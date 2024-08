Hnízdil: Odmítám zášť k Nohavicovi a radovat se nad mrtvým Rusem. USA jsou světová bezmoc

Trávíte dlouhé měsíce de facto na samotě v těsné blízkosti německých hranic. To vyhnanství či azyl nebo také nový domov má být reakcí na to, že jste přišel o zdravotnické zařízení Hnízdo zdraví, které jste léta budoval a provozoval?

Hnízdo zdraví bylo začátkem letošního roku, slovy Orwella, vaporizováno. Na internetu po něm nenajdete ani stopy. Navíc o tom nesmím mluvit. Zvolím proto formu bajky. Na protest proti chování Lékařské komory během covidu jsem se rozhodl z ní vystoupit. Protože je členství pro lékaře povinné, od března nesmím vykonávat lékařskou praxi ani provozovat zdravotnické zařízení. Rozhodl jsem se proto Hnízdo zdraví převést na zkušeného kolegu. Z několika uchazečů jsem zvolil doktora Kukačku. Ten mi nakukal, že zachová značku, logo, koncepci, že mě tam po dobu pěti let, dva až tři dny v týdnu, nechá pokračovat jako zdravotního poradce. V mailu dokonce souhlasil, že tam mohu dál mít věrného psa Skipa.

Pár týdnů poté, co jsem na něj Hnízdo převedl, začal doktor Kukačka řádit: zrušil mailovou adresu, zrušil webové stránky, zakázal mi objednávat pacienty, nařídil zrušit pacienty už objednané, znemožnil mi je informovat o tom, kam zmizelo Hnízdo. Když nereagoval na moji prosbu, aby pacienty informoval sám, napsal jsem o tom blog na Echo24 s názvem Přelet nad hnízdem zdraví.

Musím říct, že to vůbec není hezké čtení. Jak na ně zareagoval nový majitel Hnízda zdraví?

Když jsem to četl, připadal jsem si jako boxer po K. O. Točila se mi hlava, podlamovala kolena, zvedal žaludek. Podobě jako boxer jsem si naordinoval rok na zotavenou. Přesunul jsem se na chalupu v bývalých Sudetech, vypnul mobil, přestal komentovat politiku. Štípám dříví, sekám trávu, stáčím med, sbírám houby… Rozhodnutí, kdy a kde se vrátím k poskytování zdravotních konzultací, jsem zatím odložil.

Ovšem přece jen si najdete čas alespoň na besedy, které pořádáte pod názvem Jak si udržet zdraví v nemocné společnosti. Máte na to recept?

Ten název jsem zvolil proto, abych přiměl sám sebe i návštěvníky hledat odpověď. Nejlépe to vystihl nick Guru Bayo v komentáři, který napsal k pozvánce na moji besedu v Třebíči. Dovolím si citovat:

„Problém spousty lidí (i já jej měl, stále s ním bojuji...) tkví v tom, že chtějí tenhle bláznivý svět předělat, protože jej nechápou. Nevyhovuje jim. Chování ostatních se jim zdá nablblé, nesmysluplné, mají v sobě rozpor mezi tím, co cítí tam někde uvnitř, že je správně – a co se děje. Stačí jen pochopit, že jediné, co člověk může předělat, není ten druhý, ale jen on sám… Jediné, co lze změnit, jsou programy na pásce magnetofonu vlastního já. Společnost nám tam od dítěte nahrává hodnoty, které nám říkají (měly by říkat), co je, a co není správné. Dávají nám, tvoří ‚hodnotový žebříček‘… 90 % těchto programů jsou naprosté sračky, určené pouze k tomu, aby byl člověk poslušný, aby neutíkal z oplocení, ve kterém se má pohybovat.

Tahle společnost je nemocná, není ale nemocná až nyní… vždy byla a vždy dělala, po celá tisíciletí, vše pro to, aby jedince zotročila, zahnala do stáda. Protože stádo je ovladatelné. Svobodně smýšlející jedinec = špatně. Stačí pochopit tenhle základ a dělat vše pro to, aby jedinec byl co nejvíce nezávislý. Jen nezávislá bytost může rebelovat. Být ale nezávislý = práce, těžká lopota… Být ovcí je snadné. Proto se děje to, co se děje. Tahle nynější choromyslná sebranka ovládající masy to má nyní jen jednodušší. Díky propojení člověka s AI docílila toho, že se stádo daleko lépe kontroluje, koriguje, směruje. Stačí jim pustit info do pupeční šňůry. Kostel není třeba. Držím všem palce, aby pochopili tenhle základ...“

Probíráte při besedách kromě zdraví i společenské dění? Zajímá lidi ještě politika?

V květnu 2022 jsem na besedě v Pardubicích, následně v Ostravě, zmínil zneužití covidu k mocensko-politickým účelům, k mediální manipulaci. V sále to jen zahučelo, lidé začali odcházet, přišlo mi i pár mailů, ať si společenské úvahy strčím kamsi, ať držím svého kopyta, ať peníze za vstupenky pošlu na zbraně pro Ukrajinu... Lidé chtějí slyšet veselé historky z ordinace, jednoduché rady, jak být zdravý. Jenže zdraví jednotlivce se odvíjí od zdraví společnosti.

Mám teď hodně času o tom přemýšlet. Pozoruji včely, bobry, mravence, slepice… Jejich život má smysl a řád. Naše „vyspělá“ civilizace obojí ztratila. Člověk je snad jediný živočišný druh, který dokáže sám sebe zničit. Pyšně se přitom označuje za Homo sapiens, člověk moudrý. Výstižnější by bylo označení Homo destruens, člověk ničitel. Pokud má tato společnost přežít, musí změnit svoje chování, najít smysl a řád.

Nedávno jsem se bavil s přítelem a filozofem Janem Konfrštem, proč máme na stará kolena potřebu psát, objíždět besedy, vyjadřovat se ke covidu, k válečné propagandě, proč se obáváme nástupu totality (vřele doporučuji jeho nejnovější knihu Nikdy se nepřestaňme ptát). Shodli jsme se, že to děláme pro sebe. Abychom měli čisté svědomí. A i když to s naší civilizací dopadne špatně, abychom si mohli říct: Aspoň jsme to zkusili, varovali, burcovali, nebyli jsme ovce.

Petr Fiala před posledními volbami vyzval ke slušnosti a změně a vyhlásil, že chce vrátit do politiky morálku. Je úřadování jeho kabinetu odlišné od předchozích vlád?

Mravního dna ještě nebylo dosaženo. Stále klesáme. Vládní politici jsou loutky v rukou nadnárodních korporací. Poslušně podněcují nenávist, potlačují svobodu slova, šíří válečnou propagandu. O demokracii a zájmy občanů už dávno nejde. Je to patokracie, prosazování zájmů globálních korporací na úkor občanů. Když si někdo za covidu dovolil kritizovat nesmyslná protiepidemická opatření, roušky, testy, vakcíny… snažil se lidi uklidnit, inspirovat k aktivní péči o zdraví, byl obratem označen za antiwaxera, dezinformátora, vraha seniorů. Když si dnes někdo dovolí zmínit naléhavost mírového řešení války na Ukrajině, je označen za dezoláta, chcimíra, vraha ukrajinských dětí. Vyžadován je jediný správný názor (na to dohlédne Ministerstvo pravdy – Pramini), bezpodmínečná nenávist vůči Rusku (na to dohlédne Ministerstvo lásky – Lamini), podpora války (na to dohlédne Ministerstvo míru – Mirmini).

A když někdo ten jediný správný názor nezastává, tak je svině a je třeba ho izolovat, jak slýcháme od jednoho uniformovaného vládního koordinátora. To je zajímavá cesta, kterou zvolilo jediných pět „demokratických stran“ ve Sněmovně, nemyslíte?

Nedávno jsem zaznamenal, že Univerzita ve středoanglickém Northamptonu vydala varování před románem George Orwella 1984. Prý se v něm nachází „explicitní obsah“, který mohou někteří studenti považovat za „urážlivý a znepokojivý“. Já ji naopak vřele doporučuji, zvlášť v této době a zvlášť mladým. Právě pro její explicitní (jasně řečený) a znepokojivý obsah. Odmítám se nechat manipulovat Velkým IT bratrem. Odmítám zášť vůči Anně Netrebko, Jarkovi Nohavicovi, vůči ruským sportovcům... Odmítám se radovat nad každým zabitým Rusem. Život Rusa, Ukrajince, Palestince, Izraelce… mají stejnou cenu. Odmítám černobílé vidění války na Ukrajině, kdy je Putin vykreslen jako bezohledný agresor, Zelenskyj jako neohrožený bojovník za svobodu a práva Ukrajinců (i naše). O svobodu a práva Ukrajinců (ani naše) přitom vůbec nejde. Stejně jako jsem odmítal strach z virusu, odmítám nenávist vůči Rusu. Covid mě naučil absolutní nedůvěře k mainstreamovým médiím. Odmítám dělat závěry z informací, které mi předkládají. Propaganda a manipulace z nich čouhá jako sláma z bot. Je pozitivní, že si to uvědomuje stále víc lidí. Stále víc lidí chápe, že změna je nutná a musí vzejít od nich samotných.

Podobné rétoriky jako plukovník Otakar Foltýn se neštítí ani ministr vnitra Vít Rakušan. Ten nepřekousl, že jeho STAN zaostal ve volbách do Evropského parlamentu za koalicí Přísahy s Motoristy a na jejího lídra Filipa Turka si musel plivnout: „Není to nějaký sympatický chlapík, který si jezdí autem, ale veskrze nebezpečný člověk.“ Máme se začít bát „veskrze nebezpečného člověka“ Filipa Turka, nebo bychom se měli mít na pozoru před lidmi Rakušanova střihu?

Mě u politika nezajímá, co slibuje, že po zvolení udělá, ale co společensky prospěšného už udělal. O panu Turkovi jsem zaslechl, že se pohyboval v automobilovém sportu, snad dokonce ve formuli jedna. To není sport, ale činnost mimořádně hlučná, páchnoucí a nebezpečná. Pan Turek přitom vystupuje uhlazeně, kultivovaně. Cítím v tom jistý rozpor. Forum24 (nejen) na něj vytáhlo, že prý tíhne k nacismu, má doma dýku s hákovým křížem. Dýka není názor, ale historická relikvie. Podle špíny, kterou se na pana Turka snaží nakydat, a averze, kterou vyvolává u ministra Rakušana, soudím, že to může být veskrze slušný člověk. Nic převratného od něj nečekám, a tak ani nebudu zklamán.

Vidíte u nás nějakou perspektivní politickou stranu, za jakou byli třeba před pár lety považováni Piráti?

Podle mě je stranický politický systém mrtvý. Nejde ho oživit, nedá se reformovat. Pokud někdo vkládal naděje v mladou krev Pirátů, snad už po digitalizaci stavebního řízení pod taktovkou ministra Bartoše prozřel. Korunu tomu nedávno nasadila pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, která v živém vysílání nazvala právníka Ondřeje Dostála (bývalého piráta) „proruskou špínou“. S panem doktorem jsem se za covidu několikrát potkal. Je to zkušený odborník na zdravotnické právo, uvážlivý, kultivovaný člověk. V rozhovoru s paní Gregorovou si dovolil zmínit, že se s první živelnou migrační vlnou svezli i neonacisté a kriminálníci. Dovolil si mít vlastní názor. U paní europoslankyně tvrdě narazil. Jeho věcnou argumentaci odstřelila osobním útokem. Jestliže oponenta v diskusi označíte za dezinformátora, dezoláta, antivaxera nebo proruskou špínu… diskuze končí a začíná boj. Boj piráta proti pirátovi, boj proti každému, kdo má jiný názor.

V minulosti jste se pohyboval ve vrcholovém sportu, určitě jste si nenechal ujít olympiádu. Co vás na ní nejvíce zaujalo?

O vrcholovém sportu se říká, že je pokusnou laboratoří. Společnost v ní testuje limity lidských možností. Slavnostní zahájení ukázalo, že nejde jen o limity tělesné, ale i mravní. To byla přehlídka deviací a zvrácenosti. Psychopaté si na nás testovali, co sneseme, kam až mohou zajít. Po necelé půlhodině jsem televizi vypnul. Potěšilo mě, že ohlas na slavnostní zahájení byl ve světě tak negativní, že se za něj pořadatelé po pár dnech omluvili.

Ke zvrhlostem ostatně přispěl i náš olympijský výbor. V předžalobní výzvě pohrozil majitelům hospod, že pokud budou zvát hosty na přenosy z olympiády, hrozí jim pokuta v řádu desítek miliónů korun. Pokuta za zneužití symbolů se dokonce vztahuje na školní olympiády. Olympismus je definován jako „kulturně, eticky a výchovně orientované hnutí sportovců a sportovních organizací působící ve prospěch míru a dorozumění národů, odstranění rasové, politické a náboženské diskriminace a posilující význam sportu, hodnoty výkonu a principu fair play v životě společnosti i jednotlivce.“ Pokud někdo myšlenku olympismu a jeho symboly zneužívá, tak je to olympijský výbor.

Pochopitelně mě nadchly výkony sportovců: tyčkaře Duplantise, cyklistů Pidcocka a Evenepoela, našich šermířů Berana, Jurky, kanoistů Fuksy, Dostála a dalších. Pobavil mě covidový paradox. Austrálie měla snad nejtvrdší opatření, největší proočkovanost. Mezi australskými sportovci se přitom na olympijských hrách objevilo více než 40 případů koronaviru. Djokovič, kterého Australané deportovali, protože se nenechal očkovat, je zdravý a vyhrál olympijský turnaj. To ale s očkováním určitě nesouvisí.

Co se týče covidu, tak vám opravdu nic neujde. Určitě jste tedy zaregistroval, že imunoložka Zuzana Krátká s advokátem Tomášem Nielsenem vyhráli soudní spor nad Českou televizí, a ta se musí omluvit za odvysílané pomluvy z doby covidu. Není to ale jen takové zrnko písku vzhledem k tomu, jak si veřejnoprávní televize v tom čase počínala, jak připouštěla jen jediný názor, jak selektovala mezi odborníky na ty s vhodnými názory, a na ty, kteří nesmí na obrazovku?

V té kauze jsem se hodně angažoval. Nejprve jsem bombardoval Radu ČT žádostmi, aby stížnost projednala, poté, co Rada označila reportáž za porušení Etického kodexu, jsem atakoval ředitele Dvořáka, aby rozhodnutí Rady respektoval. Všechno marné. Změnil se ředitel, změnilo se vedení Rady. Rozhodnutí soudu, podle kterého se má ČT omluvit, mě potěšilo. Nedělám si iluze, že dojde v brzké době k jeho naplnění. Očekávám průtahy, odvolání... podobně jako se exprezident Zeman několik let vzpíral soudně nařízené omluvě panu Šarapatkovi. Boj se lží se vyhrát nedá, vzdát se ale nesmí. Zuzce Krátké a Tomáši Nielsenovi patří dík za zrnko písku. Věřím, že těch zrnek bude přibývat.

Budoucí vývoj ve světě, v Evropě, ale i u nás bude hodně záviset na tom, jak v úterý 5. listopadu dopadnou prezidentské volby v USA. Amerika nejprve prožívala předvolební boj mezi Joem Bidenem a Donaldem Trumpem. Zatímco Trump čelil atentátu, Biden odstoupil a nahradí ho nejspíš Kamala Harrisová. Čí volební vítězství by vás potěšilo?

Připadá mi symbolické, že stát, který se považuje za světovou velmoc, měl nejprve na výběr mezi dvěma dezorientovanými, psychicky i fyzicky oslabenými seniory, bez naděje, bez vize. To je Zpráva o stavu Unie. Spojené státy už nejsou světová velmoc, ale světová bezmoc.

Pozornost od vlastních problémů se snaží odvést k válce na Ukrajině. Stejně jako byly americké farmaceutické korporace motorem vakcinační války proti covidu, mají americké zbraně sehrát zásadní roli ve zničení Ruska. Pro farmaceutický byznys je nejlepší pacient, který je solventní, přitom není úplně zdravý, ani úplně mrtvý, nejlépe vyděšený, polomrtvý. Pro zbrojní byznys je nejlepší válku vést, ne ji vyhrát. Udržovat stav, který není ani válkou, ani mírem, stav, který ospravedlňuje nekonečné dodávky zbraní, humanitární pomoci…

Je příznačné, že Američané (nejen) dodávají na Ukrajinu zbraně, které nemají dolet na území Ruska nebo je Ukrajinci k tomu účelu nesmějí použít. „Američané zakázali Ukrajině zničit okupantům desítky letadel. Podobná šance se nebude opakovat.“ napsal počátkem srpna magazín Forbes. Jde o to ruského medvěda oslabovat, urážet, dráždit. Přitom dát pozor, aby se moc nenaštval.

