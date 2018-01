Je mu 20 let a říká: Jsme chytřejší než voliči Zemana! Starší lidé se zbytečně bojí, proto ho volí. Když Drahoš prohraje, stěhuji se do Londýna

Založil jste facebookovou událost „Volím Jiřího Drahoše“. V motivačním videu na stránce říkáte, že nenacházíte ani jeden pozitivní důvod, proč volit stávající hlavu státu. Jak si pak vysvětlujete, že Miloš Zeman postoupil do druhého kola a že letos přitáhl k volbám 280 tisíc lidí, kteří minulý říjen vůbec nevolili? Jaký mají důvod ho volit?

Lidé ho volí, protože se bojí změny prezidenta. Nevadí jim taková změna jen tehdy, pokud je nutná. Také ho volí kvůli fámám o euru a islamizaci (uprchlíkům), což jsou věci, které údajně Jiří Drahoš podporuje... Starší lidé se bojí o své životy, byť neprávem, proto volí Miloše Zemana.

Od první chvíle, co jsem zahlédl pana Drahoše, jsem si řekl, že „to je můj člověk“. Nelze mu z mé strany nic vytknout, naopak u současného prezidenta osobně nezaznamenávám žádný úspěch ani reprezentaci.

Lidé jeho věku sedí buď u televize, u playstationů nebo jsou prostě líní a nemají zájem o zemi, v níž žijí. Tak to Vito Vodvarka z Prahy říká ve videu, kde (nejen) své generační soukmenovce vyzývá, aby se zvedli a šli s tím něco dělat. Protože „pak to dopadá, jak to dopadá“, dodává na obrazovce.

Proč konkrétněji je Jiří Drahoš „váš člověk“? Pro co zejména byste doporučil nerozhodnutým voličům, aby v druhém kole hodili do volební urny lístek právě s jeho jménem?

Jiří Drahoš je člověk chytrý, vzdělaný, úspěšný. Má dobré vyjadřovací schopnosti. Je zdravý, sportuje. Má zájem o Českou republiku a jmenovat bych mohl řadu dalších věcí.

Jako youtuber jste zvyklý na kladné ohlasy fanoušků. Když jde o vážné téma, politiku, asi jste teď zaznamenal i nelibost – vůči svým politickým názorům. Reagujete na ně? Čekal jste reakce typu například, že ‚sympatizanti Jiřího Drahoše jsou totéž, co sympatizanti Hitlera‘?

Založil jsem událost, která k dnešku, kdy spolu hovoříme, překročila 200 tisíc sledujících – během dvou dní. Jelikož jsem svou „aktivitu“ zacílil na starší osoby, je to pro mne výrazná změna. Na protizemanovce ani na zemanovce nereaguji: neuhlídám 100 komentářů za dvě minuty... Bohužel.

Oceňuji starší lidi, než jsem já, za jejich zprávy, které mi zasílají – jde o chvalitebné reakce na mé aktivity. Pročítat komentáře příznivců Zemana je opravdu něco, co dělám nerad... Nevidím jediný konstruktivní komentář, jen nadávky, nic jiného... Předevčírem jsem na stránce zachytil několik vysokoškoláků, kteří konstruktivně a slušně psali odpovědi zemanovcům – a dočkali se jen nadávek a výsměchu. Už jen proto se stydím i za voliče pana Zemana.

Panu Drahošovi se podařilo oslovit celkem vysoký počet voličů ANO (300 tisíc), kteří pro něj budou do druhého kola jistě nezanedbatelným základem. Přitom šéf ANO Babiš si poslední dobou „notuje“ s jeho protikandidátem Zemanem. Máte pro ten rozpor nějaké své vysvětlení? Měl by se pan Drahoš více zaměřit na voliče z ANO?

Drahoš by měl kopat sám za sebe a jen podporu přijímat. Pro svoje dobro před volbami. Babiš si notuje se Zemanem, protože ho bude ještě potřebovat a sám to ví. Pokud se ale stane prezidentem Drahoš, na 98 procent vím, že pan Babiš změní taktiku a bude si „hrát na kamaráda“ Jiřího Drahoše...

Jen přijímat – to může být jistě diplomatické. Je zde totiž mimo to například 180 tisíc voličů Tomia Okamury, kteří Zemana nevolili, dále i někteří voliči KSČM a ČSSD. Jenže to může „hrát“ spíše pro Miloše Zemana... Co by měl podle vás pan Drahoš – kromě přijímání podpory – nyní udělat, aby posbíral co nejvíce voličů od těch kandidátů, kteří již ze hry vypadli?

Toto je asi největší problém, který nedokážu komentovat. Nevím, co by bylo nejlepší dělat...

Například vyjet do regionů? Mluvit s mladými nebo přímo na ně cílit na sociální síti na maximum?

Propagační akce na sociálních sítích pro Drahoše jsem již zahájil a jsou velice úspěšné. Zda zvolit i jinou variantu, s tím mu musí pomoci jedině odborník... Sociální sítě využít samozřejmě může – já budu rád za jakákoliv videa a obrázky, které bude možné přes mou Událost s 200 tisíci aktivními lidmi sdílet.

Co když se stane prezidentem, a stejně vás něčím zklame?

Záleží v čem... Pan Drahoš mě osobně v ničem zklamat nemůže. Jedině, že by propadl alkoholu a neuměl základy angličtiny. Což nehrozí, doufám! Podpořím ho v každém kroku.

Působíte zaníceným dojmem. Je podpora pana Drahoše první taková akce, kterou jste na poli politiky rozjel? Jak vidíte obecně stav naší společnosti/politiky?

Toto je má první akce, kterou veřejně zastupuji, protože vím, že to konečně má cenu a někdo si to zaslouží. Věřím, že pokud se stane pan Drahoš prezidentem, navrátí to Česku jakousi „vůni a světlo“.

Možná vyhraje opět Zeman... Možná si řeknete, že přímá volba prezidenta není ideální institut... Vrátil byste volbu do rukou zákonodárců?

Pokud vyhraje Zeman, stěhuju se do Londýna... Nehodlám koukat na „svého“ prezidenta, který zastupuje krásnou zemi neustálým arogantním chováním a dalšími x špatnými věcmi.

Určitě bych to nechal na zákonodárcích.

Předpovědi různých odborníků mluví o tom, že v debatě zvítězí jako skvělý diskutér právě Miloš Zeman. A lidé se rozhodují dle pocitů, emocí – zváště těch na poslední chvíli v televizních „estrádách“...

Rozhodovat dle televize je to nejhorší a bohužel to český povalečský televizní člověk umí...

Budete i přesto sledovat debaty před 2. kolem voleb? Jaký podle vás budou mít průběh a výsledek?

Televizní debaty jsou zbytečné... Co kandidát chce sdělit, to sdělí ve své „brožurce“, na Facebooku nebo YouTube... TV debaty jsou jen špatnost.

Prozradíte, jak jste volil na podzim do Poslanecké sněmovny a co říkáte na současnou situaci kolem sestavování vlády?

Volil jsem stranu Piráti. S vládou zatím problém nemám, protože se nic moc neděje, ale určitě to přijde.

Budete se o politiku nějak konkrétně zajímat dál i po volbách?

O politiku se jistě dál zajímat budu, pokud vyhraje pan Drahoš. Pokud pan Zeman, nevzdám se, ale sníží to moji podporu a důvěru v České republice.

Volte srdcem a na základě osobních vlastností kandidátů!

autor: Lucie Bartoš