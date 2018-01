Herec Pavel Nový: Drahoš je suchoprd, no a co? Je to chytrý pán, volím ho. Ty blbosti, co slyším v hospodě...

ROZHOVOR „Je vzdělaný, chytrý a rozvážný. Co víc si přát? Někdo mu sice vytýká, že je takový trošku suchoprd, ale to mi vůbec nevadí!“ říká o prezidentském kandidátovi Jiřím Drahošovi herec Pavel Nový. Kdyby prý mohl, tak by Drahošovi poradil: „Neustupujte ze dvou televizních debat! Jenom dvě debaty stačí – jedna ve veřejnoprávní televizi a jedna třeba u soudruha Soukupa, protože tomu evidentně trčí ze zadku pana prezidenta jenom chodidla...“ Herec se ale kromě toho pro ParlamentníListy.cz rozhovořil i o dalších prezidentských kandidátech, kteří však v prvním kole neuspěli.

Co vás napadlo, když jste viděl výsledek prvního kola prezidentských voleb? Jste vůbec potěšen tím, že se do druhého kola dostal Jiří Drahoš?

Rozhodně potěšen jsem, i když jsem volil jiného kandidáta nežli pana Drahoše. Ale že tam je on, mi určitě nijak nevadí. Pan Drahoš je totiž i pro mne jediná a správná volba!

Mnoho lidí ale tvrdí, že by se musel na Pražském hradě hodně dlouho rozkoukávat, jelikož politika a prezidentská funkce jsou přece jen něco hodně odlišného od Akademie věd. Měl by podle vás hodně práce s tím, zabydlet se na Pražském hradě?

Já myslím, že ne, protože zaprvé přicházel s politiky do styku, a nesmíme zapomínat ani na to, že jako šéf Akademie věd se velmi osvědčil. Je to nesmírně schopný pán! Je vzdělaný, chytrý a rozvážný. Co víc si přát? Někdo mu sice vytýká, že je to takový trošku suchoprd, ale to mi vůbec nevadí!

Ti kandidáti, kteří v prvním kole neuspěli, teď převážně podporují právě Jiřího Drahoše. Má takové to „Podporuji pana Drahoše“ vůbec nějakou váhu?

Rozhodně má cenu, když někdo řekne svůj názor jak na Drahoše, tak i na Zemana. Každý má nárok na svůj názor. Je to dobře, když se o druhém kole hovoří, protože je důležité, aby přišli volit alespoň ti, kteří už volili v prvním kole.

Co vám chybí u Miloše Zemana, aby byl vaším ideálním kandidátem?

Chybí mi u něj, že neabstinuje alespoň v době, kdy je na veřejnosti. Taky mi hodně vadí jeho příklon na východ – ať už to je Rusko nebo Čína. Vadí mi, že se jezdí „učit vládnout do Číny“. A ten jeho vztah k novinářům! To se vyjevilo v plné síle právě ve chvíli, kdy přicházel při státní návštěvě Číny s ruským prezidentem Putinem mezi novináře. Zeman si totiž do těch novinářů nejapně rýpl, když řekl, že je jich tady moc a musejí se likvidovat. To je už vrchol! A pokud má vedle sebe stále pana Mynáře, který nedostal prověrku, a přitom zastává funkci, která prověrku vyžaduje, tak to je dokonce protizákonné jednání. A to by prezident dělat neměl. Mimochodem – kdysi řekl, že jakmile Mynář prověrku nedostane, tak končí. Tady vidíte, že ani v tomto slovo nedodržel. Takže sliby, které se mají alespoň plnit o Vánocích, on neplní nikdy.

Jenže právě na tyto věci poukázal krátce po volbách premiér Andrej Babiš, když řekl, že by se Zeman měl distancovat od některých svých spolupracovníků. Nikoho sice konkrétně nejmenoval, ale podotkl, že ty lidi všichni znají...



Pan Babiš sbírá pouze body. Pan Babiš je něco jako améba anebo jako chameleon! To, co se mu hodí, tak to taky říká. Podle něj všeci kradnú a kradli nejvíc v době, kdy i on privatizoval. Měli bychom si připomínat, že Babiš privatizoval hlavně v době, kdy byl u vlády soudruh Zeman. Babišovi se ale nedá věřit skoro nic, snad jen to, že má rád peníze a že má rád dotace ze státní pokladny.



Babiš ale kromě toho doporučil Zemanovi, aby před druhým kolem voleb jasně deklaroval, že nechce orientaci země na východ a že do Ruska a Číny jezdí jen proto, aby podpořil české podnikatele. Měl by toto Zeman podle vás zvážit?

Nesledoval jsem příliš, co k tomu Babiš řekl, ale vzhledem k jeho minulosti, kdy byl členem Komunistické strany Československa, a vzhledem k tomu, z jaké rodiny pochází a v jakém podniku pracoval, tak by neměl v tomto směru Zemanovi radit nic. Vůbec nic!

Jiří Drahoš chce jít do dvou televizních diskusí, Miloš Zeman až do čtyř. Proč tak Zeman jedná? Máte pro to vysvětlení?

Protože jenom jedna televize je veřejnoprávní a ty ostatní jsou soukromé. A co je soukromé, to se dá koupit. Jak říkal jistý Josef Kajetán Tyl: „Peníze jsou pány světa, dukát to je pravý rek, a co někdy stovka umí, to by člověk sotva řek...“ Vysvětlením třeba taky je, že soudruh Nejedlý disponuje penězi z někdejšího Sovětského svazu, protože tady u nás zastupuje firmu, která se jmenuje Lukoil, což je naftařská společnost. Kdybych mohl, tak bych mu poslal krátký vzkaz: „Neustupujte ze dvou debat!“ Jenom dvě debaty stačí – jedna ve veřejnoprávní televizi a jedna třeba u soudruha Soukupa, protože tomu evidentně trčí ze zadku pana prezidenta jenom chodidla.

A neudělal to Zeman schválně? Víme, jakým dokáže být řečníkem, takže neudělal to proto, aby Drahoše nějak mohl slovně potopit?

Ano, to je jasný důvod. Protože v debatách Zeman velmi často používá lži. To už ostatně ukázal v debatě s Karlem Schwarzenbergem. Umí vypouštět krakeny, které nejsou pravda, ale vypadají jako zajímavé. Podívejte se na sociální sítě, co už o Drahošovi běží. Co nám sdělují takové ty „vedlejší, a přitom zaručené zprávy“. Všechno se připravuje proti Drahošovi velmi intenzivně, a já si dokonce myslím, že se v hlavách soudruhů na Hradě v současné době velmi intenzivně kouří.

Přes to všechno ale musím zopakovat, že všichni víme, že si Zeman umí v televizních debatách poradit dobře. Ještě pořád hodně lidí o něm říká, že právě toto je jeho nepřehlédnutelná přednost...

Já bych tady panu Drahošovi poradil jediné – aby mluvil stejně pomalu jako soudruh Zeman. Má to jednu přednost: máte čas vedle toho vést a tříbit si své myšlenky a máte čas si věci rozmyslet. Prostě svému soupeři vždycky pochválit otázku, na niž se ptá, a než ji pochválíte, tak už máte vymyšlenou odpověď. Přesně tak to dělá soudruh Zeman. Takže stačí použít jeho zbraň, a tím získat čas. Podobná debata má vždycky vymezený čas a vy ho jen dobře vyplníte. A když to takto dělá Zeman, tak proč by to nemohl stejně dělat i pan Drahoš?

Mirek Topolánek svou prezidentskou volbu dost projel. Čím to podle vás je?

Nevím. Nerozumím vůbec tomu, proč Topolánek do toho všeho šel. Nepochopil jsem tu jeho zvláštní hru...

Myslíte si, že se během deseti dní vyrojí něco, co podrazí nohy jednomu anebo druhému kandidátovi?

Bude docela zajímavé sledovat jednání v Poslanecké sněmovně. Podle mne už rozhodovalo to, jak klíčníci v pondělí odemkli v katedrále sv. Víta korunovační komnatu, odkud vyzvedli korunovační klenoty. Sledoval jsem Zemana, co zase vyvede. Působil unaveně. I ostatní soudruzi z ANO mi udělali radost tím, jak se u toho chovali...

Hovoříte dost ironicky. Mě by ale zajímalo, zda u Jiřího Drahoše nemůže být přítěží jeho vztah k imigrantům. Kritici totiž o něm hovoří ve smyslu, že odevzdá naši zemi cizákům a že nás vydá napospas Evropské unii.

Imigranti jsou falešná karta. Kolik jich tady je? Je to naprosto irelevantní věc, kdy všichni jenom plácají hrozné blbosti. Já bydlím ve vesnici, kde je víc komunistů než lidí, a tak v hospodě tyto bláboly od nich musím poslouchat. Ptal jsem se jich, jestli někdo zná nějakého migranta osobně. Spolkli jsme z Jugoslávie daleko víc lidí, než kdy sem vůbec přišlo Arabů! My ale přece máme zákony, které je třeba dodržovat, a stačí na tom trvat – to je všechno!

Říká se, že Jiří Drahoš zastupuje pražskou kavárnu...

Já bych ale chtěl být součástí pražské kavárny, musím však s politováním říct, že vůbec nevím, kdo v ní je. Ale chtěl bych do této kavárny taky chodit. Když se někdy mediálně zmiňuje, kdo tam patří, tak to jsou podle mne samí zajímaví, báječní a sympatičtí lidé.

Jenže pražské kavárně hrozí, že opětovně Miloš Zeman zvítězí. Nebude to v tom případě znamenat start pro ještě vyhrocenější debatu vůči Zemanovi? Anebo naopak – s tématem pražská kavárna třeba na Facebooku hodně operuje hradní mluvčí Jiří Ovčáček...



To Ovčáčkovi nepochybně udělá velikou radost. Takováto kategorizace je pro Zemana přímo blaho! Kategorizace je Zemanův výmysl a jeho papoušek to jenom opakuje. Je to sluha a recesista. Když se kdysi na Hradě vyvěsily trenýrky, tak mluvčí Ztohoven později veřejně řekl, že ho těší a že to nevěděl, že je i Ovčáček součástí Ztohovenu.

Změní se něco ve společnosti výrazně, pokud by v prezidentské volbě zvítězil Jiří Drahoš?

Na to by bylo dobré se otázat Michala Horáčka, který vystudoval atropologii a sociologii. Mimo jiné kvůli tomu, aby mohl kandidovat na prezidenta. On se na tuto volbu připravoval pečlivě – koneckonců to mají i v rodině. Podle mne by právě Horáček moc dobře uměl předpovědět, co by volba Drahoše pro Česko znamenala. Záleželo by také na tom, koho by si vzal s sebou na Hrad, kdo by mu radil v nejrůznějších sférách. Kdybych mu měl vzkázat, tak bych mu doporučil, aby si jako poradce k sobě vzal právě Horáčka, protože to je člověk, který si v těchto věcech ví rady. A má dokonce z kulturní a sociální antropologie doktorát.

Jenže Horáček nedokázal poradit sám sobě – on přece prezidentskou volbu také „projel“! Skončil jako čtvrtý a získal jen něco málo přes devět procent hlasů.

Ono to je také hodně z toho důvodu, jaké o něm šly zprávy v médiích, kde se hojně propíralo, že to byl černý bookmaker a vekslák. Zase se vrátím k nám do hospody, kde jsem o něm slyšel, že vydělával na tom, když jiní sázeli a jak byli blbí, protože své peníze prohrávali. Já jsem se těm posměváčkům k tomu často tázal: „A ty jsi nikdy nesázel a nikdy neprohrál? A pokud jo, no tak jsi stejně blbej!“ Sázková kancelář je byznys jako každý jiný. Mohu tam jít, anebo nemusím, je to jen mé svobodné rozhodnutí. A pokud má někdo svůj byznys postavený na tom, že si jiní myslí, že jen takto vydělají peníze, tak co se dá na to říct? Vždyť existují lidé, kteří na tom peníze vydělávají dobře, protože mají třeba informace a dobrý přehled v nějakém sportu, které jiní zase nemají. Taková věc je ale taky práce – a to pro obě dvě strany – a jsou to někdy i „tvrdě vydělané peníze“.

autor: Olga Böhmová