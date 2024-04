Jednou nohou v kriminále. „Fialův hnůj“ už dohnal zemědělce

VIDLÁKÚV TÝDEN Všichni jsme jednou nohou v kriminále a úřady si už došláply na ty zemědělce, kteří v březnu protestovali s traktory v Praze, či dokonce vyklopili hnůj před Úřad vlády. Tvrdí to aspoň moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. A zrušený pronájem sálu v Bruselu? To prý on zažil na vlastní kůži i u nás.

Tak tedy, kupka hnoje stojí v téhle zemi dvacet milionů. Na tolik aspoň vyšla podle toho, co jste psal, zemědělce, kteří šli protestovat proti Fialovi a vyvalili ji před Úřad vlády. Máte nějak zdokumentované, že opravdu přesně ti dotyční dostali tolik na pokutách?

Celá skupina těch „zlých“ zemědělců dostala od státních orgánů „flastr“ dohromady za dvacet mega. Samozřejmě to v praxi nevypadalo tak, že by přišel papír, aby zaplatili dvacet milionů za kupku hnoje, ale všechny možné kontroly si u nich podávají dveře, kontrolují nakládání s dotacemi, nacházejí drobná pochybení a za tato pochybení mohou uložit vrácení dotace ve výši jednoho až pětadvaceti procent. A jako náhodou ukládají ty nejvyšší možné sankce, i když jiným zemědělcům za podobné prkotiny ukládali mnohem nižší.

Takhle to u nás funguje... Nikde není žádný obviňující paragraf. Všechno je zcela v souladu se zákonem a vyhláškami. Všichni jsme si tu rovni. Ale přesto vám mohou udělat opravdu hodně problémů. Když musíte vrátit sedm a půl milionu, se kterými jste počítali, tak to zabolí a zamyslíte se, jestli se vám chce jít revoltovat. Jestli třeba není lepší svoji firmu nějakým Němcům nebo Francouzům rovnou prodat, dokud ještě nejste na huntě a vaše celoživotní práce má ještě nějakou cenu.

Už slyším, jak někdo říká: měli v provoze bordel, kradli dotace, falšovali výkazy... Jak na to předem reagovat?

Na to se nedá reagovat. Systém je nastavený právě tak, aby se to nedalo dokázat. Řečičky o bordelu a falšování výkazů zpravidla skončí ve chvíli, kdy se něco podobného stane těm, co to říkali. Všichni jsme totiž jednou nohou v kriminále a všichni každý den něco porušujeme, protože milion platných zákonů v této zemi se ani nedá přečíst, natož dodržovat. Jde jen o to, jestli vás zkontrolují.

Ona se stala zajímavá věc v Bruselu. Konference Národní konzervatismus, kde řečnil třeba Nigel Farage, měla být uzavřena policií. Z „technických důvodů“ a kvůli tomu, že se proti ní chystá protest. Když policie nepochodila, nedorazilo na konferenci jídlo a pití, protože majiteli cateringu vyhrožovali. Někdo by řekl: není tohle podobné „násilí“ jako ta „kupka hnoje“?

Však to u nás máme také. Pronajmete si sál, zaplatíte za něj a najednou vám ho zruší, protože jim volá nějaká liberální úderka a vyhrožuje. Obzvláště Piráti jsou touto formou demokracie proslulí. Ale nejsou jediní. Zastupitel Českého Krumlova (tuším) za lidovce přímo na jednání děkoval místní knihovně, že nepustila do tamních prostor „známého dezinformátora Vidláka“. Proč by mě mělo překvapovat, že se to děje i v Bruseli. Však tam všechny ty naše úderníky školí a Jourová to má na starosti.

Petra Fialu každopádně nic takového nemusí trápit, protože byl v Bílém domě poctěn pochvalami za pomoc Ukrajině. Už 500 tisíc kusů munice zajistil Fiala. A vládní politici hlásí: kdo není na Fialu, který hraje první ligu světové politiky, nemyslí to s Českem dobře! Tak vy to asi nemyslíte s Českem dobře...

Hm... Fialu na letišti přivítal ředitel letiště... Ještě než šel k Bidenovi, pěkně naklusal do centrály CIA. Pak mu prezident Biden vysvětlil, že pořád ještě máme Československo, a ocenil muniční iniciativu, která se sakra nějak scvrkává, protože zatím je prý zaplaceno sto osmdesát tisíc granátů. Zbylé jsou nejspíš také už zaplacené, ale Ruskem a pojedou jinými transporty do jiných skladů.

Já nevím, pořád mám pocit, že henten „spolehlivý spojenec“ by si zasloužil alespoň ten červený koberec a přivítání ministra zahraničních věcí.

Ale Fialovi to přeju, o tom žádná. Podíval se zblízka do tváře muži, kterému svěřil svou kariéru, budoucnost a možná i život.

Na té Ukrajině to pěkně lítá. Zelenskyj řekl, že pokud Kongres USA neodhlasuje americký balík pomoci Ukrajině, bude to „ostuda pro svět“. To už je silný kalibr?

Víte, co by mě zajímalo? Pokud USA ten balík pomoci odhlasují a dodají, jak to změní poměr sil na frontě? Teď je to prý deset ku jedné ve prospěch Ruska... Zelenskyj říkal. Pokud Američané těch šedesát miliard dolarů uvolní, jak se změní poměr sil? Bude to sedm ku jedné? Nebo pět ku jedné? Nebo tři ku jedné? Nebo se situace vyrovná?

Od začátku války ani na minutu neměla Ukrajina v žádné zbrani převahu. Vždycky Rusové víc stříleli, víc bombardovali, víc dronovali i raketkovali. Ukrajina dostala už stamiliardy dolarů a dovedlo ji to k dnešní „ostudě pro svět“. Fakt se něco tak rapidně změní, když Ukrajina dostane ještě dalších šedesát miliard? To se neptám já, to se ptají republikánští kongresmani...

Mimochodem, jak jste strávil noc ze soboty na neděli? Že ve vás trochu hrklo, když jste viděl ty „hromy a blesky“ nad Izraelem? Až ráno se ukázalo, že útok byl vlastně k ničemu. Ale nešel jste už kontrolovat ty „zásoby“, o nichž jsme se už bavili?

Musím říci, že nahnáno jsem měl. Nevěděl jsem, že celý íránský útok se dělá kvůli zachování tváře. To jsem zjistil až v neděli ráno. Nebudu spekulovat, jestli jsou Íránci zbabělí a na válku si netroufli, nebo jestli to byla rozumná a střízlivá reakce. Stejně tak nebudu spekulovat, jakým způsobem odpovědí Izraelci. Budu rád, že se nic dalšího nestalo a není z toho další velká válka.

Upřímně... já osobně si myslím, že Íránci tu atomovku už mají. Měli na její vývoj dost času a kamarádí s Rusy. Pokud Izrael zaútočí jaderně na Írán, může zničit velká íránská města. Ale pokud by Írán zaútočil jaderně na Izrael, stačí mu jedna bomba. Izrael je maličký.

Proto budu rád, když vzájemné štengrování přestane, a nepřestane-li, špatně to dopadne. Moderní válčení zprimitivnělo. Stačí vám totiž hodně primitivních raket, aby vám nepomohl ani Iron Drome. Bude lepší, když na to vůbec nedojde. Dvojnásobně, když si Izraelci stále ještě neporadili s Hamásem v Gaze.

Už jsme dnes mluvili o tom, kdo to s kým „myslí dobře“. Dobře to prý se světem myslí Komerční banka, když radí klientům třeba to, ať alespoň o několik porcí omezí konzumaci masa, protože má „uhlíkovou stopu“. KB je banka pro „normální lidi“, běžné klienty. Poslechnou ji?

Jen ať v tom pokračuje... Tohle mají klienti totiž nejraději. Přesně kvůli tomuto vychovávání je ve ztrátě třeba společnost Disney, na jejíž progresivistické filmy se nikdo nechce dívat. Oděvní značka Calvin Klein má také potíže přesně od chvíle, kdy do reklam přestala dávat modelky a začala tam dávat obézní černochy. Go woke, go broke. Jestli se chce Komerční banka připravit o zisky i o klienty, ať pokračuje ve svých panských radách. Myslím, že nikomu chybět nebude. Klienti Komerční banky si snadno najdou nějaký jiný finanční ústav.

Jakže se jmenuje ta novinka ve světovém bankovnictví? Revolut?

Pokud jde o ty běžné klienty a „normální lidi“, tak klienti supermarketů se diví, že v ČR se nabízejí brambory z Egypta. Čím rozptýlíte jejich údiv?

Co se diví? Vždyť jsou tak levné. V Egyptě je teplo, neběhají tam žádní úředníci SZIF a nedávají tamním zemědělcům likvidační pokuty, nezakazují jim pesticidy ani herbicidy, tamní pracovní síly nemají ani zdravotní, ani sociální pojištění, takže brambory jsou skoro zadarmo. Naložit je na loď a dovézt do Evropy, to už je to nejmenší. Poděkujme EU, že to tak skvěle zařídila. Teď pracují na mase z Brazílie. To bude šmakuláda. Ale bude to levné! Levné!

