Jednička pro Fialu? Za čtyři! Blížíme se státnímu bankrotu. Energetický expert maže chválu, která padla. Vážné informace

Během deseti měsíců klesne cena plynu v Evropě na úroveň, která zhruba odpovídá původním cenám plynu před krizí. S tímto tvrzením přišel energetický konzultant Vratislav Ludvík, podle něhož se můžeme těšit na obrovskou množstevní slevu, kterou získá Česko při společném nákupu plynu pro země Evropské unie. „To patří do říše přání,“ říká pro ParlamentníListy.cz Vladimír Štěpán, energetický expert Národní rady obnovy, a ukazuje na to, jak si bez ohledu na ostatní členské země počínají Německo, Francie a další státy.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy tvrdí energetický konzultant Vratislav Ludvík, že během deseti měsíců klesne cena plynu v Evropě na úroveň, která zhruba odpovídá původním cenám plynu před krizí plus nějakých pět až 15 procent navíc, tedy na čtvrtinu nynější ceny. Sdílíte jeho optimismus?

Pan Ludvík opírá svoje tvrzení o dramatické zvýšení dodávek LNG, které plně nahradí ruský plyn. Závěr je to jednoznačný a jednoduchý, že ceny do roka dramaticky klesnou, realita je ale poněkud složitější. Je totiž všeobecně známo, že příští tři roky bude LNG na trhu nedostatkové zboží. Dlouhodobé kontrakty s nízkými cenami jsou do roku 2026 vyprodány. Například Japonsko varuje, že celosvětová konkurence na trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG) kvůli nedostatečným investicím na straně nabídky v příštích třech letech zesílí. Výsledkem budou vysoké ceny LNG, vyšší než dnes, které budou navíc i kolísat a budou nepředvídatelné, protože se bude LNG nakupovat za spotové, burzovní ceny, které jsou manipulovány fondy a bankami.

Dlouhodobé kontrakty dle médií garantují stabilní ceny a spolehlivé dodávky, dezinformátoři měli zase jednou pravdu. Země po celém světě se snaží zajistit dodávky od vývozců, jako je Katar nebo Spojené státy. Před rokem 2026 se však objeví jen velmi málo nových dodávek. Evropa se v této situaci předhání v nahrazování ruského potrubního plynu zkapalněným, což ještě více prohlubuje celosvětový nedostatek tohoto paliva, což je zpráva z médií.

Zmínil jste manipulace se spotovými cenami. O kolik se liší ve srovnání s dlouhodobými kontrakty?

Co je pravdy na tom, že ruský plyn se prodával za nereálně nízké ceny, které nemají žádný základ, jak v onom rozhovoru tvrdí Vratislav Ludvík?

Ruský plyn se dlouhodobě prodával za cenu 100 USD za 1000 m3, to je cca 2,50 Kč za m3. Tato cena postačila k tomu, aby se otevřela ložiska plynu včetně západní technologie pro jeho čištění, a také k tomu, aby se vybudovalo desítky tisíc kilometrů tranzitních plynovodů. V současnosti žádné takové plynovody do EU není potřeba budovat, na rozdíl od tras pro dopravu LNG, exportních terminálů a lodí pro přepravu LNG za stovky miliard korun. Náklady na pořízení terminálů a lodí vícenásobně vzrostly během jednoho roku, což se také promítne do ceny LNG.

Ale teď se plyn prodává mnohonásobně dráž. Komu a čemu za to „vděčíme“?

Děkuji mnohokrát politikům a některým odborníkům, že se jim podařilo přesvědčit nejen Rusko, ale i jiné dodavatele, že je potřeba prodávat plyn za vícenásobně vyšší ceny, skvělá strategie pro stát, který dováží veškerý plyn. K tomu lze také uvést, že i americký zkapalněný plyn se ještě nedávno prodával v USA za cenu 2 až 4 Kč za m3, tj. i níže než ruský plyn. Jenom do Evropy se pak prodával a prodává za 30 až 40 Kč za m3. I kdyby marže obchodníků prodávajících LNG byla jenom kolem 20 Kč za m3, tak přichází ČR o 150 až 200 miliard korun za rok, cena plynu pro odběratele se tak zbytečně zvýšila o 3 Kč za m3. A nejsem si až tak jistý, že ho USA, resp. obchodníci, budou prodávat za 8 až 10 Kč za m3, jak uvádí pan Ludvík, jestliže poptávka bude vyšší než nabídka, jak jsem uvedl výše. Tady by bylo dobré, aby to někdo jako pan Ludvík dohodl, protože česká vláda to určitě nedokáže. Ta nákupní cenu plynu pro Českou republiku raději neuvádí. Víme, že nový kontrakt na dodávku ruského plynu do Číny je za 8 Kč za m3. Tuto cenu lze považovat za nejnižší dosažitelnou.

Energetický konzultant Vratislav Ludvík v rozhovoru pro Seznam Zprávy nadšeně hovoří o obrovské množstevní slevě, kterou získá Česko při společném nákupu plynu pro země EU. Tudy vede cesta pro levnější plyn u nás?

Souhlasíte alespoň s jeho tvrzením, že ruský plyn bude možné přestat odebírat do roka?

Západní Evropa si to nemyslí, a to i z cenových důvodů. Proto je taková konkurence USA a států EU při nákupu ruského LNG. Německo a Francie tvrdí, že USA 4x vyššími cenami LNG likviduje Evropu. A odmítá argument USA, že za vysoké ceny LNG může Putin, jak jsme si přečetli. Svět se mění. Ani fyzicky nelze během jednoho roku nahradit 200 miliard m3 ruského plynu pro Evropu.

Za to, jak vláda Petra Fialy řeší energetickou krizi, bývá většinou kritizována. Ovšem Vratislav Ludvík jí dává jedničku za to, jak zajistila Česku plyn. A aby si někdo nemyslel, že si dělá legraci, doprovodí to slůvkem „opravdu“. Takže vše je v nejlepším pořádku, zaplaťme ještě několik faktur a v létě už bude dobře?

Asi si pan Ludvík nevšiml, jak Česká republika obchoduje s energií pro své odběratele, na jaké ceně je cena zastropovaná v Česku a na jaké na Slovensku. Pro domácnosti a malé podniky u elektřiny je to na Slovensku na 61 eurech, u nás na 240 eurech. Slovenské domácnosti tak ušetří za elektřinu 70 tisíc korun. To bylo článků o dezinformátorech, když tito uváděli nízké ceny energie na Slovensku a Maďarsku. A ono to bude pokračovat, na rozdíl od České republiky. Takže nyní bude seznam dezinformátorů rozšířen i o mainstreamová media? Už se těším.

U plynu a tepla stoupne na Slovensku cena o 15 procent, v Česku i o několik stovek procent. A to ještě budeme u nás dotovat dodavatele elektřiny i plynu stovkami miliard korun za rok.

Navzdory tomu všemu schodek státního rozpočtu Slovenska za prvních 11 měsíců letošního roku meziročně klesl o polovinu na 2,61 miliardy eur (63,5 miliardy Kč). Někoho může napadnout, proč to takhle nejde i u nás. Jak to na Slovensku dělají, že mají čtyřikrát nižší ceny elektřiny než my a ještě přitom snižují schodek, zatímco český ministr financí Zbyněk Stanjura přichází stále jen se stejně hrozivými obřími rozpočtovými schodky?

Nemáme politiky jako třeba na Slovensku, vysvědčení pro naši vládu je číslo 4, žádná jednička s hvězdičkou. Máme čtyřikrát vyšší cenu elektřiny a o desítky procent vyšší ceny všeho zboží, které potřebujeme k životu, než mají jiné státy. Asi i lokomotiv, a to nebylo ani za socialismu. Česká republika je stát, který se raketově blíží ke státnímu bankrotu, schodek státního rozpočtu na rok 2023 nebude schválených 290 miliard, ale 600 miliard korun nebo i více.

