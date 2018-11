Jaroslav Foldyna žasne: Langšádlová zřizuje komise na vliv Ruska, chudým důchodcům se nevěnuje. Elfové ve Sněmovně, rusofobie pro bezvýznamné

Jiří Zimola odchází z čela ČSSD. Co si myslíte o jeho odchodu a co o jeho působení ve funkci?

Já to od Jirky Zimoly vnímám jako velmi silné gesto, ale výklad toho gesta, co vlastně chce říci, je pro mě složitý. Nechci spekulovat a vkládat něco někomu do úst nebo do myšlenek. Co Jiří Zimola? Prostě beru na vědomí, co k tomu napsal. Na druhou stranu stejně, jak to okomentovala řada ostatních, diskuze uvnitř sociální demokracie je prostě diskuzí uvnitř sociální demokracie. Můžete v ní něco ovlivnit, nebo se o to minimálně pokusit, ale když odejdete z jednání, nebo na ně vůbec nechodíte, což také byl někdy problém Jirky, jde to složitě.

Vnímám, co Zimola říká, že se ČSSD mění příliš pomalu nebo nemění. To je pravda. Na můj vkus je ona změna příliš pozvolná a v některých věcech není žádný, což zhodnotili i voliči v průběhu komunálních voleb. Do jisté míry vždy hraje roli místní problematika nebo vina, ale ve větších městech hrála roli politická strana. Tam, kde sociální demokracie jednoznačně neměla své zástupce jako primátory a starosty a lidé nevolili přímo tyto lidi, tam sociální demokracie u lidí ztratila, protože očekávání změny bylo od veřejnosti větší.

Zimola tohle uvedl ve svých důvodech odchodu, na druhou stranu to, co mu řada kolegů vyčítá, že nechodil přímo na jednání a byl tam málokdy, jsou oprávněná. Vždycky jsem říkal: Jirko, musíš přijít na Poslanecký klub a jít do střetu. Já jsem velmi často v rozporu se svými kolegy, ale vždy si to vyříkáme. Do jisté míry mě mrzí, že Jirka Zimola odchází a já bych nechtěl spekulovat, co to znamená, ale chci říci: beru, co řekl.

Už minule jste mi řekl, že ČSSD musí být pro své voliče srozumitelnější a rozhodnější. Má k tomu nakročeno?

Ne. V této chvíli ještě ne. Jistá míra souznění s voličem je nutná. Jestli tomu někdo říká populismus a bere to jako negaci, jde o nesmysl. Jestliže budeme zarytě chtít, aby volič pochopil, co chceme my, nikoliv abychom my pochopili, co chce volič, máme velký problém. Standardní politická strana, jíž sociální demokracie je, se snaží voliči nabídnout, co myslí ona - místo, aby se vžila do situace a aby do jisté míry pochopila, co si teď myslí volič. To je velký problém, my jsme to zatím nedokázali... Pořád si myslíme, že stačí, že máme sto čtyřicet let tradice. A když nás lidé nebudou volit, budeme říkat ještě hlasitěji stále to samé, budeme oranžovější než oranžová, ale on to volič nechce. On chce slyšet řešení dalších problémů, které s sebou přinesla doba.

V severních Čechách a na severní Moravě volič naši sociální politiku, kterou jsme mu nabídli, chápe jako křivdu vůči sobě, protože je bezbřehá a bez odpovědnosti. Volič takovou politiku odmítá a dává nám to za zlé. Když jsem byl v pořadu Jílkové Máte slovo, místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová měla pravdu. Vždyť jste to čtyři roky dělali! Neměl jsem, co bych odpověděl. My jsme v bytové či sociální politice neudělali, co se od nás očekávalo. My jsme to tam cpali pod tlakem, vznikly problémy s doplatky na bydlení, s nepořádkem, s nenávistí, která z toho vyplynula. Tady nejsou voliči xenofobové nebo rasisti od narození. Jedná se o důsledek politiky, kterou vnímají jako křivdu, poškozuje to dokonce i minoritu samotnou. Odpovědnost neseme my. Pirátka Richterová mi to řekla jasně. Jsem rád, že Maláčová, tady jí musím pochválit, přistupuje k problému pragmaticky. Vnímá, že se věci udělaly špatně a hledá východiska.

Jak si podle vás vysvětlit, že události, jako je medaile pro Jaromíra Nohavicu od ruského prezidenta nebo to, komu Miloš Zeman uděluje státní vyznamenání, vzbuzuje obrovskou diskuzi?

Protože tradiční politické konzervativní strany ztratily témata. Na ekonomických tématech stejně jako my vyhořely. Dokázaly, že v době, kdy měly ekonomiku této země v ruce, se krize prohlubovala. Dělaly škrty, prohluboval se dluh ve státním rozpočtu. Prostě do jisté míry ztratily témata a teď je rychle hledají. Dostávají se v jistém slova smyslu do defensivy, protože čím je větší globální a evropský tlak, tím je větší protitlak a oni v tom hledají svoji parketu. Takže rusofobie se stala takovým nositelem pro bezvýznamné, viz Langšádlová, která zřizuje komise a bude vyšetřovat vliv Ruska a Číny na Česko, tak proč ne Itálie a proč ne Brazílie, proč ne Indie a další? Protože každý chce mít nějaký vliv. Připadám si, jako když čtu Švejka, který přišel na četnickou stanici. Poslankyně Langšádlová vymýšlí zástupné problémy a zviditelňují se na tom.

Víte, Rusko v této chvíli dělá takovou politiku bez ideologie. Prostě pragmatickou politiku. Do reálné politiky skládají liberální ideologii, protože ta konzervativní, pravicová ideologie, která respektovala historii, respektovala náboženství, respektovala symboly, už tady není. Kde je? V Berlíně není, v Moskvě není, v Londýně není, v Paříži utekla, je tu taková multikulturní ideologie. Ztratili témata a ta konzervativní bez politických přívlastků, bez komunistických přívlastků, jsou někde na východě a oni jsou z toho nešťastní, tak s tím bojují, vytvářejí nové a nové jasánky, nástěnky, seznamy.

A důsledkem je tedy i ta kritika Nohavici a Zemana, která se na jejích hlavu snáší při podobných příležitostech?

Jasně. To jsou témata podle mého trapná. Pojďme se věnovat starodůchodcům a rozdílům mezi novodůchodci a starodůchodci, kdy jedni berou důchod dvanáct tisíc a přidáme jim deset procent a druzí berou dvacet tisíc a přidáme jim také deset procent. Tím se nůžky rozevírají a tomu se Langšádlová a spol. nevěnují. Oni jsou elfové, musím se smát, až se za břicho popadám, jak se čtyřicet elfů bude ve Sněmovně honosit nějakými tezemi a kdo vystoupí a zapochybuje o těch tezích, tak bude označen a zaškatulkován. To mi velmi připomíná padesátá léta, studenou válku a ideologické střety. Je potřeba hledat východiska, reálná východiska a pragmatická. A ta ideologie v tom hraje minimální rozdíl.

Jaké pragmatické východisko hledat v situaci, kdy ekonomové začínají varovat před další blížící se krizí, která by mohla být ještě vážnější, než ta minulá před deseti lety. Pravicová opozice kritizuje vládu, že příliš rozhazuje a až vypadnou příjmy do rozpočtu, nastane těžká situace. Jak se ČSSD s ANO, případně s KSČM připravuje?

Je to vidět na struktuře rozpočtu, který se soustředí na investiční záležitosti. Rozpočet silně posiluje roli investic, což je v této chvíli velmi důležité. Takové mandatorní výdaje, jako soustředit se na investice tak, abychom byli připraveni na to, když se cena peněz naprosto změní. Struktura rozpočtu do jisté míry reflektuje očekávání, že přijde nějaký ekonomický pokles za krize. V jakém rozsahu, to si netroufnu říci, nejsem odborník. Investice se významně posílí, což je taková předzvěst.

Druhá věc je, že musíme hledat východiska na trzích a ty bychom také neměli ideologizovat. Rozumím tomu, když prezident Miloš Zeman jede do Číny a snaží se tam prosadit maximum makroekonomické diplomacie. Když komunikujeme s Ruskem, se Spojenými státy, vnímáme ekonomickou diplomacii více azimutů. Na krizi se musíme připravit a chovat se podle toho.

Vláda rozpočet z části soustředila do investic, takže do jisté míry souhlasím částečně s opozicí, že je potřeba velmi bedlivě sledovat mandatorní výdaje a nenavyšovat je. Nebo když je navyšujeme, tak smysluplně a reálně.

Jak vnímáte situaci v levici, protože podle průzkumů odcházejí voliči od ČSSD k hnutí ANO a stejně tak od komunistů. Jiní členové se přidávají ke STAN a Pirátům. Jak to?

Dostali jsme se do situace, kdy se levopravé vidění světa dostalo až na druhou kolej. Globální svět nastoluje témata, která ohrožují do jisté míry středoevropské principy. Naše země a Visegrádská čtyřka jsme ještě více zafixovaní na principiální, konzervativní hodnoty. Často se shoduji s Václavem Klausem mladším na celé řadě věcí, přestože se v některých detailech odlišujeme, přestože on smýšlí pravicově a já levicově. Ale předně se díváme na principiální věci, které se týkají globální a evropské politiky, pragmaticky.

Levopravé vidění je smazáváno a vidíte, že voliče levice oslovuje Le Penová, za námi je Okamura, za námi je Andrej Babiš, protože odidealizovali své pohledy na věc. A my tvrdě, srdnatě bojujeme za to, za co jsme bojovali v devatenáctém století a co bylo smysluplné ve století dvacátém. Ale v tuto chvíli je tohle až v druhé řadě. V první řadě je obrana principů, definice národních zájmů a cílů daného národa. To si myslím, že levice nebyla schopna zatím pochopit nebo se tomu i brání.

