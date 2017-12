Ivan Vyskočil pro PL: Pokud vyhraje Zeman, v což doufám, „pražská kavárna“ bude řvát jak postřelené prase a Kalousek bude zabalený v tibetské vlajce demonstrovat. A Svěrák a Holubová...

ROZHOVOR „Mohu si pozvat jen tolik hostů, kolik se mi jich ke stolu vejde, a jen tolik, pro kolik mám jídlo. A rozhodně mi žádný z hostů nebude diktovat, který obraz mám sundat ze zdi svého bytu, aby ho to neuráželo,“ říká ohledně přílivu migrantů do Evropy oblíbený herec Ivan Vyskočil a dodává, že Evropa prostě není nafukovací. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zhodnotil některé události roku 2017 a prozradil, proč volil Andreje Babiše a bude volit Miloše Zemana. Promluvil i o „pražské kavárně“.

Za pár dní tady máme konec roku 2017. Co se podle Vás za posledních dvanáct měsíců v České republice povedlo a co naopak nepovedlo? Co by náš stát potřeboval?

Na konci roku patrně každý z nás bilancuje, co se mu podařilo a co nikoliv. Jak je to u mne doma, vím dobře, ale nejsem takový expert, abych byl schopen to posoudit "státotvorně". Moje odpovědi berte jen jako posouzení obyčejného, normálního občana.

Bezpochyby nejdůležitější událostí roku byly podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Nebudu opakovat jejich výsledky. Právě ale výsledek voleb mě, a myslím i řadě našich občanů, ukázal ještě jinou věc. Nedemokratičnost naší společnosti. A je opravdu zvláštní, že nejvíce proti demokratickým výsledkům křičeli ti, kteří mají (nemohu říct jinak) plnou hubu demokracie. Zejména ti, které pan prezident označuje souhrnným názvem "pražská kavárna". Tito hlásači demokracie náhle proti demokratickým volbám křičeli nejvíc. A je mi líto, že je mezi nimi, bohužel, i řada mých kolegů.

ANO vyhrálo volby s velkou převahou, což se nelíbilo především stranám, které moc neuspěly a které celou dobu vedly proti ANO masivní kampaň.

A to je zase pozitivum uplynulého roku, že přes tu cílenou masáž medií, zejména ČT, se ukázalo, že český člověk není blbý a umí myslet vlastní hlavou. A to mě potěšilo na rozdíl od pana Svěráka, který hlásal do éteru, že český národ ztratil rozum. Já myslím, že naopak vycvičen minulorežijními pohádkami hned tak na něco neskočí.

Jednou z nejvýraznějších postav naší politické scény je bezesporu prezident Miloš Zeman. Jak hodnotíte jeho činnost za tento rok? A co říkáte na to, že ho určitá skupina lidí – ať udělá, co udělá, pokaždé zkritizovala? (vezměme si například udílení státních vyznamenání, návštěva Číny….)

Jsem jeden z těch umělců, který si pana prezidenta nesmírně váží. (..teď jsem se u výše zmíněné skupiny ocitl na černé listině). Kdykoliv jsem pana prezidenta poslouchal, nemohu s jeho slovy nic než souhlasit. Nehledě na to, jak mě jako herce fascinuje jeho schopnost mluvit z patra, pojmenovávat věci pravými a někdy i nevybíravými jmény a krátce, jasně a bez zbytečných "eeeee, a ehm" a bezobsažného"okecávaní".

A to, že určitá skupina lidí a také některá média na panu prezidentovi takzvaně nenechají nit suchou, je urážející, až tak, že by si to vůči hlavě státu ani neměli mít možnost dovolit.

Mohl bych citovat bezpočet příkladů, snad jeden za všechny. Pan prezident dal, a snad stále dává, část platu na Dětské vesničky. To nějaký komentátor označí za pouhou populistickou a předvolební kampaň????

A návštěvy Číny, udílení státních vyznamenání, návštěvy Ruska a kritika sankcí atd atd. To přece nemá ani cenu komentovat. Jako by tam nebyl americký prezident, jako by nebyl čínský prezident u anglické královny, a rozhodně je lepší se s velmocí, jakou je Rusko, spíše bavit a jednat, než cokoliv jiného. Škoda slov.

A státní vyznamenání? Nevím, proč kolegyně Holubová pouští do éteru pitomosti, jako že ona by z rukou prezidenta Zemana cenu nepřevzala, když jí ani nikdo žádnou cenu nenabízí? Až příliš jsou z takových zbytečných prohlášení cítit "kyselé hrozny". Konečně já kdybych byl prezidentem, tak bych mezi vyznamenanými měl také několik svých kamarádů a přátel, stejně jako je tam měl pan prezident Havel a jiní.

Mimochodem, dobře znám tuto paralelu z oblasti umělecké kritiky. Někdo se „uprdne“ a je to umění, jiný udělá to samé a je prase. Přitom pro obyčejného diváka zapáchají oba stejně.

Další výraznou českou politickou osobností je Andrej Babiš. Vy jste před časem, pokud vím, uvedl, že nejen jeho, ale právě i Miloše Zemana budete volit. Co se Andreji Babišovi za tento rok povedlo a udělal něco, s čím naopak nesouhlasíte? A co s odstupem času říkáte na spory mezi právě Babišem a Sobotkou?

Ano, volil jsem Babiše a budu volit pana Zemana.

Zcela chápu, že pan Babiš nemůže politickým matadorům v Poslanecké sněmovně "vonět". Ale byla by to stejná píseň jako shora proti panu prezidentovi. Ale i přes tu masívní kampaň proti Babišovi se ANO s velkým náskokem umístilo před ostatními stranami. Myslím, že mnoho lidí včetně mě pochopilo, že takzvaná kauza Čapí hnízdo je pouze zástupný problém. Nejsem policista, ani investigativní novinář a nevidím do detailů celého problému, ale až příliš z celé věci ční snaha najít si onu hůl, kterou chceme psa bít. Každopádně jsem na Čapím hnízdě byl a procházka parkem byla pro mne i děti velmi příjemným zážitkem. Ať je to jakkoliv. Pravdou je, že Čapí hnízdo s rybníkem a zkultivovanou přírodou, která slouží veřejnosti, si odsud nikdo neodveze. Naproti tomu rozkradené miliony z OKD slouží pouze panu Bakalovi??? V jeho vile ve Švýcarsku si česká veřejnost nic užít nemůže.

Rozpor mezi Babišem a Sobotkou, potažmo ANO kontra ČSSD nic dobrého nepřinesl ani státu a už vůbec ne ČSSD. Celý ten humbuk a trestní oznámení, ke kterému se s takovou chutí přidávali i političtí matadoři Poslanecké sněmovny, až příliš smrděl úslovím Starého Říma: Sval vinu na druhého, aby nebyla svalena na tebe. Pan Fiala a dědic ODS asi zapomněl, že lid si Ódeesku překřtil lidově na Modré straky. A lidé nejsou hloupí, aby nevěděli, že pan Babiš by si klidně mohl ležet na Seychelách s nohama nahoře a popíjet drinky a on se místo toho dobrovolně zlobí a nechává urážet takovou "morální veličinou", jakou je Kalousek a další.

A nakonec trestní stíhání? Vyskakuji z kůže, když slyším o trestním stíhání například toho slušného pana Dr Svobody za Open Card. A ten, co to způsobil a celé to začal, ten nic?? Já to nevím, a nemohu s tím běžet na policii, ale můj zdravý rozum mi říká, že peníze nejsou jenom v Open Card, že ty miliony za studii, zda může být v Praze Olympiáda, jsou spíše ve výpravě pana Béma do Himalájí a bůhvíkde ještě jinde. (..mimochodem s tou Olympiádou... Kdyby se zeptali kluků ze Žižkova, zda je to možné, tak jsme jim za 10 korun řekli, že je to kravina!)

Když se podíváme do zahraničí, jednou z hlavních událostí byly tento rok volby v Německu. Zvítězila Angela Merkelová, ačkoliv výsledky voleb nebyly pro ni zdaleka tak dobré jako v minulém volebním období. Proč jí podle Vás stále tolik Němců věří a co nejen pro Německo, ale vůbec pro Evropu tyto výsledky voleb znamenaly a do budoucna znamenat budou? A jak vidíte vývoj takzvané uprchlické krize, kterou jí mnozí z velké části dávají za vinu? A co postoj České republiky k uprchlické krizi?

Nejsem ani trochu odborník na německé volby a německou politiku. Ale je pravda, že největší problém, který si Angela Merkelová nadrobila, je nekontrolovaná migrace, kterou připustila a dokonce podporovala. Ten problém s migranty tu už dnes je a bohužel bude ještě narůstat.

Postoj České republiky je v tomto naprosto v pořádku. Zpočátku proti migraci hovořil pouze pan prezident, a to dávno předtím, kdy to ještě nebylo ani trochu populární. Ale postupem času a pod tlakem veřejného mínění, si už asi žádná strana v ČR dnes netroufne se připojit k takzvaným "vítačům".

V souvislosti s tím - jak moc se podle Vás podařilo nebo nepodařilo začlenění migrantů, kteří přišli v tomto a minulém roce do Německa, Francie nebo třeba i Rakouska?

Naštěstí o začlenění do společnosti něco vím. Moji sourozenci po roce 68 emigrovali do Švýcarska. Oni hovořili o tom, jak byli vděční za každou pomoc, kterou dostali ať od státu, nebo jen od sousedů. Ani omylem je nenapadlo brát podporu, nepracovat, neučit se jazyk, a už vůbec ne snažit se přizpůsobovat Švýcary na české zvyklosti. Ale bohužel tito migranti vyžadují mešity v krajinách, kde stávaly jenom vesnické kostelíky, odstraňování křížů, které je prý urážejí, a porušování evropských zákonů ve vztahu k ženám, oblékání, jídle atd, atd. Proč neodcházejí do bohatých arabských zemí, kde by tyto problémy neměli?? Jenom nechápu, proč se těm, kteří se staví proti závádění takových vlivů a chrání si naši identitu a kulturu, nadává do populistů, xenofobů a bůhvíco ještě.

Zdravý rozum říká, Evropa není nafukovací. A je to jako v rodině. Mohu si pozvat jen tolik hostů, kolik se mi jich ke stolu vejde, a jen tolik, pro kolik mám jídlo. A rozhodně mi žádný z hostů nebude diktovat, který obraz mám sundat ze zdi svého bytu, aby ho to neuráželo. V tom případě, ať ke mně rozhodně nechodí!!!! A přijde-li s tímto, půjde ale sakra rychle ven!!!

Už v lednu tady máme volbu prezidenta. Co říkáte na kandidáty, kteří se o tento post „utkají“? Byla pro Vás některá jména překvapením?

Pro mne je volba jasná, jak už jsem předeslal. Neříkám ke kandidátům nic. Jen vidím mnoho politické naivity. Kromě pana Topolánka. Toho ovšem předchází tuze neslavná pověst z období jeho premierování. I když pan Petr Nečas ho ještě daleko předčil. Dalo by se říci, že ho přímo strčil do kapsy!

Mezi zatím nejúspěšnější kandidáty patří Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Jak by se podle Vás změnila naše republika v případě, že by vyhrál profesor Drahoš a co pro nás bude znamenat, pokud prezidentský úřad obhájí Miloš Zeman?

Coby... kdyby… opravdu neumím. Mám jen pocit, že pan Drahoš je pro prezidentování poněkud nevyhraněná osobnost. Tedy soudím dle jeho vystupování. Moc bych za to nedal, že tíhne právě k oněm vítačům.

A pokud zvítězí Miloš Zeman, v což doufám, tak vím jedno. Takzvaná pražská kavárna bude řvát jak postřelené prase a pan Kalousek, zabalený do tibetské vlajky, bude demonstrovat na Hradčanském náměstí.

autor: David Hora