Jsme tam, co před 200 lety. Vidlákova změna režimu opět naštve

Jak vidíte, můžete mít tu nejlepší pořadatelskou službu i nejlepší ochranku, ale naštvaný senior s francouzskou holí je rychlejší než velociraptor... Ne, nebudeme z toho vyvozovat žádná opatření, papamobil může být jen jeden... Že proti nám ODS vysílá různé pouliční bojůvky, jsme si už zvykli, a je dobře, že voliči uvidí, jak budou vypadat ulice, pokud by Petr Fiala dostal další čtyři roky. Jestli si někdo myslí, že novodobí henleinovci půjdou jen po „těch zlých komunistech“ a ostatní nechají na pokoji, tak se ze třicátých let nijak nepoučil.
Co čert nechtěl, zrovna dnes vyšla zpráva, že Babiš čelí na síti dvakrát tak velké nenávisti co Fiala. Kateřina Konečná a Vy si to taky celkem „vyžíráte“, řekněme? Přitom ti vládní voliči by prý měli být „vzdělanější, úspěšnější, přemýšlivější...“
A také by měli být kultivovanější a evropsky hodnotní. Studnice morálních hodnot by měli být. Ale to už jsme tady všechno měli. I v Německu se národ Goethův a Schillerův dokázal hladce změnit na národ Heydrichův a Goebbelsův. Také v tom neviděli žádné zlo, vždyť přece přišli spasit Německo i celý svět... Takhle je to vždycky, když se někteří začnou cítit být předurčeni k velkým cílům a velkým věcem. Vždycky tomu překáží jen pár dezolátů a ty je dovoleno šikanovat, mydlit, vyhazovat z kostela...
Dějiny se opakují, jen máme štěstí, že tragédie to byla minule. Tentokrát je to ta fraška.
Poslední dobou rozjíždíte diskuse o minulém a současném režimu. Názory kolegyně Prokšanové na „zničení kapitalismu“ nepotvrzujete, nicméně posledně jste řekl: „Potřebujeme se vrátit do roku 1990 a začít znovu a jinak.“ Tak co se má začít dělat „znovu a jinak“?
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Vracíme se na začátek. Tam, kde před dvěma sty lety sociální otázka vznikla. Nebude-li sociální smír, budou sociální bouře a z nich pak vznikají revoluce, světové války... Kácí to trůny, převrací to světové uspořádání.
Jsme zkušenější o sto padesát let pokusů na řešení této sociální otázky. A také o čtyřicet let pokornější. Pojďme vyrazit jiným směrem, než se vyrazilo tenkrát, v devatenáctém století. Neopakujme tehdejší chybu, kdy se mocní tak moc snažili potlačit tehdejší tribuny lidu, až ze salónních diskutérů vyšlechtili skutečné revolucionáře.
Po těch všech změnách: co všechno má vlastnit a provozovat stát, případně jiné části veřejné správy? A je pro vás soukromé vlastnictví nedotknutelné?
Já to řeknu spíš obráceně. Já nemám nic proti tržní ekonomice. Ale považuji ji za nástroj, nikoliv za zlaté tele. Podle mě by měl stát vlastnit to, co je přirozený monopol. Energetiku, vodu, plynovou soustavu... Měl by mít pevné opratě a bedlivý dohled nad bankami a významné slovo ve zbrojním průmyslu. U ostatních oborů by se měl snažit o antimonopolní politiku.
Stát je poslední instituce, kterou ještě nadnárodní korporace neovládly, protože ještě existují volby. Já nechci slabý stát, protože to už nebudeme mít vůbec žádné zastání před všemi těmi Black Rocky, Vanguardy a jiným globálním byznysem.
A rozhodně je pro mě soukromé vlastnictví mnohem nedotknutelnější než pro EU. Já nechci lidem zavádět ani emisní povolenky, ani energetické štítky, ani zelené předpisy pro jejich nemovitosti. Stejně tak jim nechci brát auta a nechci jim brát maso. Nechci zemědělcům brát grunty. Chci, aby čeští občané měli v českém státu takové zastání, aby nezáviseli ani na energetické, ani na komoditní a ideálně ani na ropné burze.
Různé představy, že za socialismu lidem bylo lépe, vyvracejí dnešní ekonomové tím, že v poměru ke mzdě bylo jídlo i spotřební zboží výrazně dražší. Není načase tyto sentimenty opustit?
Ano, i v Německu bylo tehdy jídlo a spotřební zboží v poměru ke mzdě dražší. Ale ve stejném poměru u nás bylo levné bydlení, a to je, promiňte mi ten sentiment, poměrně základní lidská potřeba. Levná byla voda a levné byly energie. A zdravotnictví bylo zdarma. Jasně, neměli jsme moderní léky ani moderní přístroje, ale základní péči měl úplně každý. Dneska sice máme super, mega, hyper přístroje i takřka zázračné léky, ale nemáme obyčejného zubaře, který by vám vyvrtal zub a mázl tam obyčejný amalgám. Nemáme obyčejný endiaron. Nemáme obyčejný penicilín. Obyčejné věci se staly tak vzácnými, že jsou pro miliony lidí nedostupné.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Miroslav Kalousek naříká, že jsme se ohledně deficitů dostali na „francouzskou cestu“ čili k hrozivým deficitům. Za pravicové vlády. Představme si, že přijdete k moci vy a Kalouska raní mrtvice, protože vy klidně deficity ještě prohloubíte, ne?
A víte, že ne? Já si nemyslím, že nejlepší způsob, jak dělat politiku, je tisknout peníze. Víte, deficity máme proto, že sociální stát už neplatí ti nejbohatší, ale střední třída, která na to jaksi už nemá. Já říkám, že klíč k vyrovnanému rozpočtu je v té obrovské krvácející ráně v těle České republiky, kterou odcházejí zisky do zahraničí. Ať už formou dividend nebo účelových transakcí. Tam je zapotřebí sáhnout, tam je zapotřebí zavádět nepopulární opatření. Tak je možné dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. Všechno ostatní bude pořád jen příštipkaření.
V Číně proběhl summit Šanghajské organizace pro spolupráci. Sešly se tam země zastupující 43 % světové populace a před Putinem si tam nikdo, vůbec nikdo neodplivl. Naopak. Co na to říci?
Hm, to se Lipavskému, ta izolace Ruska, náramně povedla, že? Ale abych našeho kinderministra zahraničí jen nehaněl, ani Trumpovi se nepodařilo vytrhnout z náruče BRICS Indii. Nepomohly ani prosby, ani hrozby, ani cla... Tchajwanci Vystrčilovi se zase povedlo naštvat Čínu, Fialu nezvou ani na evropské summity... Jo, Jakeš na tom se svým kůlem v plotě byl ještě dobře. Jestli si někdo myslí, že se tyto světodějné události brzy neprojeví i u nás, je naivní.
Tak jsme vás viděli v televizi, konkrétně na CNN Prima NEWS. Diskutoval jste s jinými jihomoravskými lidmi včetně Macinky, Hladíka nebo Schillerové. Čím to bylo jiné než vaše vystoupení v ČT?
Byla to moje první velká debata a také první zkušenost s tímto formátem. Myslím, že jsem pochopil, jak to funguje. Tak doufám, že se můj výkon bude postupně zlepšovat (smích).
autor: Jaroslav Polanský