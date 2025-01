Jak si má divák ČT udělat vlastní názor? Luděk Bendář má tip

Měl jsem ve čtvrtek o Donalda Trumpa trochu strach, protože pád letadla ve Washingtonu je národní katastrofa. Jak podle vás obstál?

Pokud je v případě takové tragické události vůbec možné nějak obstát, pak Donald Trump svým výrokem, „zdá se, že jí bylo možné zabránit“, obstál.

Na tiskovce tvrdil, že střet letadla a vrtulníku je dílem špatných rozhodnutí v organizaci FAA, která řídí letový provoz. A připisuje to aplikaci politiky diverzity, rovnosti a začlenění, tedy DEI. Není to moc odvážné?

Jde o Trumpovu politickou reakci na to, že jedním z důvodů srážky dopravního letadla s vrtulníkem bylo jeho zastavení najímání federálních zaměstnanců 20. ledna, přičemž kontroloři leteckého provozu mezi ně patří a po koronavirové pandemii je jich nedostatek, a rezignace Michaela Whitakera na post šéfa Federálního úřadu pro letectví, FAA, na žádost Elona Muska po tomto Trumpově rozhodnutí.

Pokud by však vyšetření letecké katastrofy ukázalo, že byla důsledkem upřednostňování ideologie DEI při najímání zaměstnanců FAA před jejich schopnostmi, opět by se ukázala Trumpova intuice správná. K tomu je však ještě hodně daleko, protože vyšetřování leteckých katastrof obvykle trvá dlouho.

Trump se s tím celkově nemaže. Podepsal imigrační zákon, díky kterému mohou například budoucí oběti trestných činů migrantů žalovat federální vládu. A provádí deportace. Přinese mu to vděčnost americké veřejnosti?

Část americké veřejnosti, která Trumpa volila, například někteří Latinoameričané, a možná nejen ona, mu je za splnění slibu deportací vděčná. A to nejen kvůli potlačení nárůstu zločinnosti v důsledku kriminálních gangů spojených s nelegální migrací, ale i proto, že tito imigranti zcela změnili demografickou strukturu některých menších měst.

Jak si zatím Trump stojí z hlediska potvrzovacích řízení v Senátu? Robert Kennedy způsobil rozruch opakováním toho, že Američané jsou nejnemocnějším národem na světě, ač na zdravotnictví dávají nejvíce. A asi to má celkem nahnuté.

Někteří Trumpovi kandidáti do jeho administrativy neuspěli, například Matt Gaetz odstoupil z kandidatury na post ministra spravedlnosti, ale třeba Pete Hegseth byl potvrzen ministrem obrany. Při schvalování Roberta Kennedyho ministrem zdravotnictví je pak zajímavý střet o vakcíny proti covidu, když vůči svým politickým oponentům argumentuje jejich negativními dopady. Z problému, který by měli řešit vědci, se stává politický, čímž Robert Kennedy poněkud nešťastně přistupuje na tezi frankfurtské školy, že všechno je politika.

Zásadní pro nás je zpráva, že 90denní moratorium na zahraniční pomoc dělá problémy Ukrajině. Nejde o zbraně, ale o opravy infrastruktury nebo třeba o ukrajinská média, která jsou podle vlastních tvrzení z 80 procent financována právě ze zahraniční pomoci. Co si z toho odnášíte?

Donald Trump plní své předvolební sliby, a to je dobře, protože tím posiluje důvěru svých voličů v něj. Možná by bylo dobré si zopakovat, co všechno sliboval kvůli uvědomění si, co všechno ještě může udělat. A tím zabránit případným dalším překvapením.

Trumpova tisková mluvčí Karoline Leavittová oznámila, že na tiskové konference v Bílém domě budou mít přístup i jiná média než „legacy media“. A první otázku dostal server Breitbart News. Asi jste viděl, že se to těm „velkým médiím“ moc nelíbilo…

A co tato „velká média“ po všech těch vykonstruovaných útocích na Trumpa, možná i na politickou objednávku, čekala? Karoline Leavittová zvládla svou první tiskovku skvěle, stala se z ní nová hvězda MAGA.

Co mají třeba ParlamentníListy.cz dělat pro to, aby takové posuny na mediální scéně, které začaly v USA, podpořily i u nás?

V českém prostředí je potřeba médium, které bude zcela jasným ideovým protipólem například České televize či rozhlasu, ale i internetového Seznamu.cz. Zatím se většina z těch, která chtějí být odlišná, vůči nim vymezuje jen částečně, když se snaží dávat prostor oběma stranám, a být „nestranná neboli objektivní, aby si čtenář, divák či posluchač udělal vlastní názor“. Jak si ho však má udělat, když se na něj téměř z celého mediálního prostoru valí jeden ideový postoj. Jedním z příkladů, jak to dělat kultivovaně, je rozhovor amerického prezidenta J. D. Vance s reportérkou televizní stanice CBS Margaret Brennanovou v neděli 26. ledna.