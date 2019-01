Informovaný poslanec Koten: V Evropě se vážně pokoušejí přifařit k právnímu systému šariu

Anketa Je v České republice ohrožena demokracie? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 7421 lidí

Jistě sledujete dění kolem útoku na politika AfD v Německu. Co tomu říkáte?

Bohužel tyto útoky, ať už za tím stojí kdokoliv, jsou obvykle vyprovokovávány těmi médii, která vlastně nálepkují politiky, označují je za fašisty a špatnou politickou stranu. Bohužel ti, kdo na ně útočí, jako by měli neoficiální podporu mainstreamových médií. Mně to připadá dost špatné, pokud jakákoliv parlamentní strana musí strpět takové útoky. Jde o rozdělování společnosti, které probíhá i u nás. Nálepkování různých politických stran jako extremistické a fašistické jsme si samozřejmě zažili i na vlastní kůži jen z toho důvodu, že chceme dobro pro naše občany, bezpečný stát a podobně. To je skutečně špatně.

Politicky jste si s AfD blízcí, obáváte se, že by něco podobného mohlo nastat v České republice? Nejen vzrůstající nespokojenost lidí, ale také útoky na politiky?

To se samozřejmě může stát. Viděli jsme na začátku roku v České televizi takzvaného profesionálního demonstranta Sorosovy univerzity, který studoval mimo jiné i v Maďarsku. Ten popisuje, jak jezdí po Evropě a demonstruje za ponechání provozu Kliniky v Praze nebo na demonstraci v Německu proti AfD a podobně. Přesně tito lidé – nevím, kde na to berou peníze, nebo kdo je financuje – ale pokud to jsou studenti Sorosovy univerzity, už se jen nabízí řešení, kdo je platí a za co je platí. Bohužel právě tito lidé jsou schopni demonstrující dostat do takového stavu, že útočí i na politiky.

SPD je často obviňována, že šíří strach a vyvolává zbytečné obavy. Jak se na tato slova díváte v kontextu s nepokoji a útoky v Německu, Francii, Itálii, Rakousku...?

Tady právě vidíte, že všechno je z mého pohledu špatně. V případě, že se žena v Rakousku brání útočníkovi a zlomí mu nos, může být výsledek takový, že žena bude odsouzena za těžké ublížení na zdraví. Druhá strana mince je, že útočník nijak trestán není, a tedy bohužel vymahatelnost práva a rovnost před zákonem úplně chybějí. Když se podívám do České republiky, v úterý se bude projednávat v Praze u obvodního soudu případ policisty, který zcela a podle zákona zastavil člověka pod vlivem drog služebním vozidlem.

Ten člověk ujížděl po Praze 160kilometrovou rychlostí, mohl zabít spoustu lidí na přechodech pro chodce nebo mohl nabourat další vozidla, zabít někoho v autě. A tento člověk žaluje policistu, že ho zastavil. Přitom měl čtyři zákazy řízení a byl ve stavu, v jakém byl. Já už tomu nerozumím, jakým způsobem tady chceme dodržovat právní stát, když nejsme schopni podpořit a udělat takové zákony pro policisty, aby se nebáli zasahovat? To je případ celé západní Evropy. Útočníci vždy mají z hlediska zákona navrch. To je špatně.

Radek Koten SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Myslíte, že se ve vztahu k celé situaci něco změní v květnových volbách do Evropského parlamentu? SPD jako součást konkrétní frakce v Evropské unii v to doufá...

V to velmi doufáme. My tady v Evropě máme anglosaské právo. Už tady bylo několik pokusů v různých státech Evropské unie, že se k němu někdy přifařuje právo šaría, což je naprosto nekompatibilní. My vycházíme z toho, že žena a muž jsou si před zákonem rovni, mají stejná práva. Ale v právu šaría je to úplně jinak. Nechápu, jak některé západní státy mohou přistoupit na něco takového. Doufám, že výměnou obsazení Evropského parlamentu, eventuálně Evropské komise, se tam začne přemýšlet trochu jinak a naše frakce získá velké procento a Evropskou unii bude možné zreformovat.

V případě, že by se to nestalo, je namístě zvažovat vystoupení z Evropské unie po vzoru Velké Británie. To přestává být k žití, a když se podíváte do Francie, co se tam děje, do Itálie, ten tlak ze strany Evropské unie na přerozdělování nelegálních migrantů, z nichž žijí neziskové organizace, nikdo je nechce a v Itálii se nemohou vylodit. Vezme to jiný spád a vnitřním mechanismem je přerozdělí na základech nějakých paktů? To přece nelze.

Psali jsme: Palachův týden? Zmlátili i slepce či paní s kočárkem, zavzpomínal historik u Veselovského na řádění policistů Niedermayer (TOP 09): "Do what is right for our country" - ale co to je? Hamáček rozumí, že Chovanec nechce pro postoj k ANO štěpit klub Že Západ slábne? Omyl. Takto to vidí politický geograf Romancov

Filozof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa se domnívá, že protestní energie už je ve společnosti dost, a proto je správná doba na nové Občanské fórum. Režisér Jan Hřebejk vyzývá, aby lidé šli do ulic. Nakolik je činnost české vlády špatná a nakolik jde o neschopnost smířit se s výsledky voleb?

Řekl bych, že B je správně. Jak vidíte, tak to začalo prezidentskou volbou, kdy část populace s nenaplněným očekáváním, že měl zvítězit jiný kandidát, se snaží tvrdit, že je to špatné. Nyní visejí po Praze billboardy Stydím se za svého premiéra. Přitom strana premiéra byla zvolena jednoznačným procentem a právě tyto akce samozřejmě volbu znevěrohodňují. Lidé, kteří chodí denně do práce a musejí vydělávat na živobytí, na bydlení, vždyť v Praze obyčejná garsonka padesát metrů stojí dvacet tisíc korun. To vůbec není pro mladé lidi. Potom se nemůžete divit, že se společnost nějak radikalizuje. Demonstrovat proti legitimně zvolené vládě, která plní svůj program… Nevím, mně to skutečně připadá divné, zvlášť v kontextu, kdy sem jezdí demonstrovat profesionální demonstranti.

Andrej Babiš zve na kafe lidi vyfocené na billboardech a chce si s nimi promluvit...

To si myslím, že je v pořádku, aby si s nimi promluvil. Chápu, že premiér čelí trestnímu stíhání, zatím se nedospělo k žádnému závěru, vyšetřování běží opět přes rok a doufám, že se dobereme závěru a orgány činném v trestním řízení určí, zda je, či není vinen. To je poměrně důležité i pro kampaně či antikampaně, protože nám se samozřejmě také nelíbí, že premiér je trestně stíhán, ale ctíme presumpci neviny a počkáme si na to, co určí nezávislý vyšetřovatel a soud.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ať už SPD kritizuje průzkumy, zdá se, že popularita SPD mírně klesla, je to tak?

Myslím, že plus - minus jedno procento je podpora stále stejná. Vysoce pravděpodobně to záleží na tom, jak se média snaží naše jednotlivé členy nějakým způsobem napadat, dehonestovat, jak se vytváří na nás různé kauzy, jedno trestní stíhání se odloží, po týdnu se opět obnoví už s jiným státním zástupcem. Takže mně to zavání minimálně aktivismem, až jaksi…. Víte, to by bylo naše právo tak ohebné, že jeden státní zástupce řekne: nic se nestalo a za týden druhý bude tvrdit, že jde o trestný čin. Ta flexibilita státních zástupců mi skutečně zavání aktivismem. I v případě nějakých údajných výroků našich členů. A když nevyjde tohle, tak se vytáhne opět čtyři roky staré financování Úsvitu a jede to nanovo. Zase se na nic nepřijde a tak stále kulminují jednotlivé kauzy, které se zrecyklují třikrát. Ta podpora kolísá o jedno procento na základě kauz, které vytváří média nebo státní zástupci.



Psali jsme: První výročí Babišova politického selhání: Nedokázal získat důvěru Sněmovny Okamura (SPD): Eurobyrokrati žijí naprosto mimo realitu Podej muslimům chleba, seberou ti vše, napsal poslanec Volný a zveřejnil děsivý účet za islámským terorismem v Evropě Petříček slibuje: ČSSD bude alternativou populistům, třeba mladému Klausovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová