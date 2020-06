Jedna zdravotní sestra má při „koroně“ 1500 korun na hodinu, jiná dvě stě. Chaos, jak vláda rozdává peníze. Hejtman Čunek v ráži

reklama

Krajský soud zamítl žalobu proti schválení výstavby nové nemocnice ve Zlíně za osm miliard korun, kterou jste prosadil. Oponentům vadí, že bod výstavby nebyl původně na programu zastupitelstva, a tedy že se s ním nemohli seznámit ani občané na úřední desce. Co rozhodnutí soudu říkáte?

Ti, řekněme ne příliš úspěšní politici, kteří se chtějí zviditelnit podáním žaloby, jsou bývalý hejtman Libor Lukáš, nynější lídr kandidátky Trikolóry Bernátek (Jaromír, lékař, pozn. red.), bývalý radní pro zdravotnictví Lubomír Nečas a bývalý člen představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati Jiří Procházka. Všichni kandidují do příštích krajských voleb, a tak podali žalobu na neplatnost hlasování v prosinci.

My, abychom se zbavili jakýchkoliv pochybností, tak jsme hlasování sice opakovali (zastupitelstvo Zlína dostalo od Ministerstva vnitra doporučení, aby hlasování o nemocnici opakovalo, pozn. red.), ale přesto včera krajský soud pravomocně rozhodl, že rozhodnutí zastupitelů v prosinci bylo zákonné a úplně v pořádku. A teď já žádám dopisem ministra vnitra, aby se ministerstvo Zlínskému kraji omluvilo za problémy, které nám způsobili.

Říkáte, že rozhodnutí bylo podle zákona, nicméně ve vyjádření soudu je napsáno, že hlasování o výstavbě nemocnice v prosinci nebylo etické a zakládá podezření pro účelovost. Požadujete omluvu i přesto, že došlo k zařazení bodu, který nebyl na programu, a lidé neměli možnost být informováni o úmyslu na úřední desce?

Situace je taková, že to plně odpovídá rozhodnutí Ústavního soudu, který se stejně jako tento soud obává, že by občané mohli být kráceni na svých právech. Ale situace je taková, že o nemocnici se předtím rozhodovalo už dvakrát, přičemž se vedla roční debata, takže nějaká účelovost nebo krácení někoho na právech je nesmysl. Navíc z hlasování je zřejmé, že ti, kdo hlasovali v prosinci, tak potvrdili svým rozhodnutím hlasování znovu v květnu.

Takže nikdo o nic nebyl zkrácen, a když se podíváte na příspěvky, které na zastupitelstvu mnozí uplatňují, tak je zřejmé, že nikdo nic nového nesdělil, naopak mnozí mluvili úplně mimo téma nové nemocnice. Je jisté, že je podána žaloba, protože se domnívají, že došlo k porušení zákona. Ale v tom případě by byl zákon porušován na všech zastupitelstvech, a to jak obecních, tak krajských. Žádný projekt v České republice nebyl tolik diskutován a představován jako tento, zastupitelstvo navíc projednávalo tento projekt předtím už dvakrát. A soud řekl, že zákon nebyl porušen.

Jste znovu lídrem kandidátky KDU-ČSL Zlínského kraje. Četla jsem, že chcete pokračovat v projektech, kterým právě nová nemocnice je. Dá se říci, že bude jedním z vašich hlavních volebních témat?

Nemocnice se automaticky stala volebním tématem, ale naším volebním tématem bude nejen nová nemocnice, ale rekonstrukce zbývajících dvou nemocnic, a to v Kroměříži a ve Vsetíně, protože to nutně potřebujeme. Náš program je o tom, že za posledních třicet let se investovalo hodně peněz do škol, do cest, do sociálních věcí a také do sportovišť a podobně, ale zapomnělo se na to hlavní – zdraví a zdravotnictví, a tam teď chceme napřít své priority.

Středočeský kraj podal trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy po otevřeném dopisu záchranářky, která upozornila na nedostatek ochranných pomůcek. Policie trestní oznámení odložila. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) byla za tento krok kritizována i premiérem a předsedou hnutí Andrejem Babišem. Vy sám jste hejtmanem; kdybyste byl na jejím místě, řešil byste stejnou věc trestním oznámením, nebo jinak?

Hejtmani jiné hejtmany nekritizují, to by bylo s neznalostí situace a dění v jiném kraji nefér. Pravdou ale je, že pokud si to opravdu záchranářka vymyslela a ochranné pomůcky měli, tak v té době, na kterou už mnozí zapomínáme, v době rozjitřené, kdy to působilo jako výbuch, tak podobná nepravdivá informace zcela jistě způsobila mnoho zla.

Za záchranářku se pak postavili i její kolegové záchranáři. Kromě toho Jermanová chvíli před dopisem na Facebooku vyzývala, aby se ozvali ti, kdo by mohl pomůcky nabídnout.

Já situaci nesleduji, nás se netýká. Pokud, opakuji pokud by to byla pravda, bylo by to jako výbuch. Já bych určitě žalobu podal, pokud bych byl přesvědčen, že někdo šíří poplašnou zprávu, a tím zcela vykolejí a takzvaně vyhrůzí všechny ostatní zdravotníky. Především je potřeba říci, zda je normální to, co se děje v nemocnicích, kde na vrcholu řetězce majitelského stojí politik. Pak si v těch nemocnicích velmi často zaměstnanci vůči svému vedení dovolí daleko více.

Nechal jsem sledovat vyjádření soukromých nemocnic skupiny Agel (Agel vlastní nebo provozuje nejvíce soukromých nemocnic ve střední Evropě, pozn. red.) a tam takové problémy nevznikají. Přičemž průměrná mzda těch lidí zcela jistě není větší než v našich nemocnicích – myslím obecně zdravotníků, ale je zvláštní, že se jiným způsobem chovají odpovědněji k celku. V době, kdy vznikla pandemie, tak všichni věděli, že získat ochranné pomůcky... Nezdálo se mi, že by se hejtmanka Jermanová snažila méně než ostatní hejtmani. Prostě se snažili všichni, a když někdo napíše nějaký otevřený dopis, tak stejně nemůže nic udělat, protože jen přilévá olej do ohně. Ten člověk se chce většinou jen zviditelnit a svůj strach a obavy má vyjádřit tím, že za vedením kraje zajde, zjistí, jestli se vůbec něco dá udělat, nebo nikoliv.

A poslední věc je, že pokud ochranné pomůcky nemá a bojí se, jak se ukázalo, že zase není se tolik čeho bát, protože zdraví lidé na koronavir neumírají, tak může práci opustit. Ale zcela jistě ten dopis – a nejen on – žádnou situaci neřešil, jenom zvyšoval paniku, a to by záchranáři určitě dělat neměli.

Psali jsme: „Vykastrovat a vyhostit!“ Tomio Okamura vynesl vlastní rozsudek nad imigrantem, který znásilnil mladou Češku Chce EU překonat odpor zdravého rozumu? Senátor se rozjel Jaroslav Michal: Aero v rukou Maďarů? Profesor Dušek o koronaviru: Byla to určitá forma rozcvičky

Kdyby se to stalo vám, ať už informace byla pravdivá, či nikoliv, řešil byste to žalobou nebo jinak?

Řešil bych to nějak, ale jak, to přesně nevím, ale jisté je, že kdybych zjistil, že ten člověk lže, tak bych to řešil tak, abychom zabránili panice.

Jaký je váš názor na sliby státu ohledně odměn, které by měly nemocnice lidem v první linii vyplatit? A na to, že peněz se nedostává a sliby dosud nebyly naplněny. Co vy můžete udělat, nebo děláte ve svém úřadě pro to, aby se záchranáři a lékaři odměn za vypjatou dobu dočkali?

Především požaduji po vládě, aby nám finanční prostředky, které naslibovala, dala. Považuji sliby vlády premiéra a ministra zdravotnictví za naprosto nechutné a nevhodné podlézání vždy zájmům nějaké skupiny, protože tady máme i další zdravotníky – například ti, kdo ošetřují lidi s jinými nebezpečnými nemocemi jako je AIDS a podobně, a o těch se nemluví. Kdyby se nakazili, tak jsou téměř stoprocentně ohrožení na životě.

Ale jak se ukázalo, tak koronavir je záležitost především médií. Hrůza médii vytvořená. Bylo to naprosto nevhodné, a jestliže vláda ústy kteréhokoliv svého člena něco slíbí, tak má všem poslat peníze. Nikoliv říct: To jsme slíbili jen vlastním, tady máme fakultní nemocnice. Tam platy rostou ze státního rozpočtu, všechny chyby se tím spláchnou. Jestliže se tam krade, chybně hospodaří, přeplácejí se lidé a dávají se jim peníze ze státního rozpočtu bez ohledu na to, kolik nemocnice vydělají, tak je vezmou všem ostatním občanům, a je jedno, zda z investic, zdravotnictví nebo z cest, ze škol. Jde o nehorázně špatný přístup.

Ukázalo se právě, že stát vezme část peněz na pomoc v rámci koronavirové krize z daní obcí. Tedy z peněz, které mají obcím plynout, což se dotkne i Zlínska. Co vy na to?

Já jsem to vyjádřil jednoznačně. Jako hejtman a zároveň senátor jsem spolu s kolegy podal pozměňovací návrh, aby to vláda udělat nemohla, a aby zaplatila své chyby z rozpočtu, kterým vládne. Mimo jiné se totiž ukazuje, že některé vyplácené pomoci jsou úplně zbytečné, vypláceny být neměly a podobně. Ale budiž, když to vláda chce dělat, ať to dělá, ale ať nesahá na naše peníze.

Domníváte se, že sliby ohledně odměn zdravotníků, ale i ta pomoc, která plyne částečně z Evropské unie a částečně ji stát čerpá z toho, co by mělo přijít obcím, jsou jen marketingové sliby vlády, zatímco realita pokulhává tak, jak tvrdí kritici vlády?

V tomto případě se k těm kritikům musím připojit. Vláda dělá líbivé kroky, ale přitom peníze bere někomu jinému. Tomu, kdo se chová odpovědně, je vezmou. To mi vadí. A pak mi vadí hlavně jiná věc. Jsem přesvědčen, že kraje a obce mají mít více peněz z daní, které získávají, a mají si své kompetence platit samy a má existovat minimum dotací. Samozřejmě, když nám vláda vzala peníze a chce nám je dát přes dotace, tak je zase někdo dostane, a někdo je nedostane. Někdo se splete například v nějakém datu v žádosti a už dotaci nezíská. My to prožíváme každý den.

Například nyní vláda vydala dotaci na centrály cestovního ruchu. Díval jsem se, kolik peněz a práce stojí požádat o milion korun. Jedná se o tak neuvěřitelně složitý úřednický mechanismus nejen pro ty, kteří to mají vyplnit a žádat, ale i pro ty, kteří mají žádosti číst a rozhodovat. Všechno je komplikované, tím pádem narůstá administrativa, narůstají lidé, kteří o dotacích musejí rozhodovat.

Ať se na to vykašlou, lidi propustí a nechají je dělat něco užitečného, ať peníze nechají obcím, které je mají mít, a ať nerozdělují dotace.

Jinak řečeno, souhlasíte s dlouhodobými kritiky dotací, že narušují běžný trh, a ještě navíc jde o zbytečné přerozdělování od někoho k někomu a zase zpátky?

Ano, jednoznačně. My bychom měli mířit k mnohem menším dotacím, pomiňme nyní ty evropské, a peníze na občana do jednotlivých obcí spravedlivě přerozdělené. Pak nechť si obce hospodaří s financemi, jak chtějí.

Je už na čase začít tedy politicky sčítat chyby posledních měsíců?

Jako hejtmani jsme se dohodli, že v době krize nebudeme vládu kritizovat, protože je válka s koronavirem. Nikdo na začátku nevěděl, co je dobře, a co je špatně. Ale co je faktem, a bylo faktem už ve chvíli, kdy rozhodnutí dělali, že dávat pouze skupinám, které se třeba ozvou a křičí, není možné. Je potřeba rozdávat spravedlivě.

Není možné říct, aby sestra, která vezme špachtli s vatou na konci a udělá pacientovi výtěr, a tím pádem má za každou hodinu 1500 korun, zatímco řidič sanitky, který s ní tráví v sanitce celý den, má dvě stě korun. Co je to za blbost? A hlavně stejná sestra, která výtěry dělala u nemocnice, kam přijížděla auta, také měla dvě stě korun. A to všechno svým chaotickým slibováním rozhodovali členové vlády, dělali strašný chaos, a pak nám chybějí peníze v nemocnicích. Je to nespravedlivé vůči těm, kdo se starají o lidi s AIDS a podobně. Mají daleko méně peněz, a přitom mají daleko větší riziko a ohrožení.

Jinak řečeno, skončila doba hájení politiků?

Určitě, a nyní je potřeba se podívat na to, co bylo dobře, a co bylo špatně, nejenom kvůli nějaké dehonestaci, ale kvůli tomu, aby se to příště už neopakovalo. A zcela jistě začíná být zřejmé, že neustále více politici preferují způsob, že státní rozpočet rozdají, protože není jejich, ať si to naše děti zaplatí. A to je nehorázně, tak by tomu být nemělo.

Domníváte se, že v rámci koronavirové krize se do státního rozpočtu schovají případné problémy s hospodařením současné vlády?

Jednoznačně. Fakultní nemocnice mají, tuším, sedm a půl miliardy ztráty. Jde o státní nemocnice, stát je neuměl řídit, běží různá policejní vyšetřování, mnoho z toho se rozkradlo. A mnoho z toho se stalo také tím, že lidé ve fakultních nemocnicích dostávají naprosto nesmyslně úplně jiné peníze za stejnou práci, než zdravotníci z normální nemocnice. Vytvoří se tam ztráta a každému je to jedno.

Zatímco my řešíme nemocnice tak, abychom vyšli ze zdravotního pojištění, ze kterého léčíme pacienty, protože příjmy nemůžeme mít nižší, než naše výdaje, jinak bychom neměli na platy zdravotníků. Stát jen tak mává miliardami. Navíc do akciových společností kraje nemohou rozdávat peníze, i kdyby chtěly.

Takže stát v tuto dobu vytváří svým šíleným chováním a sliby neuvěřitelný chaos ve zdravotnictví.

Psali jsme: Bouřlivé studio u Moravce: Hulvát! poznamenal si nahlas na papír Vondráček. Vystrčil se zas rozpaloval kvůli Číňanům Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Činnost Poradního panelu probíhala objektivně, transparentně a na vysoké odborné úrovni Hejtman Čunek: Veřejná správa je od toho, aby ekonomiku znovu nastartovala Že by Rusové riskovali ostudu ohrožením Novotného? Jiří Čunek o egu starosty Řeporyjí. A o své obří nemocnici ve Zlíně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.