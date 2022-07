Hrůzné, odporné. Vydají nás Bruselu. Místopředseda Trikolory nejen o evropských soudruzích

„Tato vláda je připravena nás vydat Bruselu,“ myslí si místopředseda Trikolory Josef Sláma, podle kterého jsme se ocitli v okamžiku, který by bylo možné nazvat novým Mnichovem. „Ale tentokrát nás zrazují naši volení zástupci. A to je traumatizující, hrůzné a odporné,“ říká Sláma, který se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřil nejen k problémům s hypotéky, evropskému Green Dealu, ale také skokovému růstu cen nových aut.

Zahraniční média upozornila na to, že 60 tisíc úředníků a spolupracovníků Evropské unie se nejpozději ke konci letošního roku může těšit na automatické navýšení platu o 8,5 procenta. Co si to tom myslíte?

Myslím, že příjem těchto úředníků je dostatečný již dnes a že navýšení mzdy je nadbytečné. Ve své podstatě takový postup spíše poštvává lidí vůči evropským institucím, než cokoliv jiného.

Přitom EU dále tlačí na omezování suverenity jednotlivých členských zemí. Německý kancléř Olaf Scholz se dokonce vyslovil pro zrušení práva vata jednotlivých členských zemí, které je podle něj překážkou udržení zásadní role EU ve světové politice. Možné ústupky v tomto směru připustil i český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Jak se k tomu stavíte vy?

Je to alarmující a nepřijatelné. Pokud někdo z vlády připouští ústupky de facto sděluje, že je připraven nás prodat. Jak říkám, že tato vláda je připravena nás vydat Bruselu, to je nový Mnichov, ale tentokrát nás zrazují naši volení zástupci. A to je traumatizující, hrůzné a odporné.

Podle pirátského europoslance Matěje Kolaji se na půdě Evropské unie mluví o tom, jestli by Maďarsko kvůli svým postojům např. k válce na Ukrajině či ekonomickým sankcím proti Rusku nemělo sedmadvacítku opustit. Co vy na to?

Tady přesně vidíte, že kdo hájí zájmy občanů vlastní země v Bruselu, není vítán. Takové myšlenky, prohlášení, ale i postupy jsou něco, co nás zavádí někam jinam. Každý normální a myslící tvor se má jednoznačně vymezit vůči těmto manýrům. Od této vlastizrádné vlády však žádné vymezení či hlasitý odpor nečekám.

Úroky u hypoték vzrostly v průměru na 5 procent a podle ekonomů i nadále porostou a hrozí, že například měsíční splátka hypotéky na panelákový byt v Praze se může vyhoupnout až na 45 tisíc korun, což bude víc, jak čistá průměrná mzda v metropoli. Lidem tak reálně hrozí, že nebudou mít na splátky. Co by s tím měla podle vás vláda dělat?

Za prvé by měla znát data, to jest, kolika lidí se to týká, jaká částka by jim pomohla, jaká je predikce růstu úrokových sazeb, jaký by to byl výdaj státního rozpočtu, jakou formou by ta pomoc šla. Jestli je to hlubší společenský problém a co z toho plyne. Musíme si uvědomit, že ve finále navýšením výdajů rozpočtu lijeme benzín do ohně. Osobně, a teď mluvím sám za sebe, bych šel cestou odložené půjčky.

Předseda představenstva Volkswagenu Thomas Schäfer očekává zdražení nových aut o tři až pět tisíc euro, tedy zhruba 73 až 123 tisíc korun. Nehrozí, že se auta stanou pro běžného občana luxusním a cenově nedostupným zbožím?

Při všech problémech je tento ten nejmenší. My starší si pamatujeme, že za totáče se běžně jezdilo v autech více než 10 let starých a že nové auto byl luxus. Vzhledem k tomu, že jsme zařadili zpátečku a jsme zas tak trochu v totalitě, je to možná přímo symbolické.

Jedním dechem však EU pokračuje v krocích, které mají vést k zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory. Nebylo by v souvislosti se raketovým zdražováním vhodné tyto záměry přeci jen přehodnotit?

Má predikce je, že k tomu ve finále dojde, vzhledem k tomu že evropští soudruzi mají trochu delší vedení, tak to nebude hned.

V dalším prosazování zavádění obnovitelných zdrojů vidí někteří unijní politici cestu, jak posílit energetickou nezávislosti Evropy na Rusku. Je to podle vás správná úvaha? A není to v kontextu události posledních měsíců o to větší důvod, proč pokračovat v Green Dealu?

Jak jsem řekl, Green Deal je sebedestrukce. Je to trestuhodný nesmysl, od kterého čím dříve utečeme a zapomeneme na něj, tím lépe. Každý přeci ví, že obnovitelné zdroje energie nestačí na naší energetickou soběstačnost. Odstřihnutí od Ruska je takové plkání a chiméra, která by v tuto dobu přivedla naší zemi ke krachu a zbídačení většiny obyvatel. To však nevylučuje diverzifikaci, kterou pokládám za přínos.

