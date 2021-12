Hrozná představa! Lipavský jedná s Lavrovem. Vláda? Hodně slimáčků a málo kapustiček. Dobře je znám ze sněmovny, udeřila Majerová

reklama

Prezident Miloš Zeman v těchto dnech končí sérií svých schůzek s nominanty na jednotlivá ministerská křesla. Jaký dojem na vás udělalo složení nastupujícího kabinetu?

Přemýšlím, jak říct, co mám na jazyku i na srdci, a přitom neurazit. Asi to nepůjde. Já totiž většinu těch nových vládní protagonistů ze Sněmovny dobře znám. Takže si to sečtěme: pár starých profláklých firem, několik politických „nomame“ a jako bonus párek válečnických hysterek. Tak jim snad aspoň takhle na dálku pouze diplomaticky popřeju, aby to jejich vládnutí dopadlo v zájmu naší krásné země mnohem lépe, než jak já si myslím, že dopadne.

Anketa Dělá stát dost pro snížení cen energií? Dělá 0% Nedělá 95% Nedělá a ani nemůže 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1422 lidí

Často se spekuluje o tom, že má prezident Miloš Zeman výhrady k některým ministerským kandidátům. Nejčastěji se skloňuje jméno Jana Lipavského z Pirátů. Jak jste na tom vy? Vadí vám v seznamu budoucích ministrů někdo konkrétně?

Napřed něco z mého oboru. Bývaly doby, kdy mít maturitu opravdu něco znamenalo. Ani se moc nespletu, když řeknu, že v těch dávných dobách to bylo mnohdy víc než mít dnes vysokoškolské vzdělání, v některých oborech zcela určitě. Nyní přichází další z plejády ministrů školství, Petr Gazdík (STAN). Namísto rozhodného sdělení, že zruší ničivou inkluzi, se plácá po ramenou s odcházejícím ministrem Plagou (ANO), který zachoval všechny zhůvěřilosti svých socialistických předchůdců. A hlavně předchůdkyň. Říká, že pro svůj resort chce stabilitu, zároveň už ale plánuje další změny. Devastace maturit bude pokračovat. Něco na způsob každodenního nákupu v e-shopu. Maturita ad hoc. Když na to máš, tak to zkusíš. A ta maturita bude mít stejnou váhu, jako ta moje, z dob, kdy to ještě byla taková malá „hra na oliheň“, kdy vlastně šlo o celý další život. Gazdík už perlí, a to ještě ani neúřaduje. A Lipavský? Ministr zahraničních věcí je jednou z nejdůležitějších osob každé vlády. Co se týká tohoto piráta, zkouším si představit, jak tento diplomatický amatér jedná o našich pochroumaných vztazích kupříkladu s protřelým diplomatickým mazákem Lavrovem. A fakt mi to nějak nejde. Nemluvě o jeho odmítavém postoji vůči spolupráci s V4 či Izraelem.

Zuzana Majerová Zahradníková TSS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přestože obě vítězné koalice slibovaly ve volební kampani, že budou šetřit nikoliv na lidech, ale na státu, tak nastupující vláda bude mít o tři ministry více, než dosluhující kabinet Andreje Babiše. Je to podle vás v pořádku a vyžaduje si nové ministerské pozice dnešní náročná doba?

No jo no. Hodně slimáčků a málo kapustiček. Tak se honem honem vytvářejí další korýtka. Ten faktický finanční dopad samozřejmě opět přežijeme, ale symbolicky je to naprosto špatně. Jen tím ukazují své pohrdání lidmi, včetně jejich předvolebních slibo-lží o šetření výdajů státu.

Co očekáváte od nové vlády složené z pěti politických stran? Podaří se jí nějakým zásadním způsobem pohnout s kormidlem vývoje naší země? A pokud ano, jakým směrem?

Obávám se, že kormidlem naší země opravdu pohne, ale přesně tam, kam bychom se sunout neměli.

Anketa Dělá stát dost pro snížení cen energií? Dělá 0% Nedělá 95% Nedělá a ani nemůže 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1422 lidí

Přestože povolební vyjednávání byla historicky velmi rychlá především díky poměrně jednoznačnému výsledku voleb, jmenování nové vlády je stále v nedohlednu. Podaří se ji podle vás ustanovit ještě v letošním roce, nebo naopak očekáváte tvrdý politický souboj mezi designovaným premiérem a prezidentem Zemanem?

O nedohlednu bych nehovořila. Časově jsme stále v normě. Však si vzpomeňte, jak dlouho to trvalo minule, než vládu s důvěrou sestavil Andrej Babiš. Devět měsíců. Poměřování mezi Hradem a Strakovkou, respektive mezi Zemanem a Fialou očekávám, nicméně odhaduji, že spíše v řádu dnů, než týdnů dospějí snad k nějakému racionálnímu řešení.

Pokud se kabinet Petra Fialy plně nechopí moci, řídí mimo jiné boj s pandemií Covid-19 stále vláda Andreje Babiše, která navíc v naši zemi vyhlásila nouzový stav. Je to podle vás v pořádku?

Není to v pořádku. Babišova chaotická vláda pouze pokračuje v sérii svých nelogických, přestřelených zmatečných opatření, jež přinášejí více škody než užitku. Naprosto šílené je, že kabinet, který je na odchodu, svévolně chrlí nápady a opatření, sahající za horizont svého mandátu. Myslím samozřejmě především povinné očkování. Za situace, kdy už je proočkováno asi 80 procent lidí z rizikových skupin či vybraných profesí, je to čirý nesmysl, jehož jediným účelem je vyvolávat uvnitř společnosti konflikt.

Fotogalerie: - Ne Rakušanův absolutismus!

Právě v kontextu s bojem proti pandemii, jak hodnotíte poslední mimořádná opatření vlády, resp. Ministerstva zdravotnictví? Bylo správné například zakázat vánoční trhy?

Tu komedii se zákazem vánočních trhů mi snad ani nepřipomínejte. Nesmyslnost a nelogičnost počínání Babišovy vlády – farmářské trhy ano, vánoční trhy ne – vidí každý. Vůbec se nedivím, že v řadě měst to obcházejí. Nejtragičtější je, že přesně tímhle způsobem, totiž vydáváním nesmyslných nařízení, které obyvatelstvo stejně nerespektuje, se ničí důvěra občanů v právní řád.

Na druhou stranu již více než měsíc pracuje Poslanecká sněmovna ve zcela novém složení a lidé často nechápou, proč poslanci nechávají dosluhující vládu přijímat špatná protiepidemická opatření. Neměla by být v této chvíli Sněmovna více aktivní? Má vůbec k tomu nějaké možnosti?

Anketa Obstál Adam Vojtěch coby ministr zdravotnictví? Ano 31% Ne 63% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 45925 lidí

Přestože denní nárůsty počtu nakažených byly v posledních týdnech doslova rekordní, v posledních dnech se zdá, že se trend zastavil či dokonce obrátil. A to i přesto, že nedošlo k žádnému tvrdému lockdownu, zavírání škol, uzavírání okresů. Čím si to vysvětlujete?

Říkám to dlouhodobě. Účinek všech těch opatření je minimální, virus nakonec ustoupí ne kvůli opatřením, nýbrž proto, že se unaví. Vždy to tak bylo, je a bude. Všechny ty zhůvěřilosti, které Babišova vláda vymýšlí, jsou takřka k ničemu. Pouze ke škodě. Naprosto charakteristické navíc je, že vůči nadnárodním korporacím a velkým řetězcům si Babišova vláda nic nedovolí, tam hlava na hlavě nevadí, zato se vždycky vyřádí na obyčejných trhovcích a hostinských, drobných živnostnících a malých firmách.

Nicméně kromě covidu trápí občany naší země také vysoké ceny energií, rychlý růst inflace a také obava o ztrátu zaměstnání především v sektorech, které jsou nejvíce zasaženy pandemií. Bude mít vůbec nastupující vláda recept, jak těmto problémům čelit? Co by podle vás mělo být prioritou?

To všechno souvisí s další pohromou, která se na naše občany valí, totiž s tzv. Green Dealem, neboli Zelenou dohodou pro Evropu. Ve jménu budoucích utopických krásných zelených zítřků upadnou mnozí současní občané do chudoby. Ostatně už to začalo. Tenhle zelený nesmysl nám ordinuje Evropská unie a jak Babiš, tak Fiala se v Bruselu postavili do pozoru, sklapli kufry a tuhle šílenost akceptují. Nevšimla jsem si, že by se konkrétně Babiš v Bruselu za české občany pral až do roztrhání těla, jak na předvolebních billboardech sliboval.

Z vyjádření kandidátů na ministry se však zdá, že nový kabinet bude daleko více souznít z rétorikou Evropské unie a to včetně Green Dealu, který podporuje také nastupující ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Co si o tom myslíte?

Říkáte to správně. Kolega z Trikolory Petr Štěpánek to, jak je jeho zvykem, tuším, že právě v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz popsal tak nějak po rockersku trefným bonmotem: „Zatímco Babiš se do bruselské řiti nořil spíše neochotně či pragmaticky, nová vláda se namaže lubrikantem.“ Má absolutní pravdu.

Fotogalerie: - Fiala jmenován premiérem

Nový německý kancléř Olaf Scholz oznámil, že náš západní soused, na kterém v mnoha ohledech závisí český export, se vydá radikální „zelenou cestou“. Má vůbec Česká republika možnost jít svojí vlastní cestou?

Vždy máme na výběr zdali půjdeme svojí vlastní cestou, nebo zda budeme ve vleku cizích – v tomto případě německých – zájmů. Tentokrát bychom se ale měli mít obzvláště na pozoru, neboť v Berlíně právě začíná úřadovat nová vláda. Nic dobrého od téhle extrémně levicové, extrémně pokrokářské a extrémně zelené vlády očekávat nemůžeme.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna upozornil na to, že kvůli Green Dealu se mají měnit také pravidla hospodářské soutěže a to tak, že co je zelené, bude více chráněno, v extrémním případě i když kvůli tomu dojde ke zvýšení ceny a nákladů.

Téhle šílené zelené politice je potřeba se s co největší rozhodností postavit. Ne nastavit záda a nechat se unášet kdovíkam. Ve všech odvětvích pouze žene ceny nahoru. Přírodu chránit musíme, to je každému soudnému člověku jasné, ale pro lidi, ne proti nim. Tyhle zelené šílenosti obyčejným lidem škodí, zatímco pár vyvolených si na nich, nejen v podobě emisních povolenek, mastí kapsu.

Psali jsme: VIDEO To bylo mládí kancléře Scholze. Petr Bystroň odhaluje Očkování, covid, nátlak. Vzbouření studenti na univerzitě. Šéfka Trikolory zveřejnila korespondenci „Vláda vypouští jed, bojujme společně za budoucnost našich dětí, jinak nás budou nenávidět,“ politici na Letné burcovali dav „Stop covid fašismu!“ Na pražské Letné se sešly tisíce odpůrců protiepidemických opatření

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.