Herečka Daniela Kolářová: Zeman se chová hnusně, obyčejné lidi jenom zneužívá. Lumpárny, špína, hnus, póvl. Prokristapána, my přece patříme do Evropy

Natočila jste video, v němž jste uvedla, že jste se rozhodla volit Jiřího Drahoše. Protože prý stojíme na rozhodující křižovatce, kde nás jeden směr vrací zpátky k ruskému vlivu nebo pod ruský vliv a ten druhý nás řadí pod součást křesťanské Evropy a kultury. Zajistí nám ten druhý směr právě Jiří Drahoš?

Nelíbí se mi, že nás Miloš Zeman směřuje z křižovatky na silnici, která jde přímo pod ruský vliv. Je evidentní, jaké má jako prezident názory a jakými lidmi se obklopuje. Jeho mezinárodní ambicí je asi stále jezdit do Ruska a do Číny namísto na Západ. Je sice v pořádku, že se snaží vyjednat v Číně kontrakty pro naše obchodníky, ale prokristapána! My přece patříme do Evropy! Už nikdy nechci zažít situaci, že budeme zase pod mocenským vlivem ať už Ruska, nebo nově Číny, která je obchodně velice agresivní. Vidíme, kolik budov a kde čínské firmy skupují, a tato jejich aktivita se nevyhýbá ani Praze. Toto vše je pro mne podstatný důvod, proč nahlas říkám, že volím Jiřího Drahoše, a ne Miloše Zemana. Současný stav je třeba změnit!

Je právě tato chvíle důvodem, aby se lidi semkli a sešli se na náměstí jako tomu bylo třeba v případě oslavy 28. října na Staroměstské náměstí předloni, anebo v pořadu Show Jana Krause, kde osobnosti kulturního života apelovaly na poslance a senátory kvůli hlasování, že prezident Zeman není ze závažných důvodů schopen vykonávat svoji funkci?



To nevím. Jsem už velmi skeptická vůči podobným akcím, takové věci si každý musí rozhodovat sám za sebe. Vždyť už ostatní kandidáti, kteří nezvítězili v prvním kole, své voliče vyzvali, aby volili pana inženýra Drahoše, takže k tomu všemu ještě dělat podobné masové výzvy by spíš vyznělo směšně. Je na každém z nás, jak bude volit, ale nějaké „hromadné doporučování“ by už bylo navíc. Prezidentské volby ale považuji za nesmírně rozhodující okamžik a doufám, že tak jako já to bude cítit většina spoluobčanů.





Změnou finálového souboje budou televizní debaty, duely obou kandidátů. Zatímco Zeman přijal nabídku čtyř televizí, Drahoš jen dvě. Zatím nevíme, jak se situace vyvine. Jak ale na vás tento moment působí?



Celou věc si vysvětluji tak, že nejdřív tam byl jakýsi truc Miloše Zemana, který se odmítal zúčastňovat jakýchkoliv debat, a pak když šlo do tuhýho, tak zmínil ony navrhované dvě debaty. Jenže pak najednou si vymyslel, že budou čtyři. To je ale skoro nerealizovatelné a já to od Zemana považuji za naschvál. Jsou to prostě jeho trucy. A je to i nefér hra. Když napřed slíbím dvě debaty a pak vyjedu se čtyřmi, co lze na to říct?



Měl by tedy Drahoš na těch dvou debatách trvat?



On uvažuje reálně, takže ano. Protože momentálně jezdí po regionech, tak asi má pocit, a to oprávněný, že se to vše dohromady prostě stihnout nedá. Jenže právě s tímto stavem Zeman jistě kalkuloval.

Nebude tedy Drahoš vypadat jako blbec, když si bude stát na svém?



Ne, to rozhodně ne.



V médiích byl zveřejněn inzerát, který podporuje současného prezidenta a útočí naopak na Drahoše. Spojuje ho s podporou imigrace.



To považuji za podlost.





Mnozí ale Drahošovi nasazují psí hlavu za to, že kradl údajně jako vědec nápady, a dokonce i vyžadoval spoluautorství patentů... Jen připomínám, že podobné věci se hojně objevují především na sociálních sítích.



Ježíšikriste! Muselo se počítat s tím, že přibudou další lumpárny. Toto je ale velký podraz – normální špína, fuj, hnus, póvl. Na toto jsme experti. Takové nálepkování mám na našem národě „opravdu velmi ráda“. Fůůůj. Já ale Facebook nepoužívám a ani další sociální sítě. Tam si může naplácat každý na každýho anonymně, co chce, což mám za odporný!



O Jiřím Drahošovi také prý vyplulo na povrch, že spolupracoval kdysi s StB. On sám to vyvrací a říká, že k jeho osobě nebyl nikdy veden spis v žádné kategorii. „Toto prohlášení dokladuji čistým lustračním osvědčením a vyjádřením nezávislého badatele Radka Schovánka z Centra pro dokumentaci totalitních režimů,“ napsal Drahoš na své webové stránce. Politický aktivista John Bok mi k tomu řekl, že je zajímavé, že ten, kdo kdysi o Drahošovi vypustil spolupráci s StB, teď mlčí.



Vždycky je možné očernit kohokoliv, ale ten, kdo očerňuje, by k tomu měl mít důkazy. Bohužel jsou takovéto věci beztrestné, a tak můžete vypustit, co chcete. Když ale někdo jde do takovýchto věcí, tak to je lidsky amorální a odporný.



John Bok také řekl, že je zajímavé, že když se teď vypouští, že Drahoš zneužívá malé chlapce, takže to ten dotyčný neříkal v momentě, když Drahoše zvolili za šéfa Akademie věd ČR. „Jak to, že to za celou dobu na něj neprasklo? Je mi podivné, že když byl zvolený jako šéf akademie, že by se nenašel nikdo, kdo by na něj žárlil a nevytáhl to na světlo,“ řekl doslova Bok.



Víte co? Já se o těchto věcech nechci vůbec bavit. Přistupovat na tuto linku je totiž špína a póvl a je to anonymní.

O Drahošovi se také vedou diskuse v tom smyslu, že když neměl dosud s politikou nic co do činění, takže bude pro něj problémem – pokud se stane prezidentem – se v mnoha věcech a v mnoha zákulisích politiky vyznat. Bude se prý muset dlouho rozkoukávat... Bude to jeho minus?



Ne, já si myslím, že by to mohlo být pro něj dokonce jeho plus. Protože nebude nikým a ničím ovlivněný a bude se moci chovat podle svého uvážení. On ale řekl, že vždy bude respektovat Ústavu ČR a podle toho se chce chovat a jednat, tedy působit navenek jako důstojný prezident.



Takže by jezdil na zahraniční cesty jinam nežli Miloš Zeman? Zemanovi se vyčítalo, že nemá pozvánky z Francie, z Německa, z USA, a mnozí mají za to, že tam měl dveře zavřené záměrně. Otevřely by se pro Drahoše?



To neumím posoudit. Ale předpokládám, že by měl v zahraničí určitě lepší morální kredit než současný prezident, kterého, jak jste nastínila, nikdo nikam nezve. Protože nemá na Západ od nás dobrou etickou pověst.



Vy jste kdysi byla poslankyní České národní rady (1990 až 1992), a tak jste si zakusila, jaké to je plout politickými vodami. Ve středu se poslanci hádali o Dublinu IV, což je protokol EU o změně azylové politiky Unie, který kromě mnoha jiných věcí počítá s trvalým alokačním mechanismem imigrantů. Poslanci to ale odmítli, protože podle nich jde o nové kvóty. Stál by v tomto případě Drahoš za poslanci?



To nemůžu vědět, nemůžu hovořit za něj.



Tomu rozumím. Jde jen o jeho vztah k migrantům a k EU. Říká se, že by neměl odvahu vůči EU vzdorovat, zatímco Zeman se v tomto ohledu nebojí dát svůj názor najevo.



Fakticky za pana profesora Drahoše nemůžu mluvit. Musel by se napřed seznámit s předloženým materiálem ze Sněmovny a pak se rozmyslet a poradit se s poradci a zaujmout k tomu nějaký postoj. V tomto ohledu nemohu za Jiřího Drahoše odpovídat, tím spíš, že ani já neznám obsah onoho prohlášení Poslanecké sněmovny.



Ono jde spíš o to, že se o Drahošovi říká, že neumí za svými názory pevně stát, že je v tomto směru nekonfliktní a snadno okolnostmi ovlivnitelný, a to není zrovna dobrá vlastnost pro prezidenta...



Každý musí prokázat svou rozhodnost v realitě.



Proč by už neměl být prezidentem Miloš Zeman?



Protože se chová hnusně. Rozdělil tento národ, a to absolutně; a dělá, že mu záleží na obyčejných lidech, ale podle mne je jen zneužívá. Mluví sprostě, vyjadřuje se nevhodně, a to i v zahraničí. Neumí se prostě chovat. Při tom prvním vyzdvihování korunovačních klenotů byl evidentně opilý jako čuně a pak to bylo vysvětlováno onou směšnou „virózou“. Těch věcí je kolem Zemana naskládáno spousty, nehledě na to, že si to pěkně na Hradě „užil“ a pomstil se premiérovi Sobotkovi, veřejně ho zesměšnil, když si s ním zahrál pěkný tyátr jako kluk z pátý třídy. A já si myslím, že už by si měl jít odpočinout. Už toho bylo dost!





Na rozdíl od Miloše Zemana je pro Jiřího Drahoše nepřípustné, aby v čele vlády seděl trestně stíhaný premiér. Takže by prý váhal Babiše premiérem jmenovat.



Nemohu vlézt do hlavy pana Drahoše a nevím, zda by svůj názor v tomto změnil. Pokud by ale na tom trval, tak jak jsem teď poslouchala na rádiu Plus, tak by Babišovi dal jen první šanci k sestavení vlády, ale ve druhém případě by uvažoval o někom jiném. S tím bych já souhlasila.



Co vám vyplývá ze spojenectví Babiš–Zeman?



Za jejich spojenectvím určitě stojí pragmatická záležitost. Je to pragmatický komplot zřejmě kvůli tomu, aby hnutí ANO, nejsilnější strana vzešlá z voleb, nepostavilo vůči Zemanovi svého prezidentského kandidáta. Nakonec žádná politická strana nikoho „svého“ do volby nepostavila, takže to bylo pro Zemana v tomto směru jednoduché. Potřeboval si to posichrovat, a tak si to posichroval. Jmenoval Babiše předsedou vlády, teď ho podrží, přijme jeho demisi, pověří jej druhým pokusem. No uvidíme, jak to bude dál.





V pátek, tedy dnes, bude Poslanecká sněmovna jednat o vydání premiéra Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Měli by je poslanci vydat?



Určitě ano. Především ale měli o vydání Babiš s Faltýnkem požádat sami. Měli se zachovat jako chlapi a říci: „Je tady nějaké podezření a my půjdeme před soud a očistíme se.“ To by byl chlapský postoj. Já se ale obávám, že je nová Sněmovna nakonec ani nevydá a že to bude plichta. To mi ale připadá směšný.



Jenže Babiš s Faltýnkem už řekli, ať je ke stíhání vydají, ovšem to se vztahovalo k jednání v mandátovém a imunitním výboru, který vydává doporučení celé Sněmovně.



Přišlo to od nich už hodně pozdě. Měli to říct už dávno, třeba hned před volbami. Přece je již jednou Sněmovna vydala a pak se čekalo na nové volby a strašně dlouho se to táhlo. Už z toho důvodu se obávám, že je tato Sněmovna znovu nevydá. Myslím, že oni dva na to čekají, ale je to od nich hloupé. Je to příšerná srabárna!



Jiří Drahoš se v posledních dnech snaží mluvit smířlivě. Říká, že je nutné pečovat o nejchudší a podobně. Věříte mu to?



Žádný prezident se nemůže starat jednotlivě o chudé nebo potřebné. Ale může o jejich bolestech hovořit s politiky nebo s resorty, které mají problematiku sociální péče a zdravotnictví na starosti. I s jednotlivými ministry to může probírat, ale jako prezident tyto věci nemá v agendě. Může to však soukromě zkomunikovat s příslušnými politiky, to ano. A já věřím, že by to Drahoš dělal.





Co kdyby dal milost někomu podobnému jako je Jiří Kajínek?



Toto narozdíl od výše zmiňovaného v kompetenci prezidenta je. I podle Ústavy je možné udělovat milosti, tak proč ne? Každý prezident ale má svůj tým a ten mu předkládá jednotlivé žádosti, a pak se rozhoduje podle sebe.



Jiří Drahoš je nestraník a má image gentlemana. Je mladší, než Zeman, nemluví sprostě, vypadá zdravě a občas může působit i sympaticky. Stačí to ale na funkci hlavy státu?



Nevím, co na to říct. Jsem totiž vůči našemu národu už poměrně skeptická. Pan Drahoš vypadá slušně a podle mne taky slušný je. Je to odborník v chemickém oboru a je to inteligentní člověk. A přednášel taky na univerzitách. Má šanci nejen dobře pracovat pro tuto zemi, ale i ji dobře reprezentovat. To je můj náhled a co si o tom myslí ostatní, to nechám na nich.



Vysokoškolský pedagog a kněz Tomáš Halík řekl, že druhé kolo voleb ukáže, co jsou Češi zač a jakou budoucnost si zaslouží. Již před prvním kolem uvedl, že kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti zájmům České republiky. Má v tomto pravdu?



Ano. Určitě ano.

autor: Olga Böhmová