovu. Kupříkladu jde o zmiňovanou návštěvu čínského prezidenta u nás. Když stáli lidi na Evropské s čínskými vlajkami v rukách, tak pak ti, co měli tibetskou, byli zajištěni. Anebo jak nechal plísnit pána za to, že pouštěl při jeho projevu na náměstí v Rožnově Modlitbu pro Martu. Vzpomeňme i na jeho výroky o Krymu, či jak si pozval své příznivce na Albertov, který ale nechal zavřít pro studenty. Tyto věci jsou typické pro totalitní zvůli a když tomu Zeman přikyvuje, tak pak mám pocit, že se vracíme zpátky do komunismu... Ztohoven vyvěsí trenýrky na Hradě a on je chce trestat? On má jako první říct, že mají pravdu, neboť každý rok na Vysočině jezdí v gumovém člunu a chodí tam v trenýrkách před pěti televizními štáby. Navíc akce trenýrky na Hradě bylo selháním celé ostrahy Hradu. Takový Havel by se tomuto kanadskýmu žertíku smál, až by se za břicho popadal! Represe mi u Zemana začíná připadat jako běžná součást našeho života, s čímž nesouhlasím. Momentálně jsem v Rakousku a je mi tu dobře. A byl bych rád, aby mi tak bylo i doma.

Psali jsme: Marek Vašut: Halík žije v zajetí hříchu pýchy. Pavel Nový: Halík má pravdu, volit Zemana je provinění. A co Tomáš Sokol, Radim Uzel a jiní na slavného kněze-profesora? Herman: Pokud s Halíkem nesouhlasíte, obraťte se přímo na něj. Jak ho znám, rád se vám bude věnovat Halík: Kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti České republice Halík se rozjel v Českém rozhlasu: Označují mě za podzvíře! Populisté vědí, že vzdělaní lidí je volit nebudou, tak se obracejí na...

Když už jste hovořil o komunistech, tak jak vám zní, že mohou právě oni být jazýčkem na vahách pro kabinet Andreje Babiše? Jsou ve hře třeba co se týče nepřímé podpory pro Babišův kabinet. Je to pro vás velký problém?

Komunisti, to je veš v kožichu. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Neustále budou hrát nějakou hru vabank a budou se snažit získat co největší vliv. To jim jde paradoxně ve chvíli, kdy mají nejméně procent v historii. Všichni jsme měli radost, že komunisti jdou do háje. Ale protože Babiš potřebuje ještě nějakou stranu, aby dal dohromady ve Sněmovně většinu - tzn. ANO + KSČM + ještě „někoho", tak se bez nich zřejmě neobejde, přestože je jasný, že by nejradši vládl sám a nechce, aby mu do toho někdo kecal. Čím méně bude mít kolem sebe remcalů a rejpalů, tak se mu bude vládnout lépe. A to on velmi dobře ví. Jenže mu to Sněmovnou neprojde, takže se musíme připravit na to, že bude řvát, jak se tady nekonstruktivně pracuje a že on by chtěl makat, přičemž mu všichni hází klacky pod nohy. Ale nikdo z nás už nechce vládu jedné strany, kde nejsou žádné ústavní brzdy a pojistky. Nikdo vlastně neví, co je Babiš zač, i když si většina lidí myslí, že ví. Ví se, že je estébák a podvodník a že dokáže oblbnout pětatřicet procent národa. Co to pro nás všechny může znamenat ovšem už nikdo neví. Může začít likvidovat své konkurenty, může začít zavírat lidi, může zakazovat tisíce různých věcí! Pomalounku, polehounku, potichounku začne omezovat naše práva a svobody. A to doufám nikdo z nás nechce.

Pojďme k těm komunistům...

Musíme si uvědomit, že jen díky Babišovi komunisti získávají zase nějaký svůj vliv - už mají ve vedení výboru Grospiče, málem v komisi pro kontrolu GIBS měli Ondráčka, což je ale úplně hrůzostrašná věc! Komunisti jsou totiž bezskrupulózní a o nějakém svědomí, nebo cti u nich nemůže být ani řeč. A když by s Babišem vládli, nastala by úplně paradoxní situace - vládl by nám slovenský estébák s komunisty. Totální tragédie! Musím ale přiznat, že pravice má na tom velký podíl, protože si to zavinila sama. Napáchala totiž v minulosti neuvěřitelné množství škod s dohazováním kšeftů, s kmotry a mysleli si, že jsou naprosto beztrestní. Nakonec se to proti nim otočilo...

Co by nejspíše Mirek Topolánek udělal s Babišovou vládou, pokud by se stal prezidentem? Nesmíme zapomenout na to, že s vyslovením důvěry pro vládu se to může táhnout, neboť máme celkem tři pokusy k sestavení vlády...

Já si myslím, že prezident zase nemá tolik možností do něčeho zasahovat. Má jen nějaké ústavní právo jmenovat premiéra a jmenovat vládu na první a druhý pokus a potom je na řadě předseda Poslanecké sněmovny. Jenže on může pověřit sestavením vlády někoho jiného. To, že Zeman pozdvihl pěst a řekl, že žádné předčasné volby nebudou, je jasný signál toho, že ti dva jsou v naprosté shodě. I když před pěti lety Zeman o Babišovi říkal něco zcela jiného - tvrdil, že Babiš by neměl být nikdy v politice - najednou otočil. Neznám důvod, ale zřejmě tam je něco navíc, o čem my nevíme. Rád bych však upozornil na to, že jsem laik, že nejsem politik, jen reaguji na to, co vidím a slyším kolem sebe. Říká se, že dochází k poměrně velkému ohýbání Ústavy ČR. To, že ji ohýbá Zeman, je evidentní. Začalo to už demisí Sobotkovy vlády, což byl taky pěkný tyátr. Z obou stran. Jsou ale věci, které by si prezident dovolovat neměl. Má svá práva, ale i povinnosti, a ty by měl dodržovat. Beze zbytku. Kdyby byl na Hradě Mirek Topolánek, tak by byl pochopitelně onen kamarádšoft mezi Zemanem a Babišem utnut a výsostná privilegia Babiše by tak logicky byla ustřižena. Jsem ale přesvědčen o tom, že Mirek by se k Babišovi choval standardně, nikoliv nenávistně.

Úplně nakonec se musím otázat ještě na fakta, která se Topolánkovi nedají odpárat. Vzpomeňme si třeba na některé „aktivity“ jeho ministrů - ministryně obrany Vlasta Parkanová a Pandury, místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra a kauza ProMoPro, ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a jeho regulační poplatky ve zdravotnictví, Lisabonská smlouva... A sám Topolánek je spojován s osobou kontroverzního Marka Dalíka...

Je pravda, že během jeho vlády se stala spousta afér, které se mi nelíbily, protože se tam kradlo, až se prášilo. I když se krade v těchto výšinách pořád, tak mám pocit, že krást je čím dál tím víc složitější a těžší. Policie si na spousty kauz došlápla a to je dobře. Nevím, do jaké míry v těch aférách, co jste jmenovala, byl, nebo nebyl Mirek nějak namočený – osobně si myslím, že namočený nebyl. A Marek Dalík? Ten se s ním potáhne pochopitelně ještě dlouhou dobu. Mirkovi ale věřím. Znám jej už od roku 1995, nejsme sice velcí kamarádi, prostě jen párkrát přišel do divadla, občas jsme se potkali. A když se stal předsedou ODS a premiérem, bylo zřejmé, že má jasný tah na branku, že je přímý a otevřený. Teď se potkáváme na trénincích HC Olymp, kde hrajeme společně hokej. Ale že bychom spolu chodili na pivo, tak to ne. Je mi jen sympatický svým postojem a svými názory. Podle mne je nejlepší kandidát na prezidenta. Já osobně mu dám hlas!

Psali jsme: „Podívejte se hoši, co mi ta svině Putin udělala.“ Analytik sleduje poslední výkřiky kolem volby prezidenta. Aktivista Janda, radní Zelenka... Topolánek si prý telefonoval s prezidentem Zemanem. A zrodil se nový bonmot Podrážděný Horáček, uzavřený Drahoš, vysmátý Topolánek. Přečtěte si úplně vše o debatě prezidentských kandidátů na Nově. Byli jsme i v zákulisí Vlastimil Tlustý nevylučuje, že Zemana zvolí hned v prvním kole: Kdyby se nespojil na život a na smrt s Babišem, zvažoval bych jeho podporu také

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová