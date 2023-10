Jako kdyby jim někdo sebral „snížek“. Vyoral glosuje „kyselé ksichty“ po slovenských volbách

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Zůstanou jenom Petrovi věrní,“ komentuje Tomáš Vyoral to, co se děje na Hradu. Nemyslí ovšem Petra Pavla, ale Petra Koláře. Že se z Hradu stane sídlo lobbistů bylo podle něho jasné od začátku. Poznamenal také, že je kuriozní, že Pavel „propálil“, že Rusko jedná realisticky, a nikdo si toho nevšiml. A povšiml si, jakou ránu dal Pavlovi Dominik Duka...

Na pražském Hradu se to třese. Mluvčí prezidenta Řeháková skončila nebo možná lépe řečeno „byla skončena“. Zato se na Hrad dostávají staří známí „přítele po boku“ Koláře. Překvapivé to asi není, ale přesto, není to poněkud brzo, aby se z Hradu stalo nefalšované lobbistické středisko?

Že z Hradu bude lobbistické středisko, bylo přece jasné od chvíle, kdy se za věčně oportunistickým převlékačem uniforem objevil lobbista Petr Kolář. Toho času rovněž stvořitel postrachu králíkáren Drahoše. Vzhledem k čistkám to vypadá, že boj o koryta na Hradě vstupuje do další fáze, kterou „přežijí“ jen ti skutečně věrní Petrovi. Nikoliv však Pavlovi, ale Kolářovi.

V mezičase Petr Pavel prohlásil, že pokud bude podpora Ukrajiny slábnout, se tím dá za pravdu Rusku, že je třeba jednat realisticky. Proč se zrovna voják brání tomu, že je potřeba jednat realisticky?

To byste se musel zeptat jeho. Co je však zarážející je fakt, že IQ stosedmička propálí zcela veřejně, že takzvaný kolektivní Západ, který podporuje jeden z nejzkorumpovanějších států navíc vedený pochybnou juntou v čele se Zelenskajou Grétou, evidentně nejedná realisticky a Rusko naopak ano. A pologramoti z mediálního hlavního proudu to nepřekvapivě ani nereflektují.

Jinak v souvislosti s generálem Pavlem bych rád zmínil věčná a stále platná slova Karla Čapka z roku asi 1938, která nedávno oprášil pan kardinál Duka. „Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví.“

V Kanadě nalezli dalšího člena jednotek SS, který dokonce obdržel Řád Kanady, tedy vyznamenání, které obdržel například Nelson Mandela nebo Václav Havel. A guvernérka Kanady se za to omluvila. Považujete to za známku toho, že začíná pomalu docházet k sebereflexi ohledně toho, jak se Spojenci chovali po druhé světové válce?

O nějaké sebereflexi v jistých kruzích nemůže být ani řeč. Spíš jde o PR. Raději to sami přiznáme a „jakože napravíme“, tak předejdeme většímu faux pas v případě, že by to někdo vyšťoural.

Na Slovensku proběhly volby. Průzkumy se mýlily, exit poll nejdříve všechny místní příznivce Progresivního Slovenska natěšil, aby ráno mohli být zklamaní, že Robert Fico vyhrál. Jak hodnotíte slovenské volby?

Jakkoliv jsem relativně příjemně překvapen, tak se musím opakovat, že kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. A do vrcholné funkce se dostane jen člověk ne příliš bystrý, vydíratelný či podplatitelný – nebo v jakémkoliv poměru tří zmíněných elementů. Jinak bylo úsměvné vidět a slyšet samozvané demokraty s jejich kyselými výrazy a ostrými slovy plnými „pravdy a lásky“ po výhře SMERU. Jak kdyby jim někdo sebral hračky nebo onen pověstný snížek, který samozřejmě neužívají.

Ministr vnitra Rakušan k volbám prohlásil, že jejich výsledek je varování i poučení. „Pokud chceme udržet v Česku liberální demokracii, musíme vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné době neprofitují, nebo jen málo. Lidem ve vyloučených lokalitách, lidem chudším, zklamaným. A vytvářet společnost odolnou proti strachu,“ řekl. Cítíte z toho také ten náznak, že dotyční jenom nepochopili, jak je pro ně liberální demokracie dobrá? A to nepřipuštění si, že dotyční moc dobře vědí, co to znamená, jenom to prostě nechtějí?

Vidíme to dle všeho podobně. Současné pofiderní elity s totalitními manýry vždy a u všeho vidí chybu na straně těch druhých – neuvědomělých, tedy u občanů, voličů. A nikoliv u sebe samých. Nepřipustí, ostatně ani z titulu své funkce a koryt nemohou, že chyba může být, nebo dokonce evidentně je u nich a v nich. V citaci svazáka z Aspen Institututu vyměňte „liberální demokracii“ za „komunismus“, „socialismus“ či „fašismus“ a bude stále sedět jak hrnec na prdel. Jiná označení, obdobné manýry a prostředky těch nahoře.

Před 87 lety se narodil Václav Havel, takže nastalo veliké vzpomínání. Napadá vás u této příležitosti něco, co ještě nebylo řečeno?

Že pravda se neleskne a netřpytí, jakkoliv se nám řada nekritických zbožšťovatelů a tvůrců mýtů u toho či onoho snaží nabulíkovat opak. Myslím, že co se týká toho pozitivního u Václava Havla, bylo řečeno a zejména vymyšleno a vyfabulováno už všechno. Tak teď ještě tu pravdu.

Velké překvapení přichystalo Vojenské zpravodajství. Ve své výroční zprávě totiž uvedlo, že v Česku je ohledně dezinformací morální panika. A že pojmy jako propaganda, dezinformace a hybridní válka ztratily význam pro popis skutečných fenoménů a jsou používány pro dehonestaci názorových oponentů. Není to pro jisté poslance a aktivisty, kteří si na dezinformacích postavili kariéru, čára přes rozpočet?

Asi ne čára přes rozpočet, protože oni inkriminovaní poslanci a aktivisti budou dotováni a režimem podporováni nadále a napořád. Nicméně Vojenské zpravodajství příjemně překvapilo, že jako jeden z prvních státních orgánů narovinu zmínilo to, co většina občanů s mozkem určeným nejen pro vymývání ví už dávno. Jaký to rozdíl oproti pamfletům BIS, které pod lokajem CIA Koudelkou jako by drásali právě oni aktivisti.

