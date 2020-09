Hloupost Leyenové, která zničí evropský průmysl. USA, Čína a Rusko si mnou ruce, lamentuje Skopeček

ROZHOVOR „Nejsem pro další omezování zdravotní péče,“ říká poslanec a ekonomický expert ODS Jan Skopeček k případným změnám provozu v nemocnicích. Odmítavě se staví i k současným restrikcím, které přicházejí především z pera ministra zdravotnictví Romana Prymuly, a připomíná, že to samé říkal už na jaře. „Vláda nedala zelenou jenom astronomickému zadlužení u nás doma, ale odkývala ho i v Bruselu,“ vrací se Skopeček k problému, který podle něj vytváříme našim dětem i generacím po nich. Například oněch hojně diskutovaných pět tisíc pro seniory označuje za nedůstojnou předvolební korupci. Zdaleka nejtvrdší slova si ale od konzervativního poslance vysloužila zelená politika EU. A stranou nezůstal ani Mikuláš Minář.

Lékařské odbory informují, že koronavirem se nakazilo už přes 1 700 zdravotníků, z toho asi 400 lékařů. Žádají, aby byla omezena zbytná lékařská péče. Co si o tomto případném kroku myslíte? Již na jaře někteří kritici hovořili například o tom, že omezení mohou v delším období přispět k většímu výskytu rakovin a dalších nemocí, kvůli zanedbané prevenci…

Domníváte se, že přínos současných vládních opatření pro zachování zdraví obyvatel převažuje zátěž, kterou tato opatření představují pro ekonomiku a individuální svodody?

Je potřeba zdůraznit, že odpovědnost za své zdraví měl, má a bude mít především člověk sám. Platí to i v této mimořádné situaci a žádné vládní opatření nenahradí zdravý, selský rozum a odpovědnost každého z nás. Pro mě to znamená nenechat se ani vyděsit hysterií šířenou některými politiky a médii, ani se vykašlat na ochranu zranitelných skupin. Vládní opatření by mohla mít větší smysl, kdyby nebyla chaotická a neustále se měnící. Stylem, kterým je vláda zavádí, spíše ale ke zmatku a hysterii přispívá, než aby ji uklidňovala.

Je zde argument, že část opozice, která nyní vládu kritizuje za pomalé zavedení roušek a nedostatečnou důslednost, na jaře proti rouškám a omezením brojila, a není tak konzistentní. Je to podle vás platná připomínka?

Už na jaře jsem velmi kritizoval tvrdá, restriktivní opatření, jejichž negativní ekonomické důsledky ještě pocítíme. A jsem v tom konzistentní i nyní, kdy si myslím, že by bylo tragédií, pokud by došlo opět k uzavření či zmrazení naší ekonomiky. Nejhorší na tom je, že toto nákladné a drastické jarní zmrazení, kterým jsme si draze koupili čas, nebylo využito k tomu, abychom na druhou vlnu byli lépe a systematicky připraveni a nemuseli sledovat chaos, který se dnes opět děje. Je ostuda současné vlády, že nedokázala navýšit dostatečně kapacity hygien, odběrových – testovacích míst, vidíme nefungující trasování a chytrou karanténu a ve výčtu bych mohl pokračovat. Mimo jiné mě ale samozřejmě děsí i to, že covid je využíván k růstu role státu v životě nás všech a v míře zásahu do našeho soukromí. Jsem smutný z toho, jak snadno se bez většího odporu svobod a soukromí vzdáváme.

Vláda rozdává peníze mnoha skupinám obyvatel. Je představa, že se tímto obdobím „protiskneme“ a pak bude zase dobře, mylná?

Co pro vás symbolizuje třeba oněch mimořádných 5 000 pro důchodce?

Nedůstojnou předvolební korupci. Ta ještě více zdůrazňuje neschopnost Andreje Babiše a jeho vlády cokoliv s dlouhodobě neudržitelným penzijním systémem udělat.

Myslíte, že současná situace a koronavirová opatření mohou ovlivnit výsledky krajských voleb?

Ano. Určitě hrozí, že přijde k volbám méně voličů než obvykle, což bezesporu bude mít vliv na výsledek jednotlivých stran. Ale doufám, že nikoho nenapadne volby zrušit a proběhnou v řádném termínu. Protože i sám ve středních Čechách kandiduji a jsem členem současného zastupitelstva kraje, vidím, jak je nezbytné, co nejrychleji současnou hejtmanku Pokornou Jermanovou a její koalici se socialisty a komunisty vyměnit.

Je současná forma kurzarbeitu jen jakýmsi umělým dýcháním pro českou ekonomiku? Je reálná nezaměstnanost vyšší? A co nás na trhu práce čeká, až tento program skončí?

Současný program Antivirus byl ospravedlnitelný v prvních měsících koronavirové krize, nyní se jen penězi daňových poplatníků dotují „zombie“ pracovní místa, která reálně neexistují a skončí ve chvíli, kdy je stát přestane financovat. Samozřejmě že to poté nezaměstnanost zvýší.

Pro OSVČ skončily se zářím úlevy na sociálním a zdravotním pojištění. Někteří z nich ovšem budou podzimními omezeními připraveni o značnou část příjmů. Jarní programy podpory jsou nenávratně pryč. Co s tím? Dělá pro ně vláda dost?

Měli bychom se po skončení koronavirové pandemie jako Evropa více přimknout k „zelenání“ ekonomiky? Co nám to může přinést?

Ale to už se přece děje teď, v průběhu koronakrize. EU ve své zelené politice během pandemie nepřibrzdila, ale naopak sešlápla plyn. Vždyť celý balíček opatření s frází „Next Generation EU“ a s obřím dluhem 750 miliard eur míří na realizaci zelené revoluce. I v týden starém projevu předsedkyně Evropské komise von der Leyenová ohlásila zpřísnění už tak drakonických emisních cílů. Vzhledem k tomu, že Evropa produkuje 9 % celkových emisí skleníkových plynů, je to do nebe volající hloupost, která povede k destrukci evropského průmyslu. Spojené státy, Čína, Rusko si musejí mnout ruce, jak si sami ničíme konkurenceschopnost.

Objevují se nářky, o kolik lépe bychom si nyní žili, kdybychom měli euro. Koruna je prý slabá, přimkněme se k velké a silné měně, vyzývají kritici. Souhlasíte s nimi, bylo by nám lépe?

Samozřejmě nebylo. To, že koruna oslabuje, pomáhá našim exportérům v tom směru, že se zlevňuje jejich zboží na zahraničních trzích. Propad exportu, a tedy i HDP, bude s korunou nižší, než by byl s eurem. Platilo to i při srovnání zemí s a bez eura během poslední krize po roce 2008. Až se ekonomika dá zase dohromady, koruna začne posilovat, a bude se tak standardně vyvíjet, jako se stabilně vyvíjela celá uplynulá léta.

Na závěr se opět vrátím k aktuální domácí politice. Co říkáte na rozhodnutí pana Mináře z Milionu chvilek aktivně vstoupit do politiky?

Protože věřím ve standardní politiku a pravicové ideje, nikdy ve mně pan Minář žádné naděje nevzbuzoval, a žádné jeho akce jsem se proto nikdy nezúčastnil. Jeho další politický krok mě ani trochu nepřekvapil. Stejně jako u někdejších výzev typu „Děkujeme, odejděte!“ se za vzletnými slovy skrývají jen vlastní ambice.

