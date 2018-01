Jazzman Kratochvíl pro PL: Budu volit kohokoliv z protizemanovského tábora. A ve druhém kole, bude-li, kandidáta s největší šancí porazit Zemana

Česko má nového premiéra Andreje Babiše s rozporuplnou pověstí. Na jedné straně Češi požadují zveřejnění zprávy o Čapím hnízdě, na druhé vláda změnila jednací řád, čímž byla posílena role premiéra. Jak vnímáte tuhle schizofrenní situaci?



Nastalé situaci i úhybným manévrům Andreje Babiše rozumím jako přirozené snaze premiéra co nejvíce oddálit zveřejnění zprávy, mezitím rozmělňovat všechny pádné argumenty policie, a pokusit se překrýt jeho obrovský problém jinými událostmi. Úsměvné jsou zejména argumenty pana Faltýnka o nekompetenci celého OLAFu, jeho předsedy a tak dále. Jakoby to cokoli měnilo na skutkové podstatě obvinění.



Co si vůbec myslíte o jmenované vládě?



Myslím, že jde o naivní představu vládnutí bez souhlasu sněmovny. Ta sice může fungovat jen ve velmi rozklížené demokracii, ale ke stabilitě země to moc nepřidá.



Bedřich Smetana složil Mou vlast. Z dalších například Jean Sibelius Finlandii a takhle by možná šla složit celá hudební encyklopedie zemí světa. Jste muzikant, jazzman. Pro schizofrenii tuzemské současnosti by se možná jazz hodil nejlépe. Zamýšlel jste se někdy nad tím, jak by šlo hudebně ztvárnit současné Česko? A jak by to vypadalo?



Nejlépe by to asi vyjádřil hodně kakofonní free jazz. Třeba Archie Shepp, Sun Ra nebo Ornette Coleman. Bez harmonie, formy, tonality a ladění. Ale nakonec i free jazz ovlivnil některé další hudební formy; aleatoriku ve vážné hudbě a tak dále.



Ve volbách získala velkou podporu Pirátská strana. V programu má ohledně autorského práva nic neříkající repliku: "Nechceme porušovat práva autorů a umělců, ale přizpůsobit pojetí autorského práva digitálnímu věku: Podporujeme tvořivost, sdílení a férovou odměnu autora za komerční užití jeho díla." Co si o tom myslíte jako tvůrce, jako zakladatel bývalého vydavatelství Bonton a jako člen dozorčí rady OSA?



Uvedená citace asi nemá chybu, záleží ale na jejím výkladu. Ten je u Pirátů hodně sporný, jak jsme se dozvěděli při diskusi v Golem Clubu v minulém roce. K „přizpůsobení pojetí autorského práva digitálnímu věku“ dochází na úrovni Evropské unie velice bouřlivě, jak naznačují evropské směrnice, které OSA musí harmonizovat s domácí právní úpravou.



Ostatně Bonton jste spoluzakládal s Michaelem Kocábem. Jak nahlížíte na jeho politické aktivity typu Kroměřížská výzva?



Michal je obdivuhodně politicky aktivní a podle mého názoru stojí na správné straně a se svými obavami z možného neblahého vývoje stojí jaksi v předstihu před událostmi. Kroměřížskou výzvu ale nepovažuji za správné řešení, i když úmysl je dobrý.



Právě on je označován za jednoho z hlavních představitelů takzvané "pražské kavárny". Názorovým protivníkům je zase spíláno třeba do "ruských švábů". Co si o těch nálepkách myslíte?



Běžná „pěna dní“ a politická taktika. Karel Marx v Rheinishe Zeitung ve snaze znemožnit svého odpůrce Bruno Bauera ho nejdříve překřtil na „svatého Bruna“, než aby se namáhal s vážnější argumentací. Takže nic nového pod sluncem.



Kam byste na stupnici politického nálepkování zařadil sám sebe?



Nejsem a nechci být hráčem v politice a tak asi žádná nálepka není nutná.

Česko bude volit prezidenta. Kdo z devíti kandidátů je vaším favoritem?



Myslím, že protizemanovská skupina kandidátů je kvalitní a celkem vyrovnaná. Michal Horáček má hezky sepsaný program, Jiří Drahoš je bezesporu člověkem dobré pověsti a úcty, Pavel Fischer má neskonalé zkušenosti v diplomacii a široký intelektuální přesah, Mirek Topolánek zase neutuchající energii a po osmi letech absence ve vysoké politice silně zkultivoval svůj projev.



Můj recept je prostý: volit kohokoli z protizemanovského tábora a ve druhém kole - bude-li - volit kandidáta s největší šancí porazit současného prezidenta. Nebude to ale lehké.

V minulém rozhovoru jste v odpovědi na stejnou otázku jmenoval Miroslavu Němcovou. Nyní nekandiduje žádná žena. Není to v zemi otce zakladatele a feministy Masaryka škoda?



Myslím, že feministická karta by neměla převyšovat touhu po tom mít v čele země toho či tu nejlepší z nejlepších.



Také jste v něm řekl, že "cestování a znalost jiných kultur i náboženství jednoznačně vede k větší toleranci k jinakosti etnik". Jak tedy vnímáte většinově odmítavé postoje české společnosti k přijímání uprchlíků?



Asi nebudu znít příliš konformě, ale moje křesťanské nastavení velí pomáhat bližnímu v nouzi. A tak bych mohl klidně žít i s rozumnými kvótami a přerozdělováním, i když nepopírám, že je to nešťastné řešení. Pokud se nemýlím, prezident Husák přijal v sedmdesátých letech kolem 100 000 vietnamských uprchlíků a zemi to jen prospělo. A to je „kulturní vzdálenost“ Vietnamců mnohem větší, než třeba Syřanů z abrahamovských náboženství.



Měli by Češi více cestovat?

Určitě. A hodně! Teď na to mají i více peněz. Pokud ale vím, tak si to už teď užívají měrou vrchovatou. Trochu těm mladým i závidím.



Začínáme slavit sto let vzniku republiky. Jste autorem mnoha dokumentárních filmů z různých koutů světa. Kdybyste byl ale cestovatelem po Česku, chtěl o něm natočit film, na co byste se zaměřil?



Odpovím trochu od věci. Tento a příští rok budu natáčet velký seriál o českém jazzu. Jeho historie začíná už ve dvacátých letech, takže se tam objeví mnoho reálií starých časů jazzu v Česku.



Nedávno jste se se svým Jazz Q zúčastnil Československého beat-festivalu, na němž jste poprvé vystoupil v roce 1971. Pocítil jste na něm nostalgii ke starým časům?



Padesát let uteklo jako voda a my jsme dokonce hráli některé moje skladby z té doby. Jakoby se nic nestalo, harmonie znějí pořád stejně krásně, jen sólisté od té doby značně vyspěli, nebo už bohužel nežijí.



autor: Jan Rychetský