Jak dostat doktora na krušnohorský venkov? Krajský kandidát PRO a SPD chystá program s balíčky

Jako jeden z velkých problémů Ústeckého kraje opakovaně zaznívá nedostatek lékařů a zdravotního personálu v nemocnicích a ordinacích, hlavně mimo velká města. Vaše hnutí na tento problém dost upozorňuje, máte nějaké řešení?

Nedostatek lékařů a zdravotnického personálu je v Ústeckém kraji jedním z největších problémů, který musíme řešit s maximální prioritou. Plánujeme vytvořit motivační balíčky pro lékaře a zdravotní sestry, které zahrnují nejen finanční podporu, ale i zlepšení pracovních podmínek, možnost profesního růstu a další vzdělávání.

Klíčová je také spolupráce s lékařskými fakultami a fakultami zdravotnických studií, kde bychom rádi nabídli studentům a absolventům stáže a pracovní příležitosti přímo v našem kraji.

Jakým způsobem ale chcete zajistit, aby měli lidé lepší přístup ke zdravotní péči i v odlehlých oblastech Ústeckého kraje?

V odlehlých oblastech chceme zlepšit dostupnost zdravotní péče pomocí mobilních ordinací, které budou pravidelně zajíždět do menších obcí a zajišťovat základní zdravotní služby. Dále plánujeme podporovat telemedicínu, která umožní pacientům konzultovat své zdravotní problémy na dálku s odborníky. Rovněž chceme motivovat lékaře, aby se usazovali v těchto oblastech, například prostřednictvím finančních pobídek a zajištění kvalitního bydlení. To i ve spolupráci s danými obcemi.

Motivace, dojíždění. Dobře. Ale nějaký konkrétnější plán máte?

Naším cílem je zvýšit investice do modernizace zdravotnických zařízení. To zahrnuje jak modernizaci vybavení, tak i renovaci samotných budov. Chceme zajistit, aby nemocnice a ordinace měly k dispozici nejnovější technologie a dostatek materiálu. Přesto je třeba zdůraznit, že ne všechny nemocnice by měly poskytovat veškerou zdravotní péči, a to zejména vysoce specializované výkony. Důležité je také zlepšit pracovní podmínky zdravotnického personálu, včetně možností dalšího vzdělávání a profesního rozvoje, což povede ke zvýšení kvality poskytované péče.

Kromě péče zdravotní je tu ještě péče sociální. O seniory a další zranitelné skupiny. I ti potřebují větší pozornost?

Senioři a zranitelné skupiny potřebují zvláštní pozornost, proto plánujeme rozšířit síť pečovatelských služeb a zlepšit dostupnost domácí péče. Chceme podporovat vznik nových zařízení pro seniory, kde budou mít přístup ke kvalitní zdravotní péči. Součástí naší strategie je také rozvoj komunitních center, která nabídnou seniorům nejen zdravotní, ale i sociální podporu.

Pokud jde o zdravotní péči, tak vaše hnutí hovoří také o prevenci v podobě podpory zdravého životního stylu. Jak důležitá je podle vás v Ústeckém kraji tato činnost?

Prevence je klíčovým prvkem pro udržení zdraví obyvatel. Plánujeme spuštění kampaní zaměřených na prevenci nejčastějších civilizačních chorob, jako jsou srdeční onemocnění, diabetes či rakovina. Budeme podporovat sportovní aktivity a zdravý životní styl prostřednictvím dostupných programů a akcí pro veřejnost. Chceme také zajistit, aby školy a pracoviště nabízely zdravé stravování a možnosti aktivního pohybu.

Ještě bych se vrátil k té motivaci pro mladé lékaře, aby chtěli pracovat v Ústeckém kraji. Tu si představujete jak?

Pro mladé lékaře chceme vytvořit atraktivní pracovní podmínky, které zahrnují možnosti dalšího vzdělávání, stáže v renomovaných zařízeních a kariérní růst. Budeme také nabízet finanční podporu a pomoc s bydlením, aby měli mladí lékaři důvod zůstat a pracovat v našem kraji. Chceme, aby viděli Ústecký kraj jako perspektivní místo pro jejich profesní i osobní rozvoj.

Je potřeba se ve zdravotní péči nějak speciálně zaměřit na rodiny s dětmi?

Pro rodiny s dětmi je důležitá rychlá a kvalitní dostupnost zdravotní péče, a to formou poskytování komplexní služby pod jednou střechou. Chceme také zvýšit počet pediatrů v kraji a podpořit vznik dětských ordinací v menších městech a vesnicích.

Bavíme se tu celou dobu o nákladech na lidi, které jsou určitě nejdůležitější. Vnímáte ale také potřebu investic do vybavení a zařízení?

Podpora rozvoje zdravotnických služeb v menších městech a vesnicích je zásadní pro udržení dostupné péče pro všechny. Plánujeme zvýšit investice do místních zdravotnických zařízení a podporovat spolupráci mezi menšími zdravotnickými zařízeními a velkými nemocnicemi. Chceme rovněž využít moderní technologie, jako je telemedicína, aby i lidé v odlehlých oblastech měli přístup k odborné péči.

Řešit dostupnost zdravotní péče bohužel v poslední době znamená také řešit dostupnost léků. Ústecký kraj se svou specifickou strukturou horských samot to má ještě složitější. Jak z krajské úrovně zajistit, aby se lidé dostali k lékům, které potřebují?

Zajistíme efektivní zásobování léků a zdravotnického materiálu prostřednictvím lepší koordinace mezi zdravotnickými zařízeními a dodavateli. Plánujeme vytvořit strategické rezervy klíčových léků a materiálu, aby byla zajištěna jejich dostupnost i v krizových situacích. Spolupracovat chceme také s lékárnami, aby měly vždy dostatečné zásoby a aby lidé v kraji měli rychlý přístup k potřebným lékům.

Hovoříte také o důležitost podpory duševního zdraví. Jak akutní je podle vás tento problém mezi obyvateli Ústeckého kraje?

Podpora duševního zdraví je dnes stejně důležitá jako podpora fyzického zdraví. Chceme rozšířit kapacity pro psychologickou a psychiatrickou péči v našem kraji, aby byla tato péče dostupná všem, kteří ji potřebují. Plánujeme také vzdělávací programy pro veřejnost, které zvýší povědomí o duševním zdraví a pomohou odstranit stigmatizaci spojenou s duševními problémy.

Naším cílem je, aby každý občan Ústeckého kraje měl možnost získat potřebnou psychologickou podporu bez zbytečného čekání. Ale hlavně se budeme snažit o to, aby se občanům Ústeckého kraje dostávalo více pozitivních informací, než těch negativních. To by mohlo mít na psychickou pohodu významný vliv (úsměv).