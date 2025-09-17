Zničení vašich životů, to je hlavní program. Jandejsek varuje

Pane inženýre, máme jen pár týdnů do voleb. Jak vnímáte atmosféru ve společnosti a v této souvislosti, co říci k nedávnému útoku na Andreje Babiše?
Volební atmosféra je ještě více konfrontační, než to bylo před čtyřmi roky. Hlavním důvodem je neuvěřitelná mediální masáž obyvatelstva, plná lží a nevyvážených informací.
Vše je mediálně tlačeno ve prospěch současných likvidátorů naší ekonomiky, kteří už dopředu vědí, jak to jejich nástupci povedou k bankrotu. Je to k pláči, když neumětelé obhajují všechno v oficiálních médiích. Opozice je nejen dehonestována, ale mezi voliče jsou vypouštěny lži a polopravdy, které mají zastrašit obyvatelstvo před volbami. K útoku na Babiše se snad ani vyjadřovat nemusím. Fyzické násilí je nejpokleslejší reakce na politického odpůrce. Když vidím eskortu, která chrání premiéra, tak se nemusíme bát o současnou hlavu vlády lhářů a neumětelů.
Jaké téma, podle vašeho názoru, nejvíc ovlivní volby? Budou to ceny energií a s tím celkově i Green Deal, ceny potravin, válka na Ukrajině, nebo co vlastně?
Hlavní téma pro větší část obyvatel budou životní náklady a plnění slibů představitelů současné vlády. Chování vůči voličům bylo po celé čtyři roky arogantní a bezohledné a sliby byly výsměchem, jelikož nejenže nebyly ani částečně plněny, ale došlo k opačným krokům (daně, důchody, atd.).
Výsměchem byl státní rozpočet, zadlužování státu a hlavně politika zbrojení a neúměrná podpora války na Ukrajině. Doufám, že k volbám přijde více než 60 % voličů, že správně ohodnotí všechny nepravosti a že zvolí ty, kteří prokázali bezúhonnost a odborné znalosti ve svých profesích, hlavně v praxi dokázali uplatnit svou odbornost. Volby by měly být o kroužkování schopných lidí.
Velkou kritiku kvůli svému setkání s prezidentem Putinem v Číně sklidil z některých míst slovenský premiér Robert Fico. Byla tato kritika namístě?
Mediální masáž, podporující válečnické až fašistické představy komisařů EU, vyvolává u polarizátorů kritiku téměř všeho, co není rusofobní. Realita je ale taková, že každá země a její představitelé mají dělat zahraniční politiku všech azimutů, aby vytvořili základy pro spolupráci, která je prospěšná pro všechny. Holt končí ve světě vláda Anglosasů, koloniálních praktik, a snad nastoupí smířlivější vláda BRICS plus, která, doufejme, bude pro široké vrstvy obyvatelstva na planetě. Vyděračský systém globalizovaného světa snad bude postupně eliminován.
Čína s vysokou technickou úrovní, kterou trvale v Evropě dehonestujeme, Rusko se svým nerostným bohatstvím, Indie a další státy BRICS plus, s obrovským množstvím spotřebitelů, budou pravděpodobně novým hegemonem budoucího světa. Z toho plyne, že Fico dělá správnou politiku pro svou zemi a svůj lid. Kritika jeho počínání je směšná a neupřímná.
A co říci na to, že právě Fico byl jediným představitelem členské země EU, který se čínských oslav ukončení druhé světové války zúčastnil?
Fico jako první pochopil, že Spojené státy jako současný téměř vládce planety postupně skončí a s tím bude viditelně postižená i Evropa. Vedle prozíravosti jde i o odvážného člověka, kterému záleží na své vlasti a národních zájmech svého lidu. Kritika jeho osoby je mimo mísu a měli bychom jeho odvahu obdivovat, a ne ho lživě pomlouvat.
Pojďme se podívat i na váš obor, tedy na zemědělství. V minulých dnech se v Praze konal sněm Agrární komory ČR. Přinesl nějaké novinky či třeba zásadní informace? Co říci k prý nízké účasti, kterou komentoval ing. Veleba v Pohledu selským rozumem?
O průběhu sněmu Agrární komory nejsem detailně informován, jelikož nejsem členem Agrární komory, tedy nebyl jsem ani delegátem sněmu. Četl jsem ale usnesení sněmu a to mě moc pobavilo. Za období posledních čtyř let, kdy došlo v zemědělství k obrovskému poklesu ekonomických ukazatelů, ke stagnaci i k mírnému poklesu produkce u jednotlivých komodit, jsem nezaznamenal jedinou vážně míněnou reakci vůči ministrovi a vládě, která by něco řešila. Vždy šlo buď o domluvené akce, které nic neřešily, nebo o ponížené supliky, kterým se ministr a vláda vysmáli. Podpora produkčního zemědělství se omezila jak v oblasti dotací do výroby, tak do investic.
V usnesení pro novou vládu nastavila Agrární komora nereálné úkoly, a sice, v měsíčních intervalech hodnotit vztah vlády k zemědělství. Je to směšné. Nechci to ani rozebírat. Jelikož jde o nerealizovatelné velkohubé prohlášení, které má uklidnit členskou základnu ve věcech přežití agrárního sektoru a dát signál, že vedení Agrární komory bude něco dělat. Jde jen o fikci a nefunkčnost Agrární komory, která bude ve stejné úrovni pokračovat.
Celkově, co nového je v zemědělství a v českém potravinářství?
Zemědělství v ČR je ve velmi vážném stavu. Vlivem uplatňování nesmyslného Green Dealu a přístupem likvidační vlády k zemědělském sektoru.
Letos již třetím rokem bude více než 40 % zemědělských subjektů ve ztrátě. Nejsmutnější na tom je, že jde i o podniky produkční, které produkují zemědělské komodity, jež jsou následně zpracovány.
Nebezpečné je hlavě to, že tyto podniky jsou většinou skupovány zbohatlíky mimo zemědělský sektor, kteří vydělali obrovské prostředky v energetice, IT službách, mediálních službách a v podobných odvětvích. Jde jim jen o uložení vydělaných peněz. Pokud se obnoví stabilita a konjunktura nových oborů, prodají zemědělské podniky do zahraničí. Dopadneme jako po Bílé hoře, ale propadne nejen zemědělství, ale i celý hospodářský sektor, který řídí negramotní lidé v oborech, které by mohly nejen prosperovat, ale hlavně přispívat do státního rozpočtu ve formě daní.
Mám pocit, že to tak trochu utichlo, nějak moc se o tom nepíše, ale jak to vypadá s dohodou Mercosur?
Dohoda mezi Evropskou komisí a Mercosurem je podepsaná, ale není zatím ratifikovaná radou EU, tedy představiteli jednotlivých států EU. Soběstačnost EU významně klesá a tak dovozy ze států mimo Unii rostou i bez ratifikace smlouvy s Mercosurem. Špatně se však identifikují, protože jsou dováženy zeměmi EU, například Holandskem, Belgií a jsou označovány „Vyrobeno v EU“, protože tyto země si je nechávají vyrábět pro sebe a v EU s nimi obchodují. Například květiny z Afriky a řada poživatin se vozí z Indie.
Jak by se podle vašeho názoru měla nová vláda postavit k naší potravinové soběstačnosti? A celkově k podpoře českých zemědělců a potravinářů?
Nevíme, kdo volby vyhraje. Pokud to bude současná koalice, můžeme čekat další likvidaci domácího zemědělství a potravinářského průmyslu. Přenecháme český trh finančnímu zahraničnímu kapitálu a budeme konzumovat světové přebytky.
Pokud by vládu sestavily strany a hnutí, kterým jde o prosperitu ČR, mělo by dojít k následujícímu:
1. Změnit zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
2. Změnit zákon o potravinách a zákon o významné tržní síle (v zahraničí je to zákon o nekalých obchodních praktikách)
3. Doplnit zákon o cenách
4. Podpory do zemědělského provozu podmínit objemem výroby, to je tržní produkcí a odstupňovat tyto podpory podle přírodních podmínek. (BPEJ)
5. Investiční podpory směřovat do komodit s nejnižší soběstačností, ale podmínit je nadprůměrnými výsledky v investicích, které stát podpoří
6. Odstoupit od Green Dealu
7. Zrušit většinu administrativy. Ponechat jedinou kontrolu a to je, že každý zemědělec musí na půdě hospodařit s péčí řádného hospodáře. Bohužel, tomu tak ve 30 až 40 procentech subjektů, kteří pobírají dotace, není. To by mělo být předmětem kontrol odpovědných pracovníků ministerstva zemědělství
Pokud budou řešeny tyto základní problémy, bude se soběstačnost rychle zvyšovat a budeme mít dostatek kvalitních potravin, které budou mít i viditelný vliv na zdravotní stav naší populace.
autor: David Hora