„Nevím, jestli to chápe.“ Paroubek jmenoval Pavlovy „loutkáře“

Pane inženýre, podívejme se na určitý spor mezi vládou a prezidentem ohledně cesty na summit NATO. Kdo má v tomto směru pravdu, prezident či vláda? Má prezident na své požadavky právo? Měl by se summitu zúčastnit?
Tak především je to spor o prioritu v rámci výkonné moci v oblasti zahraniční politiky a nejen v ní. Myslím si, že ta priorita je na straně vlády. Prezident je sice součástí výkonné moci, ale ten, kdo rozhoduje, je vláda. Vláda také nese politickou odpovědnost Poslanecké sněmovně, která jí vlastně dává důvěru.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Je pravda, že prezident je vrchním velitelem branné moci, ale to je upřímně řečeno spíše formální funkce. Petr Pavel je tedy původně voják z povolání, takže by to bylo asi vcelku na místě, ale jinak prezidenti republiky byli bez výjimky civilisté. On je také vlastně už dnes civilista, takže to není žádná kvalifikace, v tomto případě, to, že byl někdo generálem.
Já si myslím, že celá věc je jednoznačná. Prezident samozřejmě hraje na to, že Ústavní soud, ke kterému by eventuálně – já doufám, že k tomu nedojde, aby si udělal takovou ostudu, předložil tento spor, tak by mohl rozhodnout bez ohledu na Ústavu, v jeho prospěch. Prostě proto, že řada soudců Ústavního soudu je mu zavázána za to, že byli jmenováni. A řada soudců je také v očekávání, pokud jde o jmenování ústavním soudcem v budoucnu, kde rozhodující je prezident a také Senát. Takže tento Ústavní soud by se mohl chovat, a na to prezident spoléhá, jako třetí komora Parlamentu. Jako opoziční komora ve vztahu k vládě. Je to sice neústavní, no ale myslím si, že by to bylo z hlediska pozic Ústavního soudu a těch jejich osobních zájmů, těch soudců, celkem možné.
A pokud by prezident opravdu kompetenční žalobu podal, jak myslíte, že by to ovlivnilo jeho případnou další kandidaturu? Co by to udělalo v očích voličů?
No, myslím si, že prezident udělal v poslední době celou řadu chyb. Nevím, jestli on to osobně chápe. Myslím si, že on politický cit nemá. On je jenom loutka v rukou Žantovského a Petra Koláře. Ten jeho poslední nápad se zavedením eura, tak s tím mohou souhlasit jen lidé, kteří uvažují protinárodně. Protože to by vedlo k dalšímu propadu životní úrovně lidí, k dalšímu růstu inflace… A jsou výzkumné studie i velmi seriózních institucí, jak jsem se měl možnost se s tím seznámit, které tvrdí, že bychom na tom jako republika nic nevydělali, kdyby bylo zavedeno euro.
A jaké další chyby podle Vás tedy prezident v poslední době udělal?
Nedávno podpořil záštitou sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu. Podpořil také likvidaci práva veta, což by z republiky udělalo de facto nevýznamnou provincii v rámci EU, vydanou napospas zájmům těch evropských takzvaných velmocí, jako je Německo a Francie. A myslím si, že jenom tyto tři věci jsou takového charakteru, že ukazují, že to je člověk, který buďto tedy neví o politice nic a nerespektuje národní zájem anebo, což si myslím já, že je to člověk s dobrými úmysly, ale vedený špatnými lidmi, jako jsou Žantovský a Petr Kolář.
Vraťme se k tomu summitu NATO. Proč myslíte, že prezident tak moc trvá na tom, aby byl členem delegace?
Tak trvat může, ale vláda podle mého názoru udělá jeden jednoduchý manévr, a sice rozhodne o složení té delegace na poslední chvíli. Tak, aby Ústavní soud nemohl rozhodnout do data konání toho summitu.
Jak to bylo dříve s prezidenty ohledně summitů NATO nebo dalších podobných akcí? Byly také nějaké takovéto „dohady“?
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Když se podíváme na to, co se tak mezi tou vládou a prezidentem odehrává, kam až toto určité napětí může vyústit? A co říci na postoj premiéra Babiše, ale hlavně ministra Macinky?
Myslím si, že Andrej Babiš se snaží být vcelku velmi umírněný. Nemyslím si, že jde nějak čelně do těch sporů s prezidentem. Ale faktem je, že to obstarávají ve vládě jiní, zejména ministr zahraničních věcí Macinka. Domnívám se, že je to také určitá snaha ministra zahraničí profilovat se ve vztahu k prezidentovi, což je myslím správná věc. A pak je také správné to, že Motoristé došli k názoru, že s tímto prezidentem to prostě nejde a že za necelé dva roky prezidentské volby budou podporovat nějakého jiného, nejlépe koaličního, kandidáta.
A překvapilo Vás, že právě ministr Macinka prý sám navrhl, aby prezident vedl českou delegaci na zářijové Valné shromáždění OSN?
Já myslím, že to je takticky velmi dobrý manévr. Na tom Valném shromáždění prakticky o nic nejde, takže je škoda času pro členy vlády, aby ho tam ztráceli. To musím říct z vlastní zkušenosti, protože jsem tam jako předseda vlády jel a mohl bych přinést i humorné příběhy o tom, jaký to má význam.
Z některých stran zaznívá, že prý vlastně postoj ministra Macinky vůči prezidentovi je určitá „msta“ za to, že Filipa Turka nejmenoval ministrem. Cítíte to také tak?
Tak já si myslím, že ta parlamentní opozice bude vždy tvrdit, co se jí hodí, takže vždycky to nejhorší, pokud se to týká vlády. Ale tak vidíme, že právě ministr Macinka a celá vláda vlastně prokázali vstřícnost tím, že podpořili účast prezidenta na tom Valném shromáždění OSN, aby se prezentoval, v rámci tedy možností. Protože tam se určitě nebudou bavit o tom, že se budeme po zuby vyzbrojovat. To asi svět nezajímá, alespoň ne tedy těch 150 zemí rozvojového světa. Takže dali mu tu možnost a myslím si, že je to velkorysé a že je to také správné. Mluvit tedy o nějaké mstě… Samozřejmě, když si chce někdo najít takový argument, tak ho hledá a najde…
Celkově, novou vládu máme už pár měsíců. Jak hodnotíte zatím její činnost? Co se povedlo, co se nepovedlo, co byste třeba doporučil?
Tak já bych doporučil nové vládě, aby pokračovala zejména, pokud jde o zákony, které se týkají sociální politiky a bydlení. Domnívám se, že to od ní voliči opravdu očekávají. Ne takovéto žabomyší spory, které vyvolává prezident svou účastí na summitu NATO, kde jenom uspokojuje své ego a jeho poradci Žantovský a Kolář tam chtějí být vidět, možná jako reprezentanti nebo příznivci zájmů zbrojařských firem, aby ukázali, že mají skutečný vliv na vládu, na výkonnou moc. Ale domnívám se, že to není dobrá cesta, respektovat takové partikulární a osobní zájmy.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku