Jan Cemper: Muslima by Čech do rodiny nevzal, kebab miluje. Češi věří blábolům. Strach z islámu je přehnaný, nemohou nás ale nutit někoho přijímat

Čím to je, že Češi nemají rádi muslimy? Jen 12 % Čechů by do rodiny přijalo muslima, z celé Evropy jsou k islámu rezervovanější už jen Arméni.

Zdravím čtenáře Parlamentních listů. Nejsem sociolog, takže nějaký hlubší rozbor dělat nechci. Takže na úvod bych spíše sdělil svůj názor na celou věc.

Osobně, jakkoliv si myslím, že strach z islámu je přehnaný, jsem zásadně proti nucení někoho někam přijmout. Na stranu druhou ovšem nemá nikdo právo zasahovat do svobod druhého. Nedávno tu byla například kauza ohledně syrských sirotků. Pokud tu jsou rodiny, kteří jsou ochotní si nějaké dítě osvojit, nevidím jakýkoliv důvod jim to zakazovat. Samozřejmě pokud splní všechny podmínky pro osvojení nebo pěstounskou péči.

To samé platí i v případě vztahů. Pokud se dívka nebo muž rozhodnou, že si vezme muslimskou ženu nebo chlapce, je to jeho osobní věc. Pokud je daná osoba zajištěná, nikdo nemá právo mu v tom bránit.

Jinak je to dost paradoxní. 12 % Čechů nechce do rodiny muslima, ale Češi rádi chodí do muslimských fastfoodů. Rostou jako houby po dešti, protože Češi jejich jídlo milují.

Kompletní průzkum Pew Research ZDE:

Jsme schopni přijmout islám? Co nám na něm přesně vadí? Může jít třeba o jejich způsob chování k ženám? V mnohých muslimských komunitách je žena vnímána jako podřízená muži, kterého musí poslouchat.

Myslím si, že drtivá většina není schopná přijmout islám. Ani já osobně nevidím důvod, proč ho přijímat. Jsem křesťan. Jde o to, zda můžeme tolerovat lidi muslimské víry, které praktikují svou víru v soukromí nebo maximálně praktikující ženy vyjdou na ulici v šátku. To je opět o tom, co jsem říkal předtím. Nikdo nemá právo zasahovat do cizí svobody. A příklad českých konvertitů k islámu ukazuje, že islám je v ČR přítomen, ačkoliv lidí z muslimských zemí tu je minimum.

Co se týká toho násilí k ženám, já nevím. Na jednu stranu netvrdím, že islám není mnohem konzervativnější a řekněme patriarchálnější než hodnoty v liberální Evropě. Na stranu druhou se tedy divím tomu obrovskému tlaku třeba přijetí Istanbulské úmluvy. Ta totiž ženy chrání třeba před obřízkou, chrání je před vynucenými sňatky nebo vynuceným potratem. To jsou paragrafy, které chce úmluva do českého práva vložit. Respektive. Země se zavazují, že to do zákonů implementují.

Zároveň mnoho lidí v ČR si myslí například, že za znásilnění si často mohou samy ženy tím, že se vyzývavě oblékají, flirtují, nebo jsou opilé. Každoročně je v Česku znásilněno přes sedm tisíc žen, veřejnost se přitom domnívá, že případů je jen několik stovek. To nesvědčí o úplně pozitivním vztahu k ženám.

V době zveřejnění průzkumu se často mluvilo o tom, že Češi pozorují muslimy prizmatem teroristických útoků. Vidí Češi v každém muslimovi potenciálního teroristu?

Ano. Terorismus může být jeden z možných vysvětlení. Ale jak jsem psal, nejsem sociolog. Teroristické útoky v zemích, kde je muslimů více se skutečně dějí a pravdu není dobré se tvářit, že tento problém neexistuje.

Na stranu druhou tu existuje opravdu velké množství pověr o tom, co se na Západě prý děje. Jak jsou na tom ty země špatně. Přitom většina lidí, co to tvrdí, neopustí hranice své země. Další, co to tvrdí, pak jsou zaujatí. Jmenovat lze třeba Zdeňka Chytru nebo Radku Hladíkovou. Ti, i prostřednictvím ParlamentníchListů.cz, často sdílejí katastrofické zkušenosti z Německa. Přitom oba pracují pro organizace místopředsedkyně AfD. Té AfD, která uráží nás všechny.

Poslanci Bundestagu za AfD totiž nenávidí Čechoslováky. Dovoluji si citovat jejich projev: „Právní předchůdce České republiky po skončení druhé světové války provedl mezi květnem 1945 a prosincem 1946 etnickou čistku, totiž vyhnání svého německojazyčného obyvatelstva. V souvislosti s vyhnáním těchto tří milionů lidí zemřelo 241 000 lidí, ostatní byli rozptýleni do čtyř okupačních zón v Německu, v Rakousku a jiných zemích. Četní odborníci na mezinárodní právo veřejné označují vyhnání jako genocidu nebo zločin proti lidskosti. Jaké kroky podnikne spolková vláda, aby přiměla českou vládu ke zřeknutí se nadále diskriminačních Benešových dekretů, které jsou z pohledu výše uvedených odborníků na mezinárodní právo v rozporu s mezinárodním právem, a amnestijního zákona?“ Na tyto otázky se prosím ptal poslanec spolkového parlamentu Stephan Protschke a dr. Anton Friesen za poslanecký klub AfD. Že tomu tak skutečně je, se můžete přesvědčit na oficiálních stránkách AfD. Osobně doporučuji čtenářům dát si do vyhledávače: „Kleine Anfrage zur Umsetzung des Völkerrechts für die deutschsprachige Bevölkerung der böhmischen Länder.“ Je to z května letošního roku. Snad to trochu vaše čtenáře přesvědčí o tom, jak jsou tito lidé objektivní.

Co se týče médií, do jaké míry mohla média přispět k nelásce Čechů vůči muslimům a čím přesně? Které vrstvy médií k tomu přispěly?

Média zareagovala na poptávku lidí a začala šířit katastrofické scénáře. Naopak pozitivních případů se dočteme málo. Bezesporu nějaký vliv mají i dezinformační média, která šíří ruskou propagandu. Přitom v Rusku je nejvíce muslimů v Evropě.

Češi se bojí náboženství a muslimů. Souvisí nechuť k islámu s celkovou nechutí k náboženství, nebo jde o něco jiného? Často se mluví o tom, že jsou Češi tolerantní např. i k cizincům, jako příklad opaku můžeme uvést menšiny žijící na našem území, třeba Ukrajince či Vietnamce.

Obávám se, že je tu trochu mýtus. I Vietnamci v ČR se setkávají s diskriminací. Mnoho lidí jim tyká… Spíše jde o to, že Vietnamci mají povahu nestěžovat si. Na stranu druhou se od nás separují. Těch smíšených rodin je tu minimum, ačkoliv Vietnamci tu žijí už od dob socialismu. Z jejich hlediska jde o pragmatismus. Není to o tom, že by Češi cítili nějakou lásku vůči Vietnamcům a oni k nám.

Ohledně Ukrajinců je to podobné. Žiji v Kolíně, kde je třeba automobilka. A už se tu objevují silné averze vůči pracovníkům z východu.

Co se akceptace Židů týče, je to výrazně lepší číslo než v případě muslimů, ale i přesto pouze 51 procent Čechů by Žida přijalo jako člena rodiny. V čem může být u jisté části společnosti problém ve vztahu k Židům?

To je obrovské překvapení. Evidentně spousta Čechů věří těm blábolům o židovském spolčování a bůhvíčemu. Viděl bych v tom obrovský vliv dezinformací.

Češi zároveň prozradili, že jim mnoho neříká ani praktikování křesťanské víry – myslíte, že to lze interpretovat tak, že zkrátka nemají rádi církve, a to sekularizované náboženství, co jim nezasahuje do života, jsou schopni přijmout?

Tak Češi jsou jedni z neateističtějších národů v Evropě, možná na světě. Takže se to nabízí. Na stranu druhou pak nechápu to ohánění se křesťanskými hodnotami, když se začne mluvit o islámu. Jeden kamarád gay, který je praktikujícím věřícím, mi říkal, že je pro něj v ČR složitější mluvit o víře než o jeho sexuální orientaci. Jako ve smyslu tolerance k tomu či onomu ze strany běžných lidí.

Jaké historické důvody vidíte pro tak skeptický postoj Čechů k náboženství jako takovému? Čím si to katolická církev případně zhoršuje sama a co by měla dělat pro to, aby to bylo lepší?

Tak historické důvody jsou určitě ty, že církev byla za dob socialismu potlačována. O víře se vůbec nemluvilo. Naopak se propagovala věda, která ovšem zdaleka ne na vše i teď má vysvětlení. Zároveň tam jsou samozřejmě i jiné důvody. Církevní restituce, minulost katolické církve nebo to, že je pro mladé lidi moc konzervativní. Velký „boom“ zažívají v ČR třeba evangelíci, kteří jsou mnohem liberálnější.

Češi mají velmi liberální vztah ke gayům. V rámci střední a východní Evropy jsme jednoznačně nejvstřícnější ke sňatkům osob stejného pohlaví, které by podpořilo 65 procent dotázaných. Lze to brát jako důkaz toho, že jsou Češi vlastně tolerantní? Jak si vysvětlit vřelý vztah ke gayům?

To je určitě dobrá zpráva. Dokazuje to, že Češi hodnotami patří spíše k Západu než k Východu. I nedávné oslavy 100 let Československa ukázaly, že Češi se hlásí k hodnotám první republiky. Ta byla prozápadně orientovaná. Přes všechno si lidé nejvíce váží T. G. Masaryka a Václava Havla.

autor: Martin Huml