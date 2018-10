Hlavně se neposrat. Lumpové z ČT. Po křiku před sněmovnou padla zcela nová fakta ve věci Kavčích hor a Petra Štěpánka

Poslanecká sněmovna bude volit nového člena třináctičlenné Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, protože místopředsedkyni Miladě Richterové končí její šestiletý mandát. Vybírat bude z trojice: Olga Ulrichová, která má podporu od Pirátské strany, Patrik Košický, jehož by do RRTV ráda prosadila KDU-ČSL, a Petr Štěpánek, jehož nominovalo hnutí ANO. Právě jméno posledně jmenovaného vyvolalo po zveřejnění bouřlivé reakce především od těch, kteří si nenechají sáhnout na dokonalou a vrcholně objektivní Českou televizi. Kritika se okamžitě ozvala od Miroslava Kalouska a Jiřího Pospíšila z útrob TOP 09, což je o to pikantnější, že právě tuto partaj podle analýzy Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy Česká televize ve svém vysílání zvýhodňovala.

Podrobná REPORTÁŽ z demonstrace proti Petru Štěpánkovi: ČT fašistům nedáme! PL nejsou demokracie! Petr Štěpánek je tajtrlík! Obhájci Putina? Jako pět minut Hitlerovi. Klvaňa, Kalousek a další bránili veřejnoprávní TV

Fotogalerie: - Jednání Rady ČT

Anketa Doporučujete sněmovně zvolit Petra Štěpánka do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 1942 lidí

Své hlasy proti Štěpánkově nominaci pozvedli i jiní politici, ale protestovaly i profesní organizace blízké ČT a také spolek Milion chvilek, jenž od února letošního roku spustil kampaň Milion chvilek pro demokracii, jejímž cílem je rezignace premiéra Andreje Babiše. To se nepovedlo, a tak si spolek zvolil jiný terč. Na pondělní večer svolal protest „proti vyhození ČT do povětří“. Tento absurdní název si organizátoři odvodili od Štěpánkova povzdechnutí nad jednostranností České televize, kdy na sociální síti napsal: „Českou televizi podminovat a zmáčnout čudlík‘, což doprovodil indiánským ‚Howgh!‘ a připojil smajlíka. Ani se nechce věřit, že by toto někdo mohl brát jako výzvu k uskutečnění zmíněného, pokud by tedy nebyl ducha mdlého.

Generální ředitel ČT Dvořák chce kádrovat, kdo smí kontrolovat

Do kampaně proti zvolení Petra Štěpánka do RRTV se vehementně pustilo osazenstvo z Kavčích hor v čele se svým nejvyšším. „Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má zásadní vliv na podobu a fungování mediálního prostředí v Česku. Pokud se tedy mezi osobnostmi nominovanými do tohoto orgánu objeví někdo, kdo otevřeně vyzývá k likvidaci médií veřejné služby, vnímám to jako signál extrémně nebezpečného vývoje,“ prohlásil pro Aktuálně.cz generální ředitel ČT Petr Dvořák a dodal, že nemá důvěru v to, že by Štěpánek dokázal činnost médií posuzovat nestranně a věcně. Trochu to připomíná známou filmovou hlášku: „Nová doba, host vyhazuje vrchního.“ Jen s lehkou obměnou na „nová doba, kontrolovaný si vybírá, kdo ho může kontrolovat“.

Psali jsme: Komers, Marvanová, Klvaňa a mnozí další povstali proti kandidatuře Petra Štěpánka do RRTV. Jenže to má ohlasy V pondělí se má sejít demonstrace proti vyhození ČT do povětří. Proboha, ale já nic takového dělat nechci, chytá se za hlavu Petr Štěpánek Petr Štěpánek dostal prostor před kamerami ČT, aby se prý mohl bránit. Jenže to dopadlo zcela jinak. Divák totiž viděl tohle Babišův kandidát, zablokovaný na Facebooku, prozradil, co chce udělat lidem z ČT

Pozadu za svým šéfem nemohli zůstat jeho podřízení, a to ani ti z miniaturně sledovaného pořadu Newsroom ČT24. Ten odvysílal zcela zkreslený příspěvek o Petru Štěpánkovi v souvislosti s patnáct let starou kauzou prohrané arbitráže kvůli TV Nova a jeho tehdejším odvoláním z vysílací rady. „Soudruhům redaktorům z Newsroomu zřejmě uniklo, že mezitím proběhly mnohé události včetně rozsudku, který je pravomocný už víc než deset let a dal za pravdu Petru Štěpánkovi i dalším tehdy odvolaným členům RRTV. To je něco tak naprosto nehorázného, i když vím, že fungují jako dezinformační a kampaňovité médium,“ prohlásil pro ParlamentníListy.cz na adresu České televize mediální analytik Petr Žantovský. Zbývá doplnit, že Petr Štěpánek podal stížnost Radě ČT i RRTV za to, jak se ho ČT pokusila očernit nejen před veřejností, ale i před poslanci, kteří budou o jeho zvolení rozhodovat.

Vhodnější osoba na člena RRTV než Štěpánek není

Členka Rady České televize z období televizní krize na přelomu let 2000 a 2001 Jana Dědečková, která se médii dlouhodobě zabývá, má o předpokladech nominovaného pro výkon funkce člena RRTV zcela jasno. „Domnívám se, že u nás není vhodnější osoba pro tento post. Petr Štěpánek je nejen odborně zdatný, ale především to není stádní člověk a je schopen udělat si vlastní názor, který dokládá logickou, přesvědčivou a fakty doloženou argumentaci. Ať již Petra Štěpánka nominoval kdokoli, mediální křik je proti němu tak hurónský, že nezbývá nic jiného než poslancům, kteří budou rozhodovat, poradit slovy titulu jedné knihy: ‚Hlavně se neposrat‘, vážení pánové a dámy,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jana Dědečková.

Mgr. Petr Štěpánek BPP



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To analytička Irena Ryšánková předesílá, že její postoj k Petru Štěpánkovi ovlivňuje, že vždy stáli na protilehlých názorových pozicích. „On vždy hájil zájmy ODS, zájmy soukromých vysilatelů, zejména Vladimíra Železného a televize Nova. Jen bych připomněla, že Nova měla být původně intelektuální televize. Až do okamžiku získání licence. Já vždy zdůrazňovala nutnost zachování veřejné služby. Přiznávám, že kandidatura Petra Štěpánka mě vzhledem k už dnes známým vyjádřením o hnutí ANO či jeho představitelích, překvapuje. Jako by panoval jakýsi ostych ve věci regulaci médií, a proto je nutno vzít zavděk spektakulárním kritikem. Je ale spektakulární kritik vždy kritik kvalifikovaný? A má být v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání takto radikálně a politicky se vyjadřující člověk? Myslím, že ne. Změnil Petr Štěpánek názor na hnutí ANO a jejího předsedu? Nebo jen zjistil, že je výhodné se přitulit? To jsou otázky, které si kladu. Je Petr nezávislý? Nevím,“ přiznává pro ParlamentníListy.cz Irena Ryšánková.

Jeden člen ze třinácti hlasování Rady sotva zvrátí

Pro vlnu odporu, která se proti Štěpánkově nominaci zvedla, má jednoduché vysvětlení bývalá členka Rady ČT. „Petr zná všechny naše novináře a jejich texty, které si v průběhu let protiřečí podle toho, v čím žoldu pracují, zná jejich politický aktivismus a nikdy si nebral servítky, když jim to připomínal. Navíc je finančně nezávislý, což je snad v naší zemi ten nejtěžší hřích,“ konstatuje Jana Dědečková. „Média veřejné služby nejsou žádné oltáře, jimž je nutno se klanět. Média veřejné služby mají být podrobována kritice a jsou podrobována kritice. Zákon je dostatečný a je jen na poslancích a radách, jak jej umí využít. ‚Vlna odporu‘ je vedena těmi, kteří vedou vždy a jakékoliv vlny odporu. Předpokládám, že nějakou petici již podepsal i Břetislav Rychlík a Hana Marvanová,“ směje se Irena Ryšánková.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Už vážně dodává, že se vcelku nediví vyjádření šéfa ČT Petra Dvořáka, neboť Štěpánek se vyjadřuje přímo proti instituci, kterou řídí. „Je ale Dvořákův názor odpovídající míře nebezpečí pro Českou televizi? Má jeden člověk v RRTV takovou moc, aby zvrátil hlasování například o objektivitě a vyváženosti zpravodajství a publicistiky České televize? Dle mého názoru nemá,“ soudí analytička. Podle ní ani tak nejde o signál nebezpečného vývoje, jak se nechal slyšet vládce Kavčích hor, jako o signál naprosté personální zoufalosti hnutí ANO. „Pokud chce mít ANO v radě člověka kritického k médiím veřejné služby, proč nesáhlo například po doktoru Janu Křečkovi či profesoru Janu Jirákovi? Jejich kritika je věcná, metodologicky fundovaná, argumenty podložená,“ zdůrazňuje Irena Ryšánková a připomíná, že poté, co byla zveřejněny analýzy Jana Křečka (a týmu akademického pracoviště FSV UK), které došly pomocí analytických nástrojů k závěru, že ČT a ČRo nejsou vyvážené, sesypala se na jeho hlavu nenávistná smršť notorických petentů a parazitů.

Jenom naprostý magor si může myslet, že nešlo o nadsázku

Ta vyvrcholila zejména po analýze, která se týkala reportáže Janka Kroupy. „Dokonce se našli tací, kteří zkoumali, jak doktora Křečka připravit o jeho akademické působení. Výsledek? Akademickou pověst obhájil. Ale všichni ti, kteří mu předtím v Parlamentu tleskali, od něj dali ruce pryč. Možná právě proto, že má ke zkoumání vyváženosti analytické nástroje, těžko říct. Ale lidé typu Jana Křečka by měli být prvními, kteří by měli být osloveni. Ne recyklovat stále stejné tváře pod různými prapory. Štěpánek už není ani ODS, ale český nepovedený klon AfD – ‚Apač‘. Vzhledem k neujasněnosti právní existence tohoto hnutí není ani jasné, zda Štěpánek je jeho předsedou, či ne, zda tudíž splňuje požadavek zákona na nepolitičnost svých názorů. Členové Rady nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch, říká zákon,“ konstatuje analytička.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pondělní akce necelých dvou stovek lidí na podporu ČT a proti jejímu vyhození do vzduchu, jak si spolek Milion chvilek pro demokracii vysvětlil Štěpánkovu kritiku neobjektivity veřejnoprávní televize, přivádí bývalou radní k úžasu. „Jenom naprostý magor si může myslet něco jiného, než šlo o zcela zjevnou nadsázku. Spolek Milion chvilek pro demokracii neznám, ale pokud shromažďuje naše chronické petenty – všichni jistě vědí, o kom je řeč – tak se tomu jejich názvu akce ani nedivím,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Jana Dědečková. To podle Ireny Ryšánkové je kritika typu „podminovat a zmáčknout knoflík“ v době politicky zjitřené neúnosná, jakkoliv může Petr Štěpánek tvrdit, že jde o bonmot, nadsázku. „Štěpánek kritizuje média veřejné služby vždy a všude a za jakýchkoliv okolností. Tvrdě. Mnohdy neadekvátně,“ myslí si analytička.

Je to jinak, než chceme my, proto budeme křičet do ochraptění

Poukazuje rovněž na to, že Petr Štěpánek byl členem týmu Edvarda Kožušníka, někdejšího europoslance za ODS, který usilovně pracoval na zestátnění ČR a ČRo. „Druhým, skrytým krokem zestátnění obvykle bývá privatizace. Ano, ‚zrušit a privatizovat‘ je nesmírně populární. Ovšem je otázkou, jestli si některé kruhy uvědomují, že v takovém případě by celou vysílací mašinérii koupil někdo bohatý. Třeba Al Džazíra či Suverénní saúdský investiční fond…? To by asi někteří viděli neradi. Pokud jde o Milion chvilek, nerada se s nimi ocitám na jedné lodi. Není to zrovna uskupení, které by ve mně budilo důvěru. Spíš ve mně budí pocit, že to jsou demonstrace ‚budeme tu křičet do ochraptění, protože to je jinak, než chceme my‘. Problém věčných protestujících a věčných petentů je v tom, že po dvacáté už na ně nikdo nebere zřetel, protože pořád proti něčemu křičí,“ poznamenává Irena Ryšánková.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Česká televize ve zmíněném Newsroomu ČT24 přišla s připomínkou toho, že Petr Štěpánek byl členem RRTV, která byla odvolána kvůli arbitráži Američana Ronalda Laudera proti českému státu. „Ta připomínka by byla opodstatněná, pokud by Česká televize v pořadu Newsroom také dodala, že Petr Štěpánek vyhrál všechny soudy, za arbitráž nenesl žádnou odpovědnost a odvolání RRTV panem premiérem Špidlou bylo soudně potvrzené jako nezákonné. To ČT ve své manipulaci už nedodala. Ale já už jsem dávno ztratila víru, že s manipulanty v České televizi někdo pohne. Jsou to prostě lumpové,“ nebere si bývalá radní Jana Dědečková ani trochu servítky.

Strach ze zvolení Štěpánka vede v ČT k porušení vlastního kodexu

Irenu Ryšánkovou při posuzování této otázky zajímá, že ČT má podle bodu 23.5 svého Kodexu povinnost zabývat se informacemi vážícími se k záležitostem České televize pouze do té míry, jako by se zabývala informacemi o komkoliv jiném. „Přiznávám, že prostor, který Newsroom věnoval Štěpánkovi, mi připadá neadekvátní významu této volby, neodpovídající ostentativnímu nezájmu o zvolení jiných členů do jiných rad a zavání přímým nátlakem na poslance. Dle bodu 23.4 Kodexu Česká televize nesmí zneužívat svého programu, zejména zpravodajských nebo publicistických pořadů, k prosazování vlastních institucionálních zájmů. Plně chápu strach ze zvolení Petra Štěpánka, ale asi není dobré jej dávat najevo až tolik,“ dodává pro ParlamentníListy.cz analytička Irena Ryšánková.

Psali jsme: Čeho se bojí ČT? Petr Štěpánek opět udeřil: Každý, kdo má mozek v hlavě, ví... Štvanice a podněcování k porušování zákona! Petr Žantovský varuje před tím, co ČT vypustila na obrazovku Markéta Pekarová Adamová prohlásila, že pro Štěpánka do RRTV nebude v TOP 09 ani jeden hlas. A přišel hrozný výsměch My chceme, aby... Petr Štěpánek prozradil, co mu řekl Faltýnek, když se bavili o ČT a jeho nominaci do RRTV

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Hroník