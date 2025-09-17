Komoušům ani čuchnout, slíbil Babiš a je veselo

Tak jsem poslouchal svůj oblíbený podcast Insider. Posluchač se v něm zeptal Andreje Babiše, zda může slíbit, že „komoušům nedá čuchnout ani náznakem k moci“. A Babiš odvětil: „Jo, to můžu slíbit.“ Co z toho vyvozujete?
Že se ho měl posluchač zeptat explicitně, jestli tím myslí i hnutí Stačilo! My jsme totiž fikaní, víme? V našem programu se slovo „komunismus“ vůbec nevyskytuje, ve vedení hnutí Stačilo! není ani jeden komunista (ani sociální demokrat) a veškeré finance od státu rovněž zůstanou hnutí Stačilo! Zato se v našem programu vyskytuje sociální otázka, a tu bude muset řešit i Andrej Babiš, jestli nechce za čtyři roky skončit jako Fiala.
Zajíci se ale budou počítat až po honu, takže z toho zatím nevyvozuju nic podstatného. Počkám si na volební výsledek a pak se budu smát.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
V průzkumu Medianu jste dostali 9 %, zatímco pro ANO klesla podpora o 2,5 %. Děláte to vy tak dobře, nebo Babiš tak špatně?
Hele, my jsme počítali s tím, že vládní strany nám udělají kus naší kampaně svým hysterčením. Ale nečekali jsme, že až tak moc. Oni zaplatili víc reklamních ploch, aby před námi varovali, než jsme si zaplatili sami. Navíc pořád dokola opakují, že když se dostaneme do Sněmovny, tak se všechno změní. V této zemi jsou miliony voličů, kteří si nepřejí nic jiného, jen tomu už nechtěli věřit. Teď, díky pravdoláskařskému humbuku, tomu uvěřili. Myslím, že Fialovi tu jeho noční můru o chození kanály po Brně za tři týdny splníme.
Ke zmíněnému průzkumu napsal Jiří Pehe: „V zemi s extrémně nízkou nezaměstnaností, nejnižší mírou chudoby v EU, rostoucí ekonomikou a nyní už i nízkou inflací mají postkomunistické Stačilo!, krajně pravicová SPD a vůdcovská sekta ANO podle Medianu dohromady 53,5 %.“ Co říci k této „analýze“?
Jo, možná to bylo právě hradní Pehehe, které doporučilo Petru Pavlovi, aby po naší demonstraci prohlásil, že na naše názory se nemusí brát ohled. No, nebrali na nás ohled. Plácali se po zádech, jak se tady máme dobře i přes nejdražší energie na světě, předražené potraviny, ukrajinskou aroganci, nedostupné bydlení a kriminalizaci svobody slova.
Jak se to říká? Špatný král má špatné rádce. Mohu naše Pehe ujistit, že výsledná realita bude ještě mnohem křiklavější než těch avizovaných 53,5 %.
Miroslav Kalousek na základě výsledku Stačilo! v průzkumu burcuje, aby se voliči svou volbou „ohradili proti komunistické revanši“. Tak přiznejte se: Že po nocích tajně připravujete státní převrat, po kterém zavřete a popravíte úplně všechny?
Jasně... hned jak našich třicet poslanců napochoduje do Sněmovny, okamžitě přeperou těch zbylých sto sedmdesát lidí. (smích) Připomíná mi to naši zahraniční politiku, jak pět set milionů Evropanů žadoní u tří set milionů Američanů, aby je ochránili před sto čtyřiceti miliony Rusů... Kalousek by měl vysadit to pití. My žádný převrat dělat nepotřebujeme. Ten už se stal. Vláda si ho zařídila sama tím, že podepsala migrační pakt, podepsala emisní povolenky pro domácnosti, poslala na Ukrajinu 232 miliard korun a udělala z Čechů občany druhé kategorie. My jsme jen výsledek vládního snažení a všichni budou překvapení, jak moc nám vláda pomohla.
Jeden nešťastný volič vládní koalice utěšoval na Twitteru své „soukmenovce“: „Klid, ta čísla v průzkumu byla sebraná ještě před ruskými drony v Polsku.“ No, zachrání vládu onen incident se „zbloudilými“ drony?
Ano, vládu rozhodně zachrání incident se zlými drony z papundeklu bez náloží, které přistály tak ladně, jako když položíte květinku na hrob, a slavné americké stíhačky dokázaly sestřelit čtyři z dvaceti, přičemž to stálo asi stokrát tolik, co ty drony. Pak se na ruském a běloruském vojenském cvičení „Západ 2025“ objevili američtí důstojníci, podávali si tam s ruskými generály ruku... Jo, to vládě rozhodně pomůže... do Brusele.
Kandidujete mimo jiné v Brně, tedy ve městě, odkud pochází nejen premiér Fiala, ale podstatná část současné vlády. A liberální spektrum je v Brně tradičně silné. Jak se vám v Brně „kampaňuje“?
V Brně se letos kampaňuje skvěle. Kandiduje tu druhý nejméně oblíbený premiér světa. Tím je půlka kampaně hotová sama o sobě. Já k tomu jen dodám tu druhou půlku – program pro obyčejné lidi, silný hlas umlčované většiny, ochranu venkova a boj za české zemědělce. Naše jihomoravské preference jsou nadějné, děkuji za optání.
Tak mě napadá: Od nového roku bude trestná propagace komunismu. On nikdo přesně neví, co to znamená a ostatně – „komunismus“ nikdy neexistoval a existovat nebude. Nicméně, jak se vy poperete s oním zákonem?
A víte, že to vůbec neřeším? Už je pozdě. KSČM ve volbách nekandiduje. Já se jen směju, že si po pětatřiceti letech někdo myslí, že jedním blbým paragrafem zachrání hroutící se preference pravdy a lásky. Nezachrání.
Viděli jsme, že po vraždě amerického aktivisty Charlieho Kirka mnozí nejen netruchlili, ale smrt mu i přáli. A nadávali kardinálu Dukovi, že za něj slouží mši. Co říci o věřících, kteří by ani mši nedopřáli tomu, s kým politicky nesouhlasí?
Kardinál Duka má štěstí, že je katolík. V evangelické církvi by měl utrum. Tam by mu nic podobného nedovolili. Tam se za názor vyhazuje zcela nemilosrdně. Ale je dobré, že jsme to všichni viděli. Alespoň víme, co se skrývá pod maskou pravdoláskařské tolerance. Normální totalita. Máme před volbami a lidé k tomu přihlédnou.
autor: Jaroslav Polanský