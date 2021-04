Hřebejk, případ pro psychiatra. Herec rebel Kuželka posílá topkaře do maskáčů

„Politiků, kteří by nejraději šli do maskáčů a do války, těch je poměrně dost. V čele by mohla být paní z topky,“ říká ohledně našich vztahů s Ruskem herec Jan Kuželka. Prezidentův projev k „Vrbětické kauze“ chválí a otevřený dopis Senátu, který podepsali například Olga Sommerová, Jan Svěrák nebo Michael Kocáb, označuje za „plácnutí do vody“. K tomu, co napsal Jan Hřebejk, podotýká: „Případ pro psychiatra, takovéhle vyjádření.“ Přečtěte si také, co řekl k tomu, že by Michael Kocáb kandidoval v prezidentských volbách, a kam ho i spolu se senátorkou Němcovou posílá.

reklama

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 17% Většinou ano 22% Většinou ne 18% Nikdy 43% hlasovalo: 11151 lidí

Je to už téměř dva týdny, co vláda informovala veřejnost ohledně „kauzy Vrbětice“. Co vy na celý ten případ říkáte?

No tak kdyby to nebylo tak tragické, vzhledem k tomu, že tam zemřeli dva lidé, tak bych to považoval za hodně špatný komediální špionážní film. Hodně špatný! To není ani na malinu. Protože pokud Rusové mají pouze dva agenty, kteří jsou opravdu jako Pat a Mat, nic nedotáhnou do konce, a ještě za to dostávají metály, tak to opravdu nechápu. Jim se nepovedlo otrávit dvojitého agenta Skripala, jim se nepovedlo prakticky nic… Nehledě na to, že pokud se člověk o to jen trochu zajímá, tak dobře ví, že tyhle věci se neodpouštějí. Když jednou ten člověk selhal, tak už v životě nemůže dělat další akce. Už ho „nepoužijí“.

A ještě k jedné věci. Lidé z generace, která ještě zažila vojnu, dobře vědí, jak se hlídaly muniční sklady, že se tam prostě nebylo možné nepozorovaně dostat. A tady, když jsme viděli ty ploty, jak si tam každý chodil na houby, to je absolutní nesmysl.

Já sám jsem ve svých mladých letech na Slovensku v Martině absolvoval pyrotechnický kurz. Takže zkrátka tomu nevěřím, že to takhle proběhlo. Mohlo to nějak proběhnout, mohlo něco selhat, ale tím způsobem, jak se to prezentuje, tak určitě ne.

Nedělní proslov prezidenta Zemana právě ohledně „kauzy Vrbětice“ vyvolal z některých míst velkou kritiku. Co na něj říkáte?

Já jsem se na to samozřejmě díval. Byl jsem zvědavý, co pan prezident se svými bonmoty řekne. A připadalo mi to velice vyvážené. To, že pan Vystrčil pak začal vyskakovat, že prozradil nějaké tajemství… Nevím, co je na tom za tajemství, když o tom vědí všichni, ve všech novinách se o tom píše. On tam nic neřekl navíc. A teď dokonce Senát přemýšlí, že by na něj podali žalobu? Nevím za co?!

K nepříznivým reakcím na prezidenta jsem se vyjadřoval už několikrát. Tahle společnost zraje do záhuby. Protože takhle vulgární vyjádření, neřkuli o jakémkoliv člověku, ale dokonce o hlavě státu, tak to už je opravdu trochu přes čáru. Mohu vám říct, že se mi z toho dělá zle. Nemusím se vším souhlasit, také nemám rád některé politiky, nemám rád třeba paní Němcovou nebo Pekarovou Adamovou, ale nikdy bych o nich neřekl takové věci, jako padají o panu prezidentovi. A dokonce snad zesměšňovat, že je na vozíku? No tak to je snad už i na žalobu.

Velmi nelichotivě se na Twiteru o prezidentovi v těchto dnech vyjádřil režisér Hřebejk. „Se Zemanem jsem se potkal jen jednou, na diskusi v Národním divadle u Tomáše Sedláčka na téma ‚Humor v politice‘. Smrděl chlastem, říkal dementní blbosti a strhl Kláru Samkovou k soutěži, kdo je větší rasista. Smradlavej, nechutnej a prolhanej píčus, o kterýho bych si neopřel kolo,“ napsal. Co říci na takové vyjádření ohledně hlavy státu?

Na tohle se snad nedá nic říct, jen že je to snad případ pro psychiatra, takovéhle vyjádření.

Miroslav Kalousek na Twiteru napsal: „M. Zemanovi dali v prezidentských volbách před osmi lety voliči přednost před K. Schwarzenbergem. Poražený požívá úcty v celé Evropě, vítěz v roli prezidenta zrazuje svou vlast s Rusy a slušní státníci se mu vyhýbají. My si zkrátka umíme vždycky dobře vybrat…“ Co na jeho slova říkáte?

Miloš Zeman byl zvolený v přímé volbě. Národ ho zvolil bez jakýchkoli manipulací, což se o některých zemích říct nedá. A nevím, kteří slušní státníci by se s ním neradi setkávali. Když mluvím s lidmi třeba na Slovensku, kde mám spoustu přátel, tak nám ho všichni závidí.

Psali jsme: Lukáš Kovanda: Bude to o ekonomice, blbečku Senátor Hilšer: Senát dlouhodobě podporuje korespondenční volbu Zeman prý neřekl vůbec nic. Pavel Sehnal nabízí úvahu, jak to bylo s Rusy a Vrběticemi Czernin (TOP 09): Sněmovna dala najevo, že nechce korespondenční hlasování, o hlasy ze zahraničí nestojí

Na druhou stranu je ale pravda, že prezident i některé své příznivce ztrácí. Před časem jsme spolu mluvili například o Danu Hůlkovi. Myslíte, že prezident některé věci trochu „přehání“?

Je pravda, že občas mu něco „ujede“, co by nemuselo. On je zvyklý na ty svoje bonmoty a lidé to na začátku brali. Ale jsou chvíle, kdy už je to přes čáru. Možná by měl občas s někým „koordinovat“ některé věci. Na druhou stranu, on ve všech případech mluví z hlavy, mluví perfektně a myslí mu to. Ale některé věci dovedou lidi nadzvednout…

A čím si zasloužil vaši přízeň? Mezi umělci zase tolik příznivců nemá…

Já ho poznal v roce 1989, kdy se zakládalo OF. Přes známého se mi ho podařilo pozvat do Vagonky Tatra Smíchov, kde fantasticky mluvil v obrovské hale k lidem. Byl skvělý. Vše, co lidé chtěli, vysvětlil, všechno měl v hlavě, všechna čísla. Trvalo to přes dvě a půl hodiny. Opravdu klobouk dolů…

Když jsme Zmínili určité „přehánění“, kritika se na prezidenta snesla i ohledně jeho postoje k moderátorce nedělního pořadu Terezii Tománkové. Oprávněně? Nebo souhlasíte s těmi, kterým se naopak příliš nelíbil přístup moderátorky? Zvládla to?

Já nevím, jestli to moderátorka zvládla, ale ze strany prezidenta to podle mého bylo takové to jeho špičkování. On měl spočítané, kolikrát se ho na stejnou věc zeptala. Já bych si to nepamatoval. On to věděl přesně. Myslím, že se k ní choval jinak seriózně. Vůbec by mě nenapadlo, že by to někdo mohl takhle strašně řešit. Nevím, jak moc byla připravená. Ale ano, je pravda, že se ho ptala na některé věci několikrát.

Vy už jste zmínil, že Senát začal mluvit o možné žalobě na prezidenta. Ostatně k té ho v otevřeném dopise vyzvali například i Michael Kocáb, Jan Svěrák, Olga Sommerová, Hutka a další. Podle jejich názoru se prý prezident Zeman opět zachoval jako „obhájce a agent Ruské federace, a nikoli jako hlava našeho státu, která má hájit zájmy České republiky“. Co si o tom myslíte?

To jsou taková plácnutí do vody. A nazvat ho agentem Ruské federace, to už je přes čáru. Myslím si, že by pana prezidenta měli nechat. Už je tam poslední volební období. A tahat ho po nějakých soudech? To jsou tady jiní, kteří by byli na žalobu.

Kteří?

To až je budou žalovat, tak vám to připomenu (smích).

Jak už jsme řekli, otevřený dopis adresovaný do Senátu podepsal i Michael Kocáb. Ten také v médiích uvedl, že je téměř rozhodnutý kandidovat v příštích prezidentských volbách…

To může, tedy. To je to samé, jak Němcová je rozhodnutá, že bude kandidovat. To by opravdu byli kandidáti. Ti lidé nežijí v realitě. Ať se jedou podívat mezi „normální“ lidi, co si opravdu myslí. Ať si přečtou diskuse na sociálních sítích o prezidentovi, o nových kandidátech. Dozví se, koho lidi chtějí a koho nechtějí.

Na závěr ještě zpátky ke „kauze Vrbětice“, jak podle vás všechno to, co se kolem děje, ovlivní naše vztahy s Ruskem?

Rád bych byl optimista, ale nejsem si jistý, jak to bude dál. Protože těch politiků, kteří by nejraději šli do maskáčů a do války, těch je poměrně dost. V čele by mohla být paní z topky a možná i někteří i další. Tito lidé nevědí, co je válka. Já jsem zažil občanskou válku v Jugoslávii i revoluci v Rumunsku. Viděl jsem, co se tam dělo. Je to něco příšerného a nikomu bych to nepřál.



Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Byť jsem katolička, tak podpořím návrh sňatku pro všechny Majerová Zahradníková (Trikolóra): Normální dle nás je, že existují jen dvě pohlaví Šlechtová: Přiznejme jim stejná práva, jako mají všichni ostatní Známý herec: Kam to zajde? My, bramborářská oblast, dovážíme brambory z Egypta, Tunisu...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.